Желязков обяви предложението за главен секретар на МВР

26 Август, 2025 21:02 413 4

Правителството мотивира избора си с неговата политическа неутралност

Желязков обяви предложението за главен секретар на МВР - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Мирослав Рашков ще бъде предложен за титуляр на поста по време на заседанието на Министерския съвет в сряда. Това обяви премиерът Росен Желязков, който потвърди, че президентът Румен Радев вече е дал своето предварително съгласие за номинацията, съобщи Нова тв.

Според него предложението се базира на три основни мотива: добрата работа на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите на вътрешното министерство, стоейки "далеч от политическите препирни".

Желязков обясни, че процедурата за ключови назначения изисква предварително съгласуване с държавния глава, за да се "синхронизират вижданията на президента и правителството" по важни за страната въпроси.

"Ние отдавна сме изпратили имената в президентската институция. Радостното е, че президентът съгласува тези имена и утре, с решение на Министерски съвет, ще му ги предложим", заяви премиерът. Той уточни, че в сряда ще бъдат направени и предложенията за нови посланици, които също са получили одобрението на Радев.

„Предложението ни се базира на политическата неутралност на Рашков и неговият потенциал да ръководи структурите на МВР, стоейки далеч от политическите препирни”, заяви премиерът.

Единственият пост, за който все още се очаква решение от държавния глава, е този за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). "Все още очакваме президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложението за председател на ДАНС", допълни Желязков.

Председателят на парламента Наталия Киселова заяви пред журналисти в Долна баня, че при споделена отговорност, когато правителството и президентът имат различни политически визии за това как да се развиват в определени сектори дейностите на държавата, е нормално да има противоречия. Според Киселова, продължителната политическа нестабилност и острото противопоставяне, на което бяхме свидетели през изминалите години, е сред причините хора, изпълняващи функциите, да остават титуляри на постовете си.

Коментар дойде и от министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Пред журналисти на Европейския шампионат по пожароприложен спорт в Долна баня, Митов заяви: "Главен комисар Мирослав Рашков е опитен полицай, вече година изпълнява функциите на главен секретар на МВР. Под неговото ръководство се работи добре, така че нямам колебания и забележки". Министър Митов изрази надежда полемиката между двете институции вече да е решена.

Биография на Мирослав Рашков:

От 2006 г. е в системата на МВР

Работил е в ОДМВР–Велико Търново, ГДНП и ОДМВР–София

2023–2024 г. – заместник-директор на ГДБОП

2024–2025 г. – директор на ГДНП

От 20 февруари 2025 г. – заместник главен секретар на МВР


  • 1 Чиба

    4 0 Отговор
    червей

    21:10 26.08.2025

  • 2 Голям майтап

    2 0 Отговор
    Желязков е само приносител на решенията на Борисов и Пеевски. Тая машма не може едно иречение да произнесе, да не говори, че има беден речник и се изказва като глуп ак, какъвто също е!

    21:15 26.08.2025

  • 3 Софийски селянин,

    1 0 Отговор
    Росен кукорест Желязков подл0г@ на бат си Бойко.......

    21:16 26.08.2025

  • 4 нннн

    0 0 Отговор
    Бъдещ кандидат депутат на Ново начало?

    21:18 26.08.2025

