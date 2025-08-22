Новини
Нинова: Има наредба за водните атракциони още от 2009 г.

22 Август, 2025 09:44 705 13

  • корнелия нинова-
  • атракциони-
  • наредба

Тя е изключително детайлна, смята тя

Нинова: Има наредба за водните атракциони още от 2009 г. - 1
Снимка: НБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Има специална наредба за тези водни атракциони, приета още през 2009 година и актуализирана през 2012. В нея много подробно са разписани задължителните условия, кой носи отговорност и какъв е контролът от страна на Изпълнителна агенция ‘Морска администрация’. За мен законовата регламентация е напълно достатъчна, за да започне едно обективно разследване и да има справедливост заради смъртта на детенцето. Това е най-малкото за семейството“, коментира трагичния случай от Несебър Корнелия Нинова, лидер на „Непокорна България“ пред ефира на „Радио Фокус“ тази сутрин.

По думите ѝ реакцията на правителството е или резултат от некомпетентност, или от опит за прикриване на истината:
„Има две причини за такова поведение. Едната е неграмотност – но не я допускам, защото около тях има достатъчно експерти. Вторият вариант е да се опитват да прикриват нещо и да протакат във времето. Всички знаем как приключват случаи, когато се правят временни комисии и дебати – протакане, докато обществото забрави.“

Нинова подчерта, че наредбата е изключително детайлна:
„Наистина като юрист не съм срещала толкова подробно разписан подзаконов нормативен акт. Има специален раздел за парасейлинга – концесионерът трябва да има писмен договор с фирмата, зоната се съгласува с Морска администрация, забранява се на плажове под 300 м. Управителят трябва да е компетентен водач на малък кораб, да води дневник, да спазва строги правила за безопасност. Дори дължината на въжето е подробно описана.“

Тя е категорична, че трябва да има справедливост и отговорност:
„Разбира се, трябва разследване и доказателства, но ако гледаме буквата на закона – фирмата, която предоставя услугата, и управителят на зоната носят отговорност. Трябва да има справедливост. Не може повече да си даваме децата курбан. Безотговорност, безхаберие, а вече и вкус на корупция – това правителство буквално убива човешки животи. Крайно време е на това да се сложи край.“, категорична бе тя.

По отношение на икономиката Нинова беше също толкова критична:
„Те вече са на ръба на лимита от заеми – 18 милиарда. Индустриалното производство пада, а малкият и средният бизнес са подложени на безпрецедентен натиск. Малките фирми имат по десет проверки на ден, за по една стотинка ги гонят, а в същото време кражбите вървят – 50 милиона на километър път. Това е рекет. Те съсипаха икономиката и няма откъде да дойдат пари. Най-големият проблем е социалното напрежение. Изходът е мощен икономически план, който да гарантира приходи и справедливо разпределение за здраве, образование, заплати, пенсии, млади хора.“

На въпрос за политическото си бъдеще, Нинова заяви:
„Не ми липсва работата в активната политика, защото сега съм много по-активна на терен – срещам се с хора в цялата страна. Това ми дава реална картина и ме прави по-подготвена за следващите избори. „Непокорна България“ ще се явим на тях.“

Тя обобщи и какво най-силно тревожи хората:
„Много ме притесняват две неща – апатия и разочарование. Това е най-големият проблем – нежеланието хората да бъдат активни. А става дума за техния собствен живот. Иначе недоволството е огромно – от безводието, ниските заплати, високите цени, рекета върху малкия бизнес, лошите пътища. Въпросът е това недоволство да премине в действие.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гларус

    8 1 Отговор
    Ама лельо какви наредби тия на плажа предимно неграмотни

    Коментиран от #13

    09:47 22.08.2025

  • 2 то тея 3-4 души на ден са вземали 1000

    7 0 Отговор
    или 2000 лева . за 4-5 месеца са 200-250 бона . 100 000 долара чисто . местните са алчни и немърливи . заслужават ли затвор . заслужават . ограбвали са богатите туристи от години . за 10 г са над милион долара . дали са нямали пари за коланче или катарама . и за бензинче . с подути стомаси са си лягали .

    09:50 22.08.2025

  • 3 Град Симитли

    10 0 Отговор
    Поне 5 "експерти" се изтъпаниха в медиите да обясняват, че "няма законова рамка за парасейлинга!"
    Да.. у експертите!

