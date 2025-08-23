Проектът за язовир „Черни Осъм“: Местните хора се страхуват от екологична катастрофа

Жители на троянските села Орешак и Черни Осъм са притеснени от намерението на правителството да възобнови проекта за изграждане на язовир "Черни Осъм", съобщават от bTV.
Стартирането на проекта е сред дългосрочните мерки на регионалното министерство за справяне с водната криза в Плевен. Идеята за язовира е на повече от 30 години, но среща съпротива от местните заради опасения, че изграждането му ще повлияе на природата и туризма в региона.
„Ние сме твърдо против, сигурни сме, че има и други източници, които могат да разрешат проблема“, казват Марин Сираков, кмет на Черни Осъм.
„Приемаме с тревога новината, не бива да бъдат противопоставяни хората с вода и тези без. Имаше конкретни предложения – водоснабдяване от язовир Сопот, изграждане на кладенци в терасите на река Дунав и изграждане на нов водопровод“, посочват още хората.
„Проблемът стои неразрешен от години, могат да се вземат мерки и да се премахнат течовете и да не се стига до екологичната катастрофа, която ще стане, ако се построи язовирът“, казват още жители на населените места.
2 Гост
Коментиран от #4
14:12 23.08.2025
3 Селски кратуни с достъп до власт
Коментиран от #9
14:14 23.08.2025
4 Бяха мутрите на герб
До коментар #2 от "Гост":Не е вярно. Копаха реката за строежа на магистралата и разрушиха коритото.
Коментиран от #13
14:18 23.08.2025
5 Немо
14:20 23.08.2025
6 Евала
14:27 23.08.2025
7 очевидец
ГЕРБ и Пеевски запазиха високите пенсии, но взеха милиарди нови заеми, за да си продължат с кражбите.
Факти.
14:28 23.08.2025
8 Цък
14:33 23.08.2025
13 оня с коня
До коментар #4 от "Бяха мутрите на герб":ТЪРСИХТЕ ЛИ ЕВТИНА ГАЗ
е намерихте я сега и вода нямате ха ха ха
14:42 23.08.2025
14 Като завали
14:42 23.08.2025
16 Дръж се, Земьо!
14:46 23.08.2025
17 Долу зеления октопод!
15:05 23.08.2025
18 хмм
15:06 23.08.2025
20 Гйккбб
15:12 23.08.2025
21 БеГемот
15:17 23.08.2025
22 Мисля
15:33 23.08.2025