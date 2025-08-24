Новини
България »
Плевен »
Плевенчани излизат на протест заради безводието в града

Плевенчани излизат на протест заради безводието в града

24 Август, 2025 07:18, обновена 24 Август, 2025 07:21 846 53

  • плевен-
  • вода-
  • протест

Те настояват за конкретни и бързи действия от всички институции

Плевенчани излизат на протест заради безводието в града - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Плевенчани излизат на протест заради безводието в града. Те настояват за конкретни и бързи действия от всички институции.

Този път гражданите се събират първо пред ВИК в 17:30, след това протестното шествие ще стигне до Общината на площад "Възраждане“.

Един от организаторите - Борислав Цветанов:

"Няма да търпим повече само обещания. Положението е нетърпимо. Има села, които седем денонощия нямат капка вода. В града вода няма между 16 и 20 часа. Не желаем хора, които се изказват на протеста, да споменават партиите си, защото достатъчно време са били в управлението и нищо не са свършили. Дошло ни е до гуша от подобни обещания. Искаме действия".


Плевен / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    24 3 Отговор
    Какво протестирате в неделя? Кмета ви си е на вилата и си пие уйскито и си пафка пурата. Отидете в делничен ден и да седи пред общината да обеснява къде е водата

    Коментиран от #28

    07:25 24.08.2025

  • 2 вижда се

    32 1 Отговор
    Тикви и свине върнаха държавата в 19 век.

    Коментиран от #23

    07:26 24.08.2025

  • 3 Някой

    10 3 Отговор
    Бих правил на места по мрежата за вода да има водомери и кранове за спиране. За може да се разбере между кои точки се губи водата, като се отчита и потреблението. В градове обикновено ги правят под пътища и може би при странични канализации трябва да може да се слиза за гледане. Някъде споменаха, че за Плевен 80% от водата се губела. Реално не се губи, а си е в природата, но за хората там е така и се води за плащане.

    07:27 24.08.2025

  • 4 пешо

    24 4 Отговор
    требе бай ТОШО да стане и да ви пусне вода , демокрацията това докара безводие

    07:28 24.08.2025

  • 5 бай Бай

    18 3 Отговор
    Тези, които се мислят за големи тарикати като не гласуват изобщо или гласуват с цел лична изгода за доказано вредни управления или продават гласа си, са в основата, са първопричинители на проблемите.

    07:29 24.08.2025

  • 6 Петър

    26 2 Отговор
    Нали според изветрелите български евроатлантици, България никога не е била по добре икономически и финансово от днешното време? Защо тогава в град Плевен(а и не само)няма вода?

    07:30 24.08.2025

  • 7 ГЕРБ са виновни!

    27 1 Отговор
    Цели 15 години Нищоправене, Застой, Безхаберие, Кражби!!! 15 години....престъптициииии!!!

    Коментиран от #13

    07:30 24.08.2025

  • 8 Намагнитен Евроаталантик антисоросоид

    12 2 Отговор
    С "грижа" за хората !

    07:31 24.08.2025

  • 9 ГЕРБ са НЕможачите!!!

    16 0 Отговор
    • Не са реализирани важни инфраструктурни проекти.
    • Липсва ясно управление на водния цикъл и подготовка на проекти.
    • Неработещи водоизточници и дисбаланс в експлоатацията – не са решени дори основните проблеми.

    07:34 24.08.2025

  • 10 Дедо

    7 15 Отговор
    Парадокса е ,че Плевен е традиционен бастион на Русия , русофилите , БСП, социалистите ,а именно заради газопровода Руски (турски)Поток към Сърбия ,за който платихме 3 милиарда остана без вода и си блокира подземните водоизточници. Ами честито от Русия с любов другари плевенчани.

    Коментиран от #42, #53

    07:35 24.08.2025

  • 11 ГЕРБ не могат да управляват адекватно

    14 0 Отговор
    ГИРБ грубо газят едно от основните човешки права на плевенчани: да живеят без вада в 21 век - това е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!!!!

    Коментиран от #26

    07:36 24.08.2025

  • 12 Безхаберие или умишлено бездействие?

