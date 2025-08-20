"Син Сити" пак се запали

Пожар е избухнал в бившето кино "Възраждане" в центъра на София.

За последно в сградата на бул. "Христо Ботев" се помещаваше дискотеката "Син Сити" и в момента гори.

Сигналът е подаден малко след 19:00 ч. на място са изпратени два противопожарни автомобила с 8 пожарникари.

Пристигналите на място служители са установили, че излиза дим от сградата. В момента огънят се погасява.

Засега няма данни за пострадали.