Новини
България »
Почина известен наш фоторепортер

Почина известен наш фоторепортер

25 Август, 2025 18:47 430 1

  • починал-
  • гошоре-
  • георги цветков

Отиде си Георги Цветков - Гошоре, легенда на фотографския отдел на "Труд"

Почина известен наш фоторепортер - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отиде си Георги Цветков - легенда на фотографския отдел на "Труд" в годинитe, когато вестникът диктуваше стандартите, съобщи Клуб "Z".

Той обаче бе фигура далеч надхвърляща границите на която и да е редакция - обичан в цялата гилдия, един от доайените на фоторепортерите в София.

Роден е през 1946 г. в София. Рисуването го увлича още като дете. Открива страстта към фотографията като ученик, когато за първи път хваща "Байрета".

Завършва фотография в Техникума по фотография и полиграфия в класа на бъдещи имена в това изкуство. Сред тях са Рафи Марукян, Александър Малев и Петър Ганев - старши. Учител им е легендарната Янка Кюркчиева.

Професионалният му път започва като сътрудник на вестниците "Учителско дело" и "ЖП воин". Панамците - Георги и Кольо забелязват качествата на младия Цветков и го вземат във фото отдела на в. "Народна младеж". Той сътрудничи в този период на десетина издания, сред които в. "Студентска трибуна", "Средношколско знаме" и сп. "Български журналист".

По-късно във в. "Кооперативно село" Гошоре се разгръща като фоторазказвач на селския живот. Пътува из страната и показва порез своя уникален поглед традициите и ежедневието в малките, отдалечени населени места.

Той самият определя 70-те - 80-те години на м. в. като "бохемско-анархичния си период". Има неколкократни сблъсъци с милицията, след спорове за политическия режим.

Един ден влизайки в редакцията го посреща отговорният редактор с писмо от ДС. В него Цветков е определен като анархо-фашист. Гошоре сам напуска, за да "не петни името на редакцията".

След известна самоизолация той се появява отново на професионалния терен във в. "Труд" със застъпничеството на Кольо Ставрев, които знае достойнствата и силата на фоторепортажите му. Следват 33 г. в националния ежедневник. Отразява бурните събития на прехода и тъмните мутренски времена почти 24/7, но водещо при Гошоре остава отношението към истински простите и красиви неща в живота.

Георги Цветков е член на СБЖ. Носител е на приза "Снимка на годината" на СБЖ. Има десетки награди от международни и национални конкурси за фоторепортаж и художествена фотография.

Представен е в изданието "Големите фоторепортери на България (1960-1989)", чийто автор е покойният фоторепортер и преподавател по фотография Цветан Томчев.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иуфаа

    0 0 Отговор
    На никой няма да се размине!

    19:02 25.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове