Новини
България »
16-годишният, пострадал в „Слънчев бряг”, е пуснат на водния атракцион без придружител

16-годишният, пострадал в „Слънчев бряг”, е пуснат на водния атракцион без придружител

21 Август, 2025 08:14 1 001 10

  • слънчев бряг-
  • море-
  • инцидент-
  • морски атракцион

Управителят на водната база и капитанът на лодката са задържани за срок до 24 ч.

16-годишният, пострадал в „Слънчев бряг”, е пуснат на водния атракцион без придружител - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

16-годишното момче, пострадало в „Слънчев бряг”, е пуснато на водния атракцион без придружител. Младежът падна от надуваем дюшек тип „банан”, теглен от джет. Закаран е в спешното на УМБАЛ - Бургас в съзнание. Пострадалият е без опасност за живота.

В ефира на „Здравей, България” по "Нова телевизия" собственикът на съоръжението подчерта, че нямат право да искат лични документи, за да проверят възрастта на туристите.

„За мен това е най-безопасният атракцион, защото се извършва от абсолютни професионалисти. Теглим единствено с лодки. Инструктажът е устен. По наредба хора над 18 години ползват водните съоръжения самостоятелно. Непълнолетните трябва да имат придружител. Реално колегата може да бъде подведен за възрастта от ръста на момчетата. По принцип имаме ли съмнение, че нямат годините, качваме и наш служител с тях”, уточни Иван Рочков, управител на фирмата, която стопанисва всички водни бази в комплекса.

„След като свършило забавлението, едно от момчетата се хванало за главата. Колегата е попитал какво се е случило, но е казал, че нищо му няма и си е тръгнал. След това разбрахме, че е потърсил медицинска помощ в пункта заради световъртеж. Извикана е линейка и полиция. Веднага изпратих отговорника на базата и капитана да проверят какво се случва. Вчера морето не беше бурно, не знам как се е ударил. Факт е, че понякога хората падат от атракциона, с жилетки са и се качват обратно”, допълни той.

По думите му единствено за ползване на джетовете е необходимо да се подпише писмена декларация.

„Хората, които управляват самостоятелно тези машини, носят отговорност за себе си и околните. Обикновено туристите плащат, получават касов бон, слагат им се спасителни жилетки и наш служител ги нарежда. Капитанът на лодката от своя страна прави нов инструктаж. Ако не му харесва как са наредени – отвън по-тежки и вътре по-леки – ги размества. Ползващите атракциона имат право да вдигнат палец, което означава „давай по-бързо” или да дадат знак да намали”, поясни още Рочков.

Той поясни, че всеки турист, ползващ аткрационите, има застраховка. Представителят на концесионера Илиян Тодоров смята, че адреналинът е оказал влияние на момчето и затова е почувствало болки в главата. По думите му линейката е дошла за 5-6 минути.

По информация на NOVA управителят на водната база и капитанът на лодката са задържани за срок до 24 ч.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересува

    7 1 Отговор
    ги само , че си е платил - нищо друго !

    08:17 21.08.2025

  • 2 Трябва да дават филма

    4 0 Отговор
    С деца на море

    08:18 21.08.2025

  • 3 Факти

    1 0 Отговор
    "Понякога падат и се качват обратно". Някой да обясни как става тоя номер...

    08:23 21.08.2025

  • 4 Бонго

    1 4 Отговор
    Дано ypoдчeттоо да nyкнне днес и да иде хpaнна за чepвеитте. На никой няма му дpeме!

    08:25 21.08.2025

  • 5 Мечо

    1 2 Отговор
    и да оцелее сред няколко месеца ще nykнее от свръхдозза! И ще го намерят разложенo в някое мазе.

    08:27 21.08.2025

  • 6 Eмигрант

    4 0 Отговор
    Някой политик, гражданин, политолог, психолог или бизнесмен ще попита ли тези атракциони имат ли подписан договор "застраховка живот" със застрахователна компания след като предлагат атракция която застрашава здравето и живота на клиента ?

    08:30 21.08.2025

  • 7 Първо

    1 1 Отговор
    Вина имат родителите после всички по реда! Що за родител ще позволи на детето си да ползва тези опасни атракциони?

    Коментиран от #10

    08:34 21.08.2025

  • 8 Кекльо до

    1 0 Отговор
    Кекльото - дърти пиргиши на един банан не могат да се возят! 190, по жени ходи, а на банана трябвало да бъде с придружител! Осъзнавате ли, какви тъпотии са тези наредби и правила? Колкото повече ги пазите, толкова по некадърни и инфантилни стават!

    08:44 21.08.2025

  • 9 Ало какви глупости се пишат

    1 0 Отговор
    на 16 год. започват работа, само не в БГ.Какви родители ? Какви придружители?

    08:45 21.08.2025

  • 10 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Първо":

    Ти като отговорен родител се качваш в колата, а децата ти пешком след автомобила...все пак най много жертви има при ПТП:) Дано не се налага да ползваш самолет, че децата ти голям зор ще видят:)))

    08:53 21.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове