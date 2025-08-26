Новини
Протестиращи с искания за справедливост за смъртта на родилката в Русе нахлуха в АГ-болницата

Протестиращи с искания за справедливост за смъртта на родилката в Русе нахлуха в АГ-болницата

26 Август, 2025 08:53 2 242 61

  • русе-
  • протест-
  • побой-
  • смърт на родилка

Изпълнителният директор на болницата Иван Иванов инициира вътрешна проверка и сезира прокуратурата

Протестиращи с искания за справедливост за смъртта на родилката в Русе нахлуха в АГ-болницата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестиращи с искания за справедливост и отговорност за смъртта на родилката в Русе нахлуха в Акушеро-гинекологичния (АГ) комплекс на Университетската болница "Канев" в крайдунавския град.

Това съобщи БТА.

Искаме справедливост и отговорност за смъртта на Габриела, каза съпругът на починалата родилка в Русе Светлин Георгиев. За това настояха също близки на семейството и други, които се събраха на протест пред сградата на АГ-комплекса на болница "Канев" в крайдунавския град рано тази сутрин.

Вчера Светлин Георгиев се срещна с Иван Иванов и ръководството на лечебното заведение. Той обаче заяви, че не вярва на обясненията, че е направено всичко възможно за спасението на съпругата му.

Протестиращите скандираха "Убийци!" и влязоха във фоайето на АГ-комплекса. Те настояха за нова среща с ръководството на болницата и хората, които са били на смяна, когато е починала Габриела Георгиева. Служители на полицията и охраната на болницата успяха да убедят хората да излязат пред вратата на АГ-комплекса с уверение, че на място ще дойде представител на ръководството.

В АГ-комплекса пристигна и директорът на Областната дирекция на МВР в Русе ст. комисар Николай Кожухаров.

На 23 август, два дни след раждането на второто си дете, 21-годишната Габриела Георгиева почина в лечебното заведение. Изпълнителният директор на болницата Иван Иванов инициира вътрешна проверка и сезира прокуратурата, която работи с полицията по изясняване на обстоятелствата, довели до смъртта на жената.


  • 1 Трол

    24 4 Отговор
    В България протестиращите се делят на два вида - такива, които чакат действията на прокуратурата, и такива, които не ги чакат.

    Коментиран от #3, #23

    09:00 26.08.2025

  • 2 Полицай

    52 0 Отговор
    ЦЯЛАТА МААЛА Е МОБИЛИЗИРАНА!

    Коментиран от #48, #49

    09:02 26.08.2025

  • 3 Германец

    43 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Българите чакат, ромляните не чакат 😉

    09:03 26.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 да попитам

    52 4 Отговор
    А починалата р0млянка имала ли е здравни осигуровки и кой плаща разходите?!?

    Коментиран от #15

    09:05 26.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 не съм расист

    44 3 Отговор
    С м@ангустите само проблеми

    09:06 26.08.2025

  • 11 Германец

    25 5 Отговор

    До коментар #9 от "Курдо Коленков":

    Щото балгаретата си трайкате и никой не разбира 😉

    09:07 26.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тези колко

    34 0 Отговор
    платени вноски имат за здравни осигуровки?
    Да не би да са над закона?

    Коментиран от #39

    09:12 26.08.2025

  • 15 Пиночет

    43 0 Отговор

    До коментар #8 от "да попитам":

    А,те са освободени от всякакви данъци и съд.Имат право на ТЕЛК,всякакви видове помощи и да не учат и работят.Само и само да гласуват за правилната партия.

    09:16 26.08.2025

  • 16 Доживях

    19 1 Отговор
    Електората излезе да си защитава правата! Когато нямат право са само нагли! Когато наистина са ощетени, това им дава право да трошат, палят и убиват, а не да чакат правосъдието! Не сте прави, тези, които разсъждавате така - Един циганин по малко...! Не може така да се разсъждава!

    Коментиран от #18

    09:17 26.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Стенли":

    Вместо принудени да се чете примерни граждани

    09:27 26.08.2025

  • 20 Някой

    29 7 Отговор
    Това не са протестиращи, а вандали. Тръгват на саморазправа с лекари, трощат имущество. За такива трябва един автобус полицаи с палки, сълзотворен газ и щитове. Да им наместят малко чакрите, че явно скоро не са били намествани.

    Коментиран от #27, #56

    09:31 26.08.2025

  • 21 Мичето

    10 0 Отговор
    Е,сега и НСА като започне да бълва медицински кадри,ще се подобри обслужването.Там поне могат да ги обучават на конфу,самбо и бокс.Да се защитават от циганите.Особено в спешните кабинети и по линейките.Раздават им и оръжие.Друг начин-няма.Така и да гръмнат някой,ще го спасяват.

    Коментиран от #31

    09:31 26.08.2025

  • 22 Реалност

    16 5 Отговор
    Ако лекарите бяха убили българка 20 човека щяха да киснат една седмица пред болницата и да мяукат преди да се разотидат мирно и кротко и всичко да отмине за радост на бялата мафия.

    09:33 26.08.2025

  • 23 Хаха

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    А ква е починалата?
    Родила първото си дете на 12..
    Коя ти ражда второ толкова рано

    Коментиран от #32

    09:34 26.08.2025

  • 24 Тези “протестиращи”

    16 2 Отговор
    имат само права.
    Нямат задължения.
    Задълженията са само към мешерето.
    Няма такава държава.

    09:34 26.08.2025

  • 25 Бандера

    3 8 Отговор
    Електората на руската партия с началник Шиши, в действие!Съпругът на починалата е регионалният лидер в циганската махала на Две Могили.

    09:34 26.08.2025

  • 26 Няма значение

    18 4 Отговор

    До коментар #7 от "побърканяк":

    какъв е етносът бе будала, те пкказват сплотеност, а не разединение, ако българите бяхме така обединени нямаше да я има тази корупция сред политиците, нямаше да сме НАЙ-БЕДНИ в ЕС, нямаше да се търпи ограбването ни, нямаше да има толкова невинни жертви по пътищата и т.н., малкото ти "вещество" за мислене не ти позволява да живееш с достойнство !

    09:34 26.08.2025

  • 27 Бих отговорил

    9 9 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    Това не са лекари, а убийци. Не всички са като теб - да убият твой близък, а ти да си кажеш "голяма работа, каквото такова".

    Коментиран от #30, #46

    09:36 26.08.2025

  • 28 Христо

    10 4 Отговор
    Никаква здравна помощ на тия орки..

    09:38 26.08.2025

  • 29 123

    7 6 Отговор
    Някои от коментиращите май завиждат, че някои имат топки да се опълчат на търгашите в бели престилки:)

    09:39 26.08.2025

  • 30 “Убийци”,

    16 2 Отговор

    До коментар #27 от "Бих отговорил":

    ама търчиш в спешното като се колите по сватбите.
    Че и “правосъдие” се опитвате да раздавате.
    На кое отгоре? На платени пенсионни осигуровки, на платени данъци или на платени здравни осигуровки?

    09:40 26.08.2025

  • 31 Стенли

    11 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мичето":

    За съжаление това е бъдещето на България

    09:40 26.08.2025

  • 32 не е вярно

    8 8 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    Вчера на протеста пред болницата първото дете на починала беше с баща си и беше на не повече от две годинки, което означава, че майката го е родила когато е била на 19-годишна възраст, а не на 12, както твърдиш. Да родиш първото си дете на 19 и второто на 21 е съвсем нормално, ненормално е българките да раждата масово на възраст между 35 и 40.

    Коментиран от #35

    09:41 26.08.2025

  • 33 Защо не се отнема

    13 2 Отговор
    българското гражданство на екземпляри, които не плащат данъци, не плащат пенсионни осигуровки и здравни осигуровки?
    С какво работещите данъкоплатци са длъжни на такива паразити?

    09:44 26.08.2025

  • 34 35 години

    13 1 Отговор
    демокрация! 35 години интеграция! Дадоха им Телкове, пенсии, детски, привилегии, пари на избори през 2 месеца! Програми за ромската заетост и включване в обществото! Толкова ли не можахте да заделите 1 милион, да изпратите 5 млади циганина, които могат да четат, да зъвършат медецина и да родявате при тях, а не да ходите при екип от българи - убийци на родителки!?

    09:45 26.08.2025

  • 35 Стенли

    9 0 Отговор

    До коментар #32 от "не е вярно":

    А ти ми кажи колко процента от така наречените роми има лекари инженери и техници не че няма аз познавам много съвестни роми но като цяло има доста недобри практики от тях и затова е това негативно отношение на обществото към тях

    09:47 26.08.2025

  • 36 Справедливостта !

    3 2 Отговор
    Справедливостта !

    В Задгробното !

    Тука !

    Такова !

    Животно !

    Нема !

    Коментиран от #38

    09:48 26.08.2025

  • 37 С какво са повече

    10 2 Отговор
    от работещия данъкоплатец и кое им дава право да са над закона?

    09:49 26.08.2025

  • 38 Плащаш !

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Справедливостта !":

    Плащаш !

    Не Получаваш !

