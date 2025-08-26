Протестиращи с искания за справедливост за смъртта на родилката в Русе нахлуха в АГ-комплекса на б

Протестиращи с искания за справедливост и отговорност за смъртта на родилката в Русе нахлуха в Акушеро-гинекологичния (АГ) комплекс на Университетската болница "Канев" в крайдунавския град.
Това съобщи БТА.
Искаме справедливост и отговорност за смъртта на Габриела, каза съпругът на починалата родилка в Русе Светлин Георгиев. За това настояха също близки на семейството и други, които се събраха на протест пред сградата на АГ-комплекса на болница "Канев" в крайдунавския град рано тази сутрин.
Вчера Светлин Георгиев се срещна с Иван Иванов и ръководството на лечебното заведение. Той обаче заяви, че не вярва на обясненията, че е направено всичко възможно за спасението на съпругата му.
Протестиращите скандираха "Убийци!" и влязоха във фоайето на АГ-комплекса. Те настояха за нова среща с ръководството на болницата и хората, които са били на смяна, когато е починала Габриела Георгиева. Служители на полицията и охраната на болницата успяха да убедят хората да излязат пред вратата на АГ-комплекса с уверение, че на място ще дойде представител на ръководството.
В АГ-комплекса пристигна и директорът на Областната дирекция на МВР в Русе ст. комисар Николай Кожухаров.
На 23 август, два дни след раждането на второто си дете, 21-годишната Габриела Георгиева почина в лечебното заведение. Изпълнителният директор на болницата Иван Иванов инициира вътрешна проверка и сезира прокуратурата, която работи с полицията по изясняване на обстоятелствата, довели до смъртта на жената.
1 Трол
Коментиран от #3
09:00 26.08.2025
2 Полицай
09:02 26.08.2025
3 Германец
До коментар #1 от "Трол":Българите чакат, ромляните не чакат 😉
09:03 26.08.2025
4 Русенец
09:04 26.08.2025
7 побърканяк
09:05 26.08.2025
8 да попитам
Коментиран от #15
09:05 26.08.2025
10 не съм расист
09:06 26.08.2025
11 Германец
До коментар #9 от "Курдо Коленков":Щото балгаретата си трайкате и никой не разбира 😉
09:07 26.08.2025
13 Властта е мащеха за
09:09 26.08.2025
14 Тези колко
Да не би да са над закона?
09:12 26.08.2025
15 Пиночет
До коментар #8 от "да попитам":А,те са освободени от всякакви данъци и съд.Имат право на ТЕЛК,всякакви видове помощи и да не учат и работят.Само и само да гласуват за правилната партия.
09:16 26.08.2025