Плевенчани излизат на протест заради безводието в града. Те настояват за конкретни и бързи действия от всички институции.

Този път гражданите се събират първо пред ВИК в 17:30, след това протестното шествие ще стигне до Общината на площад "Възраждане“.

Един от организаторите - Борислав Цветанов:

"Няма да търпим повече само обещания. Положението е нетърпимо. Има села, които седем денонощия нямат капка вода. В града вода няма между 16 и 20 часа. Не желаем хора, които се изказват на протеста, да споменават партиите си, защото достатъчно време са били в управлението и нищо не са свършили. Дошло ни е до гуша от подобни обещания. Искаме действия".