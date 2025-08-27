Президентът Румен Радев заминава на посещение в Германия

Президентът Румен Радев заминава на двудневно посещение в Германия, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В рамките на посещението във федералната република Радев ще участва днес в официалната церемония по откриването на високотехнологичен завод на германския оръжеен концерн "Райнметал" в Унтерлюс, Долна Саксония, по покана на изпълнителния директор на компанията Армин Папергер. В събитието ще участват също генералният секретар на НАТО Марк Рюте и германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл.

През втория ден от визитата българският президент ще се срещне с германския си колега Франк-Валтер Шайнмайер в двореца "Белвю" в столицата Берлин.

Двамата държавни глави разговаряха "на четири очи" в берлинската президентска резиденция през май 2022 г., а Щайнмайер направи официално посещение в България по покана на Румен Радев през април 2019 г., припомня БТА.

Дипломатическите отношения между България и Германия са установени на 8 юли 1879 г. и са прекъснати на 5 септември 1944 г., показва информация на отдел "Справочна" на БТА. НРБ установява дипломатически отношения с Германската демократична република (ГДР) на 17 октомври 1949 г. (на ниво посолства от 11 юли 1954 г.), а с Федерална република Германия (ФРГ) - на 21 декември 1973 година. След 3 октомври 1990 г. (обединението на двете германски държави) посолството на ФРГ в България поема всички функции, а българското посолство в ГДР се преобразува в Дипломатическо бюро с консулска служба. С решение на Министерския съвет от 25 февруари 1999 г. българското посолство се премества от Бон в Берлин.