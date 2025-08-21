Новини
България »
Всички градове »
Нинова: Къде са милиардите? Предупреждавах сто пъти, че тези фалшиви и крадливи управляващи ще изпуснат икономиката

Нинова: Къде са милиардите? Предупреждавах сто пъти, че тези фалшиви и крадливи управляващи ще изпуснат икономиката

21 Август, 2025 09:53 928 22

  • корнелия нинова-
  • милиарди-
  • управляващи-
  • изпускане-
  • икономика

Взимат заем след заем, само и само да оцелеят. Това не им пречи да си вдигнат заплатите с още 11%, и да си раздават милиони левове бонуси, да си купуват нови луксозни бронирани коли, самолети. Милиони се дават за охрани, кортежи, глезотии на властта и семействата им, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Къде са милиардите? Предупреждавах сто пъти, че тези фалшиви и крадливи управляващи ще изпуснат икономиката - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Управляващите ни заробиха с още половин милиард външен дълг. Поредният заем!
От началото на годината са изтеглили 16 млрд. Един след друг. Тези некадърници крадат не само настоящето ни, но и бъдещето. Виси въпросът къде отидоха тези 16 млрд.? Категорично не са в икономика и индустрия.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:

Рекордните 22 месеца промишленото производство пада. Вече сме последни в Европа по този показател. Не са в социална политика. Всичко е замразено и орязано. Не са в доходи, защото официално бедността и неравенствата растат. Не са в инфраструктура, защото половин милион българи са без вода, а по разбитите пътища всеки ден стават катастрофи. Не са и в селско стопанство, защото вносът на плодове и зеленчуци расте.
Къде са милиардите? Предупреждавах сто пъти, че тези фалшиви и крадливи управляващи ще изпуснат икономиката. Изпуснаха я! Вкараха я в дългова спирала. Не могат да напълнят бюджета. Взимат заем след заем, само и само да оцелеят.
Това не им пречи да си вдигнат заплатите с още 11%, и да си раздават милиони левове бонуси, да си купуват нови луксозни бронирани коли, самолети. Милиони се дават за охрани, кортежи, глезотии на властта и семействата им. Прогнил елит, който трябва да бъде пометен от всички непокорни хора и заменен с друга управленска алтернатива - антибюрократична, справедлива, на растежа и развитието.“


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами...

    20 2 Отговор
    В чували и сакове при другите милиарди.

    09:57 21.08.2025

  • 2 Реалист

    10 11 Отговор
    Стига сте ни напомняли за тази гладна мър ша! Сега си харчи от крадените милиони, ама тя не е свикнала така. Тя иска да краде денонощно...а трябваше да е в затвора в Сливен!

    Коментиран от #8, #18

    09:57 21.08.2025

  • 3 Абсолютно

    9 4 Отговор
    точно, Корнелия. А, овчият народ спи и чака някой да го оправи.

    09:58 21.08.2025

  • 4 Преминаващ

    8 11 Отговор
    Милиардите са по куфарчетата, дето си ги делнахте от БСП след 1989 год. Парите на българите, дето Ви робуваха 45 години. След Вас, други прилагат този печеливш метод. Сега не си на хранилката, та ревеш ли, ревеш....

    Коментиран от #6, #11

    09:58 21.08.2025

  • 5 Васев

    13 3 Отговор
    Мутренската хунта унищожи държавата.

    09:59 21.08.2025

  • 6 хмм

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Преминаващ":

    А ти сигурно оправдаваш грабежа?

    Коментиран от #10

    10:00 21.08.2025

  • 7 Къде са милиардите? Краде се. Ясно е

    15 4 Отговор
    да си задават този въпрос
    на изборите 600 000 поклонници на герб дето гласуваха

    хем ги крадат хем пак ги преизбират същите крадци
    как им казваха на такива хора?

    МАЗОХИСТИ

    10:01 21.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 германеца

    14 3 Отговор
    Нинова е напълно права . Нали уж получиха пари от плана за развитие след КОВИД , защо теглят непрекъснато кредити ? Не се забелязва никакво развитие и устойчивост , въпреки всички пари, които се изляха .

