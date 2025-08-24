Новини
В Пловдив: Мъж почина, след като върху него падна голям клон на дърво

В Пловдив: Мъж почина, след като върху него падна голям клон на дърво

24 Август, 2025 11:04

Клонът е паднал върху 78-годишния мъж, който е стоял на пейка

В Пловдив: Мъж почина, след като върху него падна голям клон на дърво - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 78 години е починал в болницата снощи, където беше откаран за лечение, след като върху него падна голям клон от дърво на бул. "Марица-Север" в Пловдив, съобщиха от общината. За инцидента потвърдиха пред БТА от Областната дирекция на МВР-Пловдив.

На 23 август около 11:00 часа на тел. 112 е бил получен сигнал за счупил се голям клон на дърво. Клонът е паднал върху възрастния мъж, който е стоял на пейка. Наложила се е намесата на екип от пожарната, а след това пострадалият е транспортиран с линейка в болница, за да му бъде оказана медицинска помощ.

По данни на район „Северен” за конкретното дърво не са постъпвали сигнали. Екипи от кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района. От общината призоваваха гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации.

В края на май започна акция по премахване, натоварване и извозване на изсъхнали дървесни видове по склоновете и около алеите на Сахат тепе.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    21 3 Отговор
    Ейиии, избихте народа, бе!

    Коментиран от #5, #6

    11:07 24.08.2025

  • 2 оня с коня

    3 10 Отговор
    Е затва е казано- "Видиш ли дърво - сечеш и в Печката" на принципа "Покрай Сухото гори и мокрото".С Пейките също никакви компромиси и както е казал Сталин - "Няма Пейка- няма и убити от паднали клони"!

    11:18 24.08.2025

  • 3 !!!!!

    6 0 Отговор
    Общината да премахва сухите клони и дървета.

    11:25 24.08.2025

  • 4 Жалко

    19 0 Отговор
    Мисля, че кметът на Пловдив убива втори човек, след жертвата с необезопасена канавка. До преди две години в кметствата на Пловдив и на Пазарджик се употребяваше умопомрачително количество кокаин. Както знаем на кметове на ГЕРБ не им се иска сметка дори и да убиват гражданите или да употребяват кокаин. Други кметове могат да бъдат вкарвани в ареста по показания на проститутки. Само бесилка за гербаджии

    11:25 24.08.2025

  • 5 Ветеран от Протеста

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Не е било дрон бе,било е Клон...Що не четеш статията ??БожА работа е кога ще падне и дали ще има отдоло пенсионер...

    Коментиран от #7

    11:25 24.08.2025

  • 6 ....

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Бастионът на ГЕРБ и безхаберието...

    11:25 24.08.2025

  • 7 не се знае

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ветеран от Протеста":

    Следващият път може и някоя 🎃 да има.

    Коментиран от #8

    11:28 24.08.2025

  • 8 От геройски отдъхналите ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "не се знае":

    Или в Паяът за Прасето?

    Коментиран от #10

    11:33 24.08.2025

  • 9 нищо ново под слънцето

    8 0 Отговор
    Войната на дърветата (всъщност на безхаберието и мнимите природозащитници от джунглата, а не от цивилизацията)
    14.02.2025 Дърво падна върху кола на "Цариградско шосе" в София в района на входа на двореца Врана. В автомобила пътувала 57-годишна жена, която е с травма на главата и комоцио.
    28.03.2025 г. — Дърво се стовари върху паркиран автомобил на варненската улица "Петко Каравелов" само секунди след като собственичката е излязла от автомобила.
    04.04.2025 г Голямо дърво падна на „Цариградско шосе“ в София. Според потребители в социалните мрежи клоните са се стоварили върху бус.
    5.04.2025 Две дървета паднаха върху пътното платно на бул. "6-ти септември" в Пловдив, съобщават от пресцентъра на Общината.
    10.04.2025 Огромно дърво се вряза в спрял автомобил в Русе, като шофьорът по това време е бил в колата, съобщава местния сайт "Русе Медиа".
    19.04.25 Дърво падна и смачка кола в София
    10.05.2025 Огромен клон падна върху детска площадка в центъра на Варна
    25.05.2025 Дърво се стовари върху лека кола в Русе след дъжда
    16.07.2025 Огромно дърво падна на столичната улица "Иван Асен втори"
    17.07.2025 10 сигнала за паднали дървета в София заради силния вятър
    5.08.2025 Дърво рухна върху движещ се таксиметров автомобил с двама клиенти в Благоевград снощи по време на силна гръмотевична буря
    7.08.2025 Дърво падна върху паркиран автомобил в столичен квартал и блокира движението
    22.08. 2025 Дърво затисна две момчета в автомобил в Монтана
    22.08. 2025 Чет

