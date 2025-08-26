Новини
Ивайло Мирчев: Това управление вече е опасно, излизаме на протест на 3 септември

26 Август, 2025 15:44 940 33

По думите му, предложеният днес от правителството на президента за главен секретар на МВР Мирослав Рашков отново е свързан с Делян Пеевски - чрез Светлозар Лазаров, бивш главен секретар на МВР

Ивайло Мирчев: Това управление вече е опасно, излизаме на протест на 3 септември - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Това управление вече става опасно за гражданите на България, излизаме на протест на 3 септември и вкарваме вот на недоверие към правителството заради завладените институции. Това заяви в интервю за “12 +4” по програма “Хоризонт” на БНР съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

“Вотът на недоверие става все по-актуален. Ще предложим нашия план за отпор. Ако гражданите не разбират заплахата за техните права от завладяната държава, сега вече ясно разбират, че това е заплаха и за техните интереси, защото животът им става по-труден и по-рисков. На 3 септември организираме протест в София и се надяваме да получим подкрепа”, каза Ивайло Мирчев.

По думите му, предложеният днес от правителството на президента за главен секретар на МВР Мирослав Рашков отново е свързан с Делян Пеевски - чрез Светлозар Лазаров, бивш главен секретар на МВР. И че няма никакви съмнения, че последното, което той ще прави, е да защитава правовия ред и националния интерес. Така МВР, КПК, прокуратурата и регулаторите се подчиняват на един нелегитимен център на власт. Затова вотът на недоверие е за завладените институции. А правителството и парламентарното мнозинство също са изцяло под диктата на Пеевски.

Съпредседателят на “Да, България” изтъкна някои от последните действия на управляващите като пряк удар срещу правата и интересите на гражданите, с които то става опасно за тях. Сред тях са опитът да бъде опоскана държавата чрез продаването и раздаването на тъмно на над 4000 държавни имота, левичарските мерки, които вместо да бранят въвеждането на еврото, помпат инфлацията, тегленето на големи суми държавен дълг, с които се кърпят дупки в бюджета, безводието, наследено от 15 години управление на ГЕРБ.

“В проблема с безводието има по-малко политика и много корупция. От подмяна на тръби се откраднаха много пари. Още през декември депутатът от “Да, България” Свилен Трифонов алармира, че трябва да търсим алтернативни водоизточници в Плевен, но му бе отговорено, че това няма как да стане. А пакетът мерки, който предложихме преди 2 години, едва сега се възприема. Държавната консолидационна компания при кабинета “Борисов-3” изхарчи над половин милиард лева и резултатът е близо до нулата - няма нито един довършен проект. Не е сериозно след като 15 години си бил премиер, да твърдиш, че 4 години не си бил на власт, което пък не е и вярно, защото в повечето от тях си бил ортак с Пеевски. Време е Борисов малко срама да хване”, каза Ивайло Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” коментира и настроенията сред украинците, за които има преки впечатления от участието си в Националната молитвена закуска в понеделник в Киев. Според него, въпреки че социологическите проучвания отчитат умора и желание за слагане край на войната, украинците знаят, че временен мир не може да има, защото добре помнят какво стана през 2014 година със завладяването на Крим. И особено военните сред тях са твърдо решени да си свършат работата сега.

По думите му, част от колебливостта на Европа е заради колебливостта на САЩ, които не пращат вече почти нищо на Украйна, затова на бойното поле има паритет. Но е време Европа да вземе нещата в свои ръце, да помогне с оръжия и боеприпаси и да даде категорични гаранции за сигурността на Украйна. “Дори с малка част от бюджета на Европа да бъде подпомогната Украйна, тя ще се справи - това беше общото мнение на молитвената закуска”, каза Ивайло Мирчев.