    10:01 21.08.2025

  • 10 Преминаващ

    10 3 Отговор

    До коментар #6 от "хмм":

    В никакъв случай! Казвам само, че крадците от БСП са същите до днес. Та те и днешните са от същото котило. И грабежът и разрухата на България продължава.

    10:03 21.08.2025

  • 11 ти на кой свят се намираш

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Преминаващ":

    Колко беше външния ни дълг 1989 година ? Два пъти по малък от изтегления сега от началото на годината само !!!
    С него бяха построени АЕЦ, 2 000 големи и малки язовира , Вецове ,Тецове, Стотици заводи и фабрики .
    Сега какво точно построиха ?

    Коментиран от #15

    10:06 21.08.2025

  • 12 вярвате ли на сегашните управляващи

    12 2 Отговор
    Вярвате ли че инфлацията е 2,5% ?
    Вярвате ли че сме трети в ЕС по дълголетие ? То за това сега обмислят вдигането на пенсионната възраст !!
    Вярвате ли че БВП е 203 милиарда ? При положение че почти нищо не работи ?

    То за това международната агенция ГАЛЪП - не иска повече да работи с ГАЛЪП България . Всичко са фантасмагории.

    10:10 21.08.2025

  • 13 Р Г В

    8 1 Отговор
    Щом госпожа милионерката започна да се оплаква че е заробена от управляващите какво да кажем ние обикновените граждани . Уважаема какво правеше ти по времето на Ив. Кос... и за какви заслуги ти подариха външно търговско предприятие за 80 Хил щ.д. колкото струваше апартамент в столицата. Я стъпи здраво на земята ,сега сме 21 век и правилата се диктуват от ЕС За да си по актуална обяви се за излизане от съюза ако ти стиска

    10:14 21.08.2025

  • 14 Коста

    7 1 Отговор
    Милиардите са си милиарди. Трупат се за черни дни. За избори, за пенсии на верни служители, за вили във Флорида... За полезни неща... Таз Нинова много знае ама не казва за Техно импекса а?

    10:14 21.08.2025

  • 15 Преминаващ

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "ти на кой свят се намираш":

    Тези лакардии, за "светлия социализЬм" ги разказвай на правнуците. Някой от нас са живели по това време. И знаем, за робския труд на обикновените хора, докато БКП върхушката трупаше и крадеше милиони от народната пара. Сега са същите крадци, наследниците на същите тези червени другари. Та чакай ти, днес да построят нещо, а да не го откраднат.

    Коментиран от #22

    10:15 21.08.2025

  • 16 Ура,,Ура

    4 5 Отговор
    Така ще е другарко Нинова! С гласуване с хартиена бюлетина, така ще е. Не плачи , а се сърди на себе си.

    Коментиран от #17

    10:16 21.08.2025

  • 17 Реалист

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ура,,Ура":

    Глупости! В цял цивилизован свят гласуват с хартиена бюлетина...но измамниците от БГ мафията чрез Фатмака и Божков и набутаха машините на Мадуро, за да могат да заграбят влъстта чрез Задкулиситето на Пеевски и Румен Радев! Фатмака е нанесъл най-много щети на България! И не говоря за Боташ, това е капка в морето...

    Коментиран от #21

    10:18 21.08.2025

  • 18 САМО ПИТАМ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Реалист":

    ДА НЕ СИ ТРЪТЛЕСТИЯ ТАНАС, ИЛИ НЯКОЙ ОТ ШИШОБОКОВАТА КО ХОРТА

    10:19 21.08.2025

  • 19 Как къде са милиардите,

    3 0 Отговор
    на Боко и Шиши в шкафчетата.

    10:19 21.08.2025

  • 20 Това е истината

    1 0 Отговор
    15г кражби на кабинетите Борисов ни докараха до пълна разруха и за капак ще робуваме на еврото. Да ги свалим от власт!

    10:22 21.08.2025

  • 21 Ура,,Ура

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Реалист":

    Грешиш! Ние не сме от цивилизования свят. Иска ти се, но с тези мутри окопирали държавата с десетилетия скоро няма да стигнем до там.

    10:25 21.08.2025

  • 22 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Преминаващ":

    Кви тъпотия пишеш бе? Робски труд??? Робски труд е бил по времето на царя.

    10:25 21.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол