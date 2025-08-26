Новини
България »
Директорката на детската градина за избягалите деца: Семейството е проблемно

26 Август, 2025 21:40 1 018 9

  • детска градина-
  • избягали деца-
  • семейство

Децата на 6 и 4 г. са открити невредими

Директорката на детската градина за избягалите деца: Семейството е проблемно - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Две деца избягаха от детска градина „Света Ана” в Сапарева баня. Братчетата на 4 и 6 години са били намерени за по-малко от час от полицията. Родителите отказаха да коментират случая.

В 11 часа днес около 20 деца от единствената сборна група в детската градина са на двора на площадката. В момент, в който учителката раздавала вода, двете деца успели да напуснат незабелязано детската градина. Липсата им била установена малко по-късно при преброяването.

„Докато колегата е раздавала вода, децата просто са минали или са излезли. Тя не може да каже точно дали са минали през оградата, или през вратата. Вратите ни по принцип се заключват, достатъчно добре сме обезопасили детската градина. Те са братя, но семейното положение е малко проблемно. Това е първи случай, поне досега не сме имали такъв инцидент”, коментира пред Нова тв Цветана Гладникова, която е директор на ДГ „Св. Анна“.

От градината се обадили на майката, тъй като допускали, че тя е повикала децата от улицата, защото по-рано уведомила, че ще ги прибере на обяд. Тогава майката подала сигнал в полицията. Децата са намерени след 50 минути по пътя за дома им в квартал „Гюргево”.

По случая е назначена проверка в детската градина, а според местни хора децата живеят в трудни условия и се е случвало и друг път да се измъкват от родителски контрол. Да бягат от детската градина обаче им е за първи път.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те и

    13 2 Отговор
    от училище ще бягат , щом от сега са започнали !

    21:43 26.08.2025

  • 2 преведете моля

    18 1 Отговор
    Какво значи проблемно
    Цветни ли са

    21:44 26.08.2025

  • 3 Яшар

    5 13 Отговор
    Сигур визираш наште ..не несме проблемни просто понякога сме по умни и интелигентни от вас

    21:51 26.08.2025

  • 4 Анонимен

    2 3 Отговор
    Два пъти съм бягал от детска градина. Първия път беше на обяд. Имаше агнешко с ориз. Кокалите имаха костен мозък. Малко беше останал и като надух да го изкарам, мозъкът се разлетя и се залепи по лицето на отсрещното другарче. Не помня какво се случи после. Прибрах се сам в къщи. Втория път бяхме край шадравана и едно дете плисна вода срещу мен. Аз го бутнах вътре и се скрих наблизо в строящия се блок. Гледах отгоре като ме търсеха и после се прибрах.

    22:21 26.08.2025

  • 5 хех

    1 0 Отговор
    Ама те са избягали от градината бе, какво семейство? Май директорката е проблемна!

    22:42 26.08.2025

  • 6 Факт

    0 0 Отговор
    Дезата усещат лошото отношение!

    Коментиран от #9

    22:42 26.08.2025

  • 7 Серсем

    0 1 Отговор
    Нали братчетата бяха момче и момиче?!

    22:44 26.08.2025

  • 8 ахххх

    0 1 Отговор
    Да ти кажа стрино, и моите деца да беше изгубила толкова мърляво и моето семество щеше да ти стане проблемно.

    22:44 26.08.2025

  • 9 Народопсихолог

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Ако са апахчета, каквото и отношение да има спрямо тях, пак ще избягат, защото правилата са непоносими за тях - това е в гените им.

    22:46 26.08.2025

Новини по градове:
