В Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - "с кеф бих ги почерпил от тази вода"

В Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - "с кеф бих ги почерпил от тази вода"

25 Август, 2025 09:47

Днес трябва да станат ясни новите места за спешни сондажи

В Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - "с кеф бих ги почерпил от тази вода" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Днес трябва да станат ясни новите места за спешни сондажи в Плевен. Това е една от мерките определена от Областния кризисен щаб за справянето с безводието в региона. Вече няколко седмици хората в Плевенско имат вода по няколко часа сутрин и вечер. От местното ВиК оправдават водния режим с дългата лятна суша и остарялата водопреносна мрежа, съобщи БНТ.

Вчера жители на града отново излязоха на протест заради водната криза. Настояха за конкретни и бързи действия от институциите за справяне с проблема. Протестиращите се събраха пред сградата на местното ВиК.

В знак на недоволство те хвърлиха празни бутилки и туби от вода по сградата на дружеството.

"Не мога да ви отговоря кога Плевен ще има вода. Работим по проблема, аз не пускам водата, нито я спирам. Има дружество, което отговаря за водата и което следи дали има налични количества, които да се подадат към града. ВиК е разработило карта с 5 зони, където са най-големите загуби. В тези квартали, като "Дружба", е най-тежко положението", заяви пред БНТ кметът на Плевен Валентин Христов.

"Това е от снощи, вижте какво тече от крановете. РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - с кеф бих ги почерпил неограничено количество. Загърбванията на проблемите на града до какви болести могат доведат цял един град. Няма да търпим подобно поведение на хора, които са некадърни, цялата държава забрави, че Плевен съществува. Подадохме документи в прокуратурата", допълни Борислав Цветков.

Според него е недопустимо по този начин да се изразходват средства - "вместо 1 метър тръба ние да плащаме 5 и да не се знаят гаранционни срокове".

"Защо при положение, че има готов проект не копаят. Защо вчера асфалтираха улицата пред общината, която ще я режат, за да сменят тръбите. Мият улиците с промишлена вода", коментира още Борислав Цветков и призова да се вземат адекватни мерки.

"Не знаех, че вчера е асфалтирано и ще проверя", заяви кметът на Плевен Валентин Христов.

"Разпокъсана отговорност за управлението на водите в България. България се намира в период на засушаване - трябва да стартират стратегически мерки за убиване на водния геноцид, който според последната извънредна комисия засяга над 500 000 съграждани. Липсва напояването", коментира Асен Личев, бивш министър на околната среда и водите.


България
    15 1 Отговор
