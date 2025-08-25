Почина известен наш фоторепортер

Отиде си Георги Цветков - легенда на фотографския отдел на "Труд" в годинитe, когато вестникът диктуваше стандартите, съобщи Клуб "Z".

Той обаче бе фигура далеч надхвърляща границите на която и да е редакция - обичан в цялата гилдия, един от доайените на фоторепортерите в София.

Роден е през 1946 г. в София. Рисуването го увлича още като дете. Открива страстта към фотографията като ученик, когато за първи път хваща "Байрета".

Завършва фотография в Техникума по фотография и полиграфия в класа на бъдещи имена в това изкуство. Сред тях са Рафи Марукян, Александър Малев и Петър Ганев - старши. Учител им е легендарната Янка Кюркчиева.

Професионалният му път започва като сътрудник на вестниците "Учителско дело" и "ЖП воин". Панамците - Георги и Кольо забелязват качествата на младия Цветков и го вземат във фото отдела на в. "Народна младеж". Той сътрудничи в този период на десетина издания, сред които в. "Студентска трибуна", "Средношколско знаме" и сп. "Български журналист".

По-късно във в. "Кооперативно село" Гошоре се разгръща като фоторазказвач на селския живот. Пътува из страната и показва порез своя уникален поглед традициите и ежедневието в малките, отдалечени населени места.

Той самият определя 70-те - 80-те години на м. в. като "бохемско-анархичния си период". Има неколкократни сблъсъци с милицията, след спорове за политическия режим.

Един ден влизайки в редакцията го посреща отговорният редактор с писмо от ДС. В него Цветков е определен като анархо-фашист. Гошоре сам напуска, за да "не петни името на редакцията".

След известна самоизолация той се появява отново на професионалния терен във в. "Труд" със застъпничеството на Кольо Ставрев, които знае достойнствата и силата на фоторепортажите му. Следват 33 г. в националния ежедневник. Отразява бурните събития на прехода и тъмните мутренски времена почти 24/7, но водещо при Гошоре остава отношението към истински простите и красиви неща в живота.

Георги Цветков е член на СБЖ. Носител е на приза "Снимка на годината" на СБЖ. Има десетки награди от международни и национални конкурси за фоторепортаж и художествена фотография.

Представен е в изданието "Големите фоторепортери на България (1960-1989)", чийто автор е покойният фоторепортер и преподавател по фотография Цветан Томчев.