    09:49 26.08.2025

  • 39 Марсианец

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тези колко":

    Въобразявайте си, че като си плащате осигуровките сте застраховани срещу бездушиего и небрежността...
    Молете се да сте здрави, след като не можете да се преборите за правата си!
    Не укорявайте, а подкрепете справедливия гняв на пострадалите.

    Коментиран от #44

    09:49 26.08.2025

  • 40 Механик

    12 3 Отговор
    Не знам защо от цялата работа ми понамирисва на ромски изпарения, ама каквито и да са, първо да се провери дали имат здравни осигуровки.
    Ако нямат- марш на плантацията / кариерата!
    п.п.
    На ромите, ако не им харесва държавното здравеопазване, да се чувстват свободни и да раждат в частни клиники! Там ще им бъдат оказани всякакви грижи срещу съответното заплащане.

    Коментиран от #58, #61

    09:52 26.08.2025

  • 41 Явно простотията

    6 4 Отговор
    не "ходи" сред "индитата", а масово се е настанила сред българите ! От злоба българското стадо не може да разбере, че тези "индийци" ни показват какво е това сплотеност и обединение което при нас българите са непознати форми на съществуване ! Не е въпросът имат ли осигуровки тези протестиращи или какви убийци или крадци са, важното тук е, че ни демонстрират ОБЕДИНЕНИЕ, ако ние бяхме като тях, нямаше да позволим да ни управляват мутри, корупционери от списъци, крадци и измамници ! Прости сме затова и сега търсим "под вола теле" - плащали ли са данъци, ние като плащаме да не би да постигаме друго по-различно от мизерия ?

    09:54 26.08.2025

  • 42 Той да си отчете Дейността !Да си Вземе

    4 0 Отговор
    Той да си отчете Дейността !

    Да си Вземе Парите !

    От Касата !

    Пък Ти !

    Си Гледай Работата !

    09:54 26.08.2025

  • 43 Браво ❗

    5 1 Отговор
    Разбрахте ли сега защо няма българчета ?! Ромите защитават живота на децата си ! А българите оставят децата си на благоволението на евро-турската прокуратура .

    10:01 26.08.2025

  • 44 Механик

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "Марсианец":

    Да де, ама бъркаш сериозно в логиката.
    Да, ние, като хора които цял живот плащаме, ИМАМЕ право да искаме. А тия, които сега защитаваш, те нямат право на нищо. Като кавам НИЩО, включвам и медицинско обслужване. Тоест те нямат право на никакви претенции в случая.
    Пробелемът е в такива като тебе, дето не отсяват зърното от плявата. А другия проблем, че на тия сега им се прощава всичко, а ако осигурени българи тръгнат да правят същото като тях, то до сега да са помляни от тежко въоръжени полицаии, а "организаторите" вече щяха да са на подсъдимата скамейка.
    Разбра ли бе, ...... да не казвам какво!

    10:02 26.08.2025

  • 45 Такива са фактите

    8 1 Отговор
    циганите не ни мислят доброто.
    Докога ние ще мислим за тяхното добро?

    10:03 26.08.2025

  • 46 Някой

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "Бих отговорил":

    А, не знаех, че е минало разследване, което е установило, че лекарска грешка е причината за смъртта. Явно са работили бързо съответните органи... Щом така убедено казваш, че е било убийство, значи всички тези неща са се случили вече. Така ли?

    Коментиран от #53

    10:04 26.08.2025

  • 47 Няма оправдание

    4 1 Отговор
    за циганското своеволие.
    Такива неща се случват и на други, но никой не е тръгнал да вандалства и да нарушава обществения ред.

    10:08 26.08.2025

  • 48 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Полицай":

    ЗАЩО НЕ ДАВАТ ПО ПРОДАЖНИТЕ БНТ,БТВ И НОВА А ДОБРЕ ЧЕ ПО КАНАЛ 3 СЕ ВИЖДА.НАРОДА СЕ НАДИГА НЯМА БЪЛГАР НЯМА ЦИГАН ВСИЧКО НА ПЛОЩАДА ДА СЕ СВАЛИ ТАЗИ МАФИЯ ОТ ВЛАСТ.

    10:18 26.08.2025

  • 49 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Полицай":

    НЕ ЦЯЛАТА МАХАЛА А ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ МОБИЛИЗИРА СРЕЩУ ТАЗИ ПРЕСТЪПНА МАФИЯ КОЯТО СЪС КУПЕНИТЕ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ НИ УПРАВЛЯВА.ЗА ТОВА 65-70 ПРОЦЕНТА НЕ ХОДЯТ ДА ГЛАСУВАТ.

