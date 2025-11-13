СОС: Предлагаме за първи път приходите от синя и зелена зона да се върнат обратно при гражданите

Предлагаме за първи път парите, които се събират от синя и зелена зона, да се върнат обратно при гражданите, които плащат, за да паркират. Това заяви председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров в интервю за БТА по повод новите правила за паркиране, които предстои да обсъди Столичният общински съвет (СОС).

Към момента 100% от приходите от зоните отиват в Центъра за градска мобилност, а ние настояваме част от средствата от платеното паркиране да се насочват към Столичната община и съответните райони, в които действат синя и зелена зона, каза Петров.

Кметът на София Васил Терзиев заедно с Цветомир Петров и общинските съветници от групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров внесоха през септември доклад в СОС с предложения за промени в правилата за паркиране в София. Предложенията са резултат от анкета сред гражданите, в която участваха 22 230 души от всички части на града. Това е най-мащабното допитване по темата досега и дава ясна картина за проблемите и очакванията на столичани. Сред основните проблеми, посочени в анкетата, са недостиг на паркоместа, въвеждане на платена зона в "Банишора", южните квартали до бул. "Тодор Каблешков", както и в" Редута", "Гео Милев", "Изток" и "Изгрев", желание за повишаване на цената в зелената зона, ограничаване на служебния абонамент.

За решаването на тези проблеми се предлага разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като "Банишора", "Редута", "Гео Милев", "Изгрев" и "Изток", превръщане на част от зелените подзони в сини, уеднаквяване на работното време на зоните – от 8:30 до 20:30 ч., включително в неделя за синята зона, премахване на хартиените талони и запазване на ограниченията за престой – до два часа в синя и до четири часа в зелена зона, както и актуализиране на цените (за първи път от 2012 г.): синя зона – четири лв./час, зелена зона – два лв./час, двойно увеличаване на цената за годишните стикери за платено паркиране в синя и зелена зона.