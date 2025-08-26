Новини
България »
Българите сме изяли близо 6000 тона фалшиво сирене

Българите сме изяли близо 6000 тона фалшиво сирене

26 Август, 2025 10:11 1 060 63

  • сирене-
  • имитация-
  • фалшиво сирене

Производството на имитиращи продукти намалява в сравнение с предходни години

Българите сме изяли близо 6000 тона фалшиво сирене - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Потребителите в България консумираха почти 6000 тона имитиращо сирене през първите шест месеца на годината, показват последните данни на Министерството на земеделието и храните. Най-големи количества са произведени през март – 1095 тона, и през юни – 1049 тона, съобщи ведомството.

"Всеки шести продукт в магазините може да съдържа добавени чужди мазнини", предупреждават от асоциация "Активни потребители". Експертите алармират, че системната консумация на имитиращи продукти с палмово масло и хидрогенирани мазнини може да повиши риска от сърдечносъдови заболявания и затлъстяване.

Според българския държавен стандарт (БДС), сиренето е млечен продукт, произведен изцяло от мляко и закваска, със съдържание на мазнини и протеини, характерно за съответния вид – краве, овче, козе или биволско. Всички други продукти с растителни мазнини трябва да бъдат обозначени ясно като "имитиращ продукт" или "продукт с растителни мазнини".

Производството на имитиращи продукти намалява в сравнение с предходни години. За цялата 2024 година потребителите са консумирали близо 13 000 тона сирене с растителни мазнини, докато през 2023 година количеството е било 12 867 тона.

Най-често имитиращите продукти се предлагат в ресторанти, баничарници и хотели, които работят на система "ол инклузив". Заради поскъпването на палмовите мазнини, някои преработватели заместват тях с повече вода в сиренето, като добавят гума или влагозадържащи вещества.

"Това сирене не се води имитиращ продукт, а просто водното съдържание трябва да бъде изписано на етикета", обясняват от бранша. В същото време производството на истинско краве сирене намалява с 320 тона спрямо януари-юни 2024 година.

Експертите съветват потребителите да внимават за следните признаци при покупка:

Етикетът – истинското сирене трябва да съдържа само мляко, закваска, мая и сол. Ако има упоменати "растителни мазнини", "палмово масло", "нишесте" или "емулгатори", продуктът е имитация.

Цената – традиционното сирене има по-висока себестойност. Ако видите оферта за бяло саламурено сирене на цена значително под 10 лева за килограм, почти сигурно става дума за имитиращ продукт.

Вид и консистенция – истинското сирене е плътно, може да се троши, но не се рони като тебешир и не е гумено. При нарязване трябва да има лека влажност от саламурата, но не и мазен филм по ножа.

Вкусът – натуралното сирене има леко кисел вкус заради закваската. Ако вкусът е прекалено неутрален, мазен или изкуствено солен, това е сигнал за имитация.

Топенето – при печене или нагряване сиренето трябва да се топи и да покафенява. Имитиращите продукти често се разтичат на мазни петна или изобщо не се топят.

Диетолози предупреждават, че редовната консумация на продукти с растителни мазнини, особено с палмово масло, може да доведе до увеличаване нивото на холестерола в кръвта. Това провокира състояния като атеросклероза, тромбоза на съдовете и други сърдечносъдови заболявания.

"Особено вредни са такива продукти за малки деца, чиято храносмилателна система трудно би преработила тези видове мазнини", алармират здравните специалисти.

Министерството на земеделието и храните се опитва да прокара законопроект, който да задължи супермаркетите поне 80% от млечните продукти на рафтовете им да са "Произведено в България". Остава отворен въпросът как държавата ще гарантира качеството на българските продукти.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 еврозонист

    27 1 Отговор
    А колко банани сме изяли,че за тях погубихме всичко?

    10:13 26.08.2025

  • 2 Трол

    14 0 Отговор
    Сега сме свободни да ядем каквото си поискаме.

    Коментиран от #24

    10:13 26.08.2025

  • 3 Хасковски каунь

    18 0 Отговор
    Хем скъпо -хем фалшиво. Не флиза в % инфлация
    Още можем!

    10:14 26.08.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор
    Сметки за Фтори клас
    6 000 тона са
    6 ООО ООО кг на 6 ООО ООО българи‼️

    10:15 26.08.2025

  • 5 Чочо

    14 0 Отговор
    Супер.
    Ще вдигнем оборота на фармацевтиката.

    10:15 26.08.2025

  • 6 Дориана

    20 0 Отговор
    Като производителите са алчни и безкрупулни така ще бъде и ще продължават да тровят хората, защото за тях парите са по - важни от здравето.

    10:16 26.08.2025

  • 7 ХхА

    25 0 Отговор
    И СЛЕД КАТО Е УСТАНОВЕНО КАКВО ЩЕ СЕ НАПРАВИ ПО ВЪПРОСА? ПОЗНАЙТЕ - НИЩО!

    10:17 26.08.2025

  • 8 Коко

    14 2 Отговор
    Ех то ако е само сиренето фалшиво.Ами кашкавали салами пилета олиота .Ама да имат и докторите работа и аптекарите.

    Коментиран от #20

    10:17 26.08.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 1 Отговор
    Вода вместо сирене....

    Рекордьор е продуктът наречен „Свежо сирене“, и произведен от Ракево Милк Трейд ЕООД, който съдържа

    86,95% вода –

    това е невиждана стойност в българската и световната практика, отчитат от организацията.‼️‼️‼️

    Коментиран от #23

    10:18 26.08.2025

  • 10 Мъж

    9 5 Отговор
    Сиренето да беше проблема ! В колко фалшиви жени сме се влюбвали ?! Но държим печено , не ни убива нито сиренето , нито любовта !

    10:19 26.08.2025

  • 11 Лекар

    12 1 Отговор
    То затова всяка година умират по 20 хиляди от рак.. за сравнение от ковид умираха по 10 хиляди

    10:23 26.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кой казва че

    2 11 Отговор
    Сиренето е фалшиво.....некой да е умреш от това.

    Коментиран от #21

    10:23 26.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 пери

    23 0 Отговор
    Само напишете имената на марките и производителите, а ние, потребителите, светкавично ще наложим мерките и ще регулираме с естествен подбор производството и пазара. Просто е. И ще бъде ефикасно със сигурност.

    10:24 26.08.2025

  • 16 Сила

    10 2 Отговор
    И 100 тона л а й н а ......и още ще ядеме , тепърва !!!

    Коментиран от #22

    10:24 26.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 така е

    9 1 Отговор
    лапа народа . 18 лева . 40 процента са на мандри а 60 купуват от вериги и пазари . та по 18 прави 116 милиона лева или около 58 000 000 евро . гола статистика . напред излизат същите неща и в туризма - менте атракциони , олинклузив, лошо време вятър и мъртво вълнение , пожари , колите все са неограничени , а вдигат 250-280 км , тировете са проблем . ендокринолозите нямат досег до търгашите . от лекарска гледна точка те могат да забранят продукти . Логика .

    10:25 26.08.2025

  • 19 преминаващ

    11 0 Отговор
    Ядем като законите не позволяват да кажем кое е менте

    10:25 26.08.2025

  • 20 Уж фалшиво

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Коко":

    Ама българина купува та пушек се вдига....

    10:25 26.08.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Кой казва че":

    Кой ти каза, че си умен❓
    Дори не различаваш ФАЛШИВО от ОТРОВНО
    🤔🤔🤔

    Коментиран от #25

    10:26 26.08.2025

  • 22 Кой та кара

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    Да ядеш бре...оди гладен....

    10:27 26.08.2025

  • 23 В Плевен

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Закъсаха с производството на сирене ,няма вода

    Коментиран от #29

    10:28 26.08.2025

  • 24 до зомбитата

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Да ядете но без избор едни и същи отрови но на различни цени.Преди през комунизма храната по качество няма нищо общо със сегашната отрова.

    Коментиран от #26, #30, #34

    10:28 26.08.2025

  • 25 Кой казва че

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    "Фалшивото" не се яде.....лапат другарите възрожденци та пушек се вдига....на който не му сресва да си вземе крава дома.

    Коментиран от #33

    10:28 26.08.2025

  • 26 При комунизма

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "до зомбитата":

    Имаше ли храна...или огромни опашки за да не останеш гладен...

    10:29 26.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Вода нема

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "В Плевен":

    Но спираме има.....никой не се е оплакала че в Плевен магазините са празни.

    10:31 26.08.2025

  • 30 Да ама

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "до зомбитата":

    Комунизма утече дедо ,нема го свърши ,както и твоята младост

    10:32 26.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Щом е фалшиво

    4 0 Отговор
    Що сме го изяли......всички знаем какво е....

    10:34 26.08.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Кой казва че":

    БЕЗ.НИК.ОВ БЕЗ.УМ.Е.ЦО, пак се месиш БЕЗ да разбираш за какво иде реч❗
    Фалшивото не е винаги отровно❗

    Коментиран от #40

    10:34 26.08.2025

  • 34 Къде го тоя комунизъм бре

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "до зомбитата":

    Да го видим, да го пипнем......викат че умрел безвъзвратно.....заедно с най Тошо...

    10:35 26.08.2025

  • 35 адаша

    8 0 Отговор
    Някой да е забелязал етикети със съдържанието на сиренето, което се продава от витрините в големите вериги?

    Коментиран от #38

    10:35 26.08.2025

  • 36 1488

    3 1 Отговор
    аз не се определям като българин

    10:35 26.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Кво им е

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "адаша":

    На етикетите....че нещо не се разбра....

    Коментиран от #51

    10:36 26.08.2025

  • 39 То па

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ти много знаеш.....нещо отбегваш директното обсъждане....що така ????

    10:37 26.08.2025

  • 40 Тогава СТАВА ЗА ЯДЕНЕ

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Кво само плачеш.....или не си ял от него...

    Коментиран от #46

    10:38 26.08.2025

  • 41 ицу кюрда

    4 1 Отговор
    звиздать е цинать
    днес в кауфланд царевица със захар
    само 90 ст или 0.49 евро

    10:39 26.08.2025

  • 42 Гледам пълни колички

    2 2 Отговор
    От веригите...и спирането се купува..,..що ли???

    10:40 26.08.2025

  • 43 ооооо

    7 0 Отговор
    няма значение колко фалшиво/отровно е сиренето щом е най-евтино, пенсионерите нямат пари да си огаждат със качествена храна. БАБХ нямат компетентност за качество, но за количество имат

    Коментиран от #45

    10:40 26.08.2025

  • 44 При комунизма

    1 4 Отговор
    Спираме караха у магазини вторник и петък....кой купил, купил....другите пият една студена вода....

    Коментиран от #52

    10:41 26.08.2025

  • 45 Щом е на пазара

    0 4 Отговор

    До коментар #43 от "ооооо":

    Значи се яде...на кой му не сресва да си гледа КРАВА у дома.

    10:42 26.08.2025

  • 46 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тогава СТАВА ЗА ЯДЕНЕ":

    БЕЗ.НИК и БЕЗ.УМ,
    явно могат да ти пробутат Опел вместо Порше и ти няма да разбереш КАКВА е РАЗЛИКАТА‼️
    🤣🤣🤣Кво толкова -викаш🤣🤣🤣

    Коментиран от #48

    10:46 26.08.2025

  • 47 А държава има ли?

    4 0 Отговор
    Какво направи тя за хората?

    Коментиран от #49

    10:47 26.08.2025

  • 48 Я па тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Предложи ми тия коли, па да видим......

    10:49 26.08.2025

  • 49 Държавата

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "А държава има ли?":

    Не работи за хората.....тя определя правилата, събира данъците, има силови структури.....иначе става анархия. Друг начин на управление все още не е измислен....

    10:51 26.08.2025

  • 50 Спирането..."уж" фалшиво

    1 0 Отговор
    Па българина лапа яко.....и не му дреме....

    10:52 26.08.2025

  • 51 адаша

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Кво им е":

    Има само цена и производител. Без нищо друго.

    Коментиран от #53

    10:53 26.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Я па тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "адаша":

    Нещо послъгваш.....всичко за има....ама кой да види.....

    10:58 26.08.2025

  • 54 Иван

    1 0 Отговор
    Преди имаше стандарт а сега понеже е демокрация има стандарт ама той не е задължителен цирка е пълен важното е да се правят пари а че всичко е боклук няма нищо

    11:00 26.08.2025

  • 55 незнайко

    1 0 Отговор
    А колко тона други сурогати сме изяли през ХУБАВАТА ДЕМОКРАЦИЯ ? Трябва със затвор да се забрани производството на имитиращи продукти ! Най големия производител МОНСАНТО и всички други трябва да бъдат съдени до ДУПКА !

    11:02 26.08.2025

  • 56 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    В България не се продава истинско сирене. Най-скъпото сирене е най фалшиво.

    11:03 26.08.2025

  • 57 цтрде

    0 0 Отговор
    Гарантирано от ГЕРБ и другарчета дето искат да крадат с тях. Без да е виждал крава на живо, прави мляко и сирене, а от ГЕРБ калинки не знаят кои е извършителя. Слава на Господ Иисус Христос, всеки дето се мисли за хитър и си тряе, и тои яде боклуци. Поне все още няма умрели, само дето всички съдове се запушват и после се умира, но поне не е бързо.

    11:03 26.08.2025

  • 58 коментар

    2 0 Отговор
    А колко тона фалшив салам сме изяли ще научим ли?

    11:04 26.08.2025

  • 59 Сталин

    1 0 Отговор
    А колко фалшив салам и кренвирши от кожи ,копита и човки сме изяли само Господ знае ,важно е че има банани

    11:05 26.08.2025

  • 60 Даа!

    1 1 Отговор
    Старта за това безконтролно поведение,на вносител ,или местни " мандраджии" го даде црън Ванчо.С премахването на БДС,с мотив: Производителите да се " самоконтролират"!?Вълка да се самоконтролира в кошарата.Истинското ,натурално сирене,прясно и кисело мляко,кашквал вече ги няма.Ако все още някой ги произвежда са в бутикови количества.Блъскат палма,млеко на прах, гума за еластичност,да не се разпада.Няма как,да имаш естествен продукт,при унищожени стада.До 1988 г, се отглеждаха 1,4 милиона дойни крави и 1,8 милиона овце.Това е във държавните АПК и ТКЗС.Отделно,почти 800 хиляди дойни крави в домакинствата по селата.Който предаваха на ДСО Сердика" ежедневно тонове прясно мляко.При цена в магазина 32 ст/ лт, държавата ги стимулираше с изкупна цена -34 ст/ лт,а достигаше до 40ст/ лт при висока масленост,над 4,2% .Вуйчо ми,само от млеко получваше месечно 400,-450 лв през летния период.При заплата в градовете280-300 лева.Отделно като тракторист 600-700 лева.Но държавата осигуряваше на всеки стопанин, декари със царевица,щом отглежда крави или овце.Народа ги наричаше" частно".Отделно за всеки предаден килограм млеко,ти се дава по 100 гр готов фураж,.Кашкавал" Балкански" от овче мляко,на пита ,с нож не можеше да се отреже.Толкова беше твърд.Режеха го със струна от китара,между две дръжки,а след това,с нож.Млекото задължително се вареше.Иначе прокисва за броени часове.

    11:05 26.08.2025

  • 61 ТО ДА Е САМО

    0 0 Отговор
    СИРЕНЕ КОЛКО ЛИ МЕСО МЛЯКО ЗЕЛЕНЧУЦИ ПЛОДОВЕ ИИИИ СМЕ ИЗЯЛИ. А УЖ СМЕ ДЪРЖАВАТА С НАЙ ДОБРОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО ЗЕЛЕНЧУЦИ. ДА БЯХМЕ НО ПРИ БАЙ ТОШО. ВИНАГИ ПИША СЪС НАЙ КАЧЕСТВЕНИ ХРАНИ ПИТИЕТА ЖЕНИ ПРИЯТЕЛИ И РОДНИНИ БЯХМЕ. ОСТАНАХА САМО НЕКОИ ЖЕНИ ПРИЯТЕЛИ И РОДНИНИ.

    11:07 26.08.2025

  • 62 Само да питам

    0 0 Отговор
    "Потребителите в България консумираха почти 6000 тона имитиращо сирене през първите шест месеца на годината.."

    "За цялата 2024 година потребителите са консумирали близо 13 000 тона сирене с растителни мазнини..."

    С колко е намаляло консумирането?

    11:08 26.08.2025

  • 63 Според коментарите

    0 0 Отговор
    Излиза че никой не е ял сиране....да не верваш.....иначе всички са недоволни от....изяденото

    11:08 26.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове