Новини
България »
Комисията по околна среда се събира на извънредно заседание заради безводието

Комисията по околна среда се събира на извънредно заседание заради безводието

21 Август, 2025 07:24 452 9

  • комисия-
  • парламент-
  • водна криза

Безводието в Плевен: Кризисен щаб ще решава проблемите с ВиК инфраструктурата

Комисията по околна среда се събира на извънредно заседание заради безводието - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предприемат се спешни мерки за справяне с водната криза. Парламентарната комисия по околната среда и водите се събира на извънредно заседание. Редица населени места са на воден режим в разгара на лятото, а нивото на някои язовири остава ниско заради седмиците без сериозни валежи, съобщи "Нова телевизия".

Правителството вече свика Кризисен щаб заради проблема в Плевен. Кабинетът възложи на областния управител на града да докладва всяка седмица.

А Министерството на регионалното развитие работи по изготвяне на подробен устройствен план и инвестиционно проучване за изграждането на язовир „Черни Осъм“, на пречиствателна станция за питейни води, както и на водноелектрическа централа и довеждащ водопровод за справяне с кризата.

Комисията беше свикана по идея на „ДПС- Ново начало”.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре

    0 3 Отговор
    Дано се реши нещо с морска вода като Австралия.

    07:28 21.08.2025

  • 2 Комисии ,

    8 0 Отговор
    експерти и само разходи с тях ! Нищо конструктивно , нищо продуктивно !

    07:33 21.08.2025

  • 3 Още комисии и Гризисни щабове трябва да

    5 0 Отговор
    бъдат Създадени! Проблема е, че Държавата се Управлява от Некадърници мафиоти, които само Крадът! ГЕРБ И ДПС, това могат и Правят!!

    07:40 21.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Росен Желязков тегли 14 млрд за оръжие за Украйна а му се свидят 30 000 лв за Плевен.

    07:41 21.08.2025

  • 5 Кризисни щабове?

    2 0 Отговор
    Кризисни щабове!!

    07:41 21.08.2025

  • 6 1488

    3 0 Отговор
    събират се да си дигнат заплатите

    08:06 21.08.2025

  • 7 Търновец

    1 0 Отговор
    Като слушам по т.н. БНР някои изказвания и ми е тъжно - хората били виновни и трябвало водни концесии - пародия на лидери освен собствените си бизнес и политически амбиции не правят нищо полезно за хората. В Бавария учени разработиха карта на подземните води и подробно изчислиха дневните разходи. Според мен най добре да уволним 5000 кмета и наместници и общинари и местните хора сами да обсъждат и решава въпросите за водата, смет и боклуци, улична настилка. Една 3 координатна копачка за вода в САЩ струваше 70000 долара, фермерите нормално имат 3000 дка земя и дават на малки частни фирми да търсят вода на тяхна земя - там в много населени места кметове няма а местните хора са на истинско самоуправление и там са Републиканци - има много Американци от Шведски и Немски произход

    08:15 21.08.2025

  • 8 въпросче

    0 0 Отговор
    А ще оборят ли "зеленоватите"печалбари?

    08:15 21.08.2025

  • 9 мъкаааа

    0 0 Отговор
    Българите ще се къпят с бутилки с минерална вода от магазина. До там е докарана работата българска с водата.

    08:35 21.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове