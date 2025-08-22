Новини
Над 4500 пенсионери у нас не получават реалната си пенсия

22 Август, 2025 12:04 492 5

Причината- тя е ограничена от "тавана“ от 3400 лева. Най-много 956-ма пенсионери биха получавали с над 850 лева повече, ако това ограничение не съществуваше.

Илюстративна снимка БГНЕС
4598 души в България не получават реалната си пенсия, защото тя е ограничена от "тавана“ от 3400 лева. Това сочат данните на Националния осигурителен институт към 31 декември 2024 година, съобщават от БНР. Най-много 956-ма пенсионери биха получавали с над 850 лева повече, ако това ограничение не съществуваше.
Данните на Националния осигурителен институт сочат, че така наречения таван на пенсиите спестява над 2 900 000 лева месечно от разходите за пенсии. Така например най-голямата група от ограничените, които биха получавали с над 850 лева повече, ако нямаше "таван“ и чиито пенсии реално биха били над 4 250 лева на месец, спестяват 1 900 000 лева от бюджета за пенсии. 293 от тях са от сектор "Сигурност“.

Други 70 души биха получавали до 850 лева над максималната, ако липсваше ограничението. Така например до 100 лева над "тавана“ биха вземали 446 души. Данните на НОИ сочат още, че над 936 000 получават минимални пенсии. Над половин милион от тях са с минимална пенсия за стаж и възраст, която за миналата година е 580.57 лв.
Когато действителният размер на пенсията е под минималната, солидарната пенсионна система доплаща, за да се достигне до нея. За миналата година такова доплащане е имало за близо 800 000 пенсионери, общо за над 130 милиона лева на месец. За болшинството от тези хора месечните суми за доплащане до минималните размери са над 30 лева.

Годишно разходите за пенсии за сметка на Държавното обществено осигуряване са над 21 милиарда лева, а броят на пенсионерите е приблизително 2 милиона души. За 2024 година средната пенсия е 883 лева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой не го задължава !

    3 0 Отговор
    Никой не го задължава !

    Да се осигурява само чрез !

    НОИ !

    Има и други осигурители !

    Които се предполага !

    Че !

    Могат Да те осигурят !

    Върху Желания Размер Пенсия !

    12:12 22.08.2025

  • 2 От кръчмата

    9 2 Отговор
    Тези не заслужават изобщо пенсията, която получават. За тях не са правени осигуровки и други удръжки. Ще се учудя, ако между тях има някой, който наистина се е трудил. Тия "ощетените" бъдете сигурни са или военни, полицаи, съдии, прокурори или други чиновници, лапачи без изключение.

    12:14 22.08.2025

  • 3 Пенсионерите са обрани

    1 1 Отговор
    От политиците на власт.

    12:14 22.08.2025

  • 4 пенсионер от Варна

    5 0 Отговор
    а, над 800 000 получават нереални пенсии ! работил-неработил и хоп - минимална пенсия , в повечето случаи далеч по-висока от реалната !!!

    12:15 22.08.2025

  • 5 ахахаха

    0 0 Отговор
    Ще махат максималния осигурителен доход, ахахаа

    12:24 22.08.2025

