Каракачанов: Радев събужда страхове в ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", че ще ги измете от политическата сцена

"ДПС - Ново начало" и ГЕРБ удариха дъното - искат закон, с който да забранят на сега действащия президент Радев, след като му свърши мандата, да участва в политиката за две години. На всички ни е ясно, че това се прави, защото Радев събужда страхове в тях, че ако се появи в политиката, ще ги помете от политическата сцена. Това завява в позиция лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов, цитиран от пресцентъра на формацията.

Той е категоричен, че замисълът на Пеевски и Борисов е връх на наглостта и оприличава тези действия на връщането на член първи от комунистическата конституция и връщане на лагерите по време на комунизма.

Управляващият ни олигархично-клептомански режим смята, че България им е бащиния и копира опита на брюкселските си събратя либерали, които също със закони забраняват опозицията, казва Каракачанов и дава пример с отменения избор на Джорджеску в Румъния, стрелбата срещу словашкия премиер Фицо, атентата срещу Бабиш в Чехия и куршумите срещу Чарли Кърк в Щатите.

Лидерът на ВМРО е категоричен, че налаганият в Европа либерално-крадлив джендърски модел е отвратителен, а носителите на тази политика в България са ГЕРБ и "ДПС - Ново начало". А измислената опозиция в българския парламент обслужва техните интереси.

Наглостта, която са замислили ГЕРБ и ДПС-НН, няма да има граници, ако ние, гражданите, не я спрем, призовава Красимир Каракачанов.

Пълната позиция на лидера на ВМРО:

"ДПС - Ново начало" и ГЕРБ удариха дъното - замислят закон, с който да забранят на сега действащия президент Радев, след като му свърши мандата, да участва в политиката. Днес Румен Христов разкри техните замисли, а именно със закон, след като му свърши мандата, за две години на Радев да му бъде забранено да се занимава с политика.

На всички ни е ясно защо се прави това. Радев събужда страхове в тях, че ако се появи в политиката, ще ги помете от политическата сцена. Да, да, ама това, което Пеевски и Борисов замислят, е върхът на наглостта.

По-добре да върнат член първи от комунистическата конституция, в която се казваше, че БКП има ръководна роля и никой няма друг право да се занимава с политика. Или пък да възстановят лагера в Белене, в Ловеч и на други места, и тези, които мислят по различен начин, да ги пращат на лагер. Натам вървим.

Натам вървим, защото този олигархично-клептомански режим, който управлява България, смята, че България им е бащиния. И копира опита на брюкселските си събратя либерали, които също със закони забраняват опозицията. Помните изборите в Румъния, които ги отмениха, защото Джорджеску не им харесваше, не бил правилният демократ.

Примерно, Фицо, сегашният премиер на Словакия, по времето на изборите стреляха по него и го вкараха в болница. Имаше атентат само преди един месец срещу Бабиш, който преди два дни спечели изборите в Чехия. Пък имаше и куршуми срещу Чарли Кърк в Щатите.

Този либерално-крадлив джендърски модел, който се налага в Европа, е нещо отвратително. Носителите на тази политика в България са ГЕРБ и "ДПС - Ново начало". Наглостта, която са замислили, няма да има граници, ако ние самите не я спрем.

И ще я спре не измислената опозиция в парламента, която, както виждаме, обслужва ГЕРП и "ДПС - Ново начало", когато им е удобно, а може да я спрем ние, гражданите, ако ни писне, хванем тоягите и излезем на улицата. Това не може да продължава повече. Тези хора нямат мярка.