Кирил Добрев: Само 42 от 144 атракционни влакчета у нас са минали проверка

21 Август, 2025 13:21 796 26

  • кирил добрев-
  • атракциони-
  • влакчета-
  • проверки

„Към момента в България има 144 подвижни единици, които извършват т.нар. атракционен превоз. Проверка са минали едва 42, въпреки че през годините сме ставали свидетели на пътнотранспортни произшествия с тях. Добрата новина е, че до този момент няма фатален изход. Тези влакчета обаче не подлежат на абсолютно никакъв контрол и на никаква проверка, затова сме решили да подредим нещата“.

Това заяви пред БНР председателят на Комисията по транспорт и съобщения и народен представител от БСП–Обединена левица Кирил Добрев. По думите му превозите с атракционна цел в момента се осъществяват без ясни правила, което създава сериозни рискове. Заедно с народния представител Биляна Иванова той подготвя предложения за промени в Закона за автомобилните превози, които ще въведат изисквания към водачите и тяхната квалификация, задължителни застраховки за пътниците, строго определени маршрути, засилен технически надзор и право на контролните органи да спират и проверяват превозните средства. „Не можем да чакаме поредния инцидент, за да се предприемат мерки. Време е тези атракции да се движат по регламент, както е в нормалните европейски държави“, подчерта Добрев.

В ефира на БНР той се спря и на друга болезнена тема – безводието. Социалистът обърна внимание, че по темата още от зимата са се ангажирали както министрите от БСП Иван Иванов и Манол Генов, така и парламентарната група на левицата и именно затова е била създадена и комисията по безводието. Според него проблемът е хроничен и засяга редица региони, а най-сериозният дефицит е в липсата на координация. „Водните ресурси в момента се управляват от четири различни министерства, което води до хаос и неефективност. Необходими са спешни и устойчиви мерки – от изграждане на нови водоизточници и ремонти на ВиК мрежата, до строг контрол върху разхищаването на питейна вода. Но най-важното – нужен е единен орган за управление на водите, който да отговаря за най-скъпия ни ресурс“, заяви Добрев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    15 0 Отговор
    Киро , кажи и за въртележките брат , за въртележките и блъскащите се колички .....боже какви глупости !!??!!

    13:24 21.08.2025

  • 2 Град Симитли

    19 0 Отговор
    Нито един, от 240 депутати, не е минал проверка за алкохолизъм, наркомания и мошенгийство!

    Коментиран от #4

    13:25 21.08.2025

  • 3 КИРО ГРАБЛЕВ

    8 1 Отговор
    НЕМЕДЛЕННО ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ Е НУЖНО И ЗА ВЛАКЧЕТА ЛОДКИ.....И ЗА ВИНЕТКИ ША ПОМИСЛИМ.....

    13:27 21.08.2025

  • 4 Дзегун

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Град Симитли":

    И за наркотици ама с полицейските тестове!

    13:27 21.08.2025

  • 5 Това , че

    9 0 Отговор
    1/3 са минали някаква проверка , не значи АБСОЛЮТНО НИЩО ! Всичко е менте и животоопасно !

    13:28 21.08.2025

  • 6 Те и

    9 0 Отговор
    проститутките работят без контрол и проверка !

    13:29 21.08.2025

  • 7 Не,

    8 1 Отговор
    Къш бе! Гнyc ме е да те гледам. А да чета глупостите ти още повече.

    13:34 21.08.2025

  • 8 червен крадецо

    10 2 Отговор
    ти кога ще минеш пълна проверка ?

    Коментиран от #15

    13:34 21.08.2025

  • 9 БСП е минало

    11 1 Отговор
    Крадливият милионер от БСП изтъква всеизвестни факти. И какво е направила партията му в годините, когато е управлявала? Нищо, само забогатяват, а народа обеднява!

    13:36 21.08.2025

  • 10 една баба

    12 0 Отговор
    Качих се с внука ми на влакче в парк Възраждане. Влакчето беше толкова раздрънкано и опасно, че телата ни бяха натъртени. Чудех се как столична община разрешава инсталиране на подобна допотопна и опасна техника на територията си въобще. Децата не могат да съобразят годността на такива атракциони. Както се оказа, бабите също. Престъпно бездействие!

    13:38 21.08.2025

  • 11 Ти той зафчу

    4 1 Отговор
    И гуци сте ПРОДАЖНИЦИ ЗА ЕДИН СКУТ. А БАЩА ТИ БЕШЕ ДРУГ. ОТ ВАС АКЪЛ НЕ ЩА И ОТ ВАШИТЕ СКУТОВЕ ДВА. А и от слафчу бала бала и дребното плямпало.

    13:41 21.08.2025

  • 12 Тома

    6 0 Отговор
    Другите са получили разрешение в плик

    13:45 21.08.2025

  • 13 ха ха

    2 1 Отговор
    всеки иска и си измисля закон с който да краде , не ме ли пуснат на преглед заради измислени наказания ще го разфасовам като стар автомобил

    13:45 21.08.2025

  • 15 ТЪИ ДЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "червен крадецо":

    А МА И ЛИЛАВИЯ ДРАГАЛЕВЕЦ СИНОПТИКА РОКИ МАУНТИИН ПАСИ КРАТУНАТА ЦЯЛАТА ГМЕЖ ОТ 1989 год че НЕ МОГА ДА ГИ ИЗБРОЯ

    13:47 21.08.2025

  • 16 оня с коня

    2 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    13:50 21.08.2025

  • 17 К.съкщия нагаждач както баща си

    5 0 Отговор
    Ходи лапай на Бойко шпека продажен Киро!

    13:50 21.08.2025

  • 18 Коста

    4 0 Отговор
    Ми като не са минали проверка толкова влакчета защо не са спрени от движение бе? Ни кой не смей да не си поискат рушвета обратно а?

    13:55 21.08.2025

  • 19 ШЕФА

    6 0 Отговор
    За влакчетата не знам,но ако има полиция в тази държава и ти направи на тебе проверка ,доживотната ти е в кърпа вързана !

    13:57 21.08.2025

  • 20 Ха ха ха

    5 0 Отговор
    И този едър капиталист-социалист се закъхарил.

    14:04 21.08.2025

  • 21 НИКО

    2 0 Отговор
    КРАДЕЦА НА ДЖИПОВЕ ОТНОВО СЕ ПОЯВИ ,ХОРА ПАЗЕТЕ СИ ДЖИПОВЕТЕ ОТ ТОЯ ЧЕРВЕН БО К ЛУК

    14:11 21.08.2025

  • 22 НИНОВА

    2 0 Отговор
    ВИЖДАТЕ ЛИ КАКВИ КРИМИНАЛНИ ТИПОВЕ НИ УПРАВЛЯВАТ

    14:13 21.08.2025

  • 23 Тоя кой беше?

    1 0 Отговор
    И тоя ли ще оправя България?

    14:19 21.08.2025

  • 24 за сведение

    1 0 Отговор
    МИЛИОНЕР СИН НА БАЩА НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ

    14:19 21.08.2025

  • 25 Само припомням

    0 0 Отговор
    А колко такива с човки на нощни грабливи птици прелетяха с куфари тъпкани с валута през границата бре ...????

    14:23 21.08.2025

  • 26 Гост

    0 0 Отговор
    Ами за вас само далаверите са важни, там си ги следите изкъсо. Влакчета, макчета, парашути, въобще ви е през юя, гнусни депутатчета.

    14:26 21.08.2025