    Коментиран от #11

    11:35 24.08.2025

  • 10 Мисля, че е ясно

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "От геройски отдъхналите ли?":

    Под клона, не в пая!

    11:36 24.08.2025

  • 11 нищо ново под слънцето

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "нищо ново под слънцето":

    прдъление
    Войната на дърветата (всъщност на безхаберието и мнимите природозащитници от джунглата, а не от цивилизацията)
    22.08. 2025 Четири сигнала за паднали дървета в резултат на силния вятър са подадени до момента в София, посочи БНР.
    24.08.2025 В Пловдив: Мъж почина, след като върху него падна голям клон на дърво

    11:37 24.08.2025

  • 12 Пловдив

    17 0 Отговор
    По данни на район „Северен” за конкретното дърво не са постъпвали сигнали

    От пет минути се опитвам да асимилирам тоя цитат, роден от нечия гробаджийска тиквa и така и не успявам...

    11:38 24.08.2025

  • 13 Никой

    1 0 Отговор
    Трябва профилактика.

    11:58 24.08.2025

  • 14 Бог да му прости

    3 0 Отговор
    СТОЯЛ на пейка значи, че е бил качен върху нея прав, но старецът вероятно е СЕДЯЛ на пейката, за жалост.

    12:02 24.08.2025

  • 15 ХанкоБрат

    3 0 Отговор
    за конкретното дърво не са постъпвали сигнали ???????

    12:33 24.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Инцидент

    1 2 Отговор
    Сложиха пейката под дърво дето е прогнило. Не са го поливали, кастрили и окопавали. Грижата е на всички от Пловдив.

    Коментиран от #21

    12:37 24.08.2025

  • 18 Апостол Апостолов

    2 1 Отговор
    Пловдив, район Северен, трагично състояние, разбити улици, огромни храсти навсякъде, не поддържани детски площадки, много опасни дървета. Посредствен кмет и много мързелива администрация.

    12:42 24.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ако вземе общината да го реже

    1 1 Отговор
    Ганьо балканския всезнайко ще ревне, че унищожават дървета , сега ще ревне , че общината не си върши работата, про ст народ сме и това си е , демокрацията не е за тъ п народ и с такъв не се прави!

    Коментиран от #23

    12:46 24.08.2025

  • 21 😂😂😂😂

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Инцидент":

    ето един всезнайко

    12:47 24.08.2025

  • 22 ЪХЪЪЪ

    1 0 Отговор
    Държавата убива и хора в катастрофи, едно време беше всичко окей, нямаше пътища, нямаше автомобили, защото брата руснак не ни внася , но и не ни разрешава да си произвеждаме и няма ПТП - та толкова!

    12:53 24.08.2025

  • 23 Народът си народ, а ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ако вземе общината да го реже":

    Мин-дил!

    12:55 24.08.2025

  • 24 Абе

    0 0 Отговор
    Все и за всичко общината и държавите са ви виновни.Че са некадърни,необразовани и безхаберни - така е,но няма как да тръгнат да мислят за всеки един или всяко нещо поотделно.Това нещо освен всичко друго е физически неизпълнимо.Така че радвайте се на основните,най-важните неща дето се вика като цяло там да се намесват и там да помагат,че иначе не знам какво ще стане!

    12:56 24.08.2025

  • 25 МВР служител

    0 0 Отговор
    Пак ще гласува за ГЕРБ в следващите избори. Хващаме ли се на бас?

    12:58 24.08.2025