    15 0 Отговор
    В подобна продължителна пасивност, особено при налични възможности (финансиране, време, достъп до власт), обществото закономерно започва да вижда не просто некадърност от страна на ГЕРБ, а:
    • умишлено саботиране на решения,
    • прикриване на отговорност,
    • облагодетелстване чрез “ремонт на ремонта”, проекти на хартия и обществени поръчки с “приближени” фирми.

    Коментиран от #22, #41

    07:38 24.08.2025

  • 13 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "ГЕРБ са виновни!":

    ДА ВИНОВНИ СА ,ТОВА Е ФАКТ НЕУСПОРИМ,НО ПО ВИНОВНИ СЕГА СА БСП -ОЛ И ИТН ЗАЩОТО СЕДНАХА ВЪВ СКУТА НА БОЙКО БОРИСОВ И ДЕЯН ПЕЕВСКИ ОТ ЖАЖДА ЗА МИНИСТЕРСКИ КРЕСЛА НО ТЕХНИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ ЩЕ ГИ НАКАЖАТ ЗАЩОТО НЕ СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ТЯХ ЗА ДА КЛЕКНАТ НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ.

    07:39 24.08.2025

  • 14 Какво означават тези „15 години“ наГЕРБ?

    12 0 Отговор
    15 години не е просто бройка, а време, в което можеше да се:
    смени водопреносната мрежа;
    завърши язовир „Черни Осъм“;
    се изгради алтернативно водоснабдяване от подземни източници;
    кандидатства по минимум 2–3 европейски програми;
    се изготви и приеме цялостна стратегия за ВиК в региона.
    Нищо от това не е направено.

    07:39 24.08.2025

  • 15 ГЕРБ са престъпници!

    10 0 Отговор
    Необяснимо е, защото логиката и разумът казват, че в 21-ви век, в ЕС, с налично финансиране и технологии, не трябва да е възможно цял град да бъде системно без вода. И все пак е факт.

    07:42 24.08.2025

  • 16 ГЕРБ и културата на „статукво и контрол“

    10 0 Отговор
    • В годините на управление (особено от 2009 до 2021), партия ГЕРБ изгради модел на власт, при който:
    • ключови сектори се държат чрез „назначени хора“, не чрез експерти;
    • приоритетите се диктуват от политически интереси, не от обществени нужди;
    • лоялността се цени повече от компетентността.
    • Така във ВиК-сектора нямаше мотивация за реформа — защото течащите средства (буквално и преносно) са по-важни от течащата вода.

    07:43 24.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Истината!!!

    10 0 Отговор
    За ГЕРБ са по-важни да източват държавтите пари от постоянни ремонти, отколкото да изградят нова водопреносна мрежа, от която няма да има как да КРАДАТ!!!!

    07:45 24.08.2025

  • 19 Плевен – не е „политически важен град“

    7 0 Отговор
    ГЕРБ инвестираше основно в символни инфраструктурни проекти (магистрали, централни площади), с висока медийна стойност.
    Плевен, въпреки че е областен център, не попада в „приоритетните региони“ — нито за развитие, нито за изборна показност.
    Затова градът остава извън радара – „проблем, който може да почака“.

    07:46 24.08.2025

  • 20 Кметът на Плевен е виновен - вън!!

    7 0 Отговор
    Удобно самоуправление – кмет, областен, ВиК в „една и съща мрежа“.
    Когато местната власт е лоялна към управляващите, тя рядко натиска „своите“ в София.
    Ако кметът, ВиК-директорът, областният управител и депутатите от района са част от същия политически кръг, то:
    вместо взаимна корекция и натиск, има мълчаливо съгласие да не се рови.

