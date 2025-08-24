Новини
Над 15 крави загинаха при пожар във ферма край Казанлък

Над 15 крави загинаха при пожар във ферма край Казанлък

24 Август, 2025 23:22, обновена 25 Август, 2025 06:50

Причините за възникването на пожара все още не са ясни

Над 15 крави загинаха при пожар във ферма край Казанлък - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

До късно снощи продължи гасенето на големия пожар в казанлъшкото село Кънчево, предаде БНТ.

Огънят унищожи до основи кравеферма, причинявайки смъртта на повече от 15 животни. Сигналът за бедствието е подаден около 21 часа в неделя.

На място незабавно бяха изпратени няколко екипа на пожарната. Гасителните действия бяха сериозно затруднени от неизключеното електрозахранване в обекта, което е създало допълнителна опасност за огнеборците и доброволците.

Въпреки бързата им реакция не успяха да спасят сградата, която е изгоря до основи.

Тепърва предстои да се извърши оглед и да се установи пълният размер на нанесените щети.

Причините за възникването на пожара все още не са ясни.


Казанлък / България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гроб

    44 3 Отговор
    видими резултати.

    22:38 24.08.2025

  • 3 Тошев

    10 10 Отговор
    А под кравите не гори ли нещо ?

    22:48 24.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Парламента няма да гори!

    43 4 Отговор

    До коментар #4 от "кога ще гори":

    Защото!
    Там има един ,,Велик" дипломиран ПОЖАРНИКАР...!
    Сетете се от първият път кой е той...!

    23:00 24.08.2025

  • 6 Стенли

    60 0 Отговор
    Това е сто процента умишлен палеж дано поне спасят животните

    Коментиран от #7, #23

    23:05 24.08.2025

  • 7 ЗА СЪЖАЛЕНИЕ...

    36 0 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    ...си прав...!
    Но горките животни,със сигурност ще са пострадали!
    Дано поне са по-малко...!

    23:10 24.08.2025

  • 8 хаха

    22 0 Отговор
    А застрахована ли е?
    Или "конкуренцията" да не би да е недоволна нещо?

    23:14 24.08.2025

  • 9 Майна

    27 0 Отговор
    И ако някой си мисли, че всички палежи не са умишлени..
    Явно е крайно неориентиран..
    Ако напиша- ще се каже, че пак в главите ни има конспирация
    Благодарение на аналитичен разум- констатация

    23:48 24.08.2025

  • 10 Всичко ще изгори, неизбежно е

    33 5 Отговор
    Грешници сте щом търпите атлантиците и ще гори. И в библията го пише. Щом във антихриста НАТЮ вярвате в огън ще горите

    Коментиран от #16

    23:52 24.08.2025

  • 11 факт

    44 2 Отговор
    Избиват се животни, горят животновъзви ферми, горят стотици декари с пшеница точно преди да бъдат ожънати, горят лозя точно преди плодът да се налее и да е готов за бране, горят хиляди декари гори, които дават живот и вода. Но парламентът е във ваканция, а като се върне ще се занимава с дребнавите си клюки и интриги. Няма пилот в самолета, дори автопилот няма. Значи е време да вземем нещата в свои ръце, защото спасението на давещия е дело на самия давещ се.

    23:55 24.08.2025

  • 12 Маг

    28 3 Отговор
    Пожарите са умишени по цяла Европа и ги палят с дронове! Когато се разбере официално кой и защо ще бъде късъ.

    23:56 24.08.2025

  • 13 Абе пич

    15 0 Отговор
    Ако някой пироман е решил да пали, няма сила на света която може да го спре. По силно е от него, а е и заразно впрочем. За справка Ку-клукс-клан и огнените секти ...от 5 годишно стигат до 110 000 за 3 години

    00:11 25.08.2025

  • 14 Факт

    14 1 Отговор
    Голямо нещастие!

    00:39 25.08.2025

  • 15 Уса

    16 1 Отговор
    Соросоидите от Групировка за Европейски Разпад на България инищожават родината а народа ги замеря с празни пластмасови бутилки и тоалетна хартия.Прилича на садо мазо игра в някаква лудница

    00:55 25.08.2025

  • 16 Господ

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "Всичко ще изгори, неизбежно е":

    Недей да лъжеш какво пише в библията да не се запалиш ти

    Коментиран от #19

    01:04 25.08.2025

  • 17 Анонимен

    11 0 Отговор
    Работа на мутрите!

    Коментиран от #33

    01:51 25.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дада

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Господ":

    Така говорят адвентистите,но до някъде са прави,ако хората стоят и гледат безучастно,как слугите на сатаната се гаврят с тях.Моята леля е адвентистка и преди и се смеехме а днес виждаме реалноста а тя е като приближаващо зло,което тези с многото пари не признават,защото си мислят,че домашните бункери и бурканите с туршии ще ги спасят да преживеят злото...Хората са изпростели занимават се с войни а един проспан метеорит може да ни отнесе в космоса...много сме зле

    03:27 25.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Уса

    9 3 Отговор
    България трябва да работи с Русия неоспорим факт.Русия е сила научна и космическа благодарения на своята запазена марка и вяра..Със запада нямаме нищо общо и това го разбирам след 20 години а запад

    04:26 25.08.2025

  • 23 Евроатлантически ценности

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    Кравите просто пърдят прекалено много и отделят много метан и са се самозапалили.

    04:30 25.08.2025

  • 24 Последния Софиянец

    3 7 Отговор
    Един месец в заведението ми ще се сервира телешко на половин цена.
    Свързах се с фермера и се договорихме

    Коментиран от #28

    06:03 25.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мда

    8 0 Отговор
    Кой пали и унищожава умишлено държавата , хората, гората и животните?
    На кой господари се кланя в момента Пеевски?
    Щото е ясно, че Винету си отива, а Желязко с хотела с водопад е Пеевски парцал
    КОЙ?

    06:58 25.08.2025

  • 27 МИРО

    7 4 Отговор
    ЖАЛКО ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ !!! РАДЕВ МЪЛЧИ КАТО ПУКЪЛ!!!

    07:00 25.08.2025

  • 28 Питане

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Софиянец":

    Дай ценоразпис де.
    Примерно порция "Обгоряло копито"....

    07:01 25.08.2025

  • 29 ИВАН

    4 1 Отговор
    Забелязвам, че повече пожари стават - там където населението е предимно лилаво .... Сливен, Стралджа, Кънчево ....

    07:05 25.08.2025

  • 30 Край

    2 1 Отговор
    Животните не загиват и не почиват. Те са изгорели и умрели. Така например по Коледа прасето ни не “ загива” нито пък е починало. Прасето го колят и става на пържоли ..

    07:18 25.08.2025

  • 31 Телешко варено

    0 0 Отговор
    Барбекю?

    07:28 25.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Щерев

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    Това е в чест на гръмнатата главна мутра на вис-2 преди 20 години.

    07:33 25.08.2025

  • 34 Щерев

    5 0 Отговор
    Трябва да гори заичарника в банкя и в него антихриста българоубиеца разпънат на кръст.

    07:37 25.08.2025

  • 35 Типичен русофил

    0 0 Отговор
    Това е било НАТОвска база и са изгореле 15 НАТОвски генерала.

    08:02 25.08.2025