    Коментиран от #6

    09:51 22.08.2025

  • 4 Дед

    3 3 Отговор
    Когато политик който е бил на власт и в Парламента десетилетия, говори за лошо управление ми е леко гнусливо. Истински пример за отчайващ популизъм, когато си далече от държавните благинки, но с мерак отново да се върнеш за лесните пари.

    Коментиран от #8

    09:52 22.08.2025

  • 5 Оракула от Делфи

    8 1 Отговор
    Давай Нинова , само с директен натиск от всички заинтересовани граждани и партий
    може да се свали "Хунтата" на "Феномена" и "Чекмеджето", с тяхните камъни по тяхните глави!
    Оставиш ли ги да те мачкат сама , ще да ти е трудно!!!
    Неутрализирай " левите заблудените овце" министри от " лявото" пространство , които "Чекмеджето"
    купи с държавни пари и назначения на "министри статисти "и половина работа е свършена!

    09:57 22.08.2025

  • 6 А защо

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Град Симитли":

    собственикът на съоръженията , носещи смърт не се покаже ? Събира милиони чрез рискуваме на човешки животи и се спотайва след огромната трагедия , както и министрите - нагло и безотговорно пазят дискретност !

    Коментиран от #7

    09:58 22.08.2025

  • 7 Собственикът е

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "А защо":

    ПОЛИТИК който се крие зад подставено лице на атракциона ! Никога няма да го научи кой е това опростачено население което само си избира палачите демократично и свободно и сега реве като пеленаче !

    10:11 22.08.2025

  • 8 Пампаец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дед":

    Като са в опозиция, всичките знаят законите и призовават да се спазват . Като са на власт , всички забравят за законите и не ги спазват , и само си пълнят гушите . Дано сега и следователят , и прокурорът занимаващи се с разследване на причините за убийството на детенцето прочетат внимателно този подзаконов акт от 2012 година и стриктно да повдигнат обвинения към виновните за убийството на детенцето . А съдът да не прочете обвиненията на прокуратурата както дяволът чете Евангелието, а да накаже виновните с цялата строгост на закона . И нека родители , а и възрастни се замислят , струва ли си да ползват услугите на такива застрашават здравето и живота им атракциони .

    10:16 22.08.2025

  • 9 то атракциона е транспортно средство

    2 0 Отговор
    седалки за пътниците , моторница с двигател , парашут , а маршрута е един и същ . от точка а до точка б . в случай на авария - катастрофа следва да се разследва . какви видове катастрофи може да се случат . няколко са . с моторницата , с пасажерите , с туристите двамцата , с парашута . води се тежка катастрофа . загуба на човешки живот . след кавга на пътя за шипка недоволна пътничка се изпадна от колата . с около 80 км/ч скорост . тогава арестуваха водача . значи ако се вържа с канап или въже , пояс за плаваща яхта или кораб не съм пътник, а съм атракционен турист , в циркаджалъшки атракцион . странно .

    10:24 22.08.2025

  • 10 Ами Слънчев бряг

    3 0 Отговор
    се владее от М.Очите бе на кого ли ще е този атракцион и като се прибави, че министър-председателят му е роднина как ли ще продължи това разследване ???

    10:25 22.08.2025

  • 11 да различните са различни

    0 0 Отговор
    но наредба има . министера може да окаже натиск . Транспортния явно ще се намеси . на 7 рислки езера спряха Атракционните разходки с нелегални превозни джипове . фаетон , атракционно влакче , все нещо дърпа, а някой се вози . ако гледаме хвърчило то наподобява парасейлинга . вдига се и с въженце го подръпваш . теоретично ако вържем някой на дрон също се води транспорт . като сектор . Любопитно .

    10:39 22.08.2025

  • 12 БСП = Непокорна България

    0 0 Отговор
    Това са думи на Свиленски!
    "Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"

    И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
    "Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."

    Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!

    10:52 22.08.2025

  • 13 МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СА КОРУМПИРАНИ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гларус":

    ТЪП ГЛАРУС КОНТРОЛА НА НАРЕДБАТА Е В МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ. ВЗЕЛИ СА ДЕБЕЛИ ПАЧКИ ЗА ДА НЕ ГИ ПРОВЕРЯВАТ. ВСИЧКИ АГЕНЦИИ И АДМИНИСТРАЦИИ САМПОД ШАПКАТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ШАЙКАДЖИИ ОТ ГЕРБ! РИБАТА СЕ ВМИРИСВА ОТ КЪМ ГЛАВАТА, В СЛУЧЕЯ БОЙКО ЧЕКМЕДЖАРЯ И ДЕБЕЛЯН ПУЕВСКИ.

    10:54 22.08.2025

