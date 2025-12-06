От балетната сцена до милиардите: Луана Лопес Лара - най-младата жена милиардер

Има ново име в класацията на Forbes за най-млади жени милиардери - Луана Лопес Лара, само на 29 години и родена в Бразилия. Бивша професионална балерина, днес тя е успешен технологичен предприемач, детронирала дори Тейлър Суифт и Луси Гуо. Луана е най-младата жена в света, която сама е натрупала огромно състояние.

Лопес Лара е съосновател на компанията за прогнозиране на пазара Kalshi, чийто обем на търговия нараства с 1000% за една година. Наскоро стартъпът осигури инвестиции от 1 милиард долара, достигайки оценка от 11 милиарда, а нетната стойност на Луана вече се изчислява на около $1.3 милиарда според Forbes, съобщава People.

Това я изпреварва пред Луси Гуо, съоснователка на Scale AI, и пред Тейлър Суифт, която достигна статут на милиардер благодарение на Eras Tour през 2023 г.

Дисциплината на Болшой среща Силициевата долина

Успехът на Лопес Лара е впечатляващ, като се има предвид, че кариерата ѝ започва далеч от света на технологиите. Тя е прекарала тийнейджърските си години в интензивно обучение по балет в училището към Болшой театър в Бразилия, описвайки го като „най-интензивните години в живота си“. Вдъхновена от майка си, учителка по математика, и баща си, електроинженер, тя печели злато на Бразилската астрономическа олимпиада и след кратък професионален танцов опит в Австрия се насочва към компютърните науки.

Борба с регулациите и пробивът на Kalshi

Заедно със състудента си Тарек Мансур, Луана основава Kalshi през 2018 г. - платформа, позволяваща търговия с договори, свързани с вероятността за бъдещи събития като избори или спортни резултати. Първите години са изпълнени с препятствия, като над 40 адвокатски кантори отхвърлят проекта.

През ноември 2020 г. компанията получава одобрение за „определен договорен пазар“. Въпреки това, преди президентските избори през 2024 г., регулаторите отказват Kalshi да предлага договори, свързани с избори. Луана предлага съдебно дело срещу Комисията за търговия със стокови фючърси, а федерален съдия дава право на Kalshi през септември 2024 г. - първите законни изборни договори в САЩ от повече от век.

Тази победа стимулира експлозивен растеж. Обемът на търговия вече надхвърля 1 милиард долара седмично, а Kalshi привлича партньорства с компании като Google Finance и Националната хокейна лига.

Източник: Ladyzone.bg.