    07:47 24.08.2025

  • 21 Не ни търсят, значи няма проблем

    6 0 Отговор
    • Ако общественият натиск е слаб или разпокъсан, управляващите просто нямат стимул да реагират.
    • Десетилетия на апатия, липса на алтернативна визия или страх от последствия водят до това:
    • „Никой не вдига шум – значи всичко е наред.“
    • А после: „Проблемът е от 40 години – не сме виновни ние.“

    07:48 24.08.2025

  • 22 а добър ден

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Безхаберие или умишлено бездействие?":

    чак сега ли го разбрахте

    07:48 24.08.2025

  • 23 САНДОКАН

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "вижда се":

    Още може. Тепърва връщането предстои

    07:48 24.08.2025

  • 24 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    тока през 2013 свали ГЕРБ от власт сега ма удъта! 40 години пълно безхаберие гляш го нормален чуек добре говори отиде дипутат у софето и почва ваханлия. Плебеите тия дето са го избрали от провинцията кучета ги яли.

    07:48 24.08.2025

  • 25 Прикрито бездействие = бавно разрушение

    8 0 Отговор
    Истински скандал не е шумното бездействие, а тихото:
    Не кандидатстват по европроекти!!!!!!!
    Не си дават труда да обновят технически доклади.
    Не назначават компетентни хора.
    Не провеждат обществени обсъждания.
    В резултат, градът влиза в хроничен упадък, без някой формално да „поеме вина“.

    Коментиран от #37

    07:49 24.08.2025

  • 26 Ловец

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "ГЕРБ не могат да управляват адекватно":

    Това не е просто некадърност.
    Това е система и схема за кражби на ГЕРБ-ДПС-БСП, в която бездействието е по-изгодно от действието!
    Именно това е толкова дълбоко обидно и опасно – че цели поколения губят достъп до основни условия на живот, не защото не може да се направи нещо, а защото не е било изгодно на „правилните хора“ от ГЕРБ да го направят.

    07:52 24.08.2025

  • 27 „Ремонт на ремонта“, мръсната схема ГЕРБ

    8 0 Отговор
    Залагат се ремонти (не ново строителство), защото:
    са по-евтини "на хартия";
    могат да се правят БЕЗ Обществени Обсъждания!!!!
    сроковете се удължават лесно;
    често са „спешни“ – няма време за Контрол;
    Фирмите изпълнители често са свързани с приближени на ГЕРБ!!!!
    След 6 месеца – нов теч → нов ремонт → нова обществена поръчка.
    Резултат: публични средства се „усвояват“(КРАДАТ), а проблемите се задълбочават.

    07:55 24.08.2025

  • 28 Реалност

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Така е, винаги съм се смял на тези протести. Жълтопаветниците в продължение на 2 години оразмеряваха жълтите павета винаги в събота и неделя и скандираха пред Народното събрание...познай кой ги чу вътре:)

    07:57 24.08.2025

  • 29 Защо нова мрежа „не е изгодна“ за корумп

    7 0 Отговор
    Защо нова мрежа „не е изгодна“ за корумпиран модел ГЕРБ????

    Изграждането на нова ВиК мрежа е трайно решение – не позволява „абониране“ за постоянни ремонти.
    А Европейските средства изискват:
    • подробни проекти;
    • отчетност;
    • мониторинг;
    • понякога съфинансиране (което не може да се „усвои“ лесно).
    Тоест: ТРУДНО СЕ КРАДЕ, но лесно се проверява!!!

    07:57 24.08.2025

  • 30 тервел

    1 4 Отговор
    Един и същ партиен активист е написал 20 анти ГЕРБ коментара под статията.

    Коментиран от #40, #43, #45

    07:58 24.08.2025

  • 31 Кривак

    6 0 Отговор
    Сурови факти (които рядко се казват публично):
    В някои градове (вкл. и Плевен) се губят до 70–80% от питейната вода — не защото няма вода, а защото тече в земята.
    Всяка година се „усвояват“ десетки милиони левове за частични ремонти, без цялостна подмяна.
    В същото време, България губи финансиране от ЕС, защото не кандидатства адекватно по големи проекти.

    07:59 24.08.2025

  • 32 Учудващо късно

    6 0 Отговор
    разбраха, че неволята няма да им реши проблема, а ще им се наложи да си размърдат седалищните части и да отделят от "ценното" си време, за да потърсят сметка от онези, които ги грабят и не трябваше да допуснат да има недостиг на вода, поради не поддържане на инфраструктурата и кражбата на обществен ресурс през фиктивни ремонти през годините.

