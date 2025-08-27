Новини
България »
Президентът Румен Радев заминава на посещение в Германия

Президентът Румен Радев заминава на посещение в Германия

27 Август, 2025 07:10 656 35

  • румен радев-
  • посещение-
  • германия

В рамките на посещението във федералната република Радев ще участва днес в официалната церемония по откриването на високотехнологичен завод на германския оръжеен концерн "Райнметал"

Президентът Румен Радев заминава на посещение в Германия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев заминава на двудневно посещение в Германия, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В рамките на посещението във федералната република Радев ще участва днес в официалната церемония по откриването на високотехнологичен завод на германския оръжеен концерн "Райнметал" в Унтерлюс, Долна Саксония, по покана на изпълнителния директор на компанията Армин Папергер. В събитието ще участват също генералният секретар на НАТО Марк Рюте и германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл.

През втория ден от визитата българският президент ще се срещне с германския си колега Франк-Валтер Шайнмайер в двореца "Белвю" в столицата Берлин.

Двамата държавни глави разговаряха "на четири очи" в берлинската президентска резиденция през май 2022 г., а Щайнмайер направи официално посещение в България по покана на Румен Радев през април 2019 г., припомня БТА.

Дипломатическите отношения между България и Германия са установени на 8 юли 1879 г. и са прекъснати на 5 септември 1944 г., показва информация на отдел "Справочна" на БТА. НРБ установява дипломатически отношения с Германската демократична република (ГДР) на 17 октомври 1949 г. (на ниво посолства от 11 юли 1954 г.), а с Федерална република Германия (ФРГ) - на 21 декември 1973 година. След 3 октомври 1990 г. (обединението на двете германски държави) посолството на ФРГ в България поема всички функции, а българското посолство в ГДР се преобразува в Дипломатическо бюро с консулска служба. С решение на Министерския съвет от 25 февруари 1999 г. българското посолство се премества от Бон в Берлин.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хмм

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Кво само":

    официална покана, как да откаже, в дворец от 18 век, защото е президент на България, а не да се натресе и да прави снимки в някой коридор

    07:18 27.08.2025

  • 3 Мунчо

    8 8 Отговор
    РАДЕВ НИЩО НЕ НАПРАВИ !!!
    САМО ДЕТО НИ ЗАБРАВИ И ПРОДАДЕ !!!!

    07:22 27.08.2025

  • 4 гост

    8 7 Отговор
    Да не се връща

    07:22 27.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 коментар

    3 8 Отговор
    и вечерта ще посети операта да гледат с Женерал Деси операта

    ДОН ДЖОВАНИ

    Мсте забравили

    07:25 27.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Боко

    12 3 Отговор
    се замъкна преди церемонията за снимка !

    07:27 27.08.2025

  • 11 Как пък

    6 10 Отговор
    не се измори от екскурзии от нашите данъци.Да не се връща!

    07:29 27.08.2025

  • 12 Еврогария?

    2 2 Отговор
    Нещо без граници Шенгеня и без собствена парична единица е Територия, но вносът на осъдени мигранти е важен. Държавен вестник“, брой 70 от 20.08.2024 г "Закон за унищожаване на българския лев.. Да се смеем ли, да плачем ли? Отиваме при Началникът, когато имаше държава четяхме "Сбогом на оръжията", в Еврогария ще наблюдаваме: "по пътищата сновяха мулета, натоварени със сандъчета с муниции, по едно от всяка страна на самара им, сиви камиони, които превозваха войници, и други камиони, покрити с платнища, които се движеха по-бавно".

    07:32 27.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 мунчо

    2 6 Отговор
    боташ КОГА???

    07:36 27.08.2025

  • 15 Миро

    6 5 Отговор
    С Деса ли ще ходи или без нея!!!???
    И двамата за нищо не стават!!!
    Да не ходи И ЗА ВОДА ОТ ГЕРМАНИЯ???
    НАРОДЪТ МУ БЕЗ ВОДА И ЖИВОТ;ТОЙ ПО ЕКСКУРЗИИ И ПОЧИВКИ!!! ПЪЛНА СРАМОТА

    07:38 27.08.2025

  • 16 Време е такива по затворите!

    4 5 Отговор
    И какво майка си ще търси там? Стига са харчели милиони за екскурзии без полза за държавата!

    Коментиран от #20

    07:38 27.08.2025

  • 17 Хахаха

    7 3 Отговор
    Бойко Борисов се пръска от завист!!!
    Бойко Борисов изпуска възможността да пътува, да се снима, да го показват по медиите, да си чеше огромното Его.
    Вместо това ще отиде скромния Радев.

    Коментиран от #32

    07:39 27.08.2025

  • 18 Радул

    4 2 Отговор
    Причината президентът Румен Радев да участва в това посещение е институционална – Радев е действащият държавен глава на България!
    Посещения от такъв ранг – като откриване на важен завод на „Райнметал“ и среща с германския президент – са част от президентските правомощия, свързани с външната политика, представителната роля на държавата и укрепване на дипломатическите отношения.

    07:43 27.08.2025

  • 19 МИРО ОТ Пл.

    3 2 Отговор
    КОЙ СИ , РАДЕВ , ВСЕКИ ВИЖДА !!!
    САМО КРАХ ОТ , ТЕБ , ПРИИЖДА !!!

