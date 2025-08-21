Новини
България »
Тримата задържани за инцидента в Несебър се изправят пред съда

Тримата задържани за инцидента в Несебър се изправят пред съда

21 Август, 2025 07:07 437 5

  • несебър-
  • смърт-
  • дете-
  • парасейлинг

Липсата на квалификация при екипажа и пропускането на задължителните проверки преди летенето са възможни причини за тежкия случай

Тримата задържани за инцидента в Несебър се изправят пред съда - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тримата задържани за инцидента в Несебър се изправят пред съда. Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за мъжете заради смъртта на 8-годишния Иван, който падна от парашут. Трагедията се случи броени минути, след като атракционът вече е бил в небето, съобщи "Нова телевизия".

Част от коланите, с които е било завързано детето, са се скъсали и то е полетяло от около 50 метра височина. По случая са назначени редица експертизи. А водолази претърсиха морското дъно в района на инцидента, за да открият катарамите на скъсаните предпазни колани, с които момчето е било вързано по време на полета.

Липсата на квалификация при екипажа и пропускането на задължителните проверки преди летенето са възможни причини за тежкия случай. Това обяви в „Интервюто в новините на NOVA“ капитанът и инструктор по парасейлинг Теодор Огнянов. Според него не е възможно да са се скъсали основните въжета към парашута.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    да черпят като ги пуснат до обяд

    07:12 21.08.2025

  • 2 мърсула

    1 0 Отговор
    "Тежка гръдна травма е причината за смъртта на 8-годишния Иван"

    демек виновен нема
    аре по живо по здраво

    07:13 21.08.2025

  • 3 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Да се потърси отговорност и на компетентните лица от министерството на здравеопазването защо се изпраща не оборудвана линейка.
    Детето щеше да бъде спасено

    07:15 21.08.2025

  • 4 Много лошо

    2 0 Отговор
    Жалко за детето.
    Но искам да попитам, възможно ли е, детето или майка му по невнимание на са откопчали колана.?

    07:19 21.08.2025

  • 5 Джо

    0 0 Отговор
    Пада в съда! Кап.инстр.,а кой кой го е направил такъв?

    07:20 21.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове