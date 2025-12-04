Провокация е транспарантът с правописна грешка, показан от „Възраждане“ по време на обсъжданията в пленарна зала дали да има референдум за еврото на 3 декември. Това заявиха от партията и допълниха, че целта е била отново да се отвори темата в обществото. На плаката думата беше написана „рефереРендум“, което предизвика както критика, така и насмешка.

„В дългите почивки на изчакване на техен представител, по идея на „Движение 23", с които „Възраждане” подписа партньорство преди няколко месеца, беше проведена артистична провокация. Артистичен транспарант привлече вниманието на всички - от най-апатичните до най-върлите привърженици на еврото“, отговарят от партията.

От там допълват, че акцията с транспаранта е станала повод за темата за референдума да бъде отразена в много медии и е предизвикала фурор в социалните мрежи.

„Жалко е, че в българската медийна среда е необходимо да бъде създадена провокация, за да се заговори за общественозначима тема - като запазване на българския лев“, коментират от „Възраждане“.