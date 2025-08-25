Новини
България »
Столичният общински съвет ще заседава извънредно за избор на нова обслужваща банка

Столичният общински съвет ще заседава извънредно за избор на нова обслужваща банка

25 Август, 2025 07:32 605 7

  • сос-
  • банка

По предложение на работната група официални покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната

Столичният общински съвет ще заседава извънредно за избор на нова обслужваща банка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На извънредно заседание днес Столичният общински съвет (СОС) ще реши дали да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства. Това става известно от дневния ред на съвета, публикуван в сайта на Столична община.

В доклада, внесен от кмета на София Васил Терзиев, се посочва, че след като "Общинска банка“ АД е прекратила едностранно договорите си за банково обслужване на Столична община, е необходимо до 31 август да се проведе извънредно заседание на съвета, в което СОС да даде съгласие за упълномощаване на кмета да избере нова банкова институция.

След прекратяването на договорите от "Общинска банка", беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор и въз основа на тях започна процедура по договаряне без предварително обявление с водещите банки в страната. Критериите за подбор включват валиден лиценз за банкова дейност и висок кредитен рейтинг (не по-нисък от „BBB-“ по Fitch/S&P/BCRA или „Baa3“ по Moody’s), липса на наложени надзорни мерки и без получена държавна помощ през последните три години, поне три години опит в обслужването на бюджетни организации и плащания през Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), да са включени в първа група от разпределението на банките по групи от Управление „Банков надзор“ на БНБ на база на общите им активи и в Списък А (List A) на всички значими банки под пряк надзор на Европейската централна банка (ЕЦБ), както и спазване на капиталовите изисквания по европейското и националното законодателство.

По предложение на работната група официални покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ: „Банка ДСК“ АД, „Обединена българска банка“ АД, „Уникредит Булбанк“ АД, „Юробанк България“ АД.

БТА припомня, че на 29 юли от Общината съобщиха, че Общинска банка е изпратила предизвестие за прекратяване на договора с нея. Преди това ръководството на Столичната община внесе доклад до Столичния общински съвет за прекратяване на взаимоотношенията с Общинска банка, която обслужва Общината.

Обществената поръчка за избор на нова обслужваща банка беше обявена на 13 август. От Столичната община обявиха, че в срок от десет дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения.

В рамките на извънредното заседание СОС ще разгледа и предложение на председателя на съвета Цветомир Петров за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на с. Герман. Петров предлага Росица Вълчанова, началник на отдел „Административно и информационно обслужване“ в район "Панчарево“, да заеме поста на временно изпълняваща длъжността кмет на Герман. БТА припомня, че Столичната избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията на кмета на село Герман Божидар Трайков заради участие в търговски дружества.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ау какви работяти

    3 1 Отговор
    крадливи хрантутници

    07:40 25.08.2025

  • 2 тиквенсониада

    3 0 Отговор
    А банката в Банкя ?

    07:43 25.08.2025

  • 3 Гост

    1 1 Отговор
    Обслужващият персонал сос ще избира друг обслужващ персонал.

    07:59 25.08.2025

  • 4 На бас,

    1 0 Отговор
    че банката е избрана предварително,и то не от съветниците,които могат само да веят знамето на укра!Некадърни безродници,които са легитимна цел според мен!

    08:07 25.08.2025

  • 5 гуру Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Елате и изберете в Тогедър.Ще останете много доволни всички в столична община.Питайте ако не вярвате който си е имал работа с тях колко много му е гот сега.Сектата фантастико-исторически бизнеспарк ви чака...Не пропускайте късмета си.Добре сте дошли!Ще се погрижим идеално за вас тялом и за вашата ценностна система и съзнание..Негово мошеническо величество цар Ивелинчо лично ще ви докосне за кадем и келепир с вълшебния жезел на холивудската звезда Кирчо потняка..

    08:18 25.08.2025

  • 6 Банката на София е........

    0 0 Отговор
    УниКредит Булбанк

    08:25 25.08.2025

  • 7 Цветелина Тиквосливова

    0 0 Отговор
    А фалитбанк на цекосифоня, що не изберат?

    08:36 25.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове