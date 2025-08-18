Новини
Столичани разказват: Отсечката, на която Виктор се вряза в автобус със 170 км/ч, често се ползва за дрифтове

18 Август, 2025 08:55 1 205 36

Обаждали сме се неведнъж, но казват, че няма какво да направят, разказа столичанин. Два дни има масирано полицейско присъствие, но трябва да умре човек, за да се сетят, допълни той

Столичани разказват: Отсечката, на която Виктор се вряза в автобус със 170 км/ч, често се ползва за дрифтове - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Отсечката от бул. "Възкресение", на която Виктор Илиев се вряза в автобус със 170 км в час, често се ползва като писта и за тестване на коли и мотори. Жители на столицата в този район често биват събуждани от форсиращи двигатели, разказват от Нова телевизия, цитирани от "Фокус"

В ранните часове в петък 21-годишният Виктор се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София на кръстовището на бул. "Възкресение" и бул. "Константин Величков". При инцидента загина лекар от Сирия, а шестима бяха ранени. В неделя Софийският градски съд остави Виктор в ареста.

Отсечката между двата светофара е около 300 м и се кара до ламарини и газ, с мръсна газ, обясни жител на района. Преди няколко години се обърнал камион с маслини и омазняването на пътя било допълнително използвано за дрифтове.

Обаждали сме се неведнъж, но казват, че няма какво да направят, разказа столичанин. Два дни има масирано полицейско присъствие, но трябва да умре човек, за да се сетят, допълни той. И допълни, че в района стават уникални катастрофи. Преди време пък автомобил се опитал да мине през два трамвая и се заклещил.

Във фаталната нощ, когато колата на Виктор се врязва в автобуса, шумът от удара приличал по-скоро на взрив и избухване на бомба, отколкото на удар между два автомобила.

Свикнали сме, почти няма нощ, в която да не чуваме форсиране, дрифтове, надбягване и гонки. Два месеца пред входа на близкия блок дори стои автомобил, който е ударен след гонка, разказаха живущи в квартала.

На всеки месец-два части от мантинелата се сменят заради забили се в нея автомобили. Отломки от мантинелата могат да бъдат видени дори в коритото на реката.


София
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 12 гласа.
  • 1 ИСТИНСКАТА ПРИЧИНА

    40 1 Отговор
    Полицията въобще не работи. Гонки, форсажи по кварталите след 3 през нощта, дрифтове и само полицаите не чуват и не разбират.

    09:02 18.08.2025

  • 2 Ами

    25 0 Отговор
    тия от 3-то къде спят ?

    09:02 18.08.2025

  • 3 мъкаааа

    28 0 Отговор
    Този Виктор трябва да е в затвора поне за 20 години,но едва ли.Ще го пуснат под гаранция,някаква си там.

    Коментиран от #7

    09:03 18.08.2025

  • 4 то е нормално

    3 9 Отговор
    хората чакат да се освободи пътя . нощем е празно . тогава може да се форсира . хабят бензин . хабят гуми . така е от години . и в юса е така . какъв автомобил имаш е важно . геройски загиват феновете на бензин в кръвта . и у нас имаме много рали състезатели . така има адреналин . правят клубове . лощо са птп .

    09:06 18.08.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    22 0 Отговор
    Той не се вряза. Той излетя и влезе през прозореца.

    09:07 18.08.2025

  • 6 ООрана държава

    16 1 Отговор
    Колко човека убиха с дрифтове и колко с превишена скорост?

    09:08 18.08.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "мъкаааа":

    20 години да струва на държавата 4500лв./месечно. Толкова е издръжката на един затворник месечно по официални данни.

    09:09 18.08.2025

  • 8 име

    15 3 Отговор
    Ограничението за дрифтене и летене по отсечката е 170-180км/ч. защото само бацо тулупа може да дрифти и да минава всеки с 200!

    09:09 18.08.2025

  • 9 там столичани са се омесили с чужди

    6 4 Отговор
    сириици , малцинства , украинци , македонци . смесица от народности . и като минаваш гледаш някакви . а рейса кара на трамвайната линия . няма ремонти . легнали полицаи . хубави и здрави мантинели . разчитат на късмет .

