Икономист: Инфлацията на ниво 2% е печеливш компромис за всички

Икономист: Инфлацията на ниво 2% е печеливш компромис за всички

22 Август, 2025 09:48

  • икономист-
  • инфлация-
  • васил караиванов

По думите на Васил Караиванов, в страната действат едновременно психологически и структурни фактори

Икономист: Инфлацията на ниво 2% е печеливш компромис за всички - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Инфлацията в еврозоната достигна целевото ниво от 2%, определено от Европейската централна банка (ЕЦБ). Според макроикономиста Васил Караиванов това ниво е резултат от дългогодишни изследвания и се разглежда като оптимално за икономиката. „От една страна, инфлацията намалява покупателната способност, но липсата ѝ крие риск от дефлация, което е още по-опасно. При около 2% бизнесът е стимулиран да работи, а потребителите не усещат значителна загуба на доходи“, подчерта пред NOVA NEWS Караиванов.

Той коментира и политиката на ЕЦБ през последните години, свързана с повишаване на лихвите: „Централната банка може да направи кредита по-скъп и да ограничи потреблението, но не може сама да спре инфлацията. В крайна сметка именно потребителите и производителите определят реалното ѝ ниво“. Той допълни, че страховете в обществото също влияят: „В България хората бяха плашени, че цените ще растат, и това действително ги избута нагоре“.

По думите на икономиста, в страната действат едновременно психологически и структурни фактори – от поведението на потребителите до нарастващия натиск за повишаване на заплатите. „Когато възнагражденията растат, предприемачите често отговарят с повишаване на цените, за да запазят печалбите си. С влизането в еврозоната пък на пазара излизат скрити левови спестявания – и буквално от чекмеджета и под възглавници“, обясни той. Според него това увеличено парично предлагане допълнително поддържа високи ценови равнища.

Караиванов отбеляза, че и законодателството е изиграло роля за ускоряването на инфлацията: „Приемането на закон за въвеждането на еврото изплаши търговците. Те повишиха цените предварително, за да избегнат санкции в бъдеще“. Така според него мерки, целящи да успокоят обществото, всъщност са създали допълнителен натиск върху пазара.

По отношение на САЩ, Караиванов коментира напрежението между президента Доналд Тръмп и Федералния резерв, ръководен от Джеръм Пауъл. „Имаме безпрецедентна ситуация – политически натиск върху Централната банка. Въпреки това Федералният резерв води твърда борба чрез високи лихви, което се отразява на потребителските и ипотечните кредити“. Според него митата, наложени от Тръмп върху европейски стоки, също наливат „масло в огъня“ и поддържат инфлацията в САЩ над целевите 2%.

„Появи ли се веднъж инфлацията, тя трудно изчезва и отнема години за нормализиране“, заключи Караиванов. По думите му независимо дали става дума за Европа или Америка, инструментите за справяне с високите цени са ограничени и изискват комбинация от икономическа политика, търпение и балансирани очаквания в обществото.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 5 гласа.
  • 1 Пуфи

    19 1 Отговор
    Платена калинка суфлираща дезинформация

    09:49 22.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    20 0 Отговор
    Връщам се от Гърция.Истинска храна на половината цена в България.А тук Мафията ни пробутват боклуци на двойни цени.Докато не изгоним Мафията няма да живеем нормално.

    09:50 22.08.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    18 0 Отговор
    В Гърция дигнаха цените с 20 процента а лъжат инфлация 2 процента.В еврозоната лъжат яко.

    Коментиран от #21

    09:53 22.08.2025

  • 4 Бляблянчев

    3 1 Отговор
    Да ако светът расте с поне 2% а не харчене много производство малко. КПД и ТНТ...

    09:55 22.08.2025

  • 5 В БГ е 30% инфлацията.

    16 1 Отговор
    Синя папионко.

    09:57 22.08.2025

  • 6 Абе

    16 1 Отговор
    Ти се исерем на папиьона.

    09:59 22.08.2025

  • 7 Един

    11 0 Отговор
    На този зализан дебел чичко бих му препоръчал да се отбие до близката железария за 2 метра въже!
    Глупостите му въобще не ми се коментират...

    10:01 22.08.2025

  • 8 хайде бе смешко с поредния пиар

    16 0 Отговор
    празни локуми стъкмени цифри уж малка е инфлацията
    нали всички го виждаме как цените на продуктите се вдигат постопенно
    веригите изхвърлят огромни количества компенсирайки с постоянно растящи цени

    10:02 22.08.2025

  • 9 Факти

    13 0 Отговор
    Държавата има изгода от поскъпване. 20% от всяко поскъпване са за държавата.

    10:02 22.08.2025

  • 10 лъжко

    13 0 Отговор
    2%,а теглят заем тоя яко лъже

    10:03 22.08.2025

  • 11 В действителност

    10 0 Отговор
    Септември-октомври ще има ново дигане на цените. Държавата вдигна с 30-50% всичките си такси. Лицензите и разрешителните изтичат девети месец. Декември-януари още 30% нагоре. В началото на 2026 цените в евро ще са равни на левовите от януари 2025.

