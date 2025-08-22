Нинова: Има наредба за водните атракциони още от 2009 г.

„Има специална наредба за тези водни атракциони, приета още през 2009 година и актуализирана през 2012. В нея много подробно са разписани задължителните условия, кой носи отговорност и какъв е контролът от страна на Изпълнителна агенция ‘Морска администрация’. За мен законовата регламентация е напълно достатъчна, за да започне едно обективно разследване и да има справедливост заради смъртта на детенцето. Това е най-малкото за семейството“, коментира трагичния случай от Несебър Корнелия Нинова, лидер на „Непокорна България“ пред ефира на „Радио Фокус“ тази сутрин.

По думите ѝ реакцията на правителството е или резултат от некомпетентност, или от опит за прикриване на истината:

„Има две причини за такова поведение. Едната е неграмотност – но не я допускам, защото около тях има достатъчно експерти. Вторият вариант е да се опитват да прикриват нещо и да протакат във времето. Всички знаем как приключват случаи, когато се правят временни комисии и дебати – протакане, докато обществото забрави.“

Нинова подчерта, че наредбата е изключително детайлна:

„Наистина като юрист не съм срещала толкова подробно разписан подзаконов нормативен акт. Има специален раздел за парасейлинга – концесионерът трябва да има писмен договор с фирмата, зоната се съгласува с Морска администрация, забранява се на плажове под 300 м. Управителят трябва да е компетентен водач на малък кораб, да води дневник, да спазва строги правила за безопасност. Дори дължината на въжето е подробно описана.“

Тя е категорична, че трябва да има справедливост и отговорност:

„Разбира се, трябва разследване и доказателства, но ако гледаме буквата на закона – фирмата, която предоставя услугата, и управителят на зоната носят отговорност. Трябва да има справедливост. Не може повече да си даваме децата курбан. Безотговорност, безхаберие, а вече и вкус на корупция – това правителство буквално убива човешки животи. Крайно време е на това да се сложи край.“, категорична бе тя.

По отношение на икономиката Нинова беше също толкова критична:

„Те вече са на ръба на лимита от заеми – 18 милиарда. Индустриалното производство пада, а малкият и средният бизнес са подложени на безпрецедентен натиск. Малките фирми имат по десет проверки на ден, за по една стотинка ги гонят, а в същото време кражбите вървят – 50 милиона на километър път. Това е рекет. Те съсипаха икономиката и няма откъде да дойдат пари. Най-големият проблем е социалното напрежение. Изходът е мощен икономически план, който да гарантира приходи и справедливо разпределение за здраве, образование, заплати, пенсии, млади хора.“

На въпрос за политическото си бъдеще, Нинова заяви:

„Не ми липсва работата в активната политика, защото сега съм много по-активна на терен – срещам се с хора в цялата страна. Това ми дава реална картина и ме прави по-подготвена за следващите избори. „Непокорна България“ ще се явим на тях.“

Тя обобщи и какво най-силно тревожи хората:

„Много ме притесняват две неща – апатия и разочарование. Това е най-големият проблем – нежеланието хората да бъдат активни. А става дума за техния собствен живот. Иначе недоволството е огромно – от безводието, ниските заплати, високите цени, рекета върху малкия бизнес, лошите пътища. Въпросът е това недоволство да премине в действие.