Икономист: Инфлацията на ниво 2% е печеливш компромис за всички

Инфлацията в еврозоната достигна целевото ниво от 2%, определено от Европейската централна банка (ЕЦБ). Според макроикономиста Васил Караиванов това ниво е резултат от дългогодишни изследвания и се разглежда като оптимално за икономиката. „От една страна, инфлацията намалява покупателната способност, но липсата ѝ крие риск от дефлация, което е още по-опасно. При около 2% бизнесът е стимулиран да работи, а потребителите не усещат значителна загуба на доходи“, подчерта пред NOVA NEWS Караиванов.
Той коментира и политиката на ЕЦБ през последните години, свързана с повишаване на лихвите: „Централната банка може да направи кредита по-скъп и да ограничи потреблението, но не може сама да спре инфлацията. В крайна сметка именно потребителите и производителите определят реалното ѝ ниво“. Той допълни, че страховете в обществото също влияят: „В България хората бяха плашени, че цените ще растат, и това действително ги избута нагоре“.
По думите на икономиста, в страната действат едновременно психологически и структурни фактори – от поведението на потребителите до нарастващия натиск за повишаване на заплатите. „Когато възнагражденията растат, предприемачите често отговарят с повишаване на цените, за да запазят печалбите си. С влизането в еврозоната пък на пазара излизат скрити левови спестявания – и буквално от чекмеджета и под възглавници“, обясни той. Според него това увеличено парично предлагане допълнително поддържа високи ценови равнища.
Караиванов отбеляза, че и законодателството е изиграло роля за ускоряването на инфлацията: „Приемането на закон за въвеждането на еврото изплаши търговците. Те повишиха цените предварително, за да избегнат санкции в бъдеще“. Така според него мерки, целящи да успокоят обществото, всъщност са създали допълнителен натиск върху пазара.
По отношение на САЩ, Караиванов коментира напрежението между президента Доналд Тръмп и Федералния резерв, ръководен от Джеръм Пауъл. „Имаме безпрецедентна ситуация – политически натиск върху Централната банка. Въпреки това Федералният резерв води твърда борба чрез високи лихви, което се отразява на потребителските и ипотечните кредити“. Според него митата, наложени от Тръмп върху европейски стоки, също наливат „масло в огъня“ и поддържат инфлацията в САЩ над целевите 2%.
„Появи ли се веднъж инфлацията, тя трудно изчезва и отнема години за нормализиране“, заключи Караиванов. По думите му независимо дали става дума за Европа или Америка, инструментите за справяне с високите цени са ограничени и изискват комбинация от икономическа политика, търпение и балансирани очаквания в обществото.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
09:49 22.08.2025
09:50 22.08.2025
Коментиран от #21
09:53 22.08.2025
09:55 22.08.2025
5 В БГ е 30% инфлацията.
09:57 22.08.2025
09:59 22.08.2025
Глупостите му въобще не ми се коментират...
10:01 22.08.2025
8 хайде бе смешко с поредния пиар
нали всички го виждаме как цените на продуктите се вдигат постопенно
веригите изхвърлят огромни количества компенсирайки с постоянно растящи цени
10:02 22.08.2025
10:02 22.08.2025
10:03 22.08.2025
Коментиран от #29
10:07 22.08.2025
10:12 22.08.2025
"Евро -зоната 2%", ..........................а в България ................??????????????
10:12 22.08.2025
Народа ако мирува не само ще го окрадат, но ще ходи и гладен и гол!
Коментиран от #16
10:12 22.08.2025
Коментиран от #17, #18
10:13 22.08.2025
До коментар #14 от "Един":За кой народ говориш?
За този, който от инат и простотия не отиде да гласува и така позволи на Мафията да завладее държавата?
Този народ да се радва, че има все още долни гащи.
Коментиран от #25, #27
10:18 22.08.2025
До коментар #15 от "Я у лево":Ето го още един нискочел и малко чел...
Икономиката е проста наука, просто не е за прости хора... камо ли за партийни деятели!
10:25 22.08.2025
До коментар #15 от "Я у лево":Упс, сори, не беше за тебе...
10:31 22.08.2025
Следващия път, когато видите надценките за пренос на електроенергия във фактурата си, си споменете с обич за този доказан крадец на ток, впрочем като всички гербеpacти .
10:32 22.08.2025
10:32 22.08.2025
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Навсякъде на запад инфлацията е от 20 до 40% годишно като в Зимбабве.
10:33 22.08.2025
10:33 22.08.2025
10:33 22.08.2025
10:41 22.08.2025
До коментар #16 от "Помнещ":А помниш ли пълните площади и над 90% избирателна активност, които узакониха пребоядисването?
10:45 22.08.2025
10:46 22.08.2025
До коментар #16 от "Помнещ":И за КОГО да гласувам бе ?
Като Сите са...маскари !
10:47 22.08.2025
10:48 22.08.2025
До коментар #11 от "В действителност":"Държавата вдигна с 30-50% всичките си такси" - и това няма да е заради еврото, а щото не били актуализирани отдавна...
10:49 22.08.2025