„Рефере"ре"ндум“-ът бил арт провокация

4 Декември, 2025 10:29 1 396 41

„Възраждане“ обясниха за транспаранта с правописна грешка

„Рефере"ре"ндум“-ът бил арт провокация - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Провокация е транспарантът с правописна грешка, показан от „Възраждане“ по време на обсъжданията в пленарна зала дали да има референдум за еврото на 3 декември. Това заявиха от партията и допълниха, че целта е била отново да се отвори темата в обществото. На плаката думата беше написана „рефереРендум“, което предизвика както критика, така и насмешка.

„В дългите почивки на изчакване на техен представител, по идея на „Движение 23", с които „Възраждане” подписа партньорство преди няколко месеца, беше проведена артистична провокация. Артистичен транспарант привлече вниманието на всички - от най-апатичните до най-върлите привърженици на еврото“, отговарят от партията.

От там допълват, че акцията с транспаранта е станала повод за темата за референдума да бъде отразена в много медии и е предизвикала фурор в социалните мрежи.

„Жалко е, че в българската медийна среда е необходимо да бъде създадена провокация, за да се заговори за общественозначима тема - като запазване на българския лев“, коментират от „Възраждане“.


  • 1 хахахаха

    32 18 Отговор
    хем прости, хем неграмотни!

    Коментиран от #25, #36

    10:33 04.12.2025

  • 2 Васко Кръпката

    29 16 Отговор
    не ви е лесно на вас копейки...

    Коментиран от #9, #20

    10:33 04.12.2025

  • 3 няма държава

    21 10 Отговор
    В мафиотска страна ,референдумите не важат !!

    Коментиран от #12

    10:34 04.12.2025

  • 4 честен ционист

    11 14 Отговор
    Следващото нещо, което ще премахнат чрез аутистите от Ген Зи ще е Кирилицата.

    Коментиран от #10

    10:34 04.12.2025

  • 5 само да питам

    19 1 Отговор
    когато написахте върху арт инсталацията "прасенце-касичка" поставена от ППДБ "не на ЕВОТО" пак ли беше арт провокация?

    10:35 04.12.2025

  • 6 ЛеФче

    9 1 Отговор
    Нещо като прапрасе?

    10:35 04.12.2025

  • 7 Медуня

    21 10 Отговор
    копейките искат да върнат мракобесния режим

    10:37 04.12.2025

  • 8 Мисира

    3 5 Отговор
    Караджов заделя кинтите от тол системата за Дебелите!!!

    10:37 04.12.2025

  • 9 Васко Жабата

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Васко Кръпката":

    Не вдигайте крак, когато подковават воловете.

    10:37 04.12.2025

  • 10 българин

    12 6 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    следващото нещо, което ще премахнем от ген Зи са физически да отстраним продажниците от разграждане
    Копейки, врете ви изтича, защото русоробпатриотняма!

    10:37 04.12.2025

  • 11 Еврото

    13 5 Отговор
    Хората не се противопоставят на еврото, не са половината. Това са една малка част корумпирани и други наивни хора, които се въртят около партиите. Хората искат да останат в България да работят и да живеят тук, не да бъдат гонени от бизнес Тошковците да скитат разделени по Европата. Хората искат тук да живеят и да създават семейства. Не да им казват, ако не ти харесва тук, може да напуснеш. Някой трябва да накара КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата и разни други държавни институции да заработят, защото има работа натрупана за десетилетия. Стояща на трупчета в тъмници и незаконно оневинявани икономически престъпници. Преди това обаче някой трябва да прочисти надутата администрация от политическите калинки и от децата на мафията. Да, защото в тези институции, съд и прокуратура има цели организирани мафиотски фамилии семейства живеещи на хранилката на работещите и точно тези хора допринасят и за корупцията и политико-икономическата мафия. Вместо да работят срещу тях, те работят за тях, получавайки пари от народа. Някой трябва да възстанее срещу тези хора. Ако те си останат, всичко си остава същото. Няма тук място за партии, ако първопричинителите за корупцията не бъдат премахнати и не им бъде отрязан достъпа до държавни и европейски пари, те ще продължават да се самовъзпроизвеждат.

    Коментиран от #31

    10:38 04.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Повръща ми се от Възраждане

    7 11 Отговор
    Това е корумпираната лопата на ГЕРБ, която отвлича вниманието на хората от съществените проблеми!

