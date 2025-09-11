Новини
България »
Караджов: Държавата ще може да затваря атракциони, ако бъде установена опасност

11 Септември, 2025 08:33 573 23

  • гроздан караджов-
  • атракциони

Това са част от промените в изготвения за седмица нов законопроект за общите изисквания за безопасност на атракционите, който е подложен на обществено обсъждане

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавата да може да държи под наказателна отговорност длъжностните лица и да закрива атракциони, ако рискът за ползващите ги се увеличи драстично или се стигне до сериозен инцидент.

Това са част от промените в изготвения за седмица нов законопроект за общите изисквания за безопасност на атракционите, който е подложен на обществено обсъждане. Пред NOVA ресорният министър Гроздан Караджов коментира целите, които са си поставили с новите текстове.

"Първата и основна цел, която постига този закон, е длъжностните лица да могат да бъдат подведени под наказателна отговорност, ако поради тяхното действие е настъпила смърт или телесна повреда. Предлагаме и принудителна мярка – когато е драстично нарушена сигурността и рискът е завишен – то да бъде прекратен този атракцион веднага", каза транспортният министър.


България
  • 1 няма държава

    15 0 Отговор
    Държавата трябва да се освободи от целият кабинет , защото и един от тях не знае за какво е назначен !!!

    08:37 11.09.2025

  • 2 Тоя не е в ред

    17 0 Отговор
    Караджов, какво според теб е “ държава”?
    Как така Държавата ще затваря, каквото и да било?
    Има си институции за това: кой открива, кой закрива!
    Аз те закривам!

    08:39 11.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Този мошеник подарява имоти на БДЖ на Мафията

    08:44 11.09.2025

  • 4 фжете

    12 0 Отговор
    Тебе кога ще те затворят където трябва СДС боклук с тая говорещата празна кратуна дето се оглеждаш къде да вземеш комисион от парите на българите. Тебе кога ще те затворят?

    08:45 11.09.2025

  • 5 Даниел

    9 0 Отговор
    Този имаше едно изказване:държавата ще се погрижи за хората??!!
    Всички плажни концесии трябва да бъдат прекратени и забранени !!!
    Концесията ограничава достъпа на гражданите до плажните ивици!!

    08:46 11.09.2025

  • 6 Сатана Z

    9 0 Отговор
    По голям атракцион от НС едва ли има в БГ

    08:54 11.09.2025

  • 7 Мисира

    6 0 Отговор
    Разкажи ни къде изтичат милиарди от Тол системата? И ти какви заслуги имаш

    08:55 11.09.2025

  • 8 хихи

    5 0 Отговор
    "Затварящите" държавни служители, ще се нагушат?!!! хи хи хи

    Коментиран от #9

    08:58 11.09.2025

  • 9 Има начин !

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "хихи":

    Затова трябва да носят отговорност (наказателна ! ) ако има произшествие . Тогава ще мислят преди да дават разрешения срещу рушвети .

    Коментиран от #12

    09:03 11.09.2025

  • 10 лятото си върви на морето

    3 0 Отговор
    може да проверят парашуто атракциона и атв атракциона . ако са в нарушение да ги санкционират . то срамна работа . няма катарами . няма спирачки . няма разрешително . а има и круизни кораби , парзалки , сърфове .

    09:10 11.09.2025

  • 11 Абе

    7 0 Отговор
    Тия самозваните „управляващи“. да не са някаква секта. Всичките са с остригани глави.

    Коментиран от #20

    09:17 11.09.2025

  • 12 хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Има начин !":

    В България, ако има наказания, наказаните само ще вдигна цената за да има и за наказващите

    09:18 11.09.2025

  • 13 пенчо

    2 0 Отговор
    За да затваряш каквото да е било трябва да има разписана наредба за тези неща. Трябва да има правила, на които те трябва да отговарят. Инспектора няма как да затвори каквото и да е било без да пише по кой чл и ал. от коя наредба налага санкциите.

    Коментиран от #18

    09:21 11.09.2025

  • 14 Пак ли

    2 0 Отговор
    Тоя пак се появи,много активен бе,лъже,маже!!

    09:23 11.09.2025

  • 15 Поп Станчо

    2 0 Отговор
    АЛОО ТИ ВЗЕМИ И ОПРАВИ ЖЕПЕ ТРАНСПОРТА НЕ ВИЖДАШ ЛИ КАК ДЕРАЙЛИРАТ ВЛАКОВЕТЕ

    09:24 11.09.2025

  • 16 Толуп

    1 0 Отговор
    на наркотрафиканта Орлин Алексиев

    09:28 11.09.2025

  • 17 Дедо

    0 0 Отговор
    Тоя е професионален аферист и наемник на Зулуса, нает да източи държавен ресурс и да го насочи професионално към офшорките на Дългия в Барбадос. Там милиардите ще ги поеме счетоводно оня Пепи Патриота който Дългия гласеше за шеф на МВР.

    09:30 11.09.2025

  • 18 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "пенчо":

    Трябва да има мотивирана администрация(затварящи)???
    В България аз мотивирна работеща такава не съм виждал.
    Сигурно има и финансово мотивирана контра мотивация има и безхаберие(за кво да си разваляма рахата)

    Коментиран от #22

    09:31 11.09.2025

  • 19 Абе

    1 0 Отговор
    Па то целата държава е един атракцион, който почва да става опасен.

    09:33 11.09.2025

  • 20 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Абе":

    Тиа са некви локали бате.

    09:34 11.09.2025

  • 21 Джо

    0 0 Отговор
    Глупако,трябва ли да се търкаля глава по снега за да премахнете ски влека наМеча поляна,Мальовица?

    09:38 11.09.2025

  • 22 Кънчо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "хихи":

    Като човек, който се сблъсква с институции ще го кажа така. Над средната възраст, инспекторите са видяли много. Не си дават много зор. Изискват и проверяват основни неща. Гледат най вече безопасността.
    Младите инспектори които още си мислят,че могат да променят нещата към по добро си дават зор. Повече проверяват и изискват.

    09:40 11.09.2025

  • 23 Психодинспансер

    0 0 Отговор
    Идиоти скрийте се някъде и не вдигайте врява в публичното пространство!Маскари!!!!!!!!!

    09:53 11.09.2025

