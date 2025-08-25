Новини
България »
Пиян без книжка блъсна автобус, жена загина на място, други петима са ранени

Пиян без книжка блъсна автобус, жена загина на място, други петима са ранени

25 Август, 2025 11:26 1 683 28

  • пиян-
  • шофьор-
  • катастрофа-
  • автобус-
  • севлиево

По предварителни данни шофьорът няма свидетелство за управление, въпреки че твърди, че има книжка, изкарана в чужда държава, която обаче не е представил на органите на реда.

Пиян без книжка блъсна автобус, жена загина на място, други петима са ранени - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кола се вряза в автобус между Севлиево и Габрово, съобщава bTV.

Пътният инцидент е станал вчера вечерта. Една жена загина, а други петима са ранени.

Тестът за алкохол на 22-годишния шофьор е отчел 2.2 промила.

По предварителни данни той няма свидетелство за управление, въпреки че твърди, че има книжка, изкарана в чужда държава, която обаче не е представил на органите на реда.

Шофьорът на автобуса не е бил под влиянието на алкохол.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 3 Отговор
    Много ги целят тези автобуси?

    Коментиран от #5, #10

    11:27 25.08.2025

  • 2 Шукар

    23 1 Отговор
    момче

    11:27 25.08.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    29 0 Отговор
    Продължават изявите на дрогираните и пияни младежи.

    11:28 25.08.2025

  • 4 007 лиценз ту кил

    44 0 Отговор
    Промилите от ром ли са?

    11:28 25.08.2025

  • 5 наздраве на всички шофьори

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По-големички се и пропуск няма независимо на колко мастики си.

    11:29 25.08.2025

  • 6 Иинтелект

    49 0 Отговор
    Капацитети, позволете на полицаите, като спрат български гражданин да му връчат днешния вестник и като не може да прочете две изречения или срича като първолак. Да му се отнема книжката. След което, разследване на кой му е дал диплома за образование, кой му е дал книжка. Съд и лустрация за професия! Толкова ли е сложно всичко?

    Коментиран от #18, #27

    11:29 25.08.2025

  • 7 ЧОЧО

    19 1 Отговор
    Как така младеж,те пенсионерите само правят катастрофи.

    11:30 25.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ах Ох

    14 7 Отговор
    Младежът е празнувал независимостта на О К р й на.

    11:31 25.08.2025

  • 10 Абе

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да не са пуснали в тик ток нова игра Направи таран на автобус?

    Коментиран от #13

    11:33 25.08.2025

  • 11 Това от купешките

    8 2 Отговор
    Хора не врора ръка на шиш магнит ли са!???!..

    Коментиран от #19

    11:35 25.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 предизвикателство възрастни от тик ток

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    10 автобуса и отиваш в рая. Без Бойко,Пеевси и еврозона... хъ хъ хъ хъ

    11:38 25.08.2025

  • 14 Българин 🇧🇬

    10 2 Отговор
    Книжки от чужбина да не се признават ! А на българските управления - издаващи такива , да им се режат заплатите , когато техен "питомец" извърши тежка катастрофа !

    11:39 25.08.2025

  • 15 Брикетенберг

    21 1 Отговор
    Циганин и автобус става вече кармичен сблъсък.

    11:40 25.08.2025

  • 16 пацо

    13 0 Отговор
    В Белене - 20 г. и ще се възпита

    11:42 25.08.2025

  • 17 Трол

    14 0 Отговор
    Кампанията по безопасно шофиране продължава с поредния пример.

    11:43 25.08.2025

  • 18 Ламбо

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иинтелект":

    Така е,но полицията не ще.Както и да си прави тестове за алкохол и наркотици.Това е начин да се пълни хазната.Това е целта.

    11:45 25.08.2025

  • 19 Не се разбира

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Това от купешките":

    Какво искаш да ни кажеш, да не си и ти вдигнал промила от сутринта.

    11:46 25.08.2025

  • 20 Читател

    3 0 Отговор
    Вече писах за това трябва смъртно наказание

    11:51 25.08.2025

  • 21 Те от племето

    9 0 Отговор
    не знаят български, как да знаят правилата за движение…
    Някои от тях даже имат “кЪниШки за шИфьори”.
    А тези които ги имат е очевАдно как са ги придобили, щом не могат даже да пишат.
    Докога държавата ще спи?
    Това си е терор от терористи!

    11:54 25.08.2025

  • 22 евроусещане като победата на Украйна

    3 1 Отговор
    По колко автобуса сте блъскали най-много за ден?

    12:03 25.08.2025

  • 23 Несъобразен, превишен и среден пръст

    2 0 Отговор
    Резултатите от мерките на МВР и бг Трол, втора серия.

    12:05 25.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ФЕЙК

    4 0 Отговор
    Водачът бил екстра: НОВ ВНОС ОТ БЕЛГИЯ!

    12:13 25.08.2025

  • 26 Не ми стана ясно

    3 0 Отговор
    Загиналите и пострадалите от кое превозно средство са. Но това е важно защото ако са от автобуса нямат вина но ако са от колата имат отговорност.

    12:15 25.08.2025

  • 27 Въпрос?!

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иинтелект":

    Да сте видели ром в учебна кола...,до инструктор...?!
    Аз поне не съм видял!
    Значи си купуват книжките...!

    12:17 25.08.2025

  • 28 ДДДДД

    0 0 Отговор
    Лицата, които карат без книжка или под въздействието на алкохол трябва да ги третират като опит за предумишлено убийство с фиксиран срок на пребиваване в затвора. За друсаните, предвид многото фалшиви тестове - след като излезе резултата от кръвната проба.

    12:21 25.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове