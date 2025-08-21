Новини
България »
Издирват непълнолетен във Варна

Издирват непълнолетен във Варна

21 Август, 2025 17:27 619 5

  • варна-
  • одмвр-
  • мол варна

Той е напуснал автомобила на майка си

Издирват непълнолетен във Варна - 1
Снимка: ОДМВР Варна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ОДМВР Варна издирва непълнолетния ГЕОРГИ ДИЯНОВ ЧОМАКОВ на 16 години, напусна автомобила на майка си в района на МОЛ-Варна на 18.08.2025 г., около 14:30 часа. От този момент младежът е в неизвестност.

Описание: видима възраст 16-17 години, висок около 170 см., нормално телосложение, коса – кестенява, очи – кафяви.

Облеклото, с което е бил е: сини къси дънки – дълги до коляното; черна тениска с бял джоб; маратонки – черни на цвят. Носил е чанта за през рамото - черна на цвят с жълт надпис „САТ“. В себе си няма документи за самоличност, телефон и парични средства.

Телефоните, на които може да се подава информация са ЕНН 112 или на номерата на всички полицейски управления в област Варна.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    2 4 Отговор
    Слагайте им чипове...

    17:38 21.08.2025

  • 2 Хер Флик от Гестапо

    4 2 Отговор
    Тоя хубавец, като се прибере ,требва хубаво да му нашрат задника, да си знае за другия път

    17:40 21.08.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    1 6 Отговор
    Поредният кюнец

    Коментиран от #4

    17:40 21.08.2025

  • 4 Варненец

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":

    А, то вие от израждане и безличие, да не сте по Убави?🤣

    17:46 21.08.2025

  • 5 Факти

    0 1 Отговор
    Сини къси дънки – дълги до коляното.

    17:57 21.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове