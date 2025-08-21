Бой между две фамилии в Ихтиман, млад мъж е ранен

Ревност предизвика сбиване между две фамилии в Ихтиман, 22-годишен е с контузия на главата. Това съобщиха от полицията в София.
От там уточняват, че около 21.55 часа снощи в РУ-Ихтиман постъпил сигнал за сбиване на улица в града. На място били насочени два автопатрула. Изяснено било, че първоначално е възникнал скандал между двама мъже. Поводът бил ревност от сина на единия към дъщерята на другия, с която младият мъж живее на семейни начала. Впоследствие към конфликта се присъединили още членове на двата рода.
Двамата са задържани за срок до 24 часа.
22-годишният син на единия е получил контузна рана на главата – прегледан от екип на спешна помощ и освободен.
По случая е регистрирана преписка за хулиганство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Забравихте да напишете, че
Коментиран от #10, #18
12:40 21.08.2025
2 123
12:40 21.08.2025
3 И кожата
Коментиран от #15
12:43 21.08.2025
4 Жони Деп
12:43 21.08.2025
5 Циганизация БГ
12:46 21.08.2025
6 Сила
12:46 21.08.2025
7 БратчеТ
12:51 21.08.2025
8 гост
Коментиран от #13, #16
12:52 21.08.2025
9 Майна
12:52 21.08.2025
10 Както
До коментар #1 от "Забравихте да напишете, че":винаги, циганофилска им работа
12:53 21.08.2025
11 Демокрацията не е за прости хора
12:53 21.08.2025
12 Коко
А защо не ги спазва - защото са електорат на двамата шишковци.
Милионите за интеграция, потънаха в джобовете на същите двама хубавци , и резултат - нулев.
12:53 21.08.2025
13 Папуц
До коментар #8 от "гост":Адмирации!
Изключително точен коментар!
12:55 21.08.2025
14 БАРС
12:55 21.08.2025
15 Коментар до 3
До коментар #3 от "И кожата":Кафявото не е кафе а едно друго
ама ако пиша - цензузура
12:56 21.08.2025
16 Забравил си да напишеш
До коментар #8 от "гост":че и на железния кон посегнаха.
Тумба с каруци опоска цистерните от авариралия влак край село Пясъчево
другите медии го пишат.
Тук пазим тишина
12:59 21.08.2025
17 Лични преживявания
Коментиран от #19
13:03 21.08.2025
18 Дедовия
До коментар #1 от "Забравихте да напишете, че":Е, то там други няма...
13:04 21.08.2025
19 Коментар до 17
До коментар #17 от "Лични преживявания":Не си прав
После не си виновен.
ПОСЛЕ СИ МЪРТЪВ.
Виж какво е станало в Ген. Тошево.
Убили са човека с кеф.
Коментиран от #21
13:19 21.08.2025
20 адаша
13:22 21.08.2025
21 Лични преживявания
До коментар #19 от "Коментар до 17":Именно виновен. Защото, макар и да си взел успешно изпита за подборен лов, си объркал дивеча, който си отстрелял. Затова ще си виновен за правосъдието. Но пък остава удовлетворението, че си изпълнил поне една от мисиите на живота си. Може би най-човеколюбивата.
13:24 21.08.2025
22 Кажете си го бой между
13:25 21.08.2025