"Възраждане" за проектобюджета: Трайно обедняване и дългово задлъжняване

От "Възраждане" определиха проектобюджета като "бюджет на трайното обедняване и на дълговото задлъжняване". Това каза на брифинг депутатът Цончо Ганев и допълни:

"Влизаме в гръцкия сценарий. Както те влязоха в еврозоната с фалшиви данни и с дългова криза, така влизаме и ние. 20 процента от този бюджет е на кредити. Имаме нови кредити 21 милиарда лева. Бюджетът е направен, така че временно да отложат вдигането на данъците поради това, че няма икономика в страната. Залагат се фалшиви данни за статистика. Ще се разчита на инвестиции от нашите европейски партньори. Това е една от най-наглите лъжи в този бюджет, че ще дойде някой от Западна или Централна Европа да инвестира в страната, най-малкото защото инвеститори и производството в Централна и Западна Европа бяга, напуска".