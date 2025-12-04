Провокация е транспарантът с правописна грешка, показан от „Възраждане“ по време на обсъжданията в пленарна зала дали да има референдум за еврото на 3 декември. Това заявиха от партията и допълниха, че целта е била отново да се отвори темата в обществото. На плаката думата беше написана „рефереРендум“, което предизвика както критика, така и насмешка.
„В дългите почивки на изчакване на техен представител, по идея на „Движение 23", с които „Възраждане” подписа партньорство преди няколко месеца, беше проведена артистична провокация. Артистичен транспарант привлече вниманието на всички - от най-апатичните до най-върлите привърженици на еврото“, отговарят от партията.
От там допълват, че акцията с транспаранта е станала повод за темата за референдума да бъде отразена в много медии и е предизвикала фурор в социалните мрежи.
„Жалко е, че в българската медийна среда е необходимо да бъде създадена провокация, за да се заговори за общественозначима тема - като запазване на българския лев“, коментират от „Възраждане“.
1 хахахаха
Коментиран от #25, #36
10:33 04.12.2025
2 Васко Кръпката
Коментиран от #9, #20
10:33 04.12.2025
3 няма държава
Коментиран от #12
10:34 04.12.2025
4 честен ционист
Коментиран от #10
10:34 04.12.2025
5 само да питам
10:35 04.12.2025
6 ЛеФче
10:35 04.12.2025
7 Медуня
10:37 04.12.2025
8 Мисира
10:37 04.12.2025
9 Васко Жабата
До коментар #2 от "Васко Кръпката":Не вдигайте крак, когато подковават воловете.
10:37 04.12.2025
10 българин
До коментар #4 от "честен ционист":следващото нещо, което ще премахнем от ген Зи са физически да отстраним продажниците от разграждане
Копейки, врете ви изтича, защото русоробпатриотняма!
10:37 04.12.2025
11 Еврото
Коментиран от #31
10:38 04.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Повръща ми се от Възраждане
10:39 04.12.2025
14 Арт Провокация
Валутен Борд ни предпазваше от теглене на заеми, 2025 19 милиарда лева заеми, 2026 21 милиарда лева заеми.
Нещо повече Българският лЪв беше резервната валута на ЕС.
Валутен Борд ни спаси от кризите 2008 и 2020 г.
ПП, ДБ тотално се провалиха, гласувайки с ГЕРБ и ДПС, БСП за Забраната на Референдуми.
Кога ще стигнем демокрациите в Европа?
С тези 135 депутата, никога.
Една Исландия ще проведе референдум 2027 г. за членство в ЕС.
Колко ги е страх "демократите" от Гласът на народа.
Коментиран от #17, #33, #35
10:42 04.12.2025
15 пътник
10:44 04.12.2025
16 народа
Коментиран от #19
10:47 04.12.2025
17 Лицемеро
До коментар #14 от "Арт Провокация":Българския лЪв беше смачкан от съветско руската окупация. Когато имате претенции да се правите на патриоти. Защо не погледнеш в книгите кой сваля химна Шуми Марица? Където е поднесено възхищението към този български лЪв. Защо не се позаинтересуваш кой сваля националния флаг на България? Защо не прочетеш кой подменя търновската конституция със съветската? Как ви намират такива, ни това сте тези които се въртите около партии и фашлифи историпяри, които ви вдъхновяват само с една извадка от историята ни. Резултатът са такива като теб.
10:48 04.12.2025
18 Смях
10:49 04.12.2025
19 Слепец
До коментар #16 от "народа":Срещу корупцията и този до теб където те краде ще възстанеш ли?
10:49 04.12.2025
20 Лесно е
До коментар #2 от "Васко Кръпката":Скоро ще видим колко е лесно с центровете и еврото. Не щем копейки, не щем газ, не щем нефт, не щем руска култура. Скоро ще ръбаме монетните набори, които хората грабят в пощите и не им стигат и реват, че за тях не стигнали.
11:00 04.12.2025
21 Боби
11:01 04.12.2025
22 българина
11:04 04.12.2025
23 Трол
11:05 04.12.2025
24 До Лицемеринът
А Валутен Борд, творение на проф. Стив Ханке и Майкъл Деплер, началник на Първи европейски отдел на МВФ .
С две думи "копейки" са Великобритания, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, провели референдуми за членство в ЕС, и членство в Еврозона. Румъния, Чехия, Полша и Унгария, също са "копейки", не искат евро.
Особено Полша, чийто шеф на Централната им банка обяви, че няма да приемат евро.
Всички са копейки ако прилагат Пряката Демокрация чрез Референдуми и се допитват до народите си.
Само ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС, ДПС НН и БСП, не са копейки.
Те просто просто забраняват Пряка Демокрация, иначе са "демократи".
След прием евро ще има голямо папкане, както 2025 увеличение на заплати на част от бюджетниците с 150%.
2026 още по-голямо папкане 21 милиарда лева заеми.
И нека пакането продължи, до фалитът на България, по подобие на Гърция.
11:05 04.12.2025
25 провинциалист
До коментар #1 от "хахахаха":Имаше една реклама на кафе с уникален "чаромат", сигурен съм, че там не си възроптавал.
11:05 04.12.2025
26 Р.Н
11:06 04.12.2025
27 копейки
11:11 04.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ВЕЛИНСКИ
АКО НАРИСУВАТ
....ПОДНОС С
БАНАН И МАНДАРИНИ....
КАКВО ЛИ ЩЕ ИМ СЕ ПОЛУЧИ
11:13 04.12.2025
31 НАЛИ
До коментар #11 от "Еврото":точно това е и една от причините ХОРАТА ЩЕ СИ СТОЯТ В БЪЛГАРИЯ И ЩЕ РАБОТЯТ ЗА ИСТИНСКИ ПАРИ много вече се ВРЪЩАТ
11:28 04.12.2025
32 реферерендум
1. Еврото дойде
2. Възраждане си отива. (Копейкин обеща да подаде оставка ако приемем Еврото)
11:30 04.12.2025
33 Смех
До коментар #14 от "Арт Провокация":Дебибил, ти верно ли сравняваш Британската лира с лева?
11:41 04.12.2025
34 И по времето на Соца
Смях, Забраната на Референдуми била демократична.
Коментиран от #39
11:42 04.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Коментиращ
До коментар #1 от "хахахаха":Погледна ли си писанията, троле?!
Хем сте платени, хем сте нагли, хем безмозъчни!
А транспаранта ти казаха, че е провокация!
Доста успешна при това, след като и вие платените я коментирате!!!
11:54 04.12.2025
37 Григор
11:58 04.12.2025
38 Бизнесът започна да бяга от Еврозоната
Въпросът е кой ще плаща чудовищните заеми и лихвите по тях 19 милиарда лева 2025 и 21 милиарда лева 2026..
650 000 бюджетника, на които им увеличиха заплатите за 5 години с до 150%?
Германия съкращава стотици хиляди, само за 3 години.
Икономиката на България е тясно обвързана с немската.
Франция е задлъжняла с над 3 трилиона евро дълг, правителства падат, заради невъзможност да съставят бюджети. .
Льокорню е петият министър-председател на страната, излъчен в рамките на две години, и подал оставка, заради политическа и дългова кризи, граждански протести.
Музиката на еврото свири, а корабът Еврозона потъва успешно..
Коментиран от #40
12:01 04.12.2025
39 ТВОЯ
До коментар #34 от "И по времето на Соца":соц дойде именно с такъв референдум при който избиха ПРАВИТЕЛСТВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ,БИЗНЕСМЕНИ И БАНКЕРИ И руснаците изнесоха 9 евагона злато и валута както и ДЪРЖАВНИЯ АРХИВ Като и до момента москва си мисли че й принадлежим.Това е все едно да ти открадна книжката и колата и да си мисля че ми принадлежат по закон и че мога и да карам.ТАКОВа мислене се забелязва и у руснаци и у българи само да погледнем клиповете за катастрофи из русия и бг сводките НЯМА ТАКЪВ РЕФЕРЕНДУМ който да подмени изборите или да ги обяви за НЕЛЕГИТИМНИ
12:03 04.12.2025
40 ТО ПЪК
До коментар #38 от "Бизнесът започна да бяга от Еврозоната":Е много просто след като няма производство, защо се налага такава администрация От друга страна за какво са ни 8 партии в парламента когато америка се управлява само от 2, а любимата русия от една И ОСВЕН ТОВА СА 300 МИЛИОНА И НАГОРЕ а холандия около 6,7 милиона или колкото нас е с 120 депутати Е СЪКРАЩАВАЙТЕ И БЕЗ ДЪРЖАВНИ ХРАНТУТНИЦИ нали затова избрахме ЧАСТНОТО И оттук нататък има изкуствен интелект А ДЪРЖАВНАГРАНИЦА НА КИТАЙ ВЕЧЕ СЕ ПАЗИ ОТ РОБОТИ
12:11 04.12.2025
41 До Твоя
С какво сте по-различни от Комунистите, в миналото забраняващи Референдуми?
За разлика от демократичните Великобритания, Швеция, Норвегия, Дания, Швейцария, Исландия, Румъния, Чехия, Унгария, Полша.
С какво ПП, ДБ, ДПС, ГЕРБ, БСП забраняващи Референдуми сте по-различни от Комунистите?
12:11 04.12.2025