Протестиращи с искания за справедливост за смъртта на родилката в Русе нахлуха в АГ-болницата

Протестиращи с искания за справедливост и отговорност за смъртта на родилката в Русе нахлуха в Акушеро-гинекологичния (АГ) комплекс на Университетската болница "Канев" в крайдунавския град.
Това съобщи БТА.
Искаме справедливост и отговорност за смъртта на Габриела, каза съпругът на починалата родилка в Русе Светлин Георгиев. За това настояха също близки на семейството и други, които се събраха на протест пред сградата на АГ-комплекса на болница "Канев" в крайдунавския град рано тази сутрин.
Вчера Светлин Георгиев се срещна с Иван Иванов и ръководството на лечебното заведение. Той обаче заяви, че не вярва на обясненията, че е направено всичко възможно за спасението на съпругата му.
Протестиращите скандираха "Убийци!" и влязоха във фоайето на АГ-комплекса. Те настояха за нова среща с ръководството на болницата и хората, които са били на смяна, когато е починала Габриела Георгиева. Служители на полицията и охраната на болницата успяха да убедят хората да излязат пред вратата на АГ-комплекса с уверение, че на място ще дойде представител на ръководството.
В АГ-комплекса пристигна и директорът на Областната дирекция на МВР в Русе ст. комисар Николай Кожухаров.
На 23 август, два дни след раждането на второто си дете, 21-годишната Габриела Георгиева почина в лечебното заведение. Изпълнителният директор на болницата Иван Иванов инициира вътрешна проверка и сезира прокуратурата, която работи с полицията по изясняване на обстоятелствата, довели до смъртта на жената.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #3, #23
09:00 26.08.2025
2 Полицай
Коментиран от #48, #49
09:02 26.08.2025
3 Германец
До коментар #1 от "Трол":Българите чакат, ромляните не чакат 😉
09:03 26.08.2025
8 да попитам
Коментиран от #15
09:05 26.08.2025
10 не съм расист
09:06 26.08.2025
11 Германец
До коментар #9 от "Курдо Коленков":Щото балгаретата си трайкате и никой не разбира 😉
09:07 26.08.2025
14 Тези колко
Да не би да са над закона?
Коментиран от #39
09:12 26.08.2025
15 Пиночет
До коментар #8 от "да попитам":А,те са освободени от всякакви данъци и съд.Имат право на ТЕЛК,всякакви видове помощи и да не учат и работят.Само и само да гласуват за правилната партия.
09:16 26.08.2025
16 Доживях
Коментиран от #18
09:17 26.08.2025
19 Стенли
До коментар #18 от "Стенли":Вместо принудени да се чете примерни граждани
09:27 26.08.2025
20 Някой
Коментиран от #27, #56
21 Мичето
Коментиран от #31
09:31 26.08.2025
22 Реалност
09:33 26.08.2025
До коментар #1 от "Трол":А ква е починалата?
Родила първото си дете на 12..
Коя ти ражда второ толкова рано
Коментиран от #32
09:34 26.08.2025
24 Тези “протестиращи”
Нямат задължения.
Задълженията са само към мешерето.
Няма такава държава.
09:34 26.08.2025
25 Бандера
09:34 26.08.2025
26 Няма значение
До коментар #7 от "побърканяк":какъв е етносът бе будала, те пкказват сплотеност, а не разединение, ако българите бяхме така обединени нямаше да я има тази корупция сред политиците, нямаше да сме НАЙ-БЕДНИ в ЕС, нямаше да се търпи ограбването ни, нямаше да има толкова невинни жертви по пътищата и т.н., малкото ти "вещество" за мислене не ти позволява да живееш с достойнство !
09:34 26.08.2025
27 Бих отговорил
До коментар #20 от "Някой":Това не са лекари, а убийци. Не всички са като теб - да убият твой близък, а ти да си кажеш "голяма работа, каквото такова".
Коментиран от #30, #46
09:36 26.08.2025
28 Христо
09:38 26.08.2025
29 123
09:39 26.08.2025
30 “Убийци”,
До коментар #27 от "Бих отговорил":ама търчиш в спешното като се колите по сватбите.
Че и “правосъдие” се опитвате да раздавате.
На кое отгоре? На платени пенсионни осигуровки, на платени данъци или на платени здравни осигуровки?
09:40 26.08.2025
31 Стенли
До коментар #21 от "Мичето":За съжаление това е бъдещето на България
09:40 26.08.2025
32 не е вярно
До коментар #23 от "Хаха":Вчера на протеста пред болницата първото дете на починала беше с баща си и беше на не повече от две годинки, което означава, че майката го е родила когато е била на 19-годишна възраст, а не на 12, както твърдиш. Да родиш първото си дете на 19 и второто на 21 е съвсем нормално, ненормално е българките да раждата масово на възраст между 35 и 40.
Коментиран от #35
09:41 26.08.2025
33 Защо не се отнема
С какво работещите данъкоплатци са длъжни на такива паразити?
09:44 26.08.2025
34 35 години
09:45 26.08.2025
35 Стенли
До коментар #32 от "не е вярно":А ти ми кажи колко процента от така наречените роми има лекари инженери и техници не че няма аз познавам много съвестни роми но като цяло има доста недобри практики от тях и затова е това негативно отношение на обществото към тях
09:47 26.08.2025
36 Справедливостта !
В Задгробното !
Тука !
Такова !
Животно !
Нема !
Коментиран от #38
09:48 26.08.2025
37 С какво са повече
09:49 26.08.2025
38 Плащаш !
До коментар #36 от "Справедливостта !":Плащаш !
Не Получаваш !
09:49 26.08.2025
39 Марсианец
До коментар #14 от "Тези колко":Въобразявайте си, че като си плащате осигуровките сте застраховани срещу бездушиего и небрежността...
Молете се да сте здрави, след като не можете да се преборите за правата си!
Не укорявайте, а подкрепете справедливия гняв на пострадалите.
Коментиран от #44
09:49 26.08.2025
40 Механик
Ако нямат- марш на плантацията / кариерата!
п.п.
На ромите, ако не им харесва държавното здравеопазване, да се чувстват свободни и да раждат в частни клиники! Там ще им бъдат оказани всякакви грижи срещу съответното заплащане.
Коментиран от #58, #61
09:52 26.08.2025
41 Явно простотията
09:54 26.08.2025
42 Той да си отчете Дейността !Да си Вземе
Да си Вземе Парите !
От Касата !
Пък Ти !
Си Гледай Работата !
09:54 26.08.2025
43 Браво ❗
10:01 26.08.2025
44 Механик
До коментар #39 от "Марсианец":Да де, ама бъркаш сериозно в логиката.
Да, ние, като хора които цял живот плащаме, ИМАМЕ право да искаме. А тия, които сега защитаваш, те нямат право на нищо. Като кавам НИЩО, включвам и медицинско обслужване. Тоест те нямат право на никакви претенции в случая.
Пробелемът е в такива като тебе, дето не отсяват зърното от плявата. А другия проблем, че на тия сега им се прощава всичко, а ако осигурени българи тръгнат да правят същото като тях, то до сега да са помляни от тежко въоръжени полицаии, а "организаторите" вече щяха да са на подсъдимата скамейка.
Разбра ли бе, ...... да не казвам какво!
10:02 26.08.2025
45 Такива са фактите
Докога ние ще мислим за тяхното добро?
10:03 26.08.2025
46 Някой
До коментар #27 от "Бих отговорил":А, не знаех, че е минало разследване, което е установило, че лекарска грешка е причината за смъртта. Явно са работили бързо съответните органи... Щом така убедено казваш, че е било убийство, значи всички тези неща са се случили вече. Така ли?
Коментиран от #53
10:04 26.08.2025
47 Няма оправдание
Такива неща се случват и на други, но никой не е тръгнал да вандалства и да нарушава обществения ред.
10:08 26.08.2025
48 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #2 от "Полицай":ЗАЩО НЕ ДАВАТ ПО ПРОДАЖНИТЕ БНТ,БТВ И НОВА А ДОБРЕ ЧЕ ПО КАНАЛ 3 СЕ ВИЖДА.НАРОДА СЕ НАДИГА НЯМА БЪЛГАР НЯМА ЦИГАН ВСИЧКО НА ПЛОЩАДА ДА СЕ СВАЛИ ТАЗИ МАФИЯ ОТ ВЛАСТ.
10:18 26.08.2025
49 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #2 от "Полицай":НЕ ЦЯЛАТА МАХАЛА А ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ МОБИЛИЗИРА СРЕЩУ ТАЗИ ПРЕСТЪПНА МАФИЯ КОЯТО СЪС КУПЕНИТЕ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ НИ УПРАВЛЯВА.ЗА ТОВА 65-70 ПРОЦЕНТА НЕ ХОДЯТ ДА ГЛАСУВАТ.
10:24 26.08.2025
51 ДРЪЖТЕ ФРОНТА
До коментар #4 от "Русенец":ОТ ПЛЕВЕН ИДВА ПОДКРЕПЛЕНИЕ....
С БИДОНИ С ВОДА.....👍
10:35 26.08.2025
52 Боже,
10:40 26.08.2025
53 хахаха
До коментар #46 от "Някой":България е единствената страна в света, в която няма осъден ни един лекар, значи сме с най доброто здравеопазване, така ли:)))
Не знаех, че има толкова наивни хора като теб:)
10:41 26.08.2025
54 Хехехехе
10:45 26.08.2025
55 Смрад!
Коментиран от #57
10:53 26.08.2025
57 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #55 от "Смрад!":ДА ТАКА Е СМРАД СА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ПОДЛОГИ КОИТО УНИЩОЖИХА БЪЛГАРИЯ НО ЩЕ ВИДИТЕ НА 3 СЕПТЕМВРИ БЪЛГАРИ ЦИГАНИ ТУРЦИ ВСИЧКИ ОТ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА ДА СЕ СВАЛИ ТОВА ВРЕДНО ЗА СТРАНАТА ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛСТВО.
10:57 26.08.2025
58 факт
До коментар #40 от "Механик":Какви здравни осигуровки, раждания в България по закон са безплатни. Няма никакво значение дали има осигуровки или не, щом са я приели в болницата са длъжни да й окажат качествена медицинска помощ. А ако някоя част от населението се възползва от системата, то за това е виновна системата, защото години наред никакви адекватни мерки не се вземат не само срещу циганските барони без легални доходи, но и срещу българските, които нс доходите си не могат да оправдаят скъпите си придобивки. Защо преди 1989 г. такива неща не се случваха, дали не е защото тогава имахме държава, а сега имаме частно акционерно дружество? Насочвайте гнева си в причината, а не в следствието.
10:59 26.08.2025
59 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
11:00 26.08.2025
60 димитър дончев
11:08 26.08.2025
61 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #40 от "Механик":ВЪВ БЪЛГАРИЯ НЯМА БЪЛГАРИН ЦИГАНИН ТУРЧИН И ДРУГИТЕ МАЛЦИНСТВА.ВСИЧКИ СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ТРЯБВА ДА ИМ БЪДЕ ОКАЗВАНО КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.ЗА УКРИТЕ КОИТО СА ВЪВ БЪЛГАРИЯ МОЖЕ БЕЗПЛАТНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ А ЗА ДРУГИТЕ ДА НЕ МОЖЕ.А И ИМА ЛИ РАБОТА ЗА МСИЧКИ ВЪВ БЪЛГАРИЯ ДА СИ ПЛАЩАТ ЗДРАВНА ОСИГОРОВКА.
11:09 26.08.2025