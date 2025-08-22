Нинова: Има наредба за водните атракциони още от 2009 г.

„Има специална наредба за тези водни атракциони, приета още през 2009 година и актуализирана през 2012. В нея много подробно са разписани задължителните условия, кой носи отговорност и какъв е контролът от страна на Изпълнителна агенция ‘Морска администрация’. За мен законовата регламентация е напълно достатъчна, за да започне едно обективно разследване и да има справедливост заради смъртта на детенцето. Това е най-малкото за семейството“, коментира трагичния случай от Несебър Корнелия Нинова, лидер на „Непокорна България“ пред ефира на „Радио Фокус“ тази сутрин.
По думите ѝ реакцията на правителството е или резултат от некомпетентност, или от опит за прикриване на истината:
„Има две причини за такова поведение. Едната е неграмотност – но не я допускам, защото около тях има достатъчно експерти. Вторият вариант е да се опитват да прикриват нещо и да протакат във времето. Всички знаем как приключват случаи, когато се правят временни комисии и дебати – протакане, докато обществото забрави.“
Нинова подчерта, че наредбата е изключително детайлна:
„Наистина като юрист не съм срещала толкова подробно разписан подзаконов нормативен акт. Има специален раздел за парасейлинга – концесионерът трябва да има писмен договор с фирмата, зоната се съгласува с Морска администрация, забранява се на плажове под 300 м. Управителят трябва да е компетентен водач на малък кораб, да води дневник, да спазва строги правила за безопасност. Дори дължината на въжето е подробно описана.“
Тя е категорична, че трябва да има справедливост и отговорност:
„Разбира се, трябва разследване и доказателства, но ако гледаме буквата на закона – фирмата, която предоставя услугата, и управителят на зоната носят отговорност. Трябва да има справедливост. Не може повече да си даваме децата курбан. Безотговорност, безхаберие, а вече и вкус на корупция – това правителство буквално убива човешки животи. Крайно време е на това да се сложи край.“, категорична бе тя.
По отношение на икономиката Нинова беше също толкова критична:
„Те вече са на ръба на лимита от заеми – 18 милиарда. Индустриалното производство пада, а малкият и средният бизнес са подложени на безпрецедентен натиск. Малките фирми имат по десет проверки на ден, за по една стотинка ги гонят, а в същото време кражбите вървят – 50 милиона на километър път. Това е рекет. Те съсипаха икономиката и няма откъде да дойдат пари. Най-големият проблем е социалното напрежение. Изходът е мощен икономически план, който да гарантира приходи и справедливо разпределение за здраве, образование, заплати, пенсии, млади хора.“
На въпрос за политическото си бъдеще, Нинова заяви:
„Не ми липсва работата в активната политика, защото сега съм много по-активна на терен – срещам се с хора в цялата страна. Това ми дава реална картина и ме прави по-подготвена за следващите избори. „Непокорна България“ ще се явим на тях.“
Тя обобщи и какво най-силно тревожи хората:
„Много ме притесняват две неща – апатия и разочарование. Това е най-големият проблем – нежеланието хората да бъдат активни. А става дума за техния собствен живот. Иначе недоволството е огромно – от безводието, ниските заплати, високите цени, рекета върху малкия бизнес, лошите пътища. Въпросът е това недоволство да премине в действие.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гларус
Коментиран от #13
09:47 22.08.2025
2 то тея 3-4 души на ден са вземали 1000
09:50 22.08.2025
3 Град Симитли
Да.. у експертите!
Коментиран от #6
09:51 22.08.2025
4 Дед
Коментиран от #8
09:52 22.08.2025
5 Оракула от Делфи
може да се свали "Хунтата" на "Феномена" и "Чекмеджето", с тяхните камъни по тяхните глави!
Оставиш ли ги да те мачкат сама , ще да ти е трудно!!!
Неутрализирай " левите заблудените овце" министри от " лявото" пространство , които "Чекмеджето"
купи с държавни пари и назначения на "министри статисти "и половина работа е свършена!
09:57 22.08.2025
6 А защо
До коментар #3 от "Град Симитли":собственикът на съоръженията , носещи смърт не се покаже ? Събира милиони чрез рискуваме на човешки животи и се спотайва след огромната трагедия , както и министрите - нагло и безотговорно пазят дискретност !
Коментиран от #7
09:58 22.08.2025
7 Собственикът е
До коментар #6 от "А защо":ПОЛИТИК който се крие зад подставено лице на атракциона ! Никога няма да го научи кой е това опростачено население което само си избира палачите демократично и свободно и сега реве като пеленаче !
10:11 22.08.2025
8 Пампаец
До коментар #4 от "Дед":Като са в опозиция, всичките знаят законите и призовават да се спазват . Като са на власт , всички забравят за законите и не ги спазват , и само си пълнят гушите . Дано сега и следователят , и прокурорът занимаващи се с разследване на причините за убийството на детенцето прочетат внимателно този подзаконов акт от 2012 година и стриктно да повдигнат обвинения към виновните за убийството на детенцето . А съдът да не прочете обвиненията на прокуратурата както дяволът чете Евангелието, а да накаже виновните с цялата строгост на закона . И нека родители , а и възрастни се замислят , струва ли си да ползват услугите на такива застрашават здравето и живота им атракциони .
10:16 22.08.2025
9 то атракциона е транспортно средство
10:24 22.08.2025
10 Ами Слънчев бряг
10:25 22.08.2025
11 да различните са различни
10:39 22.08.2025
12 БСП = Непокорна България
"Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"
И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
"Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."
Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!
10:52 22.08.2025
13 МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СА КОРУМПИРАНИ
До коментар #1 от "Гларус":ТЪП ГЛАРУС КОНТРОЛА НА НАРЕДБАТА Е В МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ. ВЗЕЛИ СА ДЕБЕЛИ ПАЧКИ ЗА ДА НЕ ГИ ПРОВЕРЯВАТ. ВСИЧКИ АГЕНЦИИ И АДМИНИСТРАЦИИ САМПОД ШАПКАТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ШАЙКАДЖИИ ОТ ГЕРБ! РИБАТА СЕ ВМИРИСВА ОТ КЪМ ГЛАВАТА, В СЛУЧЕЯ БОЙКО ЧЕКМЕДЖАРЯ И ДЕБЕЛЯН ПУЕВСКИ.
10:54 22.08.2025