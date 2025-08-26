Българите сме изяли близо 6000 тона фалшиво сирене

Потребителите в България консумираха почти 6000 тона имитиращо сирене през първите шест месеца на годината, показват последните данни на Министерството на земеделието и храните. Най-големи количества са произведени през март – 1095 тона, и през юни – 1049 тона, съобщи ведомството.

"Всеки шести продукт в магазините може да съдържа добавени чужди мазнини", предупреждават от асоциация "Активни потребители". Експертите алармират, че системната консумация на имитиращи продукти с палмово масло и хидрогенирани мазнини може да повиши риска от сърдечносъдови заболявания и затлъстяване.

Според българския държавен стандарт (БДС), сиренето е млечен продукт, произведен изцяло от мляко и закваска, със съдържание на мазнини и протеини, характерно за съответния вид – краве, овче, козе или биволско. Всички други продукти с растителни мазнини трябва да бъдат обозначени ясно като "имитиращ продукт" или "продукт с растителни мазнини".

Производството на имитиращи продукти намалява в сравнение с предходни години. За цялата 2024 година потребителите са консумирали близо 13 000 тона сирене с растителни мазнини, докато през 2023 година количеството е било 12 867 тона.

Най-често имитиращите продукти се предлагат в ресторанти, баничарници и хотели, които работят на система "ол инклузив". Заради поскъпването на палмовите мазнини, някои преработватели заместват тях с повече вода в сиренето, като добавят гума или влагозадържащи вещества.

"Това сирене не се води имитиращ продукт, а просто водното съдържание трябва да бъде изписано на етикета", обясняват от бранша. В същото време производството на истинско краве сирене намалява с 320 тона спрямо януари-юни 2024 година.

Експертите съветват потребителите да внимават за следните признаци при покупка:

Етикетът – истинското сирене трябва да съдържа само мляко, закваска, мая и сол. Ако има упоменати "растителни мазнини", "палмово масло", "нишесте" или "емулгатори", продуктът е имитация.

Цената – традиционното сирене има по-висока себестойност. Ако видите оферта за бяло саламурено сирене на цена значително под 10 лева за килограм, почти сигурно става дума за имитиращ продукт.

Вид и консистенция – истинското сирене е плътно, може да се троши, но не се рони като тебешир и не е гумено. При нарязване трябва да има лека влажност от саламурата, но не и мазен филм по ножа.

Вкусът – натуралното сирене има леко кисел вкус заради закваската. Ако вкусът е прекалено неутрален, мазен или изкуствено солен, това е сигнал за имитация.

Топенето – при печене или нагряване сиренето трябва да се топи и да покафенява. Имитиращите продукти често се разтичат на мазни петна или изобщо не се топят.

Диетолози предупреждават, че редовната консумация на продукти с растителни мазнини, особено с палмово масло, може да доведе до увеличаване нивото на холестерола в кръвта. Това провокира състояния като атеросклероза, тромбоза на съдовете и други сърдечносъдови заболявания.

"Особено вредни са такива продукти за малки деца, чиято храносмилателна система трудно би преработила тези видове мазнини", алармират здравните специалисти.

Министерството на земеделието и храните се опитва да прокара законопроект, който да задължи супермаркетите поне 80% от млечните продукти на рафтовете им да са "Произведено в България". Остава отворен въпросът как държавата ще гарантира качеството на българските продукти.