Мирчев добави, че въпреки че Европа няма достатъчно боеприпаси за комплексите “Пейтриът”, за да защитава небето на Украйна, поради което е нужна подкрепата на САЩ, то тя има доста нападателни системи, алтернативни на американските. Украйна обаче е отговорила на европейската плахост, като тези дни показа собствен прототип на ракета “Фламинго” с обсег 3000 км. А до момента САЩ са дарили 30 танка на Украйна, въпреки че в складовете си имат 12 000. “Половината да бяха дали, войната щеше да приключи. САЩ и Западът дават толкова, колкото Украйна да оцелява. Европа трябва да си влезе в ролята, Украйна да си възвърне голяма част от териториите, да сключи мир и да стане част от ЕС и НАТО”, смята Ивайло Мирчев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 3 Отговор
    Мирчев ще мята плакат с надпис: «Курица не птица, Болгария не заграница»

    15:47 26.08.2025

  • 2 Ахах

    24 3 Отговор
    Изкуфял грантаджия, прасомирчев

    15:47 26.08.2025

  • 3 Абе

    19 3 Отговор
    Тотално неадекватно изказване относно 404

    15:47 26.08.2025

  • 4 Гошо тръбата от ГЕРБ.......

    15 2 Отговор
    открадна тръбите, и изплюска парите, де гиди и айдуци ниедни😡

    Коментиран от #8

    15:49 26.08.2025

  • 5 Електра

    17 4 Отговор
    Най богатите жълто-паветни комуняци ще излизат на протест ха ха ха, и за какво бе кретен до вчера близа сладоледа на Шише. Май м редиците на БСП няма толкова Сталенисти, колкото при шарлатаните на другаря Боташ...

    15:49 26.08.2025

  • 6 Трол

    7 2 Отговор
    Г-н Пеевски трябва да си монтира климатик в скута, че е много горещо там и хората слънчасват.

    15:51 26.08.2025

  • 7 гълъбица Гица

    10 1 Отговор
    А защо не излезете на про-тест на девети септември?!

    15:51 26.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Що не протестирате за

    3 4 Отговор
    тези 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони, които не развиват никаква дейност в територията?

    Коментиран от #14, #33

    15:51 26.08.2025

  • 10 Народ

    5 0 Отговор
    Тези, дето си ги предлагат и избират, народът не ги познава. На, те си знаят и се самоунищожават в борбата за тлъстия кокал.

    15:51 26.08.2025

  • 11 Гражданин

    7 0 Отговор
    А този е буквално за репане

    15:52 26.08.2025

  • 12 Тъп

    11 0 Отговор
    Не е ли време, да се забрани на психично болни хора да дават интервюта? Цялата статия(изказване на Мирчев е една по..върня. Той Киро тъ..пото и Сабрутев все щяха да кажат нещо по-умно. Боже пази България от политици, като този .....тъпун..чо.

    15:54 26.08.2025

  • 13 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    4 2 Отговор
    Още 300 млн. дълг изтегли днес България. От началото на годината новият дълг е 16.5 млрд.
    Разпад за България от ГЕРБ и Пеевски!

    Борисов пред БНТ вчера:
    – Чукнете в Гугъл да видите кой е виновен за безводието в Плевен.
    Чукнах.
    Последните трима кметове на Плевен:
    2011-2015:
    Д. Стойков от ГЕРБ.
    2015-2023:
    Георг Леонидов Спартански,
    член на Национално движение Русофили
    2023 до днес:
    В. Христов от ГЕРБ.
    Е, видях кой е виновен и съм напълно съгласен с Борисов.
    Вие виждате ли?

    15:54 26.08.2025

  • 14 Наташките вече искат автономия

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "Що не протестирате за":

    Искат вписване в Конституцията като малцинство с право на гласуване, защото имали 400 000 имота по морето!

    15:54 26.08.2025

  • 15 Карлос Друсар

    6 0 Отговор
    А като трябваше да ви вкара в еврозоната, не беше опасно. Интересът клати феса.

    15:54 26.08.2025

  • 16 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    На трети септември вече ние сме обявили протест.Да си избере друга дата.

    Коментиран от #20

    15:55 26.08.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    Не "вече", то и досега си беше вредно и опасно‼️

    15:55 26.08.2025

  • 18 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    1 3 Отговор
    Хайдее, плаТенките от ГЕРБ Ново начало налазиха .... 🤣🤣🤣
    Тия са по зле и от копейките.

    Коментиран от #23

    15:56 26.08.2025

  • 19 Един не-трол

    5 0 Отговор
    Свърши ли отпуската?

