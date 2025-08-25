Пиян без книжка блъсна автобус, жена загина на място, други петима са ранени

Кола се вряза в автобус между Севлиево и Габрово, съобщава bTV.
Пътният инцидент е станал вчера вечерта. Една жена загина, а други петима са ранени.
Тестът за алкохол на 22-годишния шофьор е отчел 2.2 промила.
По предварителни данни той няма свидетелство за управление, въпреки че твърди, че има книжка, изкарана в чужда държава, която обаче не е представил на органите на реда.
Шофьорът на автобуса не е бил под влиянието на алкохол.
По случая е образувано досъдебно производство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #10
11:27 25.08.2025
2 Шукар
11:27 25.08.2025
3 Делю Хайдутин
11:28 25.08.2025
4 007 лиценз ту кил
11:28 25.08.2025
5 наздраве на всички шофьори
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По-големички се и пропуск няма независимо на колко мастики си.
11:29 25.08.2025
6 Иинтелект
Коментиран от #18, #27
11:29 25.08.2025
7 ЧОЧО
11:30 25.08.2025
9 Ах Ох
11:31 25.08.2025
10 Абе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да не са пуснали в тик ток нова игра Направи таран на автобус?
Коментиран от #13
11:33 25.08.2025
11 Това от купешките
Коментиран от #19
11:35 25.08.2025
13 предизвикателство възрастни от тик ток
До коментар #10 от "Абе":10 автобуса и отиваш в рая. Без Бойко,Пеевси и еврозона... хъ хъ хъ хъ
11:38 25.08.2025
14 Българин 🇧🇬
11:39 25.08.2025
15 Брикетенберг
11:40 25.08.2025
16 пацо
11:42 25.08.2025
17 Трол
11:43 25.08.2025
18 Ламбо
До коментар #6 от "Иинтелект":Така е,но полицията не ще.Както и да си прави тестове за алкохол и наркотици.Това е начин да се пълни хазната.Това е целта.
11:45 25.08.2025
19 Не се разбира
До коментар #11 от "Това от купешките":Какво искаш да ни кажеш, да не си и ти вдигнал промила от сутринта.
11:46 25.08.2025
20 Читател
11:51 25.08.2025
21 Те от племето
Някои от тях даже имат “кЪниШки за шИфьори”.
А тези които ги имат е очевАдно как са ги придобили, щом не могат даже да пишат.
Докога държавата ще спи?
Това си е терор от терористи!
11:54 25.08.2025
22 евроусещане като победата на Украйна
12:03 25.08.2025
23 Несъобразен, превишен и среден пръст
12:05 25.08.2025
25 ФЕЙК
12:13 25.08.2025
26 Не ми стана ясно
12:15 25.08.2025
27 Въпрос?!
До коментар #6 от "Иинтелект":Да сте видели ром в учебна кола...,до инструктор...?!
Аз поне не съм видял!
Значи си купуват книжките...!
12:17 25.08.2025
28 ДДДДД
12:21 25.08.2025