    07:59 24.08.2025

  • 33 Това е причина за гняв. И за действие.

    5 0 Отговор
    Това не е просто неефективност. Това е:
    модел на зависимост и злоупотреба с обществен ресурс от страна на ГЕРБ;
    съзнателен избор да се поддържа разпад, за да се поддържат печалби от ГЕРБ!!
    престъпно предателство към обществото и поколенията напред...

    08:00 24.08.2025

  • 34 напредък

    6 2 Отговор
    За какво ви е вода? Ще пиете уиски. Вече сме в Еврозоната - клубът на богатите! Скоро всички ще станем милионери.....като през 1997-а.

    08:00 24.08.2025

  • 35 Време е за промяна, но не само с избори.

    6 0 Отговор
    Трябва:
    да има разследване на обществените поръчки;
    да се публикуват всички ремонти и техните цени;
    да се поиска лична отговорност от бивши и настоящи управници;
    обществото да спре да приема това като „нормално“.

    08:01 24.08.2025

  • 36 Любопитен

    6 2 Отговор
    Тия защо ревът, нали имат банани? Потрайте още 4 месеца, като дойде еврото ще има на само вода, но по улиците ще тече мед и масло, така казаха евроатлантиците.

    08:03 24.08.2025

  • 37 партийно строителство

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Прикрито бездействие = бавно разрушение":

    Така е, защото Общините са пълни с партийни калинки, които не знаят за какво получават заплата! А има и такива, които не знаят къде е работното им място!

    Коментиран от #46

    08:04 24.08.2025

  • 38 Баце, Шиши, Корни, Просто Киро и други…

    1 2 Отговор
    Като нема вода да пият бира, а по- заможните - дом Периньон.

    08:06 24.08.2025

  • 39 12340

    3 0 Отговор
    Само в България--"Водни бунтове"
    ... Пак сме първи!

    08:06 24.08.2025

  • 40 ГИРБ са виновни за 15 години бездействие

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "тервел":

    А ти какво искаш, да се прикриват виновните престъпници от ГЕРБ? Не е нужно да си от някоя друга партия, за да видиш престъплението на ГЕРБ, което е бездействие, което води до трагедията в 21 век хора в страна от ЕС да нямат човешкото право на достъп до ВОДА! Това е умишлено бездействие от герб, което води до реално страдание на хората. До деградация на цели градове. До престъпление срещу обществения интерес!!!!
    И да — точно така: умишлено бездействие, което е равносилно на действия с престъпна цел.

    08:06 24.08.2025

  • 41 Геноцида на ту тууу продължава

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Безхаберие или умишлено бездействие?":

    МИСЛЯ ЧЕ Е УМИШЛЕНО БЕЗДЕЙСТВИЕ ОТ ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ . СЪЗДАВАНЕ НА ПРОБЛЕМ ПОЛЕ РЕШАВАНЕ С КРАЖБА НА МНОГО ПАРИ ПОКРАЙ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА. ШАЙКАТА ГИ ИНТЕРЕСУВА КОЛКО ЩЕ КРАДНАТ. РЕВИЗОРО ВИ КАЗА КАК ШАЙКАТА УНИЩОЖИ ВОДОСНАБДЯВАНЕТО. ТУ ТУУУУУ И ГАЗОПРОВОДИ, ДАЛАВЕРИ БОЙКОВИ И НЕМАТЕ ВОДА.

    08:09 24.08.2025

  • 42 Макак

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дедо":

    Лично Путин е блокирал водоизточниците

    08:09 24.08.2025

  • 43 Разрухата слид ГЕРБ неуките "калинки"!!!

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "тервел":

    Когато цели 15 години властта не прави нищо — това не е грешка, а избор.
    Умишлено неподаване на проекти за финансиране!!
    Умишлено назначаване на некомпетентни или удобни хора!!!
    Умишлено източване на средства чрез ремонти вместо цялостни решения!!!
    Умишлено мълчание, когато гражданите страдат!
    Това не е „политическа грешка“.
    Това е механизъм на управление на ГЕРБ чрез разруха — защото разрушеното е най-лесно.

