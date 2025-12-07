"Възраждане" за проектобюджета: Трайно обедняване и дългово задлъжняване

От "Възраждане" определиха проектобюджета като "бюджет на трайното обедняване и на дълговото задлъжняване". Това каза на брифинг депутатът Цончо Ганев и допълни:
"Влизаме в гръцкия сценарий. Както те влязоха в еврозоната с фалшиви данни и с дългова криза, така влизаме и ние. 20 процента от този бюджет е на кредити. Имаме нови кредити 21 милиарда лева. Бюджетът е направен, така че временно да отложат вдигането на данъците поради това, че няма икономика в страната. Залагат се фалшиви данни за статистика. Ще се разчита на инвестиции от нашите европейски партньори. Това е една от най-наглите лъжи в този бюджет, че ще дойде някой от Западна или Централна Европа да инвестира в страната, най-малкото защото инвеститори и производството в Централна и Западна Европа бяга, напуска".
1 Майна
Оставка!
16:06 07.12.2025
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Така Германия и Франция вкараха последователно няколко вълни с нови длъжници‼️
16:08 07.12.2025
3 Майна
На тези търгаши, които си присвоиха правото да решават вместо нас!
Оставка!
16:08 07.12.2025
4 Дориана
16:09 07.12.2025
5 кикимот
Коментиран от #8
16:10 07.12.2025
6 Факт
16:12 07.12.2025
7 хаха
16:13 07.12.2025
8 Да де
До коментар #5 от "кикимот":Имал си тапи в ушите и слепота. Затова възрожденците бяха в ареста с месеци ,когато протестираха за референдума. Нали?
Коментиран от #11, #17
16:13 07.12.2025
9 Майора
Коментиран от #13, #14
16:15 07.12.2025
10 Налудник
16:16 07.12.2025
11 кикимот
До коментар #8 от "Да де":Явно. Не съм чул цомчо и копейката да са били в ареста някога.... както и не съм чул копейката да връща субсидиите както беше обещал . Да им вярват н@ивниците
16:17 07.12.2025
12 Искаме
16:22 07.12.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #9 от "Майора":Че колко българска е шайката, упс партията Г"ЕП-
създадена и финансирана от чужда държава, а нейният лидер купи на любовницата си Хасиенда и магазин в Барселона🤔❓
16:23 07.12.2025
14 Стенли
До коментар #9 от "Майора":Не виждам как че искат да си запазим националната валута ги прави не българска партия какво да кажем тогава за Дания Полша те трябва тогава да са най големите производители на Путин щом не искат да влязат в тази прословута еврозона 🤔
Коментиран от #15
16:26 07.12.2025
15 Стенли
До коментар #14 от "Стенли":Да се чете приятели вместо производители
16:28 07.12.2025
17 Дик диверсанта
До коментар #8 от "Да де":Дебил, май и повръщаното от руски алкохолици в главата ти е свършило и сега има само въздух.
Кой и кога е стоял в ареста?
Коментиран от #18
16:31 07.12.2025
18 Маноле,
До коментар #17 от "Дик диверсанта":Пейков, ти извънредно ли се включваш? Щом ти вони на повърнато, виж си блузката..
16:34 07.12.2025
19 Нали щяхте
Какво от тези неща изпълнихте?
16:35 07.12.2025