    10:39 04.12.2025

  • 14 Арт Провокация

    13 10 Отговор
    Значи Великобритания, Швеция, Норвегия, Дания, Швейцария, Исландия, Румъния, Чехия, Полша и Унгария, неприели еврото, част от тях провели Референдуми за ЕС, част от тях провели референдуми за еврозона, са Арт Провокатори.
    Валутен Борд ни предпазваше от теглене на заеми, 2025 19 милиарда лева заеми, 2026 21 милиарда лева заеми.
    Нещо повече Българският лЪв беше резервната валута на ЕС.
    Валутен Борд ни спаси от кризите 2008 и 2020 г.
    ПП, ДБ тотално се провалиха, гласувайки с ГЕРБ и ДПС, БСП за Забраната на Референдуми.
    Кога ще стигнем демокрациите в Европа?
    С тези 135 депутата, никога.
    Една Исландия ще проведе референдум 2027 г. за членство в ЕС.
    Колко ги е страх "демократите" от Гласът на народа.

    Коментиран от #17, #33, #35

    10:42 04.12.2025

  • 15 пътник

    9 4 Отговор
    Типичният АГРЕСИВЕН провокатор минал на "артистична провокация".Докога Костадинов ще си гони опашката???Повечето хора вече го разбраха.

    10:44 04.12.2025

  • 16 народа

    5 6 Отговор
    Предлагам с подписите за реферндум заедно да си потърсим правата пред всички международни институции . Каквото се сетите , ООН , ПРАВАТА НА ЧОВЕКА , ЕВРОПЕЙСКИ СЪД и всички останали .Разбирате ли изобщо какво се случва -отнемат ви правото на глас .Въпросът е защо имаме право да гласуваме на избори, а нямаме право да гласуваме за референдум .Всичко което направи правителството е тежко незаконно

    Коментиран от #19

    10:47 04.12.2025

  • 17 Лицемеро

    10 4 Отговор

    До коментар #14 от "Арт Провокация":

    Българския лЪв беше смачкан от съветско руската окупация. Когато имате претенции да се правите на патриоти. Защо не погледнеш в книгите кой сваля химна Шуми Марица? Където е поднесено възхищението към този български лЪв. Защо не се позаинтересуваш кой сваля националния флаг на България? Защо не прочетеш кой подменя търновската конституция със съветската? Как ви намират такива, ни това сте тези които се въртите около партии и фашлифи историпяри, които ви вдъхновяват само с една извадка от историята ни. Резултатът са такива като теб.

    10:48 04.12.2025

  • 18 Смях

    10 3 Отговор
    Копейката е неграмотен като идолът му бай Тошо 🤣

    10:49 04.12.2025

  • 19 Слепец

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "народа":

    Срещу корупцията и този до теб където те краде ще възстанеш ли?

    10:49 04.12.2025

  • 20 Лесно е

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Васко Кръпката":

    Скоро ще видим колко е лесно с центровете и еврото. Не щем копейки, не щем газ, не щем нефт, не щем руска култура. Скоро ще ръбаме монетните набори, които хората грабят в пощите и не им стигат и реват, че за тях не стигнали.

    11:00 04.12.2025

  • 21 Боби

    4 1 Отговор
    Единствената арт провокация е коцето тука. По-арт нема накъде. Соц арт 🤣

    11:01 04.12.2025

  • 22 българина

    4 1 Отговор
    браво, ако беше правишно написано, трите медиите щяха да мълчат ... сега вече е новина! толкова за интелекта на Посолството

    11:04 04.12.2025

  • 23 Трол

    5 2 Отговор
    Рефереремдумите трябва да бъдат забранени.

    11:05 04.12.2025

  • 24 До Лицемеринът

    3 5 Отговор
    Българският лЪв беше резервната валута на ЕС, заедно с кроната.
    А Валутен Борд, творение на проф. Стив Ханке и Майкъл Деплер, началник на Първи европейски отдел на МВФ .
    С две думи "копейки" са Великобритания, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, провели референдуми за членство в ЕС, и членство в Еврозона. Румъния, Чехия, Полша и Унгария, също са "копейки", не искат евро.
    Особено Полша, чийто шеф на Централната им банка обяви, че няма да приемат евро.
    Всички са копейки ако прилагат Пряката Демокрация чрез Референдуми и се допитват до народите си.
    Само ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС, ДПС НН и БСП, не са копейки.
    Те просто просто забраняват Пряка Демокрация, иначе са "демократи".
    След прием евро ще има голямо папкане, както 2025 увеличение на заплати на част от бюджетниците с 150%.
    2026 още по-голямо папкане 21 милиарда лева заеми.
    И нека пакането продължи, до фалитът на България, по подобие на Гърция.

    11:05 04.12.2025

  • 25 провинциалист

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "хахахаха":

    Имаше една реклама на кафе с уникален "чаромат", сигурен съм, че там не си възроптавал.

    11:05 04.12.2025

  • 26 Р.Н

    6 1 Отговор
    Няма как да си признаят, че са откровено прости...

