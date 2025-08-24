Плевенчани излизат на протест заради безводието в града. Те настояват за конкретни и бързи действия от всички институции.
Този път гражданите се събират първо пред ВИК в 17:30, след това протестното шествие ще стигне до Общината на площад "Възраждане“.
Един от организаторите - Борислав Цветанов:
"Няма да търпим повече само обещания. Положението е нетърпимо. Има села, които седем денонощия нямат капка вода. В града вода няма между 16 и 20 часа. Не желаем хора, които се изказват на протеста, да споменават партиите си, защото достатъчно време са били в управлението и нищо не са свършили. Дошло ни е до гуша от подобни обещания. Искаме действия".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #28
07:25 24.08.2025
2 вижда се
Коментиран от #23
07:26 24.08.2025
3 Някой
07:27 24.08.2025
4 пешо
07:28 24.08.2025
5 бай Бай
07:29 24.08.2025
6 Петър
07:30 24.08.2025
7 ГЕРБ са виновни!
Коментиран от #13
07:30 24.08.2025
8 Намагнитен Евроаталантик антисоросоид
07:31 24.08.2025
9 ГЕРБ са НЕможачите!!!
• Липсва ясно управление на водния цикъл и подготовка на проекти.
• Неработещи водоизточници и дисбаланс в експлоатацията – не са решени дори основните проблеми.
07:34 24.08.2025
10 Дедо
Коментиран от #42, #53
07:35 24.08.2025
11 ГЕРБ не могат да управляват адекватно
Коментиран от #26
07:36 24.08.2025
12 Безхаберие или умишлено бездействие?
• умишлено саботиране на решения,
• прикриване на отговорност,
• облагодетелстване чрез “ремонт на ремонта”, проекти на хартия и обществени поръчки с “приближени” фирми.
Коментиран от #22, #41
07:38 24.08.2025
13 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #7 от "ГЕРБ са виновни!":ДА ВИНОВНИ СА ,ТОВА Е ФАКТ НЕУСПОРИМ,НО ПО ВИНОВНИ СЕГА СА БСП -ОЛ И ИТН ЗАЩОТО СЕДНАХА ВЪВ СКУТА НА БОЙКО БОРИСОВ И ДЕЯН ПЕЕВСКИ ОТ ЖАЖДА ЗА МИНИСТЕРСКИ КРЕСЛА НО ТЕХНИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ ЩЕ ГИ НАКАЖАТ ЗАЩОТО НЕ СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ТЯХ ЗА ДА КЛЕКНАТ НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ.
07:39 24.08.2025
14 Какво означават тези „15 години“ наГЕРБ?
смени водопреносната мрежа;
завърши язовир „Черни Осъм“;
се изгради алтернативно водоснабдяване от подземни източници;
кандидатства по минимум 2–3 европейски програми;
се изготви и приеме цялостна стратегия за ВиК в региона.
Нищо от това не е направено.
07:39 24.08.2025
15 ГЕРБ са престъпници!
07:42 24.08.2025
16 ГЕРБ и културата на „статукво и контрол“
• ключови сектори се държат чрез „назначени хора“, не чрез експерти;
• приоритетите се диктуват от политически интереси, не от обществени нужди;
• лоялността се цени повече от компетентността.
• Така във ВиК-сектора нямаше мотивация за реформа — защото течащите средства (буквално и преносно) са по-важни от течащата вода.
07:43 24.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Истината!!!
07:45 24.08.2025
19 Плевен – не е „политически важен град“
Плевен, въпреки че е областен център, не попада в „приоритетните региони“ — нито за развитие, нито за изборна показност.
Затова градът остава извън радара – „проблем, който може да почака“.
07:46 24.08.2025
20 Кметът на Плевен е виновен - вън!!
Когато местната власт е лоялна към управляващите, тя рядко натиска „своите“ в София.
Ако кметът, ВиК-директорът, областният управител и депутатите от района са част от същия политически кръг, то:
вместо взаимна корекция и натиск, има мълчаливо съгласие да не се рови.
07:47 24.08.2025
21 Не ни търсят, значи няма проблем
• Десетилетия на апатия, липса на алтернативна визия или страх от последствия водят до това:
• „Никой не вдига шум – значи всичко е наред.“
• А после: „Проблемът е от 40 години – не сме виновни ние.“
07:48 24.08.2025
22 а добър ден
До коментар #12 от "Безхаберие или умишлено бездействие?":чак сега ли го разбрахте
07:48 24.08.2025
23 САНДОКАН
До коментар #2 от "вижда се":Още може. Тепърва връщането предстои
07:48 24.08.2025
24 Ний ша Ва упрайм
07:48 24.08.2025
25 Прикрито бездействие = бавно разрушение
Не кандидатстват по европроекти!!!!!!!
