Най-малко четири сигнала за паднали дървета заради силния вятър в София

Четири сигнала за паднали дървета в резултат на силния вятър са подадени до момента в София, посочи БНР.

От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" обясниха, че на място работят три техни екипа.

Няма данни за пострадали хора.

Поне три автомобила са пострадали, уточни бТВ.

Те са били паркирани на паркинг пред блок в столичния квартал "Дианабад", когато върху тях пада голямо дърво.

От удара е счупено задното стъкло на един от автомобилите, а другите са с по-леки щети.

Екипи на пожарната са нарязали и отстранили дърветата от колите.

На друг адрес - в "Редута", клон препречи квартална улица. Живеещи в района разказаха, че бързо е бил отрязан, а пътят освободен.