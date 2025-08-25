Новини
Председателят на АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е бил "проформа"

25 Август, 2025 10:19 613 10

  • виктор илиев-
  • дрифтър-
  • шофьор-убиец

Тук ние вървим, както винаги, след събитията

Председателят на АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е бил "проформа" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Темата за войната по пътищата коментираха адвокат Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи и Красимир Георгиев - председател на АКАБ.

"Не мога да се съглася със заключението на Автомобилна администрация относно изпита на Виктор Илиев. Не мога да се съглася. Не знам как не намериха никакъв пропуск при положение, че още със започване на изпита се започва с нарушение от негова страна. Изпитът трябва да започва пред учебния център и няма нищо странно в това изискване. Започва от ДАИ. След това - видяхме изпит в една среда, която като интензитет на движението, като елементи не отговаря на един областен град от типа на Монтана. А ние сме в София", това заяви пред националната телевизия Красимир Георгиев.

И попита - видяхте ли трамвайна спирка или трамваен път? Според Георгиев изпитът на Илиев е бил "проформа".

Емануил Йорданов посочи, че не знае защо изобщо има хора, за които нарушаването на правилата е геройство.

"Тук ние вървим, както винаги, след събитията. Променя се законът. Увеличават се санкциите. И се вижда, че простото увеличаване на санкциите не дава абсолютно никакъв резултат. Защото това е следствието, а не причината".

Виктор Илиев не мисли за собствения си живот. Той е готов да се самоубие, за да направи "геройство", а това е престъпление.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор
    🚔Явно БМВ-тата не помагат на КАТ 🚔
    🚘 Да си купят ПОРШЕ-та или Ламборгини🚘

    10:23 25.08.2025

  • 2 провинциалист

    5 0 Отговор
    И още веднъж - кой смени името на младежа с българското Виктор Илиев и защо никой не протестира за това?

    Коментиран от #10

    10:23 25.08.2025

  • 3 Абе

    8 0 Отговор
    Всички изпити за м нгали са проформа.

    10:23 25.08.2025

  • 4 честен ционист

    4 0 Отговор
    Председателят на All Cops Are Bastards трябва да дават книжки на все повече фанатици, за да си оправдават заплатите от МВР.

    10:23 25.08.2025

  • 5 Трол

    5 0 Отговор
    Виктор е много начетено момче и дори е чел по история за японските камикадзета.

    10:24 25.08.2025

  • 6 1488

    3 1 Отговор
    "Той е готов да се самоубие, за да направи "геройство", а това е престъпление."

    а по кой член ?

    10:24 25.08.2025

  • 7 Прокурор

    2 0 Отговор
    1. Записване на курс за управление на МПС само срещу представен диплом за средно образование.
    2. Всеки, независимо от възрастта който е карал и правил или не правил нарушения без да има СУМПС трябва да влезе в масивите на КАТ и пожизнено да не се допуска до курс и да мусе дава книжка защото е потенциален нарушител.

    10:25 25.08.2025

  • 8 прав е . значи може след по високите

    0 0 Отговор
    глоби сега да обучават инструктори , таксита, тирове . обичайните тарикътлъци да намаляват . за 1-2 месеца ще се оправят . а виктор е жив . да го дообучат . платил курс , а взема книжка неспособен да се ориентира . взема газ . каскади и циркъджълъци . нали в града . няма легнал полицай . няма и контрол . няма и сигнали за ауди прелитащо дни наред . народът не топи . страх го е . семерджиев се излетяваше с ченге и буркан . и без книжка и с наркотици .

    10:25 25.08.2025

  • 9 Българин

    2 0 Отговор
    Циганчето поне се е явило на изпит за разлика от хилядите негови побратими с купени книжки.

    10:26 25.08.2025

  • 10 Изкуствен БГ интелект

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "провинциалист":

    Видно е, че името Виктор Илиев е измислено, както и това на Георги Георгиев, Дебора, малката Сияна и др подобни кризисни актьори.

    10:27 25.08.2025