Не си дават труда да обновят технически доклади.
Не назначават компетентни хора.
Не провеждат обществени обсъждания.
В резултат, градът влиза в хроничен упадък, без някой формално да „поеме вина“.
Коментиран от #37
07:49 24.08.2025
26 Ловец
До коментар #11 от "ГЕРБ не могат да управляват адекватно":Това не е просто некадърност.
Това е система и схема за кражби на ГЕРБ-ДПС-БСП, в която бездействието е по-изгодно от действието!
Именно това е толкова дълбоко обидно и опасно – че цели поколения губят достъп до основни условия на живот, не защото не може да се направи нещо, а защото не е било изгодно на „правилните хора“ от ГЕРБ да го направят.
07:52 24.08.2025
27 „Ремонт на ремонта“, мръсната схема ГЕРБ
са по-евтини "на хартия";
могат да се правят БЕЗ Обществени Обсъждания!!!!
сроковете се удължават лесно;
често са „спешни“ – няма време за Контрол;
Фирмите изпълнители често са свързани с приближени на ГЕРБ!!!!
След 6 месеца – нов теч → нов ремонт → нова обществена поръчка.
Резултат: публични средства се „усвояват“(КРАДАТ), а проблемите се задълбочават.
07:55 24.08.2025
28 Реалност
До коментар #1 от "ООрана държава":Така е, винаги съм се смял на тези протести. Жълтопаветниците в продължение на 2 години оразмеряваха жълтите павета винаги в събота и неделя и скандираха пред Народното събрание...познай кой ги чу вътре:)
07:57 24.08.2025
29 Защо нова мрежа „не е изгодна“ за корумп
Изграждането на нова ВиК мрежа е трайно решение – не позволява „абониране“ за постоянни ремонти.
А Европейските средства изискват:
• подробни проекти;
• отчетност;
• мониторинг;
• понякога съфинансиране (което не може да се „усвои“ лесно).
Тоест: ТРУДНО СЕ КРАДЕ, но лесно се проверява!!!
07:57 24.08.2025
30 тервел
Коментиран от #40, #43, #45
07:58 24.08.2025
31 Кривак
В някои градове (вкл. и Плевен) се губят до 70–80% от питейната вода — не защото няма вода, а защото тече в земята.
Всяка година се „усвояват“ десетки милиони левове за частични ремонти, без цялостна подмяна.
В същото време, България губи финансиране от ЕС, защото не кандидатства адекватно по големи проекти.
07:59 24.08.2025
32 Учудващо късно
07:59 24.08.2025
33 Това е причина за гняв. И за действие.
модел на зависимост и злоупотреба с обществен ресурс от страна на ГЕРБ;
съзнателен избор да се поддържа разпад, за да се поддържат печалби от ГЕРБ!!
престъпно предателство към обществото и поколенията напред...
08:00 24.08.2025
34 напредък
08:00 24.08.2025
35 Време е за промяна, но не само с избори.
да има разследване на обществените поръчки;
да се публикуват всички ремонти и техните цени;
да се поиска лична отговорност от бивши и настоящи управници;
обществото да спре да приема това като „нормално“.
08:01 24.08.2025
36 Любопитен
08:03 24.08.2025
37 партийно строителство
До коментар #25 от "Прикрито бездействие = бавно разрушение":Така е, защото Общините са пълни с партийни калинки, които не знаят за какво получават заплата! А има и такива, които не знаят къде е работното им място!
Коментиран от #46
08:04 24.08.2025
38 Баце, Шиши, Корни, Просто Киро и други…
08:06 24.08.2025
39 12340
... Пак сме първи!
08:06 24.08.2025
40 ГИРБ са виновни за 15 години бездействие
До коментар #30 от "тервел":А ти какво искаш, да се прикриват виновните престъпници от ГЕРБ? Не е нужно да си от някоя друга партия, за да видиш престъплението на ГЕРБ, което е бездействие, което води до трагедията в 21 век хора в страна от ЕС да нямат човешкото право на достъп до ВОДА! Това е умишлено бездействие от герб, което води до реално страдание на хората. До деградация на цели градове. До престъпление срещу обществения интерес!!!!
И да — точно така: умишлено бездействие, което е равносилно на действия с престъпна цел.
