Най-малко четири сигнала за паднали дървета заради силния вятър в София

Четири сигнала за паднали дървета в резултат на силния вятър са подадени до момента в София, посочи БНР.
От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" обясниха, че на място работят три техни екипа.
Няма данни за пострадали хора.
Поне три автомобила са пострадали, уточни бТВ.
Те са били паркирани на паркинг пред блок в столичния квартал "Дианабад", когато върху тях пада голямо дърво.
От удара е счупено задното стъкло на един от автомобилите, а другите са с по-леки щети.
Екипи на пожарната са нарязали и отстранили дърветата от колите.
На друг адрес - в "Редута", клон препречи квартална улица. Живеещи в района разказаха, че бързо е бил отрязан, а пътят освободен.
1 шопар блеефски
18:46 22.08.2025
2 нищо ново под слънцето
14.02.2025 Дърво падна върху кола на "Цариградско шосе" в София в района на входа на двореца Врана. В автомобила пътувала 57-годишна жена, която е с травма на главата и комоцио.
28.03.2025 г. — Дърво се стовари върху паркиран автомобил на варненската улица "Петко Каравелов" само секунди след като собственичката е излязла от автомобила.
04.04.2025 г Голямо дърво падна на „Цариградско шосе“ в София. Според потребители в социалните мрежи клоните са се стоварили върху бус.
5.04.2025 Две дървета паднаха върху пътното платно на бул. "6-ти септември" в Пловдив, съобщават от пресцентъра на Общината.
10.04.2025 Огромно дърво се вряза в спрял автомобил в Русе, като шофьорът по това време е бил в колата, съобщава местния сайт "Русе Медиа".
19.04.25 Дърво падна и смачка кола в София
10.05.2025 Огромен клон падна върху детска площадка в центъра на Варна
25.05.2025 Дърво се стовари върху лека кола в Русе след дъжда
16.07.2025 Огромно дърво падна на столичната улица "Иван Асен втори"
17.07.2025 10 сигнала за паднали дървета в София заради силния вятър
5.08.2025 Дърво рухна върху движещ се таксиметров автомобил с двама клиенти в Благоевград снощи по време на силна гръмотевична буря
7.08.2025 Дърво падна върху паркиран автомобил в столичен квартал и блокира движението
22.08. 2025 Дърво затисна две момчета в автомобил в Монтана
22.08. 2025 Чет
Коментиран от #3
18:58 22.08.2025
3 нищо ново под слънцето
До коментар #2 от "нищо ново под слънцето":продължение
22.08. 2025 Четири сигнала за паднали дървета в резултат на силния вятър са подадени до момента в София, посочи БНР.
19:00 22.08.2025