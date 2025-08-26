Времето днес, прогноза за вторник, 26 август: Слънцето се завръща, започва затопляне

Започва нова серия от слънчеви дни, предаде БНТ. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни в Южна България, но съществени валежи не са планирани.

Започва и затопляне - максималните температури ще са между 26° и 31°, в София около 26°.

По морето - 25°-28°. Там също ще е слънчево, около и след обяд с по-значителни увеличения на облачността, валежи не се очакват. Вълнението на морето ще се успокои. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Температурата на морската вода е 25°-26°.

Подобна ще е ситуацията и в планините: И там ще е слънчево, с по-значителни временни увеличения на облачността в следобедните часове. Не че и там е напълно изключено да превали, но дори случайността да се случи, количествата няма да са съществени. Ще духа до умерен вятър с посока от север-северозапад.

През следващите дни до събота постепенно, но сигурно, ще се завръщаме към слънчевото и горещо статукво. Вятърът ще е предимно слаб, в източната половина от страната по-често умерен. Температурите упорито ще се повишават и до събота максималните ще достигнат диапазона от 32° до 37°.