    10:24 26.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ДРЪЖТЕ ФРОНТА

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Русенец":

    ОТ ПЛЕВЕН ИДВА ПОДКРЕПЛЕНИЕ....
    С БИДОНИ С ВОДА.....👍

    10:35 26.08.2025

  • 52 Боже,

    2 1 Отговор
    как не можете да се аргументирате, типично за обитатели на сайтовете! Този доктор Иванов просто можеше да излезе пред хората и кротко да им заяви и обясни, че нещата в болницата му, града, общината и държавата не отиват на добре, но главната вина за това е най вече точно тяхна - ей на тази тълпа, която срещу 50-100 лева на избори гласува зе фалшив елит, който се настанява на ръководни постове и създава действителност, в която млади и здрави родилки умират! Социализъма, при който Тодор Живков ви развъди приключи! Сега имате изборна демокрация, никой не ви задължава да се проснете в държавната болница, където сте оставени на грижите на 2-3 седемдесет - 85 годишни пенсионирани санитарки, самите имащи нужда от спешен преглед...! Има частни здравни заведения, платете си, избор на екип, отделна стая с интернет, плащай 120 000 евра за раждане и тогава критикувай!

    10:40 26.08.2025

  • 53 хахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "Някой":

    България е единствената страна в света, в която няма осъден ни един лекар, значи сме с най доброто здравеопазване, така ли:)))
    Не знаех, че има толкова наивни хора като теб:)

    10:41 26.08.2025

  • 54 Хехехехе

    1 2 Отговор
    Не знам! По скоро знам, че последните 10 години всички циганки отиват да раждат в Германия!!? Това момиче защо сте го оставили да загине тук....!??

    10:45 26.08.2025

  • 55 Смрад!

    5 0 Отговор
    Мангусите в гета, високи огради с охрана, без ток и вода, самотези плащаще си!

    Коментиран от #57

    10:53 26.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Смрад!":

    ДА ТАКА Е СМРАД СА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ПОДЛОГИ КОИТО УНИЩОЖИХА БЪЛГАРИЯ НО ЩЕ ВИДИТЕ НА 3 СЕПТЕМВРИ БЪЛГАРИ ЦИГАНИ ТУРЦИ ВСИЧКИ ОТ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА ДА СЕ СВАЛИ ТОВА ВРЕДНО ЗА СТРАНАТА ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛСТВО.

    10:57 26.08.2025

  • 58 факт

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    Какви здравни осигуровки, раждания в България по закон са безплатни. Няма никакво значение дали има осигуровки или не, щом са я приели в болницата са длъжни да й окажат качествена медицинска помощ. А ако някоя част от населението се възползва от системата, то за това е виновна системата, защото години наред никакви адекватни мерки не се вземат не само срещу циганските барони без легални доходи, но и срещу българските, които нс доходите си не могат да оправдаят скъпите си придобивки. Защо преди 1989 г. такива неща не се случваха, дали не е защото тогава имахме държава, а сега имаме частно акционерно дружество? Насочвайте гнева си в причината, а не в следствието.

    10:59 26.08.2025

  • 59 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор
    ГЛЕДАЙ ТЕ ВСЕКИ ДЕН КАНАЛ 3 И ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОТЕСТА НА 3 СЕПТЕМВРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ПРЕД ПАРЛАМЕНТА.

    11:00 26.08.2025

  • 60 димитър дончев

    0 0 Отговор
    Не вярвам да има статистика ,но при раждане в къщи при бабуваща жена са умирали по - малко родилки и бебета от това раждане в болница сега в това демокрадЦично време!Има аксиома..Родилката е винаги Здрава , ако имаше проблеми нямаше да износи плода.Какво тогава се правите на Господ-арят ви и търсите причина???Причината е във вас Белодрешковците!

    11:08 26.08.2025

  • 61 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    ВЪВ БЪЛГАРИЯ НЯМА БЪЛГАРИН ЦИГАНИН ТУРЧИН И ДРУГИТЕ МАЛЦИНСТВА.ВСИЧКИ СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ТРЯБВА ДА ИМ БЪДЕ ОКАЗВАНО КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.ЗА УКРИТЕ КОИТО СА ВЪВ БЪЛГАРИЯ МОЖЕ БЕЗПЛАТНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ А ЗА ДРУГИТЕ ДА НЕ МОЖЕ.А И ИМА ЛИ РАБОТА ЗА МСИЧКИ ВЪВ БЪЛГАРИЯ ДА СИ ПЛАЩАТ ЗДРАВНА ОСИГОРОВКА.

    11:09 26.08.2025

