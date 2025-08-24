Над 15 крави загинаха при пожар във ферма край Казанлък

До късно снощи продължи гасенето на големия пожар в казанлъшкото село Кънчево, предаде БНТ.
Огънят унищожи до основи кравеферма, причинявайки смъртта на повече от 15 животни. Сигналът за бедствието е подаден около 21 часа в неделя.
На място незабавно бяха изпратени няколко екипа на пожарната. Гасителните действия бяха сериозно затруднени от неизключеното електрозахранване в обекта, което е създало допълнителна опасност за огнеборците и доброволците.
Въпреки бързата им реакция не успяха да спасят сградата, която е изгоря до основи.
Тепърва предстои да се извърши оглед и да се установи пълният размер на нанесените щети.
Причините за възникването на пожара все още не са ясни.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 гроб
22:38 24.08.2025
3 Тошев
22:48 24.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Парламента няма да гори!
До коментар #4 от "кога ще гори":Защото!
Там има един ,,Велик" дипломиран ПОЖАРНИКАР...!
Сетете се от първият път кой е той...!
23:00 24.08.2025
6 Стенли
Коментиран от #7, #23
23:05 24.08.2025
7 ЗА СЪЖАЛЕНИЕ...
До коментар #6 от "Стенли":...си прав...!
Но горките животни,със сигурност ще са пострадали!
Дано поне са по-малко...!
23:10 24.08.2025
8 хаха
Или "конкуренцията" да не би да е недоволна нещо?
23:14 24.08.2025
9 Майна
Явно е крайно неориентиран..
Ако напиша- ще се каже, че пак в главите ни има конспирация
Благодарение на аналитичен разум- констатация
23:48 24.08.2025
10 Всичко ще изгори, неизбежно е
Коментиран от #16
23:52 24.08.2025
11 факт
23:55 24.08.2025
12 Маг
23:56 24.08.2025
13 Абе пич
00:11 25.08.2025
14 Факт
00:39 25.08.2025
15 Уса
00:55 25.08.2025
16 Господ
До коментар #10 от "Всичко ще изгори, неизбежно е":Недей да лъжеш какво пише в библията да не се запалиш ти
Коментиран от #19
01:04 25.08.2025
17 Анонимен
Коментиран от #33
01:51 25.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дада
До коментар #16 от "Господ":Така говорят адвентистите,но до някъде са прави,ако хората стоят и гледат безучастно,как слугите на сатаната се гаврят с тях.Моята леля е адвентистка и преди и се смеехме а днес виждаме реалноста а тя е като приближаващо зло,което тези с многото пари не признават,защото си мислят,че домашните бункери и бурканите с туршии ще ги спасят да преживеят злото...Хората са изпростели занимават се с войни а един проспан метеорит може да ни отнесе в космоса...много сме зле
03:27 25.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Уса
04:26 25.08.2025
23 Евроатлантически ценности
До коментар #6 от "Стенли":Кравите просто пърдят прекалено много и отделят много метан и са се самозапалили.
04:30 25.08.2025
24 Последния Софиянец
Свързах се с фермера и се договорихме
Коментиран от #28
06:03 25.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мда
На кой господари се кланя в момента Пеевски?
Щото е ясно, че Винету си отива, а Желязко с хотела с водопад е Пеевски парцал
КОЙ?
06:58 25.08.2025
27 МИРО
07:00 25.08.2025
28 Питане
До коментар #24 от "Последния Софиянец":Дай ценоразпис де.
Примерно порция "Обгоряло копито"....
07:01 25.08.2025
29 ИВАН
07:05 25.08.2025
30 Край
07:18 25.08.2025
31 Телешко варено
07:28 25.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Щерев
До коментар #17 от "Анонимен":Това е в чест на гръмнатата главна мутра на вис-2 преди 20 години.
07:33 25.08.2025
34 Щерев
07:37 25.08.2025
35 Типичен русофил
08:02 25.08.2025