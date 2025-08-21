Нинова: Къде са милиардите? Предупреждавах сто пъти, че тези фалшиви и крадливи управляващи ще изпуснат икономиката

"Управляващите ни заробиха с още половин милиард външен дълг. Поредният заем!
От началото на годината са изтеглили 16 млрд. Един след друг. Тези некадърници крадат не само настоящето ни, но и бъдещето. Виси въпросът къде отидоха тези 16 млрд.? Категорично не са в икономика и индустрия.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:
Рекордните 22 месеца промишленото производство пада. Вече сме последни в Европа по този показател. Не са в социална политика. Всичко е замразено и орязано. Не са в доходи, защото официално бедността и неравенствата растат. Не са в инфраструктура, защото половин милион българи са без вода, а по разбитите пътища всеки ден стават катастрофи. Не са и в селско стопанство, защото вносът на плодове и зеленчуци расте.
Къде са милиардите? Предупреждавах сто пъти, че тези фалшиви и крадливи управляващи ще изпуснат икономиката. Изпуснаха я! Вкараха я в дългова спирала. Не могат да напълнят бюджета. Взимат заем след заем, само и само да оцелеят.
Това не им пречи да си вдигнат заплатите с още 11%, и да си раздават милиони левове бонуси, да си купуват нови луксозни бронирани коли, самолети. Милиони се дават за охрани, кортежи, глезотии на властта и семействата им. Прогнил елит, който трябва да бъде пометен от всички непокорни хора и заменен с друга управленска алтернатива - антибюрократична, справедлива, на растежа и развитието.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами...
09:57 21.08.2025
2 Реалист
09:57 21.08.2025
3 Абсолютно
09:58 21.08.2025
4 Преминаващ
09:58 21.08.2025
5 Васев
09:59 21.08.2025
6 хмм
До коментар #4 от "Преминаващ":А ти сигурно оправдаваш грабежа?
10:00 21.08.2025
7 Къде са милиардите? Краде се. Ясно е
на изборите 600 000 поклонници на герб дето гласуваха
хем ги крадат хем пак ги преизбират същите крадци
как им казваха на такива хора?
МАЗОХИСТИ
10:01 21.08.2025
9 германеца
10:01 21.08.2025
10 Преминаващ
До коментар #6 от "хмм":В никакъв случай! Казвам само, че крадците от БСП са същите до днес. Та те и днешните са от същото котило. И грабежът и разрухата на България продължава.
10:03 21.08.2025
11 ти на кой свят се намираш
До коментар #4 от "Преминаващ":Колко беше външния ни дълг 1989 година ? Два пъти по малък от изтегления сега от началото на годината само !!!
С него бяха построени АЕЦ, 2 000 големи и малки язовира , Вецове ,Тецове, Стотици заводи и фабрики .
Сега какво точно построиха ?
10:06 21.08.2025
12 вярвате ли на сегашните управляващи
Вярвате ли че сме трети в ЕС по дълголетие ? То за това сега обмислят вдигането на пенсионната възраст !!
Вярвате ли че БВП е 203 милиарда ? При положение че почти нищо не работи ?
То за това международната агенция ГАЛЪП - не иска повече да работи с ГАЛЪП България . Всичко са фантасмагории.
10:10 21.08.2025
13 Р Г В
10:14 21.08.2025
14 Коста
10:14 21.08.2025
15 Преминаващ
До коментар #11 от "ти на кой свят се намираш":Тези лакардии, за "светлия социализЬм" ги разказвай на правнуците. Някой от нас са живели по това време. И знаем, за робския труд на обикновените хора, докато БКП върхушката трупаше и крадеше милиони от народната пара. Сега са същите крадци, наследниците на същите тези червени другари. Та чакай ти, днес да построят нещо, а да не го откраднат.
10:15 21.08.2025
16 Ура,,Ура
10:16 21.08.2025
17 Реалист
До коментар #16 от "Ура,,Ура":Глупости! В цял цивилизован свят гласуват с хартиена бюлетина...но измамниците от БГ мафията чрез Фатмака и Божков и набутаха машините на Мадуро, за да могат да заграбят влъстта чрез Задкулиситето на Пеевски и Румен Радев! Фатмака е нанесъл най-много щети на България! И не говоря за Боташ, това е капка в морето...
10:18 21.08.2025
18 САМО ПИТАМ
До коментар #2 от "Реалист":ДА НЕ СИ ТРЪТЛЕСТИЯ ТАНАС, ИЛИ НЯКОЙ ОТ ШИШОБОКОВАТА КО ХОРТА
10:19 21.08.2025
19 Как къде са милиардите,
10:19 21.08.2025
20 Това е истината
10:22 21.08.2025
21 Ура,,Ура
До коментар #17 от "Реалист":Грешиш! Ние не сме от цивилизования свят. Иска ти се, но с тези мутри окопирали държавата с десетилетия скоро няма да стигнем до там.
10:25 21.08.2025
22 Коста
До коментар #15 от "Преминаващ":Кви тъпотия пишеш бе? Робски труд??? Робски труд е бил по времето на царя.
10:25 21.08.2025