    07:45 27.08.2025

  • 20 Разумен

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Време е такива по затворите!":

    Посещението на президента Радев в Германия не е просто "екскурзия", а дипломатическа и икономическа мисия с реален потенциален ефект за страната.
    Заводът на „Райнметал“ не е случаен – това е водещ германски оръжеен концерн. Присъствието на българския президент там означава сигнал към инвеститорите, че България е ангажирана и отворена за стратегически партньорства в отбранителния сектор. Това може да доведе до бъдещи инвестиции, сътрудничество или дори производства в България.
    Ще има среща с германския президент: Германия е най-големият търговски партньор на България в ЕС. Поддържането на добри отношения на най-високо ниво е ключово за икономиката, сигурността и външната политика. Такива срещи не се правят за снимки – те подготвят почвата за реални политически и икономически решения.
    Ще присъстват важни международни фигури. Когато на събитие присъстват генералният секретар на НАТО и германският вицеканцлер, пропускането му би било дипломатическа грешка. Липсата на българско присъствие би се възприела като незаинтересованост.
    Подобни визити се обявяват публично, има протокол, медийно отразяване и контрол върху разходите! Това не са тайни "екскурзии", а част от външната политика на държавата!
    Вместо да се тълкува автоматично като "разход без полза", трябва да се питаме – какво печелим и как да изискваме конкретни резултати от такива визити.

    07:47 27.08.2025

  • 21 Коня Солтуклиева

    2 0 Отговор
    агенция " пик" вече сложи казана с л. на на огъня
    и наостри перо....

    07:47 27.08.2025

  • 22 Мунчо

    4 1 Отговор
    Народът му без вода от години, а той по кецове и удоволствия !!! З А С Р А М И С Е

    07:49 27.08.2025

  • 23 За оръжеен Завод

    1 1 Отговор
    сделката в България. не стана ясно Територията ще съспонсорира ли "сделката" и с колко? Но? Това са подробности!

    07:50 27.08.2025

  • 24 Радост

    4 1 Отговор
    КОЙТО ИСКА РАДЕВ., НЕКА МУ СЕ РАДВА !!!

    Коментиран от #25

    07:52 27.08.2025

  • 25 Зайо Байо

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Радост":

    А който иска Бойко и Делян , заедно ли ги получава или разделени ?

    07:58 27.08.2025

  • 26 Територията няма нужда от Президент,

    0 1 Отговор
    защото с унищожаването на българския лЪв, станахме зависими от ЕЦБ финансово, по-точно от елитите създали ЕЦБ. Политически сме зависими от ЕС, от елитите създали ЕС. Така че, нужда от институции и партии в Юрогария не са необходими де факто, ако изборите не ги устройват, знаем какво се случва. Унищожиха ни тотално 2024 със "Закон за унищожаването на българския лЪв". Това са фактите, за жалост. Сега периферна Юрогария без граници Шенгеня и собствена финансова политика, доколкото имаше минимална такава трябва да произвежда оръжия, защото предстои война, глобална война!

    08:00 27.08.2025

  • 27 Преди 2 дни в дир-а бяха писали

    0 1 Отговор
    Преди 2 дни в дир-а бяха писали, че Радев щял да открива завод на Рейнметал в Германия. Полека-лека истината изплува - нямало той да го открива. Германците не са закъсали още.

    08:00 27.08.2025

  • 28 Тото 1 и Тото 2

    1 0 Отговор
    Ще се прави завод за муниции ли ? Че Бойко да има патрони за пищоФа на чекмеджето си. Да пази пачките и кюлчетата от гадните завистници и снимкаджии , като Мата Хари ли ?

    08:00 27.08.2025

  • 29 Мда

    1 1 Отговор
    Радефф корупционера, базата на разпада на държавата ще отиде след Тиквата да продаде още от България!
    НАРОДЕ СПИШ ЛИ?
    САРАФОВ А ТИ КЪДЕ СИ БЕ?
    Още ли си на море?

    08:02 27.08.2025

  • 30 Ричард Естес

    1 0 Отговор
    Каквото и да говорим , БОРИСов си е ПРОСТак !
    Затова ли преди няколко дни се тупаше по гърдите , че едва ли не ТОЙ ЛИЧНО е направил завода ?

    08:03 27.08.2025

  • 31 Питане

    0 1 Отговор
    Общата ще ходи ли на шопинг ?

    08:03 27.08.2025

  • 32 Верно ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хахаха":

    Баце вчера се върна от Германия. Имаше среща с Армен Папергер. Кой ли беше този? Шефът на Рейнметал, да не повярваш. Обсъждали са новият завод в България. И не, не са рязали лентички.

    08:05 27.08.2025

  • 33 Германия

    0 1 Отговор
    слуша каквото й кажат началниците "Канцлер Акт", тя е още със статут на окупирана държава от ВСВ. Българските "политици" синхронизират Директивите,спуснати от началниците в Германия, Франция и др.. Този е смисълът на разходката. Но мисля, един преводач е достатъчен, защо пръскаме милиарди за "восъчни фигури"?

    08:13 27.08.2025

  • 34 МИРО

    1 1 Отговор
    А бе, Радев , за какво си ???
    Виж народа колко просия!!!

    08:18 27.08.2025

  • 35 МИРО

    1 1 Отговор
    А бе, Радев , за какво си ???
    Виж народа колко проси !!!

    08:19 27.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове