Новини
България »
Всички градове »
Бабата на пометеното от АТВ момченце: Контузията му е не само в главата. Има пет счупени ребра

Бабата на пометеното от АТВ момченце: Контузията му е не само в главата. Има пет счупени ребра

25 Август, 2025 21:53 357 1

  • баба-
  • дете-
  • пометено-
  • атв-
  • глава-
  • травма-
  • ребра

Медицинският хеликоптер излетя и транспортира за лечение в столицата малкия Марти

Бабата на пометеното от АТВ момченце: Контузията му е не само в главата. Има пет счупени ребра - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Борба за живота на 4-годишното дете, което 18-годишен помете с АТВ в курорта "Слънчев бряг". Медицинският хеликоптер излетя и транспортира за лечение в столицата малкия Марти.

35-годишната му майка остава в болницата в Бургас в изключително тежко и по думите на лекарите – „необратимо състояние“.
От днес официално разследването за случая, при който 18-годишен син на полицаи помете петима души, се поема от Националното следствие. Документите по досъдебното производство вече са в София.

Решението за транспортирането по въздух бе взето след консултация с проф. Николай Младенов, който е национален консултант по анестезиология.

„Консултантът каза, че ще има нужда от много лечение. Контузията му е не само в главата. Има пет счупени ребра“, каза бабата на детето – Златка Соколова, цитирана от bTV.
Минути преди 13 ч. Медицинският хеликоптер излита от Университетската болница в Бургас.
За 11-те дни в реанимация детето е интубирано и екстубирано. Доказана е тежка черепно мозъчна травма. Подобрение има, казват от лечебното заведение, но не достатъчно.
„Няма пряка опасност за живота му, но го няма това подобрение, което и на нас ни се искаше. Да започне да комуникира, да се храни. Дори говорихме изваждане от реанимация, но за жалост не се стигна до там. Детето е неконтактно. Продължава да е в повърхностна кома, не е в дълбока кома, но няма подобрение“, обясни д-р Светлозар Георгиев, зам.-директор на УМБАЛ-Бургас.
„Нищо, че не успяват с Христинка. Но хората не са виновни, казват, че няма какво повече да се направи. Съдействат ни всеки ден. Нищо друго не ни остана, освен надеждата, че Марти ще се оправи“, каза бабата на детето.
След полет, продължил около час и половина, въздушната линейка заедно с 4-годишното дете, кацна на хеликоптерната площадка на болница „Света Екатерина“.
Там бе посрещнат от екип на Спешна помощ
Продължава и разследването. По информация от наши източници материалите по досъдебното производство днес вече трябва да са получени в Националното следствие в София.

Резултатите от важни експертизи, които се очакват, както и състоянието на майката на Мартин, могат да променят обвинението на обвиняемия по случая - 18-годишният Никола Бургазлиев.
Засега той отговаря пред съда за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице, след като с АТВ младежът прегази петима души на тротоар в „Слънчев бряг“.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 0 Отговор
    какво ли още има

    22:14 25.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол