"Възраждане" за проектобюджета: Трайно обедняване и дългово задлъжняване

7 Декември, 2025 16:05 572 20

Имаме нови кредити 21 милиарда лева, каза Цончо Ганев

"Възраждане" за проектобюджета: Трайно обедняване и дългово задлъжняване - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От "Възраждане" определиха проектобюджета като "бюджет на трайното обедняване и на дълговото задлъжняване". Това каза на брифинг депутатът Цончо Ганев и допълни:

"Влизаме в гръцкия сценарий. Както те влязоха в еврозоната с фалшиви данни и с дългова криза, така влизаме и ние. 20 процента от този бюджет е на кредити. Имаме нови кредити 21 милиарда лева. Бюджетът е направен, така че временно да отложат вдигането на данъците поради това, че няма икономика в страната. Залагат се фалшиви данни за статистика. Ще се разчита на инвестиции от нашите европейски партньори. Това е една от най-наглите лъжи в този бюджет, че ще дойде някой от Западна или Централна Европа да инвестира в страната, най-малкото защото инвеститори и производството в Централна и Западна Европа бяга, напуска".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    6 3 Отговор
    Българската партия!
    Оставка!

    16:06 07.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    Схемата Понци винаги се е нуждаела от ново оФце за стригане❗
    Така Германия и Франция вкараха последователно няколко вълни с нови длъжници‼️

    16:08 07.12.2025

  • 3 Майна

    7 1 Отговор
    Целият български народ трябва да поиска ОСТАВКА !
    На тези търгаши, които си присвоиха правото да решават вместо нас!
    Оставка!

    16:08 07.12.2025

  • 4 Дориана

    5 1 Отговор
    Ако Пеевски се отъждествява–„Аз съм държавата”,”Аз няма да позволя анархия” визирайки многохилядния протест превърнал се в революция срещу него и Борисов , ако си мисли, че ще смачка народния гняв като направи контра протест за да предизвика умишлено хаос и безредици жестоко се лъже , защото този път заедно с протестиращите ще застанат и по- Висши сили, които вече са подредили събитията така, че ще бъде принуден да излезе от Парламента и политиката. България трябва да се освободи от присъствието във властта на Борисов и Пеевски. Голямото им дебело его ще бъде смачкано.

    16:09 07.12.2025

  • 5 кикимот

    4 4 Отговор
    Тези от десет години са в парламента , а на деветата година последния месец решиха да спрат приемането на Еврото. Знаейки че това няма как да се случи, но ще покажат на раята че видите ли са били срещу еврото

    Коментиран от #8

    16:10 07.12.2025

  • 6 Факт

    3 1 Отговор
    Това е неоспорим факт! Явно всичко ще продължава докато системата рухне, за да се продават на безценица държавни активи!

    16:12 07.12.2025

  • 7 хаха

    3 1 Отговор
    Този като гледам как е възпитал синчето, какво име му е дал.....не да управлява държава не бих му доверил курник с две кокошки

    16:13 07.12.2025

  • 8 Да де

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "кикимот":

    Имал си тапи в ушите и слепота. Затова възрожденците бяха в ареста с месеци ,когато протестираха за референдума. Нали?

    Коментиран от #11, #17

    16:13 07.12.2025

  • 9 Майора

    4 3 Отговор
    Дълбоко грешиш майна , “Възраждане” не може да бъде българска партия щом защитава интересите на Русия и Путин и има близки връзки с тях! Да не говорим че Копейкин е купил имот на сина си за 1 000 000 лв и сдо купи имот за 400 000 лв с парите от субсидията на Партията!

    Коментиран от #13, #14

    16:15 07.12.2025

  • 10 Налудник

    4 0 Отговор
    Напълно логично: бюджетът си е същият. Докато не им е застрашен животът на всичките тия "законотворци", положението ще е "от същото по много".

    16:16 07.12.2025

  • 11 кикимот

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Да де":

    Явно. Не съм чул цомчо и копейката да са били в ареста някога.... както и не съм чул копейката да връща субсидиите както беше обещал . Да им вярват н@ивниците

    16:17 07.12.2025

  • 12 Искаме

    1 0 Отговор
    Референдум ме еврообиящшш

    16:22 07.12.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Майора":

    Че колко българска е шайката, упс партията Г"ЕП-
    създадена и финансирана от чужда държава, а нейният лидер купи на любовницата си Хасиенда и магазин в Барселона🤔❓

    16:23 07.12.2025

  • 14 Стенли

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Майора":

    Не виждам как че искат да си запазим националната валута ги прави не българска партия какво да кажем тогава за Дания Полша те трябва тогава да са най големите производители на Путин щом не искат да влязат в тази прословута еврозона 🤔

    Коментиран от #15

    16:26 07.12.2025

  • 15 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Стенли":

    Да се чете приятели вместо производители

    16:28 07.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дик диверсанта

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Да де":

    Дебил, май и повръщаното от руски алкохолици в главата ти е свършило и сега има само въздух.
    Кой и кога е стоял в ареста?

    Коментиран от #18

    16:31 07.12.2025

  • 18 Маноле,

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дик диверсанта":

    Пейков, ти извънредно ли се включваш? Щом ти вони на повърнато, виж си блузката..

    16:34 07.12.2025

  • 19 Нали щяхте

    0 0 Отговор
    Да работите в защита на българския лев, за това да не влизаме в разпадащата се еврозона и още куп други обещания.
    Какво от тези неща изпълнихте?

    16:35 07.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

