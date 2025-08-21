Времето днес, прогноза за четвъртък, 21 август: Слънчево и по-топло, незначителна купеста облачност над планините

Ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с незначителна купеста облачност, предаде БТА.
Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от юг-югоизток. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 31° и 36°, в София - около 32°. Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
По Черноморието ще бъде слънчево с до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 25° и 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 26°, на 2000 метра - около 17°.
1 град КОЗЛОДУЙ
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
04:36 21.08.2025
2 Име
05:03 21.08.2025
3 Факт
05:24 21.08.2025
4 Калия Неонова
05:42 21.08.2025