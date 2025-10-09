Новини
Каракачанов: Радев събужда страхове в ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", че ще ги измете от политическата сцена

Каракачанов: Радев събужда страхове в ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", че ще ги измете от политическата сцена

9 Октомври, 2025 13:35

Замисълът на Пеевски и Борисов е връх на наглостта. По-добре да върнат член първи от комунистическата конституция, в която се казваше, че БКП има ръководна роля и никой няма друг право да се занимава с политика. Или пък да възстановят лагера в Белене, в Ловеч и на други места, и тези, които мислят по различен начин, да ги пращат на лагер. Натам вървим, коментира лидерът на ВМРО

Каракачанов: Радев събужда страхове в ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", че ще ги измете от политическата сцена - 1
Снимка: ВМРО
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"ДПС - Ново начало" и ГЕРБ удариха дъното - искат закон, с който да забранят на сега действащия президент Радев, след като му свърши мандата, да участва в политиката за две години. На всички ни е ясно, че това се прави, защото Радев събужда страхове в тях, че ако се появи в политиката, ще ги помете от политическата сцена. Това завява в позиция лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов, цитиран от пресцентъра на формацията.

Той е категоричен, че замисълът на Пеевски и Борисов е връх на наглостта и оприличава тези действия на връщането на член първи от комунистическата конституция и връщане на лагерите по време на комунизма.

Управляващият ни олигархично-клептомански режим смята, че България им е бащиния и копира опита на брюкселските си събратя либерали, които също със закони забраняват опозицията, казва Каракачанов и дава пример с отменения избор на Джорджеску в Румъния, стрелбата срещу словашкия премиер Фицо, атентата срещу Бабиш в Чехия и куршумите срещу Чарли Кърк в Щатите.

Лидерът на ВМРО е категоричен, че налаганият в Европа либерално-крадлив джендърски модел е отвратителен, а носителите на тази политика в България са ГЕРБ и "ДПС - Ново начало". А измислената опозиция в българския парламент обслужва техните интереси.

Наглостта, която са замислили ГЕРБ и ДПС-НН, няма да има граници, ако ние, гражданите, не я спрем, призовава Красимир Каракачанов.

Пълната позиция на лидера на ВМРО:

"ДПС - Ново начало" и ГЕРБ удариха дъното - замислят закон, с който да забранят на сега действащия президент Радев, след като му свърши мандата, да участва в политиката. Днес Румен Христов разкри техните замисли, а именно със закон, след като му свърши мандата, за две години на Радев да му бъде забранено да се занимава с политика.

На всички ни е ясно защо се прави това. Радев събужда страхове в тях, че ако се появи в политиката, ще ги помете от политическата сцена. Да, да, ама това, което Пеевски и Борисов замислят, е върхът на наглостта.

По-добре да върнат член първи от комунистическата конституция, в която се казваше, че БКП има ръководна роля и никой няма друг право да се занимава с политика. Или пък да възстановят лагера в Белене, в Ловеч и на други места, и тези, които мислят по различен начин, да ги пращат на лагер. Натам вървим.

Натам вървим, защото този олигархично-клептомански режим, който управлява България, смята, че България им е бащиния. И копира опита на брюкселските си събратя либерали, които също със закони забраняват опозицията. Помните изборите в Румъния, които ги отмениха, защото Джорджеску не им харесваше, не бил правилният демократ.

Примерно, Фицо, сегашният премиер на Словакия, по времето на изборите стреляха по него и го вкараха в болница. Имаше атентат само преди един месец срещу Бабиш, който преди два дни спечели изборите в Чехия. Пък имаше и куршуми срещу Чарли Кърк в Щатите.

Този либерално-крадлив джендърски модел, който се налага в Европа, е нещо отвратително. Носителите на тази политика в България са ГЕРБ и "ДПС - Ново начало". Наглостта, която са замислили, няма да има граници, ако ние самите не я спрем.

И ще я спре не измислената опозиция в парламента, която, както виждаме, обслужва ГЕРП и "ДПС - Ново начало", когато им е удобно, а може да я спрем ние, гражданите, ако ни писне, хванем тоягите и излезем на улицата. Това не може да продължава повече. Тези хора нямат мярка.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мокри гащи

    7 0 Отговор
    ваевода

    13:54 09.10.2025

  • 2 Меркуцио

    10 7 Отговор
    При Каракачанов няма дъно! Плюнки срещу ГЕРБ, които го направиха за 4 години вицепремиер! А кого ще измете Радев или него ще го изметат е спорно! Ще видим!

    13:56 09.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тройният агент Иван

    5 2 Отговор
    Пак се исказа не подготвен, разкажи как купи два френски кораба по на 40 години, подлежащи на капиталов ремонт, без мониции за 2 милиарда?!

    14:00 09.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Друг случай

    3 1 Отговор
    Разбира се,че ще искат някои друг президент,че и да нямал право да се занимава с политика.Защо?Ами треперете,ако Радев иска да направи партия след мандата си.Или мислите българите за глупави кой кой е днес.

    14:03 09.10.2025

  • 7 Гост

    8 10 Отговор
    Тоя изглежда е бил пиян когато е говорил тези глупости.
    Никой не се страхува от зеления чорап!

    Коментиран от #11, #19

    14:04 09.10.2025

  • 8 Силиций

    1 0 Отговор
    Аверите...,бързо да направите един "Санитарен кордон" около г-н Президента,
    че ще ви вземе държавата с "голямото Д"

    14:04 09.10.2025

  • 9 Да кажеш,

    3 2 Отговор
    че ГЕРБ И ДПС били носители на джендърското начало в българската политика за мен е признак за за яд, завист и загуба на здравия разум!

    Най вероятно на Каракачанов са му отказали нещо и сега страда!

    14:05 09.10.2025

  • 10 Тоя

    4 1 Отговор
    от другар на Боко и ортак в позорната милиардна сделка със самолетите , сега агент Иван друга песен запя ! Че и уреди братовчеда без никакви качества евродепутат да лапа в Брюксел ! Безродник нагъл !

    14:06 09.10.2025

  • 11 Силиций

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    ами който не зависи от "голямото Д" ,що да се страхува от собствения си президент?

    14:06 09.10.2025

  • 12 Изборът е

    1 7 Отговор
    с Радев и Кремъл или с Борисов, Пеевски ни Брюксел!

    До изборите всички партии ще се определи по тая ос!

    Каракачанов явно избира Радев, което ме учудва!

    Коментиран от #13, #20

    14:08 09.10.2025

  • 13 Време е

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Изборът е":

    за Алтернатива за България !

    14:10 09.10.2025

  • 14 Възраждане

    4 1 Отговор
    Торбичката Шкембе Воевода, да не се гласи да влезе в парламента чрез Румен Радев???

    14:11 09.10.2025

  • 15 Не си ми симпатичен

    4 1 Отговор
    Но този път приемам анализа ти!
    Страх ги е, та ще избият кочината.

    14:17 09.10.2025

  • 16 Съратник

    1 0 Отговор
    Краси поведи хората! Имаш възможност! ВМРО - ЗА ВИНАГИ!

    14:19 09.10.2025

  • 17 Билата каза нещо

    1 1 Отговор
    ВЯРНО. А ТОЙ КОЛКО КРАДНА Е ХУБАВО ДА КАЖЕ ЗАЕДНО СЪС ЕДИН СИМЕОНОВ СКАТ ДАЛАВЕРАДЖИЯ ПОКРАЙ ГАНИЧНАТА ОГРАДА. КРАДЦИ ИИИИ.

    14:22 09.10.2025

  • 18 Този ...

    0 0 Отговор
    ... кой беше?

    14:22 09.10.2025

  • 19 Да бе да

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    За това не спират да говорят глупости, променят закони, взимат му охраната и всякакви други анти-демократични похвати. Страх ги е и още как.. Пеевски няма как да продължава да плаща на своите вечно, а разбойко иска да си живурка като нормален пенсионер, не затворник

    14:24 09.10.2025

  • 20 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Изборът е":

    Аз да съм такъв капацитет кат тебе и аз бих се очудил.. А веждите оскуба ли си вече днес? Е така, да гледаш перманентно очуден

    14:25 09.10.2025

  • 21 ккк

    0 0 Отговор
    А кога беше с герб други ги говореше, скоро към вас ще се присъединят и Итн и бсп

    14:25 09.10.2025

  • 22 Вътрешен човек

    1 0 Отговор
    Е ми мисля,че Каракачанов в случая е много прав.
    Само се чудя каква е тази метаморфоза при него, ?явно знае нещо повече от нас.

    14:25 09.10.2025

  • 23 Само да добавя

    0 0 Отговор
    Приветствам Румен Радев като министър-председател - умен и грижовен човек. Нека да има повече такива хора, за да се отлепим от дъното!

    14:27 09.10.2025

  • 24 Н.Колев

    0 0 Отговор
    ОТ БОТАШ СИ ЧАКАТ МИЛИОНЧЕТО БЪЛГАРИТЕ СЕ БАВЕЛИ НРЩО И СА СЕ ОСЛУШВАЛИ НО И ЛИХВИ ИМА.

    14:30 09.10.2025

