В Пловдив: Мъж почина, след като върху него падна голям клон на дърво

Мъж на 78 години е починал в болницата снощи, където беше откаран за лечение, след като върху него падна голям клон от дърво на бул. "Марица-Север" в Пловдив, съобщиха от общината. За инцидента потвърдиха пред БТА от Областната дирекция на МВР-Пловдив.
На 23 август около 11:00 часа на тел. 112 е бил получен сигнал за счупил се голям клон на дърво. Клонът е паднал върху възрастния мъж, който е стоял на пейка. Наложила се е намесата на екип от пожарната, а след това пострадалият е транспортиран с линейка в болница, за да му бъде оказана медицинска помощ.
По данни на район „Северен” за конкретното дърво не са постъпвали сигнали. Екипи от кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района. От общината призоваваха гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации.
В края на май започна акция по премахване, натоварване и извозване на изсъхнали дървесни видове по склоновете и около алеите на Сахат тепе.
1 Абе
Коментиран от #5, #6
11:07 24.08.2025
2 оня с коня
11:18 24.08.2025
3 !!!!!
11:25 24.08.2025
4 Жалко
11:25 24.08.2025
5 Ветеран от Протеста
До коментар #1 от "Абе":Не е било дрон бе,било е Клон...Що не четеш статията ??БожА работа е кога ще падне и дали ще има отдоло пенсионер...
Коментиран от #7
11:25 24.08.2025
6 ....
До коментар #1 от "Абе":Бастионът на ГЕРБ и безхаберието...
11:25 24.08.2025
7 не се знае
До коментар #5 от "Ветеран от Протеста":Следващият път може и някоя 🎃 да има.
Коментиран от #8
11:28 24.08.2025
8 От геройски отдъхналите ли?
До коментар #7 от "не се знае":Или в Паяът за Прасето?
Коментиран от #10
11:33 24.08.2025
9 нищо ново под слънцето
14.02.2025 Дърво падна върху кола на "Цариградско шосе" в София в района на входа на двореца Врана. В автомобила пътувала 57-годишна жена, която е с травма на главата и комоцио.
28.03.2025 г. — Дърво се стовари върху паркиран автомобил на варненската улица "Петко Каравелов" само секунди след като собственичката е излязла от автомобила.
04.04.2025 г Голямо дърво падна на „Цариградско шосе“ в София. Според потребители в социалните мрежи клоните са се стоварили върху бус.
5.04.2025 Две дървета паднаха върху пътното платно на бул. "6-ти септември" в Пловдив, съобщават от пресцентъра на Общината.
10.04.2025 Огромно дърво се вряза в спрял автомобил в Русе, като шофьорът по това време е бил в колата, съобщава местния сайт "Русе Медиа".
19.04.25 Дърво падна и смачка кола в София
10.05.2025 Огромен клон падна върху детска площадка в центъра на Варна
25.05.2025 Дърво се стовари върху лека кола в Русе след дъжда
16.07.2025 Огромно дърво падна на столичната улица "Иван Асен втори"
17.07.2025 10 сигнала за паднали дървета в София заради силния вятър
5.08.2025 Дърво рухна върху движещ се таксиметров автомобил с двама клиенти в Благоевград снощи по време на силна гръмотевична буря
7.08.2025 Дърво падна върху паркиран автомобил в столичен квартал и блокира движението
22.08. 2025 Дърво затисна две момчета в автомобил в Монтана
22.08. 2025 Чет
Коментиран от #11
11:35 24.08.2025
10 Мисля, че е ясно
До коментар #8 от "От геройски отдъхналите ли?":Под клона, не в пая!
11:36 24.08.2025
11 нищо ново под слънцето
До коментар #9 от "нищо ново под слънцето":прдъление
Войната на дърветата (всъщност на безхаберието и мнимите природозащитници от джунглата, а не от цивилизацията)
22.08. 2025 Четири сигнала за паднали дървета в резултат на силния вятър са подадени до момента в София, посочи БНР.
24.08.2025 В Пловдив: Мъж почина, след като върху него падна голям клон на дърво
11:37 24.08.2025
12 Пловдив
От пет минути се опитвам да асимилирам тоя цитат, роден от нечия гробаджийска тиквa и така и не успявам...
11:38 24.08.2025
13 Никой
11:58 24.08.2025
14 Бог да му прости
12:02 24.08.2025
15 ХанкоБрат
12:33 24.08.2025
17 Инцидент
Коментиран от #21
12:37 24.08.2025
18 Апостол Апостолов
12:42 24.08.2025
20 Ако вземе общината да го реже
Коментиран от #23
12:46 24.08.2025
21 😂😂😂😂
До коментар #17 от "Инцидент":ето един всезнайко
12:47 24.08.2025
22 ЪХЪЪЪ
12:53 24.08.2025
23 Народът си народ, а ти си
До коментар #20 от "Ако вземе общината да го реже":Мин-дил!
12:55 24.08.2025
24 Абе
12:56 24.08.2025
25 МВР служител
12:58 24.08.2025