    15:56 26.08.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Ами и той като ЕсеС, дето си избраха 9-ти май ‼️

    15:57 26.08.2025

  • 21 Промяна

    9 0 Отговор
    МИРЧЕВ И ОНЕЗИ ПОКРАЙ ТЕБ ШЕПАТА САБОТЬОРИ СТЕ ОГРОМНА ОПАСНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ

    15:58 26.08.2025

  • 22 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 1 Отговор
    И БЕЗ ИВАЙЛО МИРЧЕВ И НЕГОВИТЕ СЪПАРТИИЦИ ЦЯЛАТА СТРАНА ИЗЛИЗА НА ТРЕТИ СЕПТЕМВРИ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА ЗА ВЛИЗАНЕ ВЪТРЕ ДА ВИДИМЕ НЕГОВИТЕ ДАЛИ ЩЕ НАПРАВЯТ СЪЩОТО.

    Коментиран от #24

    15:59 26.08.2025

  • 23 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷":

    18 ПО ПЛАТЕНИ ОТ ТАКИВА КАТО ТЕБ НЯМА ХАХАХАХА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СТЕ З

    15:59 26.08.2025

  • 24 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    ДЕДКА ТИ СИ НИКОЙ И СПРИ ДА ДРАСКАШ ПРОТИВ БЪЛГАРИЯ И ТО С ГОЛЕМИ БУКВИ АМАН ОТ НЕВЕЖИ

    Коментиран от #26

    16:02 26.08.2025

  • 25 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 1 Отговор
    И БЕЗ ИВАЙЛО МИРЧЕВ И НЕГОВИТЕ СЪПАРТИИЦИ ЦЯЛАТА СТРАНА ИЗЛИЗА НА ТРЕТИ СЕПТЕМВРИ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА ЗА ВЛИЗАНЕ ВЪТРЕ ДА ВИДИМЕ НЕГОВИТЕ ДАЛИ ЩЕ НАПРАВЯТ СЪЩОТО.

    16:04 26.08.2025

  • 26 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    КОЙ СИ ТИ ПРАДЯДКА ДА МИ КАЗВАШ КАК ДА ПИША .КОМПЮТЪРА СИ Е МОЙ ПЛАЩАМ СИ ИНТЕРНЕТА И ПО КОНСТИТУЦИЯ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ИМА ПРАВО НА СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ НА МНЕНИЕ И ПОЗИЦИЯ И АЗ СЕ ВЪЗПОЛЗВАМ ОТ ТОВА.

    16:07 26.08.2025

  • 27 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 0 Отговор
    ГЛЕДАЙ ТЕ ВСЕКИ ДЕН КОЙТО МОЖЕ ДА ХВАЩА КАНАЛ 3 ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОТЕСТА НА 3 СЕПТЕМВРИ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА И ВЛИЗАНЕ ВЪТРЕ.

    Коментиран от #31

    16:09 26.08.2025

  • 28 Посетител

    1 0 Отговор
    Лицето мирчев да прави каквото си поиска със личните си средства - там е свободен! Обаче, откъде - накъде ще решава вместо нас, какво ще правим с нашите средства?! Искам да го видя че е превел (ако ще и) цялата си заплата!

    16:11 26.08.2025

  • 29 оня с коня

    1 0 Отговор
    Крайно време е Правителството да стане още по-опасно,за да се респектират разни Протестиращи,Демонстриращи и всякакви други "от кол и вЪже".

    16:15 26.08.2025

  • 30 Шиши

    1 0 Отговор
    Всичко заедно излизане не трябва да се делим на нищо

    16:18 26.08.2025

  • 31 .......

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Кухи орки негодни бамбали

    16:19 26.08.2025

  • 32 РозАвите лилавеят от мъка

    1 0 Отговор
    А ти с два пръста чело само тъпотии казваш!Жалък си - от сутрин до вечер ставаш и лягаш с Борисов и Пеевски! Ясно е,че имаш комплекси от тях😂🤡😂

    16:21 26.08.2025

  • 33 Никси

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Що не протестирате за":

    е като изгоните 70 дипломати от Руското Посолство кво сакаш да ти се развива , мозъка ли ? !!!.

    16:25 26.08.2025

