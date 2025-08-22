След присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. Българската народна банка (БНБ) ще може да емитира колекционерски евромонети, които до тази година включително емитира като възпоменателни монети. Това ще става при спазване на европейски регламент от 2012 г. относно емитирането на евромонети, информират от централната банка.
От БНБ обясняват, че съгласно приложимата правна уредба, колекционерските евромонети имат статута на законно платежно средство само в емитиращата държава членка. Номиналната им стойност ще бъде в евро, като тя ще бъде различна спрямо номиналната стойност на евромонетите в обращение.
В контекста на предстоящото присъединяване на България към еврозоната, Монетната програма на БНБ от 2026 г. ще включва монети с нови технически параметри, като номинална стойност и промяна на паричната единица от лева на евро в тематичните серии, отбелязват от БНБ.
От централната банка посочват още, че това представлява нов етап в развитието на монетната им програма. Той, от една страна, ще включва нови серии монети и отделни монети, а от друга - ще осигури приемственост с утвърдените български теми, символи и технически характеристики. Същевременно ще отразява приемането на еврото като законно платежно средство в България.
1 Последния Софиянец
15:56 22.08.2025
2 Един
Гарантирана инфлация! Гарантиран ръст на дълга! Гарантирани високи данъци! ГАРАНТИРАНА КРАЖБА!
Това са нещата, които еврото носи!
Коментиран от #4
16:02 22.08.2025
3 Някой
16:03 22.08.2025
4 Някой
До коментар #2 от "Един":Гарантирано:
1. Погазиха конституцията (член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено .. и 3 (че никой и институции не може да си присвояват суверенитета));
2. Погазиха демокрацията и избора на народа, когото трябва да представляват;
3. Лъжеха за нарушен договор (гледа се Договор за функциониране на ЕС, член 140, където в параграф 3 се изисква нашето одобрение след одобрение по критерии);
4. Лъгаха че изпълняваме критериите. Последно дори НСИ изкара май 5.7% инфлация при допустима уж до 2.8%, реално да сме близо до трите държави с най-добри показатели (някъде 1.4%);
5. Само 2 взета дългове са за над 10 милиарда лева (3.2 милиарда евро и преди 4.2 милиарда лева);
6. Разпродажба на над 4400 ли имота готвени.
16:08 22.08.2025
5 Колекцията !
Поробването на България !
16:59 22.08.2025