Левон Хампарцумян разкри как българите забогатяват

21 Август, 2025 11:47 516 6

Липсата на работна ръка остава голям проблем, но не става дума за каквато и да е работна ръка

Левон Хампарцумян разкри как българите забогатяват - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Финансистът и член на Съвета на Института за пазарна икономика Левон Хампарцумян коментира в студиото на „Твоят ден“ последния анализ на института, според който данните ясно сочат, че България забогатява.

„Наистина е така, и то се вижда по живота около нас“, заяви той. Въпреки това направи уточнение: „Ако има някакво място, което е било моноиндустриално селище, с един завод, който е затворен, или с разпокъсани земеделски стопанства – там е друго. Но като цяло икономиката на София е грубо половината от икономиката на България“.

От 1997-а до Еврозоната

Хампарцумян припомни тежката криза от 1997 г.: „Тогава България претърпя финансов крах – хората загубиха пенсии, пенсионните фондове се изтриха, БВП спадна с 40%. Държавата нямаше пари да си плати лихвите“.

Днес ситуацията е коренно различна: „Слава Богу, че сме на път да влезем в Еврозоната. Много по-рано трябваше да стане, но по ред причини се забави“.

Спестявания и неравенства

Един от знаците за забогатяване е ръстът на депозитите: „Фактът, че държим над 100 милиарда лева в банките, е също резултат от забогатяването на хората. Но – веднага искам да кажа – не на всички и не поравно. По-активните, по-образованите, дори тези, които са добре свързани в корупционните мрежи, те забогатяват“.

Той посочи и обратната страна: „В България има около 600 хиляди души в работоспособна възраст, които нито учат, нито работят. Това са 10% от населението, които не могат да допринесат за благоденствието, а по-скоро са в обратната посока“.

Хампарцумян беше критичен към демонстративното потребление:

„В България всяка година се купуват едни от най-скъпите коли в света чисто нови, а същевременно имаме региони като Северозапада, където нещата изглеждат никак добре. Арогантното потребление е признак на лошо възпитание, лош вкус и, да го кажа най-грубо – селяндурщина“.

Той даде и пример: „Някакви изключително скъпи лимузини седят пред панелни блокове. Автомобилът не вдига стандарта на живота, но повдига самочувствието на потиснатите хора, които си ги купуват“.

Предизвикателства: работна ръка и технологии

„Липсата на работна ръка остава голям проблем, но не става дума за каквато и да е работна ръка. Нискоквалифицираната почти не се търси – тя се заменя от машини, роботи и изкуствен интелект. Така нареченият офисен планктон започва да става ненужен“, смята финансистът.

По думите му обществото е изправено пред голямо предизвикателство: „С принудителни мерки трябва да образоваме следващото поколение. Днес един трактор струва 700–800 хиляди евро и таблото му е малко по-просто от това на Airbus. С тримесечен курс вече няма как да се подготви кадър“.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя разбойник

    7 0 Отговор
    Да каже как той е забогатял!

    11:50 21.08.2025

  • 2 Трол

    1 2 Отговор
    През 2004-а година заплатата беше 120 лева, а сега е 1000 лева, значи сме забогатяли 10 пъти.

    11:51 21.08.2025

  • 3 Цвете

    3 0 Отговор
    Срам ме е да го чета дори. Вземи и се скрий химике, кой те уреди на тази " блага " службица????? СТИГА ДА🤑😅🤑ВА АКЪЛ.

    11:52 21.08.2025

  • 4 Цвете

    3 0 Отговор
    Срам ме е да го чета дори. Вземи и се скрий химике, кой те уреди на тази " блага " службица????? СТИГА ДА🤑😅🤑ВА АКЪЛ.

    11:52 21.08.2025

  • 5 Нахален човек

    1 0 Отговор
    Спри се.

    11:54 21.08.2025

  • 6 Сила

    2 0 Отговор
    Обичам го тоя човек !!! Толкова е позитивен , спокоен и уравновесен ...сигурно е така , защото има милиони без да работи и без да се напряга за нищо !!! Никога не е работил и не се е борил за нищо в тоя живот , просто ей така му се изсипа рога на изобилието !!! Много искам да отиде в Борован примерно и да сподели позитивизма си с местното население ....ей така , на раздумка в хоремага , да им обясни колко са забогатели и колко е хубаво да си богат като него !!!

    11:56 21.08.2025

