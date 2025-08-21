Новини
Жена се оплака от полицейски тормоз след фалшиво положителен тест за дрога

21 Август, 2025 09:56

Жената настоява за колективен иск и промяна в закона, за да се сложи край на практиката хора да бъдат наказвани предварително без доказана вина

Жена се оплака от полицейски тормоз след фалшиво положителен тест за дрога - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена изпива обезболяващо хапче след тежък работен ден, а часове по-късно се оказва задържана заради положителен тест за наркотици. Шофьорката Катрин Милева разказва пред NOVA, че е прекарала ужасни часове в ареста и е останала месеци без книжка и автомобил, въпреки че официалните резултати доказват, че е невинна.

Жената настоява за колективен иск и промяна в закона, за да се сложи край на практиката хора да бъдат наказвани предварително без доказана вина. И разказва как се стига до нейния казус:

„Паркирах пред дома си, колата беше загасена, ключът - в дясната ми ръка. Докато слизах, видях полицаи. Дадох им документи, тестваха ме за алкохол и наркотици. Първият тест беше отрицателен, но за дрога отчете, че съм взимала опиати. Самата проверка беше незаконна, тъй като не шофирах. Отношението на полицаите – ужасно. Казаха ми „Тези циркове сме ги гледали”. Стояхме два часа. Не ме пуснаха да отида до тоалетна. Дори самото закарване към районното беше ужасно. Караха с бясна скорост, стана ми лошо. Имах чувството, че ще се ударим някъде. Държаха се сякаш съм най-големият престъпник. Взеха ми ластиците за коса, връзките на обувките, съблякоха ме чисто гола, накараха ме да клякам да не съм скрила наркотици. Провериха ме жени полицаи. Казаха ми, че това е процедурата”.

Катрин Милева прекарала 24 часа в ареста.

„Килията беше тъмна, мрачна с метални легла. Миришеше на урина, имаше боклуци. Стана ми лошо. Благодарение на едно младо момче полицай, което видя, че не съм в добро състояние, ми дадоха вода, която имаше вкус на спирт. Не знам защо. После ми казаха, че няма повече вода. На всички арестанти се крещеше. За 24 часа ме пуснаха 3 пъти до тоалетна. Усилваха си телевизора, за да не ме чуват като ги викам”, разказва още за ужаса жената. Тя получила колата си след цели 11 месеца, като автомобилът бил в окаяно състояние.

„Дала съм около 3000-4000 за ремонти. Междувременно кръвните ми тестове излязоха и са отрицателни”, каза още Милева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мими Кучева🐕

    20 1 Отговор
    Милиционерите са искали да им пусне!?🤔💋🖕💋🤔

    09:57 21.08.2025

  • 2 1488

    2 11 Отговор
    то й личи

    Коментиран от #3

    09:58 21.08.2025

  • 3 Какво ?

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Защото и на теб ти личи че си мека кит и приемаш хормони за смяна на пола ама нейсе когато си т.пп си

    10:02 21.08.2025

  • 4 Ненов

    5 5 Отговор
    За да няма полицейски произвол, трябва да се увеличат наказанията и присъдите на дрогирани, пияни и нарко дилърите.

    10:03 21.08.2025

  • 5 А защо нашите лгблт полицай

    26 0 Отговор
    Не искат да се тестват и до кога ще ни пробутват тези тестове който не са Ок

    10:04 21.08.2025

  • 6 Даниел

    11 0 Отговор
    Правосъдие бг доказваш невинност??!!

    10:07 21.08.2025

  • 7 Шорти

    4 5 Отговор
    Тая япознавам, едно време друсаше яко.. от Кюстендил е... хаха

    10:12 21.08.2025

  • 8 Реалист

    3 6 Отговор
    На тази отдалече й личи, че не е читава. И за незаконна проверка да не ми говори, щом е в колата и с ключовете, може да я проверяват. Всички налркомани играят нейния цирк по принцип...

    10:12 21.08.2025

  • 9 мхмг

    4 1 Отговор
    в Пеевдка България е така, свиквайте

    10:13 21.08.2025

  • 10 ХУБАВА ЖЕНА

    4 1 Отговор
    ОПГЕТО Е ОТ НЕГРАМОТНИ ГРУБИЯНИ НЕИЗРЯДНИ И НЕУСТАВНИ БЕЗ ФУРАЖКИ( ГОЛОГЛАВИ) КАКТО Е НОРМАЛНО ЗА МУТРИ. ВЪЗ ОСНОВА НА НЯКВО АПАРАТЧЕ ( НЕПОЛЗВАНО НА ТЕСТОВЕ ОТ САМОТО ОПГ ЩОТ БИЛО НЕТОЧНО) ОБЪРКВАТ ЖИВОТА НА НАРОДЕЦА УМИШЛЕННО.КРАСИВАЖЕНА В ГРОЗНА ТЕРИТОРИЯ...

    10:14 21.08.2025

  • 11 то и с мъжете е така

    2 0 Отговор
    събличат ги . а пари за затвора няма . както е построен 1962 година е само боядисван . но там са лежали славни хора . бастилията ако е хотел 2 звезди там е 1 звезда . ако някой мине 3-4 пъти през подобни неща дълго не е на себе си . княгина клементина я вързали за решетката . луканов го сложили с джуревци . местан му отказали адвокат . трактора седел гладен . тази е съвременна бегейска шоферка . държали я като друсалка . омбудсмана и синдиката немогат да и помогнат . днес шоферите карат без да изчакват . с пуснати тромби . логиката е че ще има катастрофи . стари и млади на геврека .

    10:16 21.08.2025

  • 12 Коста

    1 1 Отговор
    Това не е жена

    10:18 21.08.2025

  • 13 хъхъ

    4 1 Отговор
    Нали уж всеки е невинен до доказване на противното? Милиционерите пищяха от тия тестове, защото като ги прилагаха върху тях - давали отклонения. Ама когато милиционерите ги прилагат върху гражданите - са 100% верни, според тях.

    10:19 21.08.2025

  • 14 Анонимен

    1 1 Отговор
    Някой а е набедил! Мръсници колкото искаш.

    10:22 21.08.2025

  • 15 Главна секретарка на МВР

    1 0 Отговор
    Освен високите нива на корупцията, некомпетентност и простотия, в полицията има някакво чувство за безнаказаност, но за разлика от съдии и прокурори, които имат имунитет, тъпите милиционери не се сещат, че много лесно могат да бъдат осъдени като частни лица по гражданско дело и изведнъж да се окажат длъжници на една хубава сумичка, която далеч надхвърля двайсетте заплати преди пенция.

    10:23 21.08.2025

  • 16 урко

    1 0 Отговор
    Тая става...

    10:25 21.08.2025

