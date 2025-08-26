Ивайло Мирчев: Това управление вече е опасно, излизаме на протест на 3 септември

Това управление вече става опасно за гражданите на България, излизаме на протест на 3 септември и вкарваме вот на недоверие към правителството заради завладените институции. Това заяви в интервю за “12 +4” по програма “Хоризонт” на БНР съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.
“Вотът на недоверие става все по-актуален. Ще предложим нашия план за отпор. Ако гражданите не разбират заплахата за техните права от завладяната държава, сега вече ясно разбират, че това е заплаха и за техните интереси, защото животът им става по-труден и по-рисков. На 3 септември организираме протест в София и се надяваме да получим подкрепа”, каза Ивайло Мирчев.
По думите му, предложеният днес от правителството на президента за главен секретар на МВР Мирослав Рашков отново е свързан с Делян Пеевски - чрез Светлозар Лазаров, бивш главен секретар на МВР. И че няма никакви съмнения, че последното, което той ще прави, е да защитава правовия ред и националния интерес. Така МВР, КПК, прокуратурата и регулаторите се подчиняват на един нелегитимен център на власт. Затова вотът на недоверие е за завладените институции. А правителството и парламентарното мнозинство също са изцяло под диктата на Пеевски.
Съпредседателят на “Да, България” изтъкна някои от последните действия на управляващите като пряк удар срещу правата и интересите на гражданите, с които то става опасно за тях. Сред тях са опитът да бъде опоскана държавата чрез продаването и раздаването на тъмно на над 4000 държавни имота, левичарските мерки, които вместо да бранят въвеждането на еврото, помпат инфлацията, тегленето на големи суми държавен дълг, с които се кърпят дупки в бюджета, безводието, наследено от 15 години управление на ГЕРБ.
“В проблема с безводието има по-малко политика и много корупция. От подмяна на тръби се откраднаха много пари. Още през декември депутатът от “Да, България” Свилен Трифонов алармира, че трябва да търсим алтернативни водоизточници в Плевен, но му бе отговорено, че това няма как да стане. А пакетът мерки, който предложихме преди 2 години, едва сега се възприема. Държавната консолидационна компания при кабинета “Борисов-3” изхарчи над половин милиард лева и резултатът е близо до нулата - няма нито един довършен проект. Не е сериозно след като 15 години си бил премиер, да твърдиш, че 4 години не си бил на власт, което пък не е и вярно, защото в повечето от тях си бил ортак с Пеевски. Време е Борисов малко срама да хване”, каза Ивайло Мирчев.
Съпредседателят на “Да, България” коментира и настроенията сред украинците, за които има преки впечатления от участието си в Националната молитвена закуска в понеделник в Киев. Според него, въпреки че социологическите проучвания отчитат умора и желание за слагане край на войната, украинците знаят, че временен мир не може да има, защото добре помнят какво стана през 2014 година със завладяването на Крим. И особено военните сред тях са твърдо решени да си свършат работата сега.
По думите му, част от колебливостта на Европа е заради колебливостта на САЩ, които не пращат вече почти нищо на Украйна, затова на бойното поле има паритет. Но е време Европа да вземе нещата в свои ръце, да помогне с оръжия и боеприпаси и да даде категорични гаранции за сигурността на Украйна. “Дори с малка част от бюджета на Европа да бъде подпомогната Украйна, тя ще се справи - това беше общото мнение на молитвената закуска”, каза Ивайло Мирчев.
