Д-р Десислав Тасков: Държавата ще въведе контрол и ясни правила в дейността на туристическите атракциони

Д-р Десислав Тасков: Държавата ще въведе контрол и ясни правила в дейността на туристическите атракциони

21 Август, 2025 22:40 642 46

Според него до края на лятото в Народното събрание ще влязат нормативни текстове, които да уредят този процес

В момента липсва контрол върху атракционните съоръжения у нас, защото има нормативна празнота. Това заяви председателят на Комисията по туризъм в Народното събрание и народен представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА д-р Тесислав Тасков пред Радио Варна.

Той даде пример с наредба от 2013 г. за условията и реда за безопасност и технически изисквания към съоръженията в увеселителните обекти. „На всички ни е ясно, че "Морска администрация" към Министерството на транспорта контролира и изправността на лодката, джета или други транспортни средства, но реално ясен контрол върху въжетата, батутите и надуваемите съоръжения липсва”, подчерта д-р Тасков.

Според него до края на лятото в Народното събрание ще влязат нормативни текстове, които да уредят този процес. „Държавата да пристъпи към контрол на дейността на туристическите атракциони. Това означава ясни правила и завишени критерии за безопасност”, поясни народният представител.


  • 1 КЗББ и ДП

    11 0 Отговор
    Просто затворете мутро градчето Несебър.Лесно е

    Коментиран от #8

    22:43 21.08.2025

  • 2 доктор никой

    9 0 Отговор
    от къде поникна бе?

    22:44 21.08.2025

  • 3 1111

    8 0 Отговор
    Нормативната празнота е съвсем закономерна, понеже от пусто в празно няма какво да се прелива.

    22:46 21.08.2025

  • 4 Само да питам

    9 1 Отговор
    За 35 години, чак сега ли се сетихте? Трябваше някой да се спомине ли?

    Коментиран от #14

    22:47 21.08.2025

  • 5 Заспивам на бюрото

    9 0 Отговор
    А преди инцидента нямаше ли държава, нямаше ли чиновници ,които да следят за тези неща в Несебър. Аз ги разбирам, че със заплати от 1500 леша трудно ще имат стимул да огреят на всякъде, но с подкупите могат да си докарат поне два бона и да се амбицират.

    22:52 21.08.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    КАТО ВИДЯ ТАКЪВ ДЖЕНТЪЛМЕН
    КАТО Д-Р ТАСКОВ - УВЕРЕН , КРАСИВ , ИНТЕЛИГЕНТЕН
    , УСПЯЛ
    ..,...
    И СЕ ИЗПЪЛВАМ С УВЕРЕНОСТ И СИГУРНОСТ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ
    ......
    ОСОБЕННО СЛЕД 4-ТАТА ГОЛЯМА РАКИЯ :))

    22:52 21.08.2025

  • 7 Марис

    4 0 Отговор
    И кой ще е авторът, ту ту тротинетков ?!

    23:02 21.08.2025

  • 8 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "КЗББ и ДП":

    Аман от регулации без полза и безброи глупости....

    23:07 21.08.2025

  • 10 Тома

    5 0 Отговор
    Е как липсва контрол след като на контрольорите им върви държавната заплата и пликовете от проверените

    23:15 21.08.2025

  • 11 Здрасти

    1 0 Отговор
    Апфффф

    23:16 21.08.2025

  • 14 Тее

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само да питам":

    Сега се сетиха ,ама до другото лято ще са забравили

    23:17 21.08.2025

  • 15 супер

    5 0 Отговор
    След 35 години се сетиха, че трябва да контролират туристическите атракциони, за да гарантират безопасността на тези, които си дават парите за тях. Представяте ли си? След цели 35 години? А можеха и след сто години да не се сетят. След 35 години може би ще имаме държава, но аз се питам за какво сме плащали данъци в последните 35 години? Може ли да се дължат данъци на несъщестуваща държава? Може ли да се дължат заплати на държавни чиновници в несъществуващи държава? Кой ще ни върне изгубеното време? 35 години за едни от нас е целият им живот, за други е две трети от живота, ил половината от живота.Кой ще го върне - Борисов, Пеевски, Желзяков, Главчев, Симеон, Костов, кой?

    Коментиран от #25

    23:18 21.08.2025

  • 17 Коста

    5 0 Отговор
    Че досега защо вземайте заплати бедайбаваштамамадейба?

    23:18 21.08.2025

  • 22 Слава

    0 3 Отговор
    Украïнi! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    Коментиран от #23

    23:20 21.08.2025

  • 23 Слава Укрaïнi

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Слава":

    Слава

    Коментиран от #27, #30, #31, #35

    23:21 21.08.2025

  • 24 димитър дончев

    0 0 Отговор
    Как пък никой не си помисли,че това е диверсия???Ако коланите са прегорели...как ще се скъа на дете дето тежи 2пъти по малко от майка си.Това ,че всеки се качва ,какво пречи на един диверсант лека да претрие и да чака ,а тези които закачат желаещите за седалката....прота гледат в парите и не виждат !Това е първото ,което трябва да гледате,а не да умувате на празни нощи ,отде да вземете......брашното...

