Ангел Славчев: Безводието не е природна даденост, а изкуствено създадено. Умишленото безхаберие обслужва интереси

„Проблемът с безводието у нас не е природна даденост, а изкуствено създаден от години бездействие и умишлено безхаберие.“ Това заяви в интервю за БНР народният представител от „Възраждане“ Ангел Славчев, член на Комисията по околната среда и водите и на Временната комисия по безводието.

По думите му над 260 хиляди души в 16 града и 283 села вече живеят под воден режим, докато управляващите през последните 15 години не само не са предложили стратегически решения, но сега дори създават „национален борд по водите“, орган, който според Славчев е само поредната форма за замазване на очите. „Вместо да има действащ експертен съвет към министерствата, който да предлага реални решения, се създава изкуствена структура без визия. Стратегическите мерки трябваше да започнат много отдавна, а не както казва народът “след дъжд качулка”.“, подчерта още той.

Народният представител от “Възраждане” припомни, че Комисията по безводието е заседавала шест месеца и е изслушала стотици експерти и граждани. Докладът е бил готов още на 3 юли и до края на месеца е трябвало да влезе в пленарната зала, но това не се е случило. „Някой очевидно се притеснява от този доклад, защото в него ясно се казва къде са проблемите и кой носи отговорност .“, коментира Ангел Славчев.

Той даде конкретен пример с Плевен, където проблемът с водата е познат от години: „Всички знаят за него, но едни министерства бездействат, защото целта е ясна - да се усвояват пари. Това безхаберие е умишлено създадено“.

В ефира той коментира и ролята на управляващите партии в парламента: „ГЕРБ са длъжници на обществото заради разбитата ВиК инфраструктура. Борисов губи позиции, Пеевски дава идеи, прокламира ги през медиите, а депутатите на ГЕРБ ги подкрепят. „Възраждане“ няма да бъде патерица на Пеевски и неговите казионни партии.“, категоричен беше народният представител.

„Пари има, ноу-хау също има. Въпросът е да има воля и прозрачност, защото иначе ще продължим да газим във вода, а да ходим жадни.“, заключи Ангел Славчев от “Възраждане”.