Българинът държи 94 млрд. лева в банките

27 Август, 2025 09:38 604 37

Депозитите растат с двуцифрен темп от над 10% на годишна база

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българите остават верни на навика да държат спестяванията си в банки, показват последните данни на БНБ. Депозитите растат с двуцифрен темп от над 10% на