Мирчев добави, че въпреки че Европа няма достатъчно боеприпаси за комплексите “Пейтриът”, за да защитава небето на Украйна, поради което е нужна подкрепата на САЩ, то тя има доста нападателни системи, алтернативни на американските. Украйна обаче е отговорила на европейската плахост, като тези дни показа собствен прототип на ракета “Фламинго” с обсег 3000 км. А до момента САЩ са дарили 30 танка на Украйна, въпреки че в складовете си имат 12 000. “Половината да бяха дали, войната щеше да приключи. САЩ и Западът дават толкова, колкото Украйна да оцелява. Европа трябва да си влезе в ролята, Украйна да си възвърне голяма част от териториите, да сключи мир и да стане част от ЕС и НАТО”, смята Ивайло Мирчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:47 26.08.2025
2 Ахах
15:47 26.08.2025
3 Абе
15:47 26.08.2025
4 Гошо тръбата от ГЕРБ.......
Коментиран от #8
15:49 26.08.2025
5 Електра
15:49 26.08.2025
6 Трол
15:51 26.08.2025
7 гълъбица Гица
15:51 26.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Що не протестирате за
Коментиран от #14, #33
15:51 26.08.2025
10 Народ
15:51 26.08.2025
11 Гражданин
15:52 26.08.2025
12 Тъп
15:54 26.08.2025
13 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Разпад за България от ГЕРБ и Пеевски!
Борисов пред БНТ вчера:
– Чукнете в Гугъл да видите кой е виновен за безводието в Плевен.
Чукнах.
Последните трима кметове на Плевен:
2011-2015:
Д. Стойков от ГЕРБ.
2015-2023:
Георг Леонидов Спартански,
член на Национално движение Русофили
2023 до днес:
В. Христов от ГЕРБ.
Е, видях кой е виновен и съм напълно съгласен с Борисов.
Вие виждате ли?
15:54 26.08.2025
14 Наташките вече искат автономия
До коментар #9 от "Що не протестирате за":Искат вписване в Конституцията като малцинство с право на гласуване, защото имали 400 000 имота по морето!
15:54 26.08.2025
15 Карлос Друсар
15:54 26.08.2025
16 Последния Софиянец
Коментиран от #20
15:55 26.08.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
15:55 26.08.2025
18 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷
Тия са по зле и от копейките.
Коментиран от #23
15:56 26.08.2025
19 Един не-трол
15:56 26.08.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Ами и той като ЕсеС, дето си избраха 9-ти май ‼️
15:57 26.08.2025
21 Промяна
15:58 26.08.2025
22 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
Коментиран от #24
15:59 26.08.2025
23 Промяна
До коментар #18 от "ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷":18 ПО ПЛАТЕНИ ОТ ТАКИВА КАТО ТЕБ НЯМА ХАХАХАХА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СТЕ З
15:59 26.08.2025
24 Промяна
До коментар #22 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":ДЕДКА ТИ СИ НИКОЙ И СПРИ ДА ДРАСКАШ ПРОТИВ БЪЛГАРИЯ И ТО С ГОЛЕМИ БУКВИ АМАН ОТ НЕВЕЖИ
Коментиран от #26
16:02 26.08.2025
25 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
16:04 26.08.2025
26 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #24 от "Промяна":КОЙ СИ ТИ ПРАДЯДКА ДА МИ КАЗВАШ КАК ДА ПИША .КОМПЮТЪРА СИ Е МОЙ ПЛАЩАМ СИ ИНТЕРНЕТА И ПО КОНСТИТУЦИЯ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ИМА ПРАВО НА СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ НА МНЕНИЕ И ПОЗИЦИЯ И АЗ СЕ ВЪЗПОЛЗВАМ ОТ ТОВА.
16:07 26.08.2025
27 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
Коментиран от #31
16:09 26.08.2025
28 Посетител
16:11 26.08.2025
29 оня с коня
16:15 26.08.2025
30 Шиши
16:18 26.08.2025
31 .......
До коментар #27 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Кухи орки негодни бамбали
16:19 26.08.2025
32 РозАвите лилавеят от мъка
16:21 26.08.2025
33 Никси
До коментар #9 от "Що не протестирате за":е като изгоните 70 дипломати от Руското Посолство кво сакаш да ти се развива , мозъка ли ? !!!.
16:25 26.08.2025