    Коментиран от #29

    10:07 22.08.2025

  • 12 Ами

    7 0 Отговор
    Повечето хора вече не знаят какво е процент, слушах разговор на жени на средна възраст, мислят че 2% е двойно увеличение на цените. Възможно е и в НСИ вече да не знаят как се смята, в Брюксел е абсолютно сигурно, че не знаят.

    10:12 22.08.2025

  • 13 Оракула от Делфи

    6 0 Отговор
    Икомист или наемно лице за четки на "Хунтата"????

    "Евро -зоната 2%", ..........................а в България ................??????????????

    10:12 22.08.2025

  • 14 Един

    8 0 Отговор
    Всички знаят, че с приемане на еврото идва голямата секира - а всички се правят на неразбрали!!!
    Народа ако мирува не само ще го окрадат, но ще ходи и гладен и гол!

    Коментиран от #16

    10:12 22.08.2025

  • 15 Я у лево

    6 1 Отговор
    Простата формула: Заплати и пенсии делено на две.Цени отсега нарастващи с дневни темпове 20-30 ст,който със сигурност до нова година,ще прескочат -2-3 лева за брой или върху килограм стока.Краен ефект: Цени на всички хр.продукти и лекарства( най - чувствителните ,търсените стоки) умножено почти по две..Дребен пример от пазара: Риба която допреди седмица струваше 6,90 лв/ кг,днес вече струва 8,41 лв. Яйца- от 50 ст/ бр,вече 55 ст/ бр.На въпрос защо е това поскъпване ,те поглежда ехидно и отговаря.Няма яйца бе, от другата седмица,ще станат 60 ст.! Но Евростат, включително нашата стъкмистика,бодро ни убеждават,че инфлацията е под 3 %.Реално на днешните управляващи,изобщо не им пука,защо цените растат буквално със дни.Знаят,че гладът е по силен от тока.Ще ,мърморят,ще псуват,ни ще пазаруват,къде ще ходят!Важното е,че ние успяхме да ги натикаме в Еврозоната .След нова година,сегашната система ще си продължи,нали сме в пазарна икономикаЩе плащат като попско чедо.

    Коментиран от #17, #18

    10:13 22.08.2025

  • 16 Помнещ

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Един":

    За кой народ говориш?
    За този, който от инат и простотия не отиде да гласува и така позволи на Мафията да завладее държавата?
    Този народ да се радва, че има все още долни гащи.

    Коментиран от #25, #27

    10:18 22.08.2025

  • 17 Един

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Я у лево":

    Ето го още един нискочел и малко чел...
    Икономиката е проста наука, просто не е за прости хора... камо ли за партийни деятели!

    10:25 22.08.2025

  • 18 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Я у лево":

    Упс, сори, не беше за тебе...

    10:31 22.08.2025

  • 19 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    3 0 Отговор
    Я да видим има ли учудени, че ПлаТенка, освен че е част от ОПГ, краде пари по програми.... заплашва, изнудва, лъжесвидетелства ..... краде и електричество, което плащаме всички ние. На 25.04.2023г Платенка е осъдена за кражба, че е открадна ел. енергия за 26766,68 лв
    Следващия път, когато видите надценките за пренос на електроенергия във фактурата си, си споменете с обич за този доказан крадец на ток, впрочем като всички гербеpacти .

    10:32 22.08.2025

  • 20 Така, така

    3 0 Отговор
    Държавата трябвало да регулира лодки и парашути, изглежда ще правят ново мега министерство по парасейлинг и парашутизъм, обаче цените в магазините били божа работа и там държавата не може да се намеси по никакъв начин.

    10:32 22.08.2025

  • 21 Измама за шарани

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Навсякъде на запад инфлацията е от 20 до 40% годишно като в Зимбабве.

    10:33 22.08.2025

  • 22 Това нищо. ство

    4 0 Отговор
    с папионката е поставено като Хампарцумян да дразни хората с най- безумни лъжи.

    10:33 22.08.2025

  • 23 Мунчо кви 2%

    6 0 Отговор
    22% е стига с тия опорки

    10:33 22.08.2025

  • 24 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Кви 2% бе тя е поне 50% откакто гласуваха еврото

    10:41 22.08.2025

  • 25 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Помнещ":

    А помниш ли пълните площади и над 90% избирателна активност, които узакониха пребоядисването?

    10:45 22.08.2025

  • 26 провинциалист

    2 0 Отговор
    "Когато възнагражденията растат, предприемачите често отговарят с повишаване на цените, за да запазят печалбите си." - глупости на търкалета! С по-високите възнаграждения расте и потреблението и оттам растат и печалбите. Докато по-високите цени удрят тези, на които не са повишени възнагражденията и оттам спада потреблението и съответно печалбата.

    10:46 22.08.2025

  • 27 Негласувал

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Помнещ":

    И за КОГО да гласувам бе ?
    Като Сите са...маскари !

    10:47 22.08.2025

  • 28 провинциалист

    1 0 Отговор
    Новина за еврозоната какво ни засяга нас към днешна дата?

    10:48 22.08.2025

  • 29 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "В действителност":

    "Държавата вдигна с 30-50% всичките си такси" - и това няма да е заради еврото, а щото не били актуализирани отдавна...

    10:49 22.08.2025

