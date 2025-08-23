Новини
Проектът за язовир „Черни Осъм“: Местните хора се страхуват от екологична катастрофа

Проектът за язовир „Черни Осъм": Местните хора се страхуват от екологична катастрофа

23 Август, 2025

„Приемаме с тревога новината, не бива да бъдат противопоставяни хората с вода и тези без. Имаше конкретни предложения – водоснабдяване от язовир Сопот, изграждане на кладенци в терасите на река Дунав и изграждане на нов водопровод“, посочват още хората. 

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Жители на троянските села Орешак и Черни Осъм са притеснени от намерението на правителството да възобнови проекта за изграждане на язовир "Черни Осъм", съобщават от bTV.

Стартирането на проекта е сред дългосрочните мерки на регионалното министерство за справяне с водната криза в Плевен. Идеята за язовира е на повече от 30 години, но среща съпротива от местните заради опасения, че изграждането му ще повлияе на природата и туризма в региона.

„Ние сме твърдо против, сигурни сме, че има и други източници, които могат да разрешат проблема“, казват Марин Сираков, кмет на Черни Осъм.
„Приемаме с тревога новината, не бива да бъдат противопоставяни хората с вода и тези без. Имаше конкретни предложения – водоснабдяване от язовир Сопот, изграждане на кладенци в терасите на река Дунав и изграждане на нов водопровод“, посочват още хората.

„Проблемът стои неразрешен от години, могат да се вземат мерки и да се премахнат течовете и да не се стига до екологичната катастрофа, която ще стане, ако се построи язовирът“, казват още жители на населените места.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    16 2 Отговор
    Копали за газ и пресушили река Вит.

    Коментиран от #4

    14:12 23.08.2025

  • 3 Селски кратуни с достъп до власт

    25 12 Отговор
    Какво е това селяндурско мислене, че язовир ще доведе до еко катастрофа. Язовир може само да облагороди района поради равномерен целогодишен достъп до вода. Увеличаване на флората и фауната.

    Коментиран от #9

    14:14 23.08.2025

  • 4 Бяха мутрите на герб

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Не е вярно. Копаха реката за строежа на магистралата и разрушиха коритото.

    Коментиран от #13

    14:18 23.08.2025

  • 5 Немо

    15 4 Отговор
    Абе я си стойте без вода, пийте бира и това е. Само после не мрънкайте по ТВ, че няма вода, като не искате язовир и играете по свирката на пишман еколози като Сандов, Белев и др.

    14:20 23.08.2025

  • 6 Евала

    14 2 Отговор
    Борисов и Герб оправиха Плевен. От 2013г ги оправят.

    14:27 23.08.2025

  • 7 очевидец

    9 6 Отговор
    ППДБ вдигнаха пенсиите, като парите за това дойдоха от спиране на кражбите на ГЕРБ и Пеевски.

    ГЕРБ и Пеевски запазиха високите пенсии, но взеха милиарди нови заеми, за да си продължат с кражбите.

    Факти.

    14:28 23.08.2025

  • 8 Цък

    9 4 Отговор
    Стига с тези зелени рекитьори и боклуците от ГЕРБ. Държавата може да се справи много лесно със рекетьорите- финансова ривизия и съм сигурен 80% не могат да докажат благосъстоянието си. Крайно време е да се отървем от тези лъже еколози. Който не е живял в режим на водата или в пълно безводие не знае каква мъка е.

    14:33 23.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бяха мутрите на герб":

    ТЪРСИХТЕ ЛИ ЕВТИНА ГАЗ

    е намерихте я сега и вода нямате ха ха ха

    14:42 23.08.2025

  • 14 Като завали

    8 0 Отговор
    септември,всички обещания и намерения ще се изпарят! И така до другото лято,всичко на ново!

    14:42 23.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дръж се, Земьо!

    12 0 Отговор
    А екологичната и човешката катастрофа, която ще настъпи без вода? Туризъм без вода? Живот без вода- да го измислят най-после и да се приключва с глупостта наречена българин.

    14:46 23.08.2025

  • 17 Долу зеления октопод!

    8 1 Отговор
    Хората изнемогват, каква по-голяма катастрофа от тази??

    15:05 23.08.2025

  • 18 хмм

    10 1 Отговор
    След прочетеното не се чувствам по-информирана! Някой трябваше да ги попитате как точно язовирът ще повлияе негативно на природата и туризма!

    15:06 23.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гйккбб

    3 0 Отговор
    Тъпани

    15:12 23.08.2025

  • 21 БеГемот

    3 1 Отговор
    Мисля че се действа без експертиза ...наскоро един експерт каза че има вероятност язовира да не успее да се напълни и да няма годна питейна вода поради малкият водосборен басейн на реката....в България вече първо се действа после се мисли ...а ако се мисли не се действа....

    15:17 23.08.2025

  • 22 Мисля

    1 0 Отговор
    Споко хора,новите демократи не са способни старите язовири построени от лошите комунисти да поддържат,камо ли нов да построят.Нищо не са построили и няма да построят.Ревизоро каза-Ако плевенчани пият някога вода от яз.Черни осъм ,лично ще им плащам сметките"

    15:33 23.08.2025

