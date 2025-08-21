Тримата задържани за инцидента в Несебър се изправят пред съда. Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за мъжете заради смъртта на 8-годишния Иван, който падна от парашут. Трагедията се случи броени минути, след като атракционът вече е бил в небето, съобщи "Нова телевизия".
Част от коланите, с които е било завързано детето, са се скъсали и то е полетяло от около 50 метра височина. По случая са назначени редица експертизи. А водолази претърсиха морското дъно в района на инцидента, за да открият катарамите на скъсаните предпазни колани, с които момчето е било вързано по време на полета.
Липсата на квалификация при екипажа и пропускането на задължителните проверки преди летенето са възможни причини за тежкия случай. Това обяви в „Интервюто в новините на NOVA“ капитанът и инструктор по парасейлинг Теодор Огнянов. Според него не е възможно да са се скъсали основните въжета към парашута.