    11:06 04.12.2025

  • 27 копейки

    4 1 Отговор
    илитерати

    11:11 04.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ВЕЛИНСКИ

    1 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО
    АКО НАРИСУВАТ
    ....ПОДНОС С
    БАНАН И МАНДАРИНИ....
    КАКВО ЛИ ЩЕ ИМ СЕ ПОЛУЧИ

    11:13 04.12.2025

  • 31 НАЛИ

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Еврото":

    точно това е и една от причините ХОРАТА ЩЕ СИ СТОЯТ В БЪЛГАРИЯ И ЩЕ РАБОТЯТ ЗА ИСТИНСКИ ПАРИ много вече се ВРЪЩАТ

    11:28 04.12.2025

  • 32 реферерендум

    3 3 Отговор
    Две добри новини:
    1. Еврото дойде
    2. Възраждане си отива. (Копейкин обеща да подаде оставка ако приемем Еврото)

    11:30 04.12.2025

  • 33 Смех

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Арт Провокация":

    Дебибил, ти верно ли сравняваш Британската лира с лева?

    11:41 04.12.2025

  • 34 И по времето на Соца

    1 2 Отговор
    забраняваха референдуми.
    Смях, Забраната на Референдуми била демократична.

    Коментиран от #39

    11:42 04.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Коментиращ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хахахаха":

    Погледна ли си писанията, троле?!

    Хем сте платени, хем сте нагли, хем безмозъчни!
    А транспаранта ти казаха, че е провокация!
    Доста успешна при това, след като и вие платените я коментирате!!!

    11:54 04.12.2025

  • 37 Григор

    2 0 Отговор
    Неграмотни едно книжници в парламента колкото искаш. Има ги във всички групи. Слушайте само какъв език използват депутатите. Простащина и неграмотност в изобилие.

    11:58 04.12.2025

  • 38 Бизнесът започна да бяга от Еврозоната

    1 0 Отговор
    Та не знам кои хора ще останат в България?
    Въпросът е кой ще плаща чудовищните заеми и лихвите по тях 19 милиарда лева 2025 и 21 милиарда лева 2026..
    650 000 бюджетника, на които им увеличиха заплатите за 5 години с до 150%?
    Германия съкращава стотици хиляди, само за 3 години.
    Икономиката на България е тясно обвързана с немската.
    Франция е задлъжняла с над 3 трилиона евро дълг, правителства падат, заради невъзможност да съставят бюджети. .
    Льокорню е петият министър-председател на страната, излъчен в рамките на две години, и подал оставка, заради политическа и дългова кризи, граждански протести.
    Музиката на еврото свири, а корабът Еврозона потъва успешно..

    Коментиран от #40

    12:01 04.12.2025

  • 39 ТВОЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "И по времето на Соца":

    соц дойде именно с такъв референдум при който избиха ПРАВИТЕЛСТВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ,БИЗНЕСМЕНИ И БАНКЕРИ И руснаците изнесоха 9 евагона злато и валута както и ДЪРЖАВНИЯ АРХИВ Като и до момента москва си мисли че й принадлежим.Това е все едно да ти открадна книжката и колата и да си мисля че ми принадлежат по закон и че мога и да карам.ТАКОВа мислене се забелязва и у руснаци и у българи само да погледнем клиповете за катастрофи из русия и бг сводките НЯМА ТАКЪВ РЕФЕРЕНДУМ който да подмени изборите или да ги обяви за НЕЛЕГИТИМНИ

    12:03 04.12.2025

  • 40 ТО ПЪК

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Бизнесът започна да бяга от Еврозоната":

    Е много просто след като няма производство, защо се налага такава администрация От друга страна за какво са ни 8 партии в парламента когато америка се управлява само от 2, а любимата русия от една И ОСВЕН ТОВА СА 300 МИЛИОНА И НАГОРЕ а холандия около 6,7 милиона или колкото нас е с 120 депутати Е СЪКРАЩАВАЙТЕ И БЕЗ ДЪРЖАВНИ ХРАНТУТНИЦИ нали затова избрахме ЧАСТНОТО И оттук нататък има изкуствен интелект А ДЪРЖАВНАГРАНИЦА НА КИТАЙ ВЕЧЕ СЕ ПАЗИ ОТ РОБОТИ

    12:11 04.12.2025

  • 41 До Твоя

    0 0 Отговор
    Ето питам ЗАЩО забранявате Референдуми?
    С какво сте по-различни от Комунистите, в миналото забраняващи Референдуми?
    За разлика от демократичните Великобритания, Швеция, Норвегия, Дания, Швейцария, Исландия, Румъния, Чехия, Унгария, Полша.
    С какво ПП, ДБ, ДПС, ГЕРБ, БСП забраняващи Референдуми сте по-различни от Комунистите?

    12:11 04.12.2025

