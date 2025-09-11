Караджов: Държавата ще може да затваря атракциони, ако бъде установена опасност

Държавата да може да държи под наказателна отговорност длъжностните лица и да закрива атракциони, ако рискът за ползващите ги се увеличи драстично или се стигне до сериозен инцидент.
Това са част от промените в изготвения за седмица нов законопроект за общите изисквания за безопасност на атракционите, който е подложен на обществено обсъждане. Пред NOVA ресорният министър Гроздан Караджов коментира целите, които са си поставили с новите текстове.
"Първата и основна цел, която постига този закон, е длъжностните лица да могат да бъдат подведени под наказателна отговорност, ако поради тяхното действие е настъпила смърт или телесна повреда. Предлагаме и принудителна мярка – когато е драстично нарушена сигурността и рискът е завишен – то да бъде прекратен този атракцион веднага", каза транспортният министър.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма държава
08:37 11.09.2025
2 Тоя не е в ред
Как така Държавата ще затваря, каквото и да било?
Има си институции за това: кой открива, кой закрива!
Аз те закривам!
08:39 11.09.2025
3 Последния Софиянец
08:44 11.09.2025
4 фжете
08:45 11.09.2025
5 Даниел
Всички плажни концесии трябва да бъдат прекратени и забранени !!!
Концесията ограничава достъпа на гражданите до плажните ивици!!
08:46 11.09.2025
6 Сатана Z
08:54 11.09.2025
7 Мисира
08:55 11.09.2025
8 хихи
Коментиран от #9
08:58 11.09.2025
9 Има начин !
До коментар #8 от "хихи":Затова трябва да носят отговорност (наказателна ! ) ако има произшествие . Тогава ще мислят преди да дават разрешения срещу рушвети .
Коментиран от #12
09:03 11.09.2025
10 лятото си върви на морето
09:10 11.09.2025
11 Абе
Коментиран от #20
09:17 11.09.2025
12 хихи
До коментар #9 от "Има начин !":В България, ако има наказания, наказаните само ще вдигна цената за да има и за наказващите
09:18 11.09.2025
13 пенчо
Коментиран от #18
09:21 11.09.2025
14 Пак ли
09:23 11.09.2025
15 Поп Станчо
09:24 11.09.2025
16 Толуп
09:28 11.09.2025
17 Дедо
09:30 11.09.2025
18 хихи
До коментар #13 от "пенчо":Трябва да има мотивирана администрация(затварящи)???
В България аз мотивирна работеща такава не съм виждал.
Сигурно има и финансово мотивирана контра мотивация има и безхаберие(за кво да си разваляма рахата)
Коментиран от #22
09:31 11.09.2025
19 Абе
09:33 11.09.2025
20 Абе
До коментар #11 от "Абе":Тиа са некви локали бате.
09:34 11.09.2025
21 Джо
09:38 11.09.2025
22 Кънчо
До коментар #18 от "хихи":Като човек, който се сблъсква с институции ще го кажа така. Над средната възраст, инспекторите са видяли много. Не си дават много зор. Изискват и проверяват основни неща. Гледат най вече безопасността.
Младите инспектори които още си мислят,че могат да променят нещата към по добро си дават зор. Повече проверяват и изискват.
09:40 11.09.2025
23 Психодинспансер
09:53 11.09.2025