    09:10 18.08.2025

  • 10 Инструктор

    14 1 Отговор
    Не се става състезател с 2 седмици стаж. Трябват години зад волана и постепенно изкачване на мощността.

    09:12 18.08.2025

  • 11 провинциалист

    9 3 Отговор
    Никой не повдига въпроса защо толкова противници на "възродителния процес" не възроптаха срещу немайчиното име на т.нар. Виктор Илиев!

    09:14 18.08.2025

  • 12 520 коня

    2 17 Отговор
    Аз съм вдигал 255 кмч преди години в градски условия, но пътят беше празен, еднопосочен, с мантинели и нямаше т образно кръстовище пред мен.

    Коментиран от #16, #21

    09:14 18.08.2025

  • 13 Питам:

    17 0 Отговор
    Кога държавата и органите ще се справят с около 200 мотористи и още толкова дрифтари, които тормозят целогодишно населението?????????? Или разчита на естествения подбор? НО ЖАЛКО ЗА ЖЕРТВИТЕ!

    Коментиран от #36

    09:15 18.08.2025

  • 14 ФЕЙК

    16 1 Отговор
    ТЕ МОТОРИСТИТЕ И ДРИФТАДЖИИТЕ СА КАТО МАГАРЕТАТА: Търкалят се на мегдана за да се изфукат пред хората и да покажат магариите си, а на писта или ливада кой ще ги забележи!

    09:19 18.08.2025

  • 15 Емигрант

    19 1 Отговор
    Значи всеки знае къде се правят разни скоростни надбягвания или дрифтове само жалката българска слугинска полиция НЕ ЗНАЕ ? Каква работа вършат малко-умните Бг-полицаи през денят и през ноща ? Защо на тскиеа места няма постоянни патрули да засичат скорост, а същите "вардят" дс заловят нарушители там където не трябва ? Цялата българска власт е "ОБЛЕЧЕНА" в престъпност и рекет, а стадото мълчи, кротува и раздава акъл по форуми, но да излезе на площада както сърбите няма смелост.....народ мърш......

    09:23 18.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Някой

    12 0 Отговор
    Най-редовно в София се чува нощем. Е предната нощ между 1-2 часа имаше дори фойерверки. Разни карат с надута музика. Това освен стърженето на гуми, форсиране и какво ли не. Личат си и денем. И трябва да се подгонят и такива в работилници за коли с които са свързани.

    09:33 18.08.2025

  • 18 Навсякъде

    13 1 Отговор
    в страната е така. Полицията спира и гледа за аптечка и пожарогасител, но я няма дето дрифтят. Крият се като мишки.

    09:35 18.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Все по-високи заплати и строги закони

    9 0 Отговор
    Очевидно е, че колкото и да им вдигат заплатите и колкото по-строги закони да се приемат, полицаите все ще си вършат работата през пръсти и хората ще продължават да загиват от идиотщините на пътя. Ловят хората за превишение са 10 км/ч извън града, а в София можеш да си караш с 200 и докато не убиеш някой, никой няма да те пипне. Може би трябва да се въведе нещо като граждански контрол на полицията за да ги накараме да работят. Все пак нашата полиция не е никак малка като численост и ние ги храним тези хора.

    09:39 18.08.2025

  • 21 Скоростомер

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "520 коня":

    Да беше се треснал в някое дърво или стълб, сега нямаше да доказваш, че си от предположенията на Дарвин !

    09:39 18.08.2025

  • 22 кола

    7 0 Отговор
    Виновни е МВР! Те са чиновници,които седят на топло и сухо в управлението. Нито денем нито нощем има полицай на улицата
    Возят се ,като баровци за закуска,обяд .
    Посоченото место не е колко далече и от Трето районно и от СДВР

    09:44 18.08.2025

  • 23 Безсрамници

    8 0 Отговор
    Добро утро! Сетихте се! Трябваше да умре човек, за да видите какво сме принудени да търпим всяка нощ!
    Хубавият ни квартал заприлича на катун!
    По пазара се разхождат смущаващи с вида си типове, грабят ни, мърсят!
    За какво плащам данъци на тази държава, за да живея в страх и мръсотия?
    Махнете незаконните гета! Махнете тази паплач, която довлякохте за да гласува за тикви и шопари. Или си ги вземете в сараите!!!

    Коментиран от #26

    09:50 18.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А полицаите къде са били до сега...?!

    10 0 Отговор
    ,,...често се ползва за дрифтове..."
    Значи е било публична тайна и са си затваряли очите...!
    А на фона на това тяхно очевАдно безхаберие им увеличиха заплатите с цели 50%...?!?!

    Коментиран от #30, #32

    09:54 18.08.2025

  • 26 РЕАЛИСТ!

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Безсрамници":

    Напълно Ви подкрепям!
    Но се опасявам,че ще си остане глас в пустиня...

    09:56 18.08.2025

  • 27 ЧеКа

    3 0 Отговор
    Органите на безбожно раздутото ни МВР са заети да висят с камерите по хранилките

    09:57 18.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 заптието: мързи ни и не ни закачайте

    3 0 Отговор
    Обаждали сме се неведнъж, но казват, че няма какво да направят

    10:02 18.08.2025

  • 30 Увеличението на

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "А полицаите къде са били до сега...?!":

    заплатите на тези нехранимайковци е за да ги направят палачи на народа и защитници на диктатурата на дуото Тиква/Намагнитен ! Лесно разбираемо, което се прилага само сред народ послушен и търпелив !

    10:05 18.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 За да ни бият

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "А полицаите къде са били до сега...?!":

    по-спокойно зад колоните затова им увеличиха заплатите !

    10:08 18.08.2025

  • 33 Уточнение

    0 0 Отговор
    Би трябвало за да все взима книжка, да има завършен 10 клас най- малко с 4,5 ( това предполага някаква грамотност), и психо изпит явно трябва да има!
    А тези ,които дипломират подобни на Виктор, да се замислят, утре може да сте вие или децата ви под гумите!!!

    10:09 18.08.2025

  • 34 До 12 - 520 коня

    0 0 Отговор
    "Ти си по-зле умствено и от попово прасе ! Някой пита ли те изобщо колко ти е мозъкът, че го показваш колко е "вкаменен" ?" Значи този коментар беше изтрит защото явно обижда един бъдещ убиец на невинни на пътя, а е оставен коментарът на този екземпляр който се хвали, че е шофирал с 255 км/ч ? Сега някой може ли да обясни тук тази медия нормална ли е, демократична ли е, независима ли е или е пълен абсурд, че съществува ? ОТНОВО ИЗТРИТ КОМЕНТАР НА ИСТИНАТА ? ЧУДНО КАК ТУК ИМА ВСЕ ОЩЕ КОМЕНТАРИСТИ ?

    10:09 18.08.2025

  • 35 БПФ

    0 0 Отговор
    Ами да, това е ФАКТ. Сега - лято, хората спят на отворени прозорци, за да не изпукат от жега, но тези в района на бул. Никола Мушанов просто не могат да мигнат от психопати, които дрифтят и се надбягват с двеста !!! А ако някой мисли, че ушeвите не знаят, след постоянните сигнали - защото това е от години, значи е идиoт.... Нищо не можели да направят...а КОЙ може, ако не вие, бе?

    10:12 18.08.2025

  • 36 Напомнящ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Питам:":

    Задавате риторичен въпрос,защото държава няма!!! Има разпасана територия,в която продажните управници са оставили всичко на самотек! Живея в южен областен град,край оживен булевард с две кръгови на около 300метра и еднопосочно движение. Адът е като в София,денонощни гонки,дрифтове,форсиране! Вървят на групи по дестина мотористи и обикалят от едното колело до другото! Градът се тресе,но КАТ и полиция няма! И за да е пълна вакханалията към 10,11часа през нощта започват и мощни гърмежи,които ехтят над целия град,но тези от полицията пак не ги чуват и не се намесват! В нормална държава това е повече от недопустимо!!!

    10:15 18.08.2025

