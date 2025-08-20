Новини
България »
"Син Сити" пак се запали

"Син Сити" пак се запали

20 Август, 2025 21:00 1 182 14

  • пожар-
  • син сити-
  • софия

Сигналът е подаден малко след 19:00 ч. на място са изпратени два противопожарни автомобила с 8 пожарникари

"Син Сити" пак се запали - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар е избухнал в бившето кино "Възраждане" в центъра на София.

За последно в сградата на бул. "Христо Ботев" се помещаваше дискотеката "Син Сити" и в момента гори.

Сигналът е подаден малко след 19:00 ч. на място са изпратени два противопожарни автомобила с 8 пожарникари.

Пристигналите на място служители са установили, че излиза дим от сградата. В момента огънят се погасява.

Засега няма данни за пострадали.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1111

    8 2 Отговор
    Господ пак ви дава знак, грешници!

    21:04 20.08.2025

  • 2 Николова , София

    12 2 Отговор
    Мутри -мафията на тиквата и Ено прасе

    21:04 20.08.2025

  • 3 Българин

    8 2 Отговор
    Там има одобрен проект за 70 етажен небостъргач, ама община спъва проекта. Зилените хунвейбине са против!

    21:05 20.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    20 0 Отговор
    Това читалище го палиха 20 пъти, защото е паметник на културата и не могат да го разрушат и да вдигнат небостъргач.

    21:06 20.08.2025

  • 5 12340

    13 0 Отговор
    Даже закъсня!
    Цели 3 месеца не е горял!

    21:06 20.08.2025

  • 6 Чууудесно място за

    11 1 Отговор
    НЕБООСТЪРГАЧ

    21:09 20.08.2025

  • 7 Пешо Волгата - 4 хилядник

    4 9 Отговор
    "Възраждане" са го запалили.

    21:10 20.08.2025

  • 8 Истина ви казвам

    7 0 Отговор
    Градът на греха ще гори в ада.

    21:15 20.08.2025

  • 9 Амиии

    5 0 Отговор
    Куцо място, кой каквото и да построи там явно не го чака нищо хубаво🙄

    21:23 20.08.2025

  • 10 Как

    6 0 Отговор
    кино само ще се запали ? Запалено от криминални субекти с пеликански гуши ! Престъпници и рушене на всяка крачка !

    21:25 20.08.2025

  • 11 Сталин

    2 1 Отговор
    Оставете тези клоаки на мутрите на Гроб да горят

    21:29 20.08.2025

  • 12 Варварски

    5 0 Отговор
    палеж ! Ще правят хотел !

    21:31 20.08.2025

  • 13 И кво ?

    3 2 Отговор
    Полицията не може да проследи разговорите на кандидат собствениците на проекта за небостъргач ли ?.Само да пълнят гащи от приказки за руски разузнавачи ли стават ?

    21:32 20.08.2025

  • 14 КАКВА ПОЛИЧБА ....

    0 0 Отговор
    НАВРЕМЕТО ТОВА НЕЩО...КИНО..ЧИТАЛИЩЕ
    СЕ КАЗВАШЕ...ГЕОРГИ ДИМИТРОВ....😀
    СИГУРНО НА АВЕРЧЕТО ВАН ДЕР ЛЮБЕ
    МУ ДОМЪЧНЯЛО....ЗА СТАРИТЕ ВРЕМЕНА

    21:55 20.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове