Удареното от ток дете: Много силно ме разтресе, не можех да дишам, не можех да се откъсна

Удареното от ток дете: Много силно ме разтресе, не можех да дишам, не можех да се откъсна

26 Август, 2025 10:25 936 7

Играхме с брат ми на гоненица вечерта към 8 часа. Аз просто прескочих оградата в играта. Обаче, за да не залитна, се хванах за стълба. И той не ме пусна

Детето, което беше покосено от токов удар във Варна, вече е изписано от болницата и е със семейството си. Инцидентът стана миналата седмица, докато момчето е играло с брат си на детска площадка в близост до блока, където живеят.

Последваха няколко проверки от страна на Община Варна на електрическите стълбове в района на инцидента, като последната от тях не е установила проблеми със съоръженията.

"Играхме с брат ми на гоненица вечерта към 8 часа. Аз просто прескочих оградата в играта. Обаче, за да не залитна, се хванах за стълба. И той не ме пусна. Почувствах как има ток в мен, много силно ме разтресе. Не можех да дишам, не можех да се откъсна. Извиках няколко пъти "помощ". И след две думи вече гласът ми свърши. Не можех да говоря. Почувствах как няма надежда да мога да дишам повече. И изведнъж ме пусна токът. После се прибрахме у нас и отидохме в болницата", разказва пострадалият Димитър.

Майката на Димитър разбрала за случилото се от брат му.

"Той беше с щръкнала коса, с разширени от ужас очи. Трепереше конвулсивно и очите му бяха кървясали. Най-лошото беше, че миришеше на изгоряла човешка плът. Това най-силно ме притесни. По-скоро брат му ми обясни повече, отколкото той самият. Защото Митко говорише на пресекулки, не можех да го разбера", коментира Мария Иванова, майка на Димитър пред БНТ.

Първите две проверки не са показали наличие на електричество по стълбовете.

"Понеже първите две проверки не са показали наличие на електричество по стълбовете, но детето е ударено от тока, реших извънредно да назнача 4-членна комисия, която да е от районното кметство, фирмата изпълнител, "Инженерна инфраструктура" към голяма община и "Защита на населението", които са енергетици към голяма община. Обиколили са 50 стълба в района, които са обследвани обстойно. Няма наличие на електричество. Въпреки това детето е с обгорена ръка. Странен инцидент", каза Илия Коев, заместник-кмет по сигурността в Община Варна.


  • 1 Мимч

    16 1 Отговор
    Нищо странно няма,просто има корупция и от службите един друг се прикриват за неизправности...Токът си тече водата си тече и всичко уж е наред,ама на уж.....

    Коментиран от #7

    10:31 26.08.2025

  • 2 1488

    4 6 Отговор
    мене кат ме фана преди 25 г горе долу на неговата възраст и изпитах същото че и ме обгоря и бях с изгаряния щото разглобих и включих сешоар що немаше статия

    10:34 26.08.2025

  • 3 коментар

    9 2 Отговор
    държавата винаги е невинна
    общината също е невинна.
    И фирмата е невинна.

    10:35 26.08.2025

  • 4 Хорейшо

    5 6 Отговор
    Този малкия... нещо послъгва. За да има изгаряне, трябва да стане волтова дъга. Пипал е някъде, където не му е работа, и е предизвикал късо съединение.

    Коментиран от #6

    10:40 26.08.2025

  • 5 морския

    5 0 Отговор
    нямало е напрежение през деня. я, си проверете заземленията , бе , абдали ! и дали някой не е брал мед снощи !

    10:43 26.08.2025

  • 6 морския

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хорейшо":

    точно ! пипал е бушоните !

    10:44 26.08.2025

  • 7 Наследство от управлението на Борисив

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мимч":

    Това е Борисовата окрадена от него и калинките му България. Този Тиквен толуп разгради държавността и на практика няма едно нещо да е наред в държавата. Всъщност има! И това са депутатските, министерски, полицейски и прокурорски заплати. Огромни заплати, а насреща нищо.

    11:07 26.08.2025

