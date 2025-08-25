ЕРМ Запад извършва мащабни подобрения за по-сигурно електрозахранване на района на Угърчин

Тази година ЕРМ Запад завършва реконструкция на електропровода, който захранва угърчинските села, включително Микре, Голец и Сопот.

В рамките на продължилия 2 години проект са реализирани мащабни подобрения - подменени са над 24 000 метра проводници и са монтирани 35 железобетонни стълба. Инвестицията в тях надхвърля 500 000 лв.

По мрежата са монтирани дистанционно управляеми товарови разединители, които са част от процеса на автоматизация. Те позволяват бърза локализация на повредите и се съкращава времето за възстановяване на захранването в случай на авария.

Плановете за подобряване на електрозахранването в района включват и изграждане на нова връзка от подстанция Луковит. Чрез нея ще се осигури резервно електрозахранване на селата. В момента е стартирала процедурата по въвеждане на съоръжението в експлоатация.

За да се извършват изброените подобрения и да може да се работи по мрежата, е необходимо тя да бъде обезопасена. Това е свързано с оперативни превключвания и с изключване на електрозахранването. Очаква се активните ремонтни и инвестиционни дейности да приключат до края на август, което ще доведе до значително намаляване на броя на прекъсванията.

През следващите 3 месеца ще продължи процесът по автоматизацията на мрежата с монтирането на дистанционно управляеми товарови разединители на стойност 1 млн. лв., които позволяват по-бързо локализиране на авариите.

Предстои и прочистване на сервитутната зона на електропровода, който захранва региона, от близко стоящи и опасни дървета. Дейността е възложена на външен квалифициран изпълнител. Осъществяването ѝ в голяма степен ще намали опасността от късане на проводниците в резултат на паднали високи дървета. Посочените дейности също са съпроводени с оперативни изключвания, но с по-малка интензивност.

Лятото е периодът, в който се извършва традиционната профилактика на мрежата и тя се подготвя за зимата. В района са направени обходи на съоръженията, извършено е заснемане с термовизионна камера и ултразвук, а всички забележки се отстраняват своевременно.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

В допълнение трябва да се отбележи, че районът на Угърчин се захранва от въздушен електропровод 20 kV „Абланица“, преминаващ през планински и пресечен терен, подложен на неблагоприятни метеорологични условия като бури, мълнии, силен вятър и дъжд. Именно това е причина за над една трета от прекъсванията през последните два месеца.