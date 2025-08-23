Никола Минчев: Корупцията е предимно във властимащите, там са инструментите за нея

„Доста лошо е управлението на водите в България, така е в продължение на десетилетия. Да се разхищава такъв ценен ресурс е абсолютно неприемливо. Тези проблеми са повтарящи се, защото за всяка една криза бързаме да отговорим с краткосрочно решение.“

Това заяви евродепутатът Никола Минчев пред bTV, цитиран от novini.bg

„Мерките, които са разписани и приети от комисия, са в голяма степен в компетентност на властта. Тя така или иначе трябва да си свърши работата. Създава се национален борд – не разбирам необходимостта от него. Обяснявам си го, че се създава сюжет, в който НС да развърже ръцете на изпълнителната власт. Те не са завързани така или иначе обаче. Очевидно печели мнозинството, което стои зад правителството – така се сваля отговорността от кабинета“, смята той.

Той коментира скандала за корупция в „Продължаваме промяната” по следния начин: "Нека правораздавателните органи си свършат работата. Но забелязваме, че това се случва само срещу кадри от опозицията. Законът трябва да се прилага еднакво съм всички. Не казвам, че щом сме в опозиция, никой от ПП не трябва да бъде разследван. Корупцията е предимно във властимащите, там са инструментите за нея".

„Промяна в структурите на партията ще има след месец, когато има насрочен конгрес. Нямам амбиция да ставам председател на партията. Струва ми се, че казусът „Варна”, със своята очевидна несправедливост по начина, по който Благомир Коцев и двамата общински съветници са задържани, води до мобилизация вътре в партийното ядро“, очерта той ситуацията в партията.

Той не се притеснява от искането за свалянето на имунитета му на евродепутат.

Минчев не очаква предсрочни парламентарни избори. Партията му няма още конкретно име за президентските избори догодина.