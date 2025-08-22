Новини
Кристин Лагард показа българската монета от 2 евро

Кристин Лагард показа българската монета от 2 евро

22 Август, 2025

България официално ще приеме еврото и ще стане 21-вият член на еврозоната от 1 януари 2026 година

Кристин Лагард показа българската монета от 2 евро - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард приветства дизайна на българската евромонета с номинал 2 евро чрез публикация във "Фейсбук". Това е второто ѝ изявление относно българските евромонети в рамките на десет дни, съобщи БТА.

"Вълнуващи новини за България и еврозоната! Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 2 евро", написа Лагард в социалната мрежа.

Президентът на ЕЦБ отбелязва, че макар да трябва да се изчака още малко преди монетите да влязат в обращение, предварителният преглед дава поглед към националната страна на монетата, избрана от Българската народна банка.

"Дизайнът е подобен на този на монетата от 2 лева и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ", добави Лагард.

На националната страна на българската евромонета от 2 евро ще бъде изобразен св. Паисий Хилендарски - народен будител, духовник и автор на "История славянобългарска". Монетата ще съдържа кръг от 12 звезди, както е върху знамето на Европейския съюз, надписът "БЪЛГАРИЯ" на кирилица, надписът "ЕВРО" също на кирилица и годината на емитиране.

По гурта на монетата ще бъде изписано два пъти "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" - изправено от едната страна и обърнато от другата.

Приветствието на президента на ЕЦБ идва след като на 13 август тази година в сходна публикация във "Фейсбук" Лагард представи дизайна на българската евромонета с номинал от 1 евро, която включва изображението на св. Иван Рилски.

България официално ще приеме еврото и ще стане 21-вият член на еврозоната от 1 януари 2026 година.


