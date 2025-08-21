Стадо биволи предизвика катастрофа в София

Пореден тежък инцидент с бивол в София. Животното се озовало върху капака на автомобил, движещ се по „Челопешко шосе”, съобщи NOVA. Случаят е от края на миналата седмица. След удара колата е смачкана, а жената, която шофирала, е с травми на гръбначния стълб.
„Около 22:30 ч. завих от „Ботевградско шосе” по „Челопешко шосе”. Може би на километър след отбивката излезе стадо едър рогат добитък – около 6-7 на брой. Нямаше вариант аз да не се ударя в едно от животните. Много хора се свързаха с мен и казаха, че този проблем е ежедневен”, сподели потърпевшата Веселина Перфанова. Тя твърди, че се е движила с не повече от 30 км/ч.
При предишни инциденти в района беше установено, че животните са на Недялко Костов. Той единствен има стопанство за такъв добитък в региона. Опитът на NOVA да се свърже с него обаче е бил неуспешен.
От Столичната община изпратиха своя позиция по казуса. Местната власт твърди, че от 2020 г. досега са направени 8 проверки на това стопанство. Съставени били 3 акта за нарушения, с което правомощията на СО се изчерпвали.
От Българската агенция по безопасност на храните уточниха, че за да установят чие е блъснатото животно, трябва да бъде проверена ушната му марка. За целта ще съдейства полицията. Проверка на място показала, че електропастирът е изправен. Опитът на служители на БАБХ да влязат в стопанството бил неуспешен, тъй като и те не се свързали със собственика. Инспекторите ще се върнат с полиция.
В деня след катастрофата Веселина отива в болница „Пирогов”. Оказва се, че има проблем с прешлените на гръбнака и врата. Казва, че ще си търси правата, за да не се стигне до фатален край при следващия подобен инцидент.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 смок
09:38 21.08.2025
2 мърсула
диво селяндурче ухаещо на чесьн с нулев мисловен процес
09:38 21.08.2025
3 Сатана Z
09:40 21.08.2025
4 Змей Горянин
Коментиран от #14
09:41 21.08.2025
6 Тези биволи
09:45 21.08.2025
7 егати тъпотията то в селата унищожиха
09:45 21.08.2025
8 тревопасните са глупави
09:47 21.08.2025
9 Илиев
09:49 21.08.2025
10 Ами да, те
09:52 21.08.2025
11 На калпавият водолаз
09:53 21.08.2025
12 Реалист
09:53 21.08.2025
13 Малииии каква
09:59 21.08.2025
14 Този автомобил
До коментар #4 от "Змей Горянин":е МЕКИЦА прасне ли се със 130 в бивола щяхме да говорим за жертви--По вероятно е булята да си е гледала телефона или надутите джуки
10:02 21.08.2025
15 Вълк
10:05 21.08.2025
16 Айдеееее
10:08 21.08.2025
17 беше установено, че животните са на
на огромно стадо
10:09 21.08.2025
18 Въпрос.
10:11 21.08.2025
19 А горкото животно
Тая жена лъже! С 30 км/ч не може да се получи такова увреждане на колата!
Ако е карала с 30 животното ни трябвало да е получило не тежки наранявания, та за това питам какво е състоянието на бивола.
10:15 21.08.2025
20 Европеец
Коментиран от #22
10:21 21.08.2025
21 Коста
10:21 21.08.2025
22 Европеец
До коментар #20 от "Европеец":Да се чете "лакеи", т.е. слуги!
10:23 21.08.2025