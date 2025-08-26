Новини
България »
Протестиращи с искания за справедливост за смъртта на родилката в Русе нахлуха в АГ-комплекса на б

Протестиращи с искания за справедливост за смъртта на родилката в Русе нахлуха в АГ-комплекса на б

26 Август, 2025 08:53 630 15

  • русе-
  • протест-
  • побой-
  • смърт на родилка

Изпълнителният директор на болницата Иван Иванов инициира вътрешна проверка и сезира прокуратурата

Протестиращи с искания за справедливост за смъртта на родилката в Русе нахлуха в АГ-комплекса на б - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестиращи с искания за справедливост и отговорност за смъртта на родилката в Русе нахлуха в Акушеро-гинекологичния (АГ) комплекс на Университетската болница "Канев" в крайдунавския град.

Това съобщи БТА.

Искаме справедливост и отговорност за смъртта на Габриела, каза съпругът на починалата родилка в Русе Светлин Георгиев. За това настояха също близки на семейството и други, които се събраха на протест пред сградата на АГ-комплекса на болница "Канев" в крайдунавския град рано тази сутрин.

Вчера Светлин Георгиев се срещна с Иван Иванов и ръководството на лечебното заведение. Той обаче заяви, че не вярва на обясненията, че е направено всичко възможно за спасението на съпругата му.

Протестиращите скандираха "Убийци!" и влязоха във фоайето на АГ-комплекса. Те настояха за нова среща с ръководството на болницата и хората, които са били на смяна, когато е починала Габриела Георгиева. Служители на полицията и охраната на болницата успяха да убедят хората да излязат пред вратата на АГ-комплекса с уверение, че на място ще дойде представител на ръководството.

В АГ-комплекса пристигна и директорът на Областната дирекция на МВР в Русе ст. комисар Николай Кожухаров.

На 23 август, два дни след раждането на второто си дете, 21-годишната Габриела Георгиева почина в лечебното заведение. Изпълнителният директор на болницата Иван Иванов инициира вътрешна проверка и сезира прокуратурата, която работи с полицията по изясняване на обстоятелствата, довели до смъртта на жената.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    6 1 Отговор
    В България протестиращите се делят на два вида - такива, които чакат действията на прокуратурата, и такива, които не ги чакат.

    Коментиран от #3

    09:00 26.08.2025

  • 2 Полицай

    11 0 Отговор
    ЦЯЛАТА МААЛА Е МОБИЛИЗИРАНА!

    09:02 26.08.2025

  • 3 Германец

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Българите чакат, ромляните не чакат 😉

    09:03 26.08.2025

  • 4 Русенец

    8 2 Отговор
    Опитаха се да запалят болницата... има поне 600 мигани отпреде

    09:04 26.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 побърканяк

    14 0 Отговор
    Какво значи нахлуха! Полицията да си свърши работата, ако трябва да поотупа браТчедите они само от тояга разбират.

    09:05 26.08.2025

  • 8 да попитам

    9 1 Отговор
    А починалата р0млянка имала ли е здравни осигуровки и кой плаща разходите?!?

    Коментиран от #15

    09:05 26.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 не съм расист

    8 0 Отговор
    С м@ангустите само проблеми

    09:06 26.08.2025

  • 11 Германец

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Курдо Коленков":

    Щото балгаретата си трайкате и никой не разбира 😉

    09:07 26.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Властта е мащеха за

    4 0 Отговор
    българите и майка за циганите.

    09:09 26.08.2025

  • 14 Тези колко

    2 0 Отговор
    платени вноски имат за здравни осигуровки?
    Да не би да са над закона?

    09:12 26.08.2025

  • 15 Пиночет

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "да попитам":

    А,те са освободени от всякакви данъци и съд.Имат право на ТЕЛК,всякакви видове помощи и да не учат и работят.Само и само да гласуват за правилната партия.

    09:16 26.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове