Пиян без книжка блъсна автобус, жена загина на място, други петима са ранени

Кола се вряза в автобус между Севлиево и Габрово, съобщава bTV.

Пътният инцидент е станал вчера вечерта. Една жена загина, а други петима са ранени.

Тестът за алкохол на 22-годишния шофьор е отчел 2.2 промила.

По предварителни данни той няма свидетелство за управление, въпреки че твърди, че има книжка, изкарана в чужда държава, която обаче не е представил на органите на реда.

Шофьорът на автобуса не е бил под влиянието на алкохол.

По случая е образувано досъдебно производство.