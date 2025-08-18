Столичани разказват: Отсечката, на която Виктор се вряза в автобус със 170 км/ч, често се ползва за дрифтове

Отсечката от бул. "Възкресение", на която Виктор Илиев се вряза в автобус със 170 км в час, често се ползва като писта и за тестване на коли и мотори. Жители на столицата в този район често биват събуждани от форсиращи двигатели, разказват от Нова телевизия, цитирани от "Фокус"
В ранните часове в петък 21-годишният Виктор се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София на кръстовището на бул. "Възкресение" и бул. "Константин Величков". При инцидента загина лекар от Сирия, а шестима бяха ранени. В неделя Софийският градски съд остави Виктор в ареста.
Отсечката между двата светофара е около 300 м и се кара до ламарини и газ, с мръсна газ, обясни жител на района. Преди няколко години се обърнал камион с маслини и омазняването на пътя било допълнително използвано за дрифтове.
Обаждали сме се неведнъж, но казват, че няма какво да направят, разказа столичанин. Два дни има масирано полицейско присъствие, но трябва да умре човек, за да се сетят, допълни той. И допълни, че в района стават уникални катастрофи. Преди време пък автомобил се опитал да мине през два трамвая и се заклещил.
Във фаталната нощ, когато колата на Виктор се врязва в автобуса, шумът от удара приличал по-скоро на взрив и избухване на бомба, отколкото на удар между два автомобила.
Свикнали сме, почти няма нощ, в която да не чуваме форсиране, дрифтове, надбягване и гонки. Два месеца пред входа на близкия блок дори стои автомобил, който е ударен след гонка, разказаха живущи в квартала.
На всеки месец-два части от мантинелата се сменят заради забили се в нея автомобили. Отломки от мантинелата могат да бъдат видени дори в коритото на реката.
