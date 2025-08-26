Новини
Дете е с опасност за живота след падане от електрическо колело във Видинско

26 Август, 2025 23:10 682 9

Наложило се е да му бъде изваден един бъбрек

Дете е с опасност за живота след падане от електрическо колело във Видинско - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

12-годишно момче пострада тежко след падане от електрическо колело във видинското село Арчар. Инцидентът е станал в късния следобед в понеделник. Детето е транспортирано по спешност в монтанската болница, където е оперирано, съобщи Нова тв.

"Беше докарано с линейка от Видин в крайно тежко състояние, с коремна, гръдна и черепно-мозъчна травми и разкъсан на няколко места черен дроб. Наложи се да му бъде изваден и единият бъбрек", каза д-р Красимир Каменов - началник на отделението по хирургия в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев"- Монтана. Момчето е стабилизирано и контактно, поясни лекарят.

В момента на инцидента на велосипеда се возели две деца. Другото не е пострадало.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Милен

    5 0 Отговор
    Сега ще предприемем нужните мерки и за колелетата, гражданска, регистрация и глоби за незнам си какво.

    Коментиран от #8

    23:16 26.08.2025

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 1 Отговор
    Дано се оправи детето!

    Коментиран от #4

    23:17 26.08.2025

  • 3 да им купуват

    1 0 Отговор
    още по скъпи електрически боклуци

    23:19 26.08.2025

  • 4 Бе шматко

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    на 12 години без бъбрек
    За собствен кеф
    Хората си продават бъбрек за да живеят

    Е сега родителите ще разберат цената на питбайка.
    Предстоят им тежки дни

    Особено за Видин.

    ТАМ ИМА ОТКАЗ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
    Изпитано на собствен гръб.

    23:29 26.08.2025

  • 5 Абе

    0 1 Отговор
    Тоя сайт... Май само преписва от друго място новини. С дни закъснение

    23:32 26.08.2025

  • 6 Параколелейнинг

    0 1 Отговор
    Спешни мерки за всички велосипедисти трябва да се предприемат. Колело само след 18 години, с моторджийска каска и задължително СУМПС с категории В и М.

    23:34 26.08.2025

  • 7 Кирчу Тъпуту Добреф

    0 0 Отговор
    Всички деца да плащат гражданска отговорност и да се регистрират детска педагогически стая

    23:38 26.08.2025

  • 8 Кирчу Тъпуту Добреф

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Милен":

    Да, работя по въпроса вече

    23:39 26.08.2025

  • 9 просто е страшно

    1 0 Отговор
    Всеки ден четем за пострадали или загинали деца. Това вече прилича на кошмар. Мисля си, че трябва да сме по-отговорни, не само към собствените, но и към чуждите деца. Често виждам малки деца по две, дори по три, на тротинетки да карат с голяма скорост. Но в днешно време, ако направиш забележка на родител, заради неговото нехайство, със сигурност ще се озовеш в някое Спешно отделение.

    23:51 26.08.2025

