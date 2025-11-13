Новини
България »
София »
СОС: Предлагаме за първи път приходите от синя и зелена зона да се върнат обратно при гражданите

13 Ноември, 2025 07:48 732 23

  • сос-
  • приходи-
  • граждани

Предложенията са резултат от анкета сред гражданите, в която участваха 22 230 души от всички части на града

СОС: Предлагаме за първи път приходите от синя и зелена зона да се върнат обратно при гражданите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предлагаме за първи път парите, които се събират от синя и зелена зона, да се върнат обратно при гражданите, които плащат, за да паркират. Това заяви председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров в интервю за БТА по повод новите правила за паркиране, които предстои да обсъди Столичният общински съвет (СОС).

Към момента 100% от приходите от зоните отиват в Центъра за градска мобилност, а ние настояваме част от средствата от платеното паркиране да се насочват към Столичната община и съответните райони, в които действат синя и зелена зона, каза Петров.

Кметът на София Васил Терзиев заедно с Цветомир Петров и общинските съветници от групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров внесоха през септември доклад в СОС с предложения за промени в правилата за паркиране в София. Предложенията са резултат от анкета сред гражданите, в която участваха 22 230 души от всички части на града. Това е най-мащабното допитване по темата досега и дава ясна картина за проблемите и очакванията на столичани. Сред основните проблеми, посочени в анкетата, са недостиг на паркоместа, въвеждане на платена зона в "Банишора", южните квартали до бул. "Тодор Каблешков", както и в" Редута", "Гео Милев", "Изток" и "Изгрев", желание за повишаване на цената в зелената зона, ограничаване на служебния абонамент.

За решаването на тези проблеми се предлага разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като "Банишора", "Редута", "Гео Милев", "Изгрев" и "Изток", превръщане на част от зелените подзони в сини, уеднаквяване на работното време на зоните – от 8:30 до 20:30 ч., включително в неделя за синята зона, премахване на хартиените талони и запазване на ограниченията за престой – до два часа в синя и до четири часа в зелена зона, както и актуализиране на цените (за първи път от 2012 г.): синя зона – четири лв./час, зелена зона – два лв./час, двойно увеличаване на цената за годишните стикери за платено паркиране в синя и зелена зона.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    12 0 Отговор
    иначе де отиват

    07:49 13.11.2025

  • 2 И ТЕЗИ КРАДАТ ЗА ХОРАТА

    14 0 Отговор
    До сега къде отиваха таксите бе, охлюв?

    07:52 13.11.2025

  • 3 Трол

    0 4 Отговор
    Досега от тези приходи се възползваха само селяните.

    07:54 13.11.2025

  • 4 Верно ли

    13 0 Отговор
    Пак напъват да ни дерат. Двойно увеличение, па щели да уж да се връщат при гражданите, а то 30%. С други думи, старите крадци пак ще взимат същите пари, а за тях 20%. И пак я набутват тази анкета, която даже не е представителна и сами са си я попълвали. И този на снимката се оглежда като ни лук ял, ни мирисал!

    07:56 13.11.2025

  • 5 Перо

    10 0 Отговор
    А защо не се инвестират в изграждане на многоетажни паркинги или е по лесно да се сложат линии с боя и да се задръстват улиците и само да се прибират парите!

    Коментиран от #22

    07:57 13.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 КАЖИ ЧЕСТНО

    13 0 Отговор
    Колко паркинга построихте през тези години откакто има синя и зелена зона??

    07:58 13.11.2025

  • 8 Добре де,

    10 0 Отговор
    докога ще веете Укро-знамето на СОС - са ?
    Не разбрахте ли, че Киевската хунта е корумпирана ?

    Коментиран от #11

    07:58 13.11.2025

  • 9 Он Ончов

    10 0 Отговор
    Само не разбрах как се връщат при гражданите тез пари? Кога общината ще построи паркинги, а не само да рисува по улиците?

    07:59 13.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Верно ли

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Добре де,":

    А тия кви са? Нали и те са същите, даже нашите им завиждат на ония, че при тях оборота е по-голям!

    Коментиран от #15

    08:02 13.11.2025

  • 12 Порно

    2 0 Отговор
    Тъпо и упорито продължават да не засягат въпроса с преференциалната цена за паркиране на втора и трета кола на жилище. Въведоха някакъв феодализъм.

    08:02 13.11.2025

  • 13 Поправка

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "1488":

    "обърнеш се провинциалист ......."

    08:04 13.11.2025

  • 14 Камион

    4 0 Отговор
    …и нека дрането да започне СЕГА!!!

    Защо ли не вярвам, че и един паркинг ще бъде направен с тези приходи?

    08:05 13.11.2025

  • 15 Правилно

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Верно ли":

    Затова им веят знамето !

    08:05 13.11.2025

  • 16 црррр

    0 0 Отговор
    Пак доматен СОС.

    08:10 13.11.2025

  • 17 кастроли

    2 0 Отговор
    Ще се върнат при граждани друг път. Още малко и швепс.

    Коментиран от #19

    08:14 13.11.2025

  • 18 Анонимен

    0 2 Отговор
    Забрана на автомобили от СО да стъпват в центъра. Това са най-дивите селяни.

    08:16 13.11.2025

  • 19 АМАH OT ИДИOTИ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "кастроли":

    Това е казано проформа
    Става дума за СЕЛЯНИ. 🥺😆🤣😝

    08:18 13.11.2025

  • 20 А центъра

    4 0 Отговор
    За градска мобилност чия собственост е и парите от него къде и в чий джоб отиват???

    08:20 13.11.2025

  • 21 Софийски

    1 0 Отговор
    Подземни паркинги да правят не да се ослушват и да дерат хората

    08:22 13.11.2025

  • 22 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Перо":

    Може да се инвестира,но представям си колко ще е там на час паркирането. Малко хора ще могат да си го позволят.

    08:32 13.11.2025

  • 23 Мишел

    0 0 Отговор
    Парите от платеното паркиране ще се връщат на гражданите и ние знаем имената на тези граждани.

    08:34 13.11.2025

Новини по градове:
