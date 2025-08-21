Новини
Стадо биволи предизвика катастрофа в София

21 Август, 2025

От Българската агенция по безопасност на храните уточниха, че за да установят чие е блъснатото животно, трябва да бъде проверена ушната му марка. За целта ще съдейства полицията

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пореден тежък инцидент с бивол в София. Животното се озовало върху капака на автомобил, движещ се по „Челопешко шосе”, съобщи NOVA. Случаят е от края на миналата седмица. След удара колата е смачкана, а жената, която шофирала, е с травми на гръбначния стълб.

„Около 22:30 ч. завих от „Ботевградско шосе” по „Челопешко шосе”. Може би на километър след отбивката излезе стадо едър рогат добитък – около 6-7 на брой. Нямаше вариант аз да не се ударя в едно от животните. Много хора се свързаха с мен и казаха, че този проблем е ежедневен”, сподели потърпевшата Веселина Перфанова. Тя твърди, че се е движила с не повече от 30 км/ч.

При предишни инциденти в района беше установено, че животните са на Недялко Костов. Той единствен има стопанство за такъв добитък в региона. Опитът на NOVA да се свърже с него обаче е бил неуспешен.

От Столичната община изпратиха своя позиция по казуса. Местната власт твърди, че от 2020 г. досега са направени 8 проверки на това стопанство. Съставени били 3 акта за нарушения, с което правомощията на СО се изчерпвали.

От Българската агенция по безопасност на храните уточниха, че за да установят чие е блъснатото животно, трябва да бъде проверена ушната му марка. За целта ще съдейства полицията. Проверка на място показала, че електропастирът е изправен. Опитът на служители на БАБХ да влязат в стопанството бил неуспешен, тъй като и те не се свързали със собственика. Инспекторите ще се върнат с полиция.

В деня след катастрофата Веселина отива в болница „Пирогов”. Оказва се, че има проблем с прешлените на гръбнака и врата. Казва, че ще си търси правата, за да не се стигне до фатален край при следващия подобен инцидент.


България
Оценка 4.2 от 5 гласа.
  • 1 смок

    4 3 Отговор
    Ако бяха стадо камили,какво ли щеше да стане?!

    09:38 21.08.2025

  • 2 мърсула

    10 6 Отговор
    шопчето си е селяндур по рождение ама се има за най най гражданин
    диво селяндурче ухаещо на чесьн с нулев мисловен процес

    09:38 21.08.2025

  • 3 Сатана Z

    15 1 Отговор
    В Кочината едрият рогат добитък има повече права от човка.

    09:40 21.08.2025

  • 4 Змей Горянин

    11 5 Отговор
    С не повече от 30... Пардон, 130.

    Коментиран от #14

    09:41 21.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тези биволи

    9 1 Отговор
    Са избягали от НС.

    09:45 21.08.2025

  • 7 егати тъпотията то в селата унищожиха

    11 2 Отговор
    всички животни обаче в софето има това е то биволория

    09:45 21.08.2025

  • 8 тревопасните са глупави

    4 1 Отговор
    животните нямат разум . когато видят светлина гледат в нея . така се разхождали в 22-22:30 ч . не пречели на никого . тогава идва водачката с 30 км/ч . кара си с фарове и не бърза да се прибира . влачи си се . когато вижда рогатото е твърде късно . дръпва ръчната и натиска спирачките . но последва и удър . колата е за скрап . за щастие шоферката се разминава само с шок и натъртване . ако беше дете в 22:30ч. щеше да е трагедия . а ако беше избрала друг маршрут можеше да не се стигне до птп . волът не оцелява . това е порода за теглене на каруци с дърва . една волица струва 1000 лева . вдига до 15-20 км/ч .

    09:47 21.08.2025

  • 9 Илиев

    10 2 Отговор
    Трябва да бъдат задължавани фермерите да ограждат пасищата на животните си с електро пастири. В противен случай да ги конфискуват и да ги пращат в кланицата.

    09:49 21.08.2025

  • 10 Ами да, те

    2 2 Отговор
    биволите в София така правят...

    09:52 21.08.2025

  • 11 На калпавият водолаз

    2 5 Отговор
    ВОДОРАСЛИТЕ МУ ПРЕЧАТ----МОЖЕШЕ ДА Е И ЧОВЕК КУЧЕ ДИВО ПРАСЕ----ЗАРАДИ ТАКИВА ВКАРАХА ТЕРМИНА( НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ)----НА БИВОЛИТЕ ОЧИТЕ ОТРАЗЯВАТ СВЕТЛИНАТА така нареченото светене ТА АКО БЕШЕ ГЛЕДАЛА ПЪТНАТА ОБСТАНОВКА РИСКОВЕТЕ ЩЯХА ДА НАМАЛЕЯТ

    09:53 21.08.2025

  • 12 Реалист

    3 2 Отговор
    Тази, че е некадърна шофьорка е ясно, но пък и животните нямат място на пътя...

    09:53 21.08.2025

  • 13 Малииии каква

    4 1 Отговор
    "МОДЕРНА" столица била тази София из улиците и щъкат коне, магарета, крави, биволи и "индийци" ха ха ха, а между тях "смелчаци" летят и се приземяват в автобуси ? Холивуд да направи филм за тези "неоткрити" същества обитаващи тази територия на простотията и "Оскар"-ите ще завалят !

    09:59 21.08.2025

  • 14 Този автомобил

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Змей Горянин":

    е МЕКИЦА прасне ли се със 130 в бивола щяхме да говорим за жертви--По вероятно е булята да си е гледала телефона или надутите джуки

    10:02 21.08.2025

  • 15 Вълк

    2 2 Отговор
    Биволицата е шофирала колата. Не може да казваш че си се движела с 30 км. ида не видиш стадо биволикоито винаги се движат найстина бавно и колата ти да се смачка като при удар с 100км. На такава трябва да и се взема книжката

    10:05 21.08.2025

  • 16 Айдеееее

    3 0 Отговор
    Сега пък биволи.Какво стана с черната пантера?

    10:08 21.08.2025

  • 17 беше установено, че животните са на

    3 1 Отговор
    тикван тикванов пастир от 20г
    на огромно стадо

    10:09 21.08.2025

  • 18 Въпрос.

    4 0 Отговор
    Откога Челопешко шосе е в София? ...

    10:11 21.08.2025

  • 19 А горкото животно

    3 1 Отговор
    С какви наранявания е?
    Тая жена лъже! С 30 км/ч не може да се получи такова увреждане на колата!
    Ако е карала с 30 животното ни трябвало да е получило не тежки наранявания, та за това питам какво е състоянието на бивола.

    10:15 21.08.2025

  • 20 Европеец

    1 0 Отговор
    Европейска столица където се разхождат биволи, коне, крави, каруци, бездомни кучета и просяци! Изобщо екзотика! Но сме в НАТО и в клуба на богатите! Е, като лакти, но сме горди!

    Коментиран от #22

    10:21 21.08.2025

  • 21 Коста

    0 1 Отговор
    Защо тази жена се е движела? Трябвало е да спре да изчака

    10:21 21.08.2025

  • 22 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    Да се чете "лакеи", т.е. слуги!

    10:23 21.08.2025