    Коментиран от #40

    23:21 21.08.2025

  • 25 Здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "супер":

    Нищо чудно да стане тоалетна лобното им място

    23:21 21.08.2025

  • 29 Парашут

    0 0 Отговор
    След дъжд качулка, след сватба - булка...

    23:24 21.08.2025

  • 34 Леле д-р Тасков

    0 0 Отговор
    Д-р Тасков му заметоха бакиите .....

    Коментиран от #37

    23:28 21.08.2025

  • 36 Георгиев

    1 0 Отговор
    Какво значи ще въведе? А какво правят структурите по туризъм, спорт, стандартизация и т.н.? За какво получават заплати? Под ред и навън! С глоби!

    23:28 21.08.2025

  • 37 Слава Украïнi

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Леле д-р Тасков":

    я ПIДТРИМУЮ

    Коментиран от #38, #39

    23:29 21.08.2025

  • 38 Слава Украïнi

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Слава Украïнi":

    ЦI 🇺🇦 🏳️‍🌈 хлопцI теж воювали а АТО!

    23:30 21.08.2025

  • 39 Слава Украïнi i крапка

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Слава Украïнi":

    ЛГБТ марш!

    23:31 21.08.2025

  • 40 Здрасти

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "димитър дончев":

    Тоз де закача, каква трябва да е първата му работа? В България се наблюдава как се назначават разни лица без да имат и елементарни познания относно това с което трябва да се занимават. Минали ли са курсове? Курсове за работа с подобен инвентар се извършват на всеки 3 години., при отцъствие и не ангажираност в порядъка на година са задължени да го карат отново преди започване на работа. Каква деверсия ако беше си при гледал инвентара. Чек листа на производството. Подобни текстили имат работен живот 10 години при нормална експлоатация. В случая имаме фактор море. Тоест солена вода. Солта е едно от най агресивните неща с които можеш да деградираш такива платове. Изискването е веднага да бъде испрано с обикновенна вода след съприкосновение с морска вода. Шанса да е предстояло съоръжението неизпрано в продължение на дълаг период какъв е? Аз лично бих сменял седлото максимум през 2най много 3 години. И това ако съм го третирал както трябва. Кой от тея органи къде следят за стриктността е запознат в такива детайли? Мислиш ли че има? Някоя назначена калинка. Специалисти на подобни постове няма!

    Коментиран от #42, #45

    23:34 21.08.2025

  • 41 е то

    1 0 Отговор
    правила си има ама никой не ги спазва. Печалбата е над всичко. Вижда се че сбруята и колана са компрометирани но си казват още малко да изтече сезона. Остава още месец, два. След края на сезона ще го сменим. Кво толкова може да стане. Сигурен съм че точно това са си мислели и операторите и собствениците. Да не се губи малко остава. Ще загубят много ако приберат оборудването за подмяна. Активния сезон е до 28,08. От там почва второстепенния сезон до 10,09. От там вече е баберека през който може да не вадиш оборудването до края на месеца. Заради тия 10 дни едно дете вече е на небето.

    23:36 21.08.2025

  • 42 Слава Украïнi

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Здрасти":

    Цi 🏳️‍🌈 хлопцi - теж воювали в АТО, з цієї причини я пiдтримую ЛГБТ-марш!

    Коментиран от #43

    23:36 21.08.2025

  • 43 Здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Слава Украïнi":

    Панимаю, Путин ушол у доме.

    23:42 21.08.2025

  • 44 667

    0 0 Отговор
    Те дори не са и нагли. Като роботи са - изгъгват шаблона и отиват да разпуснат

    23:47 21.08.2025

  • 45 димитър дончев

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Здрасти":

    Защо колана на майката е здрав!Някакъв развваше много по скъпи "Карабинери" като да има някакво значение какъв е карабинера и показваше ,че безплатния моряшки възел ........може да се развърже,но ако се сложи нещо доста по скъпо всичко е ОК!Не виждаш ли ,че ни правят на маймуни от раждане до смърта.Един диверсант само като погледне и разбира слабите места!Ако са му казали да прави "Саботажи" той освен влакове ще пали стърнища и какво ли не.обясни ми ако коланите са прегорели що не се е изтърсила майката?Отговор нямаш,нали!

    23:51 21.08.2025

  • 46 A защо вървим

    0 0 Отговор
    Винаги след каруцата, моме Деси?

    00:11 22.08.2025