08:06 24.08.2025
41 Геноцида на ту тууу продължава
До коментар #12 от "Безхаберие или умишлено бездействие?":МИСЛЯ ЧЕ Е УМИШЛЕНО БЕЗДЕЙСТВИЕ ОТ ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ . СЪЗДАВАНЕ НА ПРОБЛЕМ ПОЛЕ РЕШАВАНЕ С КРАЖБА НА МНОГО ПАРИ ПОКРАЙ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА. ШАЙКАТА ГИ ИНТЕРЕСУВА КОЛКО ЩЕ КРАДНАТ. РЕВИЗОРО ВИ КАЗА КАК ШАЙКАТА УНИЩОЖИ ВОДОСНАБДЯВАНЕТО. ТУ ТУУУУУ И ГАЗОПРОВОДИ, ДАЛАВЕРИ БОЙКОВИ И НЕМАТЕ ВОДА.
08:09 24.08.2025
42 Макак
До коментар #10 от "Дедо":Лично Путин е блокирал водоизточниците
08:09 24.08.2025
43 Разрухата слид ГЕРБ неуките "калинки"!!!
До коментар #30 от "тервел":Когато цели 15 години властта не прави нищо — това не е грешка, а избор.
Умишлено неподаване на проекти за финансиране!!
Умишлено назначаване на некомпетентни или удобни хора!!!
Умишлено източване на средства чрез ремонти вместо цялостни решения!!!
Умишлено мълчание, когато гражданите страдат!
Това не е „политическа грешка“.
Това е механизъм на управление на ГЕРБ чрез разруха — защото разрушеното е най-лесно.
08:09 24.08.2025
44 Никой
Дори и частните фирми станаха бюрокрация - като че ли са чиновници - някакви преписки - глупости.
И какво - пада дете от парашут и почват проверки.
Спре водата и - почват мерки.
08:10 24.08.2025
45 Протестиращ
До коментар #30 от "тервел":Това е опит да се омаловажи гласа на хората.
Това е отклоняване от същността:Не кой го казва, а дали е вярно.
Дори и да беше само един човек, крещящ срещу беззаконието — той е по-ценен от хиляда мълчащи „наши хора“ от ГЕРБ!
08:12 24.08.2025
46 Кои са "калинките"?
До коментар #37 от "партийно строителство":Фразата „партийни калинки“ отдавна не е просто саркастичен израз, а реална диагноза за състоянието на държавната и общинска администрация на ГЕРБ!
Кои са "калинките"?
Хора, назначени не заради компетентност, а заради партийна лоялност към ГЕРБ, роднински връзки или лично послушание.
Обикновено:
без нужния опит или образование;
на добре платени позиции;
с ниска ефективност;
често невидими или неоткриваеми в работно време.
И какво следва от това?
Спира развитието на града или областта.
08:16 24.08.2025
47 Лемънс
Провалени проекти и пропуснати възможности.
Калинките не разбират как да подготвят европейски проекти или административни документи.
В резултат:
не се кандидатства за милиони;
сроковете се изпускат;
вършат се грешки, заради които ни връщат проектите.
Безконтролна кражба и безнаказаност.
Калинките често са "параван" – под тях, по-опитни хора на ГЕРБ източват ресурси, докато уж Никой НЕ носи Отговорност!!!
08:18 24.08.2025
48 А какво значи това за хората?
Когато няма вода, но има нови коли за администрацията.
Когато проектите се провалят, а виновните се "преместват" на друга топла позиция осигурена от ГЕРБ за верните и послушните хора.
Тогава усещаш, че няма Държава.
И няма Справедливост.
08:19 24.08.2025
49 Как се променя това?
2. Имената им да се знаят – хората трябва да знаят кои са тези „калинки“, с какво образование са, какво точно работят.
3. Промяна в модела на назначенията – реална конкурсна система, не партийна „шефа те праща“ схема.
4. Разследване на щетите, нанесени от такива лица – включително загубени пари, провалени проекти и административни гафове.
Защото неука послушна "калинка" на ГЕРБ на ключова позиция не е просто смешна.
Тя е опасна. Защото струва време, пари, здраве, дори животи.
08:21 24.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 БгТопИдиот🇧🇬
И да имаме банани целогодишно.
Водата не е важна !
08:25 24.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #10 от "Дедо":За безводието , за 80% загуби на водата, за палещите се всеки ден локомотиви, за лошите пътища, за липсата на военни изтребители и за противопожарни самолети и хеликоптери са виновни комунистите и Русия. За успехите на България по пътя на Европа, за превръщането й в райско кътче за живеене, будеща завист по целия свят, се дължи на ГЕРБ и емблематичния му собственик.
08:46 24.08.2025