    08:09 24.08.2025

  • 44 Никой

    3 0 Отговор
    Оставени са - никой не го интересува. Това не е от вчера - просто липсва ентусиазъм. Това е сериозен пропуск, дано да дойде на власт някой млад и енергичен човек - не тези повлекановци - ГЕРБ са някакви пенсионери. Освен това нямат инициатива - се оглеждат - да не ги уволнят - то така може и 100 години да чакама - Падишаха - се върне от мачле.

    Дори и частните фирми станаха бюрокрация - като че ли са чиновници - някакви преписки - глупости.

    И какво - пада дете от парашут и почват проверки.

    Спре водата и - почват мерки.

    08:10 24.08.2025

  • 45 Протестиращ

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "тервел":

    Това е опит да се омаловажи гласа на хората.
    Това е отклоняване от същността:Не кой го казва, а дали е вярно.
    Дори и да беше само един човек, крещящ срещу беззаконието — той е по-ценен от хиляда мълчащи „наши хора“ от ГЕРБ!

    08:12 24.08.2025

  • 46 Кои са "калинките"?

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "партийно строителство":

    Фразата „партийни калинки“ отдавна не е просто саркастичен израз, а реална диагноза за състоянието на държавната и общинска администрация на ГЕРБ!
    Кои са "калинките"?
    Хора, назначени не заради компетентност, а заради партийна лоялност към ГЕРБ, роднински връзки или лично послушание.
    Обикновено:
    без нужния опит или образование;
    на добре платени позиции;
    с ниска ефективност;
    често невидими или неоткриваеми в работно време.
    И какво следва от това?
    Спира развитието на града или областта.

    08:16 24.08.2025

  • 47 Лемънс

    4 0 Отговор
    Вместо визия, иновации и дългосрочно планиране – имаме застой, хаос и "кръпки" при некадърното управление на ГЕРБ!
    Провалени проекти и пропуснати възможности.
    Калинките не разбират как да подготвят европейски проекти или административни документи.
    В резултат:
    не се кандидатства за милиони;
    сроковете се изпускат;
    вършат се грешки, заради които ни връщат проектите.
    Безконтролна кражба и безнаказаност.
    Калинките често са "параван" – под тях, по-опитни хора на ГЕРБ източват ресурси, докато уж Никой НЕ носи Отговорност!!!

    08:18 24.08.2025

  • 48 А какво значи това за хората?

    4 0 Отговор
    Когато ти стоиш на опашка, а чиновникът си цъка телефона.
    Когато няма вода, но има нови коли за администрацията.
    Когато проектите се провалят, а виновните се "преместват" на друга топла позиция осигурена от ГЕРБ за верните и послушните хора.
    Тогава усещаш, че няма Държава.
    И няма Справедливост.

    08:19 24.08.2025

  • 49 Как се променя това?

    4 0 Отговор
    1. Граждански натиск – постоянен, гласен и публичен.
    2. Имената им да се знаят – хората трябва да знаят кои са тези „калинки“, с какво образование са, какво точно работят.
    3. Промяна в модела на назначенията – реална конкурсна система, не партийна „шефа те праща“ схема.
    4. Разследване на щетите, нанесени от такива лица – включително загубени пари, провалени проекти и административни гафове.
    Защото неука послушна "калинка" на ГЕРБ на ключова позиция не е просто смешна.
    Тя е опасна. Защото струва време, пари, здраве, дори животи.

    08:21 24.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 БгТопИдиот🇧🇬

    4 3 Отговор
    Важното е да се дава пари на Урка да ни "пази" от Мецан.

    И да имаме банани целогодишно.

    Водата не е важна !

    08:25 24.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дедо":

    За безводието , за 80% загуби на водата, за палещите се всеки ден локомотиви, за лошите пътища, за липсата на военни изтребители и за противопожарни самолети и хеликоптери са виновни комунистите и Русия. За успехите на България по пътя на Европа, за превръщането й в райско кътче за живеене, будеща завист по целия свят, се дължи на ГЕРБ и емблематичния му собственик.

    08:46 24.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове