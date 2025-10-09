Каракачанов: Радев събужда страхове в ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", че ще ги измете от политическата сцена

"ДПС - Ново начало" и ГЕРБ удариха дъното - искат закон, с който да забранят на сега действащия президент Радев, след като му свърши мандата, да участва в политиката за две години. На всички ни е ясно, че това се прави, защото Радев събужда страхове в тях, че ако се появи в политиката, ще ги помете от политическата сцена. Това завява в позиция лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов, цитиран от пресцентъра на формацията.
Той е категоричен, че замисълът на Пеевски и Борисов е връх на наглостта и оприличава тези действия на връщането на член първи от комунистическата конституция и връщане на лагерите по време на комунизма.
Управляващият ни олигархично-клептомански режим смята, че България им е бащиния и копира опита на брюкселските си събратя либерали, които също със закони забраняват опозицията, казва Каракачанов и дава пример с отменения избор на Джорджеску в Румъния, стрелбата срещу словашкия премиер Фицо, атентата срещу Бабиш в Чехия и куршумите срещу Чарли Кърк в Щатите.
Лидерът на ВМРО е категоричен, че налаганият в Европа либерално-крадлив джендърски модел е отвратителен, а носителите на тази политика в България са ГЕРБ и "ДПС - Ново начало". А измислената опозиция в българския парламент обслужва техните интереси.
Наглостта, която са замислили ГЕРБ и ДПС-НН, няма да има граници, ако ние, гражданите, не я спрем, призовава Красимир Каракачанов.
Никой не се страхува от зеления чорап!
че ще ви вземе държавата с "голямото Д"
Най вероятно на Каракачанов са му отказали нещо и сега страда!
До коментар #7 от "Гост":ами който не зависи от "голямото Д" ,що да се страхува от собствения си президент?
До изборите всички партии ще се определи по тая ос!
Каракачанов явно избира Радев, което ме учудва!
До коментар #12 от "Изборът е":за Алтернатива за България !
Страх ги е, та ще избият кочината.
До коментар #7 от "Гост":За това не спират да говорят глупости, променят закони, взимат му охраната и всякакви други анти-демократични похвати. Страх ги е и още как.. Пеевски няма как да продължава да плаща на своите вечно, а разбойко иска да си живурка като нормален пенсионер, не затворник
До коментар #12 от "Изборът е":Аз да съм такъв капацитет кат тебе и аз бих се очудил.. А веждите оскуба ли си вече днес? Е така, да гледаш перманентно очуден
Само се чудя каква е тази метаморфоза при него, ?явно знае нещо повече от нас.
