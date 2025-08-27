Президентът Румен Радев заминава на посещение в Германия

Президентът Румен Радев заминава на двудневно посещение в Германия, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
В рамките на посещението във федералната република Радев ще участва днес в официалната церемония по откриването на високотехнологичен завод на германския оръжеен концерн "Райнметал" в Унтерлюс, Долна Саксония, по покана на изпълнителния директор на компанията Армин Папергер. В събитието ще участват също генералният секретар на НАТО Марк Рюте и германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл.
През втория ден от визитата българският президент ще се срещне с германския си колега Франк-Валтер Шайнмайер в двореца "Белвю" в столицата Берлин.
Двамата държавни глави разговаряха "на четири очи" в берлинската президентска резиденция през май 2022 г., а Щайнмайер направи официално посещение в България по покана на Румен Радев през април 2019 г., припомня БТА.
Дипломатическите отношения между България и Германия са установени на 8 юли 1879 г. и са прекъснати на 5 септември 1944 г., показва информация на отдел "Справочна" на БТА. НРБ установява дипломатически отношения с Германската демократична република (ГДР) на 17 октомври 1949 г. (на ниво посолства от 11 юли 1954 г.), а с Федерална република Германия (ФРГ) - на 21 декември 1973 година. След 3 октомври 1990 г. (обединението на двете германски държави) посолството на ФРГ в България поема всички функции, а българското посолство в ГДР се преобразува в Дипломатическо бюро с консулска служба. С решение на Министерския съвет от 25 февруари 1999 г. българското посолство се премества от Бон в Берлин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хмм
До коментар #1 от "Кво само":официална покана, как да откаже, в дворец от 18 век, защото е президент на България, а не да се натресе и да прави снимки в някой коридор
07:18 27.08.2025
3 Мунчо
САМО ДЕТО НИ ЗАБРАВИ И ПРОДАДЕ !!!!
07:22 27.08.2025
4 гост
07:22 27.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 коментар
ДОН ДЖОВАНИ
Мсте забравили
07:25 27.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Боко
07:27 27.08.2025
11 Как пък
07:29 27.08.2025
12 Еврогария?
07:32 27.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 мунчо
07:36 27.08.2025
15 Миро
И двамата за нищо не стават!!!
Да не ходи И ЗА ВОДА ОТ ГЕРМАНИЯ???
НАРОДЪТ МУ БЕЗ ВОДА И ЖИВОТ;ТОЙ ПО ЕКСКУРЗИИ И ПОЧИВКИ!!! ПЪЛНА СРАМОТА
07:38 27.08.2025
16 Време е такива по затворите!
Коментиран от #20
07:38 27.08.2025
17 Хахаха
Бойко Борисов изпуска възможността да пътува, да се снима, да го показват по медиите, да си чеше огромното Его.
Вместо това ще отиде скромния Радев.
Коментиран от #32
07:39 27.08.2025
18 Радул
Посещения от такъв ранг – като откриване на важен завод на „Райнметал“ и среща с германския президент – са част от президентските правомощия, свързани с външната политика, представителната роля на държавата и укрепване на дипломатическите отношения.
07:43 27.08.2025
19 МИРО ОТ Пл.
САМО КРАХ ОТ , ТЕБ , ПРИИЖДА !!!
07:45 27.08.2025
20 Разумен
До коментар #16 от "Време е такива по затворите!":Посещението на президента Радев в Германия не е просто "екскурзия", а дипломатическа и икономическа мисия с реален потенциален ефект за страната.
Заводът на „Райнметал“ не е случаен – това е водещ германски оръжеен концерн. Присъствието на българския президент там означава сигнал към инвеститорите, че България е ангажирана и отворена за стратегически партньорства в отбранителния сектор. Това може да доведе до бъдещи инвестиции, сътрудничество или дори производства в България.
Ще има среща с германския президент: Германия е най-големият търговски партньор на България в ЕС. Поддържането на добри отношения на най-високо ниво е ключово за икономиката, сигурността и външната политика. Такива срещи не се правят за снимки – те подготвят почвата за реални политически и икономически решения.
Ще присъстват важни международни фигури. Когато на събитие присъстват генералният секретар на НАТО и германският вицеканцлер, пропускането му би било дипломатическа грешка. Липсата на българско присъствие би се възприела като незаинтересованост.
Подобни визити се обявяват публично, има протокол, медийно отразяване и контрол върху разходите! Това не са тайни "екскурзии", а част от външната политика на държавата!
Вместо да се тълкува автоматично като "разход без полза", трябва да се питаме – какво печелим и как да изискваме конкретни резултати от такива визити.
07:47 27.08.2025
21 Коня Солтуклиева
и наостри перо....
07:47 27.08.2025
22 Мунчо
07:49 27.08.2025
23 За оръжеен Завод
07:50 27.08.2025
24 Радост
Коментиран от #25
07:52 27.08.2025
25 Зайо Байо
До коментар #24 от "Радост":А който иска Бойко и Делян , заедно ли ги получава или разделени ?
07:58 27.08.2025
26 Територията няма нужда от Президент,
08:00 27.08.2025
27 Преди 2 дни в дир-а бяха писали
08:00 27.08.2025
28 Тото 1 и Тото 2
08:00 27.08.2025
29 Мда
НАРОДЕ СПИШ ЛИ?
САРАФОВ А ТИ КЪДЕ СИ БЕ?
Още ли си на море?
08:02 27.08.2025
30 Ричард Естес
Затова ли преди няколко дни се тупаше по гърдите , че едва ли не ТОЙ ЛИЧНО е направил завода ?
08:03 27.08.2025
31 Питане
08:03 27.08.2025
32 Верно ли?
До коментар #17 от "Хахаха":Баце вчера се върна от Германия. Имаше среща с Армен Папергер. Кой ли беше този? Шефът на Рейнметал, да не повярваш. Обсъждали са новият завод в България. И не, не са рязали лентички.
08:05 27.08.2025
33 Германия
08:13 27.08.2025
34 МИРО
Виж народа колко просия!!!
08:18 27.08.2025
35 МИРО
Виж народа колко проси !!!
08:19 27.08.2025