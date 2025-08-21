Новини
Бой между две фамилии в Ихтиман, млад мъж е ранен

21 Август, 2025 12:30 864 22

Поводът бил ревност от сина на единия към дъщерята на другия, с която младият мъж живее на семейни начала. Впоследствие към конфликта се присъединили още членове на двата рода

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ревност предизвика сбиване между две фамилии в Ихтиман, 22-годишен е с контузия на главата. Това съобщиха от полицията в София.

От там уточняват, че около 21.55 часа снощи в РУ-Ихтиман постъпил сигнал за сбиване на улица в града. На място били насочени два автопатрула. Изяснено било, че първоначално е възникнал скандал между двама мъже. Поводът бил ревност от сина на единия към дъщерята на другия, с която младият мъж живее на семейни начала. Впоследствие към конфликта се присъединили още членове на двата рода.

Двамата са задържани за срок до 24 часа.

22-годишният син на единия е получил контузна рана на главата – прегледан от екип на спешна помощ и освободен.

По случая е регистрирана преписка за хулиганство.


  • 1 Забравихте да напишете, че

    38 0 Отговор
    фамилиите са сигански...

    Коментиран от #10, #18

    12:40 21.08.2025

  • 2 123

    28 0 Отговор
    Хубава работа ама.... Ихтиманска

    12:40 21.08.2025

  • 3 И кожата

    21 0 Отговор
    мляко с кафе

    Коментиран от #15

    12:43 21.08.2025

  • 4 Жони Деп

    21 0 Отговор
    Те това си е апахска работа да се бият ама да си стоятбв резервата

    12:43 21.08.2025

  • 5 Циганизация БГ

    18 0 Отговор
    Фамилиите Сиганеки и Ромалети... Ах РОМео и ти бедна ни Джулиета😪

    12:46 21.08.2025

  • 6 Сила

    15 0 Отговор
    Сандокан и Рамбо , мале ле майко .....баксиорито !!!

    12:46 21.08.2025

  • 7 БратчеТ

    17 0 Отговор
    За квартал "Изток" явно става дума. В този град положението е трагично. И не само там.

    12:51 21.08.2025

  • 8 гост

    21 0 Отговор
    Команчите на Винету и Шишиту се развилняха! Катастрофи, побоища, убийства /в Генерал Тошево/ нападения над полицаи! Къде е държавата? На времето в град Левски имаше двама МИЛИЦИОНЕРИ Наум и Шопа. Циганите /тогава още не бяха роми/ само като им чуеха имената и гащите им затреперваха! Е хелзинкски комитети и НПО-та нямаше, но............

    Коментиран от #13, #16

    12:52 21.08.2025

  • 9 Майна

    16 0 Отговор
    Добре де, какво пречи като има подобни индиански битки, полицията и линейки да отиват минимум след два часа... ако са останали живи де

    12:52 21.08.2025

  • 10 Както

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Забравихте да напишете, че":

    винаги, циганофилска им работа

    12:53 21.08.2025

  • 11 Демокрацията не е за прости хора

    15 1 Отговор
    Това са шведи, от електората на тиквата!

    12:53 21.08.2025

  • 12 Коко

    15 2 Отговор
    Така е ,защото циганското население на България не спазва законите.
    А защо не ги спазва - защото са електорат на двамата шишковци.
    Милионите за интеграция, потънаха в джобовете на същите двама хубавци , и резултат - нулев.

    12:53 21.08.2025

  • 13 Папуц

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Адмирации!
    Изключително точен коментар!

    12:55 21.08.2025

  • 14 БАРС

    9 0 Отговор
    БОЙ ПМЕЖДУ ФАМИЛИИ ИМА САМО В ПРИ ИНДИЙСКИ ПОТОМЦИ ЖИВЕЕЩИ В БЪЛГАРИЯ И ПОЗОРЯТ СТРАНАТА.МНОГО слабо с ЕДНА пуктната глава МОЖЕ и нещо повесе

    12:55 21.08.2025

  • 15 Коментар до 3

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "И кожата":

    Кафявото не е кафе а едно друго

    ама ако пиша - цензузура

    12:56 21.08.2025

  • 16 Забравил си да напишеш

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    че и на железния кон посегнаха.
    Тумба с каруци опоска цистерните от авариралия влак край село Пясъчево
    другите медии го пишат.
    Тук пазим тишина

    12:59 21.08.2025

  • 17 Лични преживявания

    11 0 Отговор
    Звъните на 112 за силна циганска музика или шум, от там ви казват, че няма да предадат сигнала ви в полицията, защото не се казвало цигани, а роми,; ако все пак предадат сигнала ви, идва полицейски патрул, който МОЛИ, подчертавам тази дума, ромите да понамалят силата на музиката, като им съобщават имената и адреса на подалия сигнала, шумът намалява, но след малко се чува " Назад, назад, моме Калино" и музиката става още по-силна. Патрулът си е получил таксата, а ромите започват да крещят името ви и да замерят дома ви с камъни. Ако позвъните пак на 112, ви казват, че там вече е изпратена полиция, а вие ще бъдете глобен за фалшивия сигнал. И какво ви остава? Да се оправяте сам, но после пак вие ще сте виновен.

    Коментиран от #19

    13:03 21.08.2025

  • 18 Дедовия

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Забравихте да напишете, че":

    Е, то там други няма...

    13:04 21.08.2025

  • 19 Коментар до 17

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Лични преживявания":

    Не си прав
    После не си виновен.

    ПОСЛЕ СИ МЪРТЪВ.
    Виж какво е станало в Ген. Тошево.

    Убили са човека с кеф.

    Коментиран от #21

    13:19 21.08.2025

  • 20 адаша

    1 0 Отговор
    След три часа, побоят е преминал масово в сватба, която малко по - късно е преминала в побой . Нали така Лоренцо?

    13:22 21.08.2025

  • 21 Лични преживявания

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Коментар до 17":

    Именно виновен. Защото, макар и да си взел успешно изпита за подборен лов, си объркал дивеча, който си отстрелял. Затова ще си виновен за правосъдието. Но пък остава удовлетворението, че си изпълнил поне една от мисиите на живота си. Може би най-човеколюбивата.

    13:24 21.08.2025

  • 22 Кажете си го бой между

    2 0 Отговор
    Два римлянско лилави клана

    13:25 21.08.2025

