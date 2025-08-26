Дете е с опасност за живота след падане от електрическо колело във Видинско

12-годишно момче пострада тежко след падане от електрическо колело във видинското село Арчар. Инцидентът е станал в късния следобед в понеделник. Детето е транспортирано по спешност в монтанската болница, където е оперирано, съобщи Нова тв.
"Беше докарано с линейка от Видин в крайно тежко състояние, с коремна, гръдна и черепно-мозъчна травми и разкъсан на няколко места черен дроб. Наложи се да му бъде изваден и единият бъбрек", каза д-р Красимир Каменов - началник на отделението по хирургия в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев"- Монтана. Момчето е стабилизирано и контактно, поясни лекарят.
В момента на инцидента на велосипеда се возели две деца. Другото не е пострадало.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Милен
Коментиран от #8
23:16 26.08.2025
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #4
23:17 26.08.2025
3 да им купуват
23:19 26.08.2025
4 Бе шматко
До коментар #2 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":на 12 години без бъбрек
За собствен кеф
Хората си продават бъбрек за да живеят
Е сега родителите ще разберат цената на питбайка.
Предстоят им тежки дни
Особено за Видин.
ТАМ ИМА ОТКАЗ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Изпитано на собствен гръб.
23:29 26.08.2025
5 Абе
23:32 26.08.2025
6 Параколелейнинг
23:34 26.08.2025
7 Кирчу Тъпуту Добреф
23:38 26.08.2025
8 Кирчу Тъпуту Добреф
До коментар #1 от "Милен":Да, работя по въпроса вече
23:39 26.08.2025
9 просто е страшно
23:51 26.08.2025