Новини
България »
Времето днес, прогноза за четвъртък, 21 август: Слънчево и по-топло, незначителна купеста облачност над планините

Времето днес, прогноза за четвъртък, 21 август: Слънчево и по-топло, незначителна купеста облачност над планините

21 Август, 2025 04:21, обновена 21 Август, 2025 04:25 467 4

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Температурите ще се повишат и максималните ще са между 31° и 36°

Времето днес, прогноза за четвъртък, 21 август: Слънчево и по-топло, незначителна купеста облачност над планините - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с незначителна купеста облачност, предаде БТА.

Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от юг-югоизток. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 31° и 36°, в София - около 32°. Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По Черноморието ще бъде слънчево с до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 25° и 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 26°, на 2000 метра - около 17°.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    0 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    04:36 21.08.2025

  • 2 Име

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    05:03 21.08.2025

  • 3 Факт

    0 0 Отговор
    Не зная кой му плаща масрафа на следенето!

    05:24 21.08.2025

  • 4 Калия Неонова

    0 0 Отговор
    В топлото ще се биляниш или ще се кикерезиш?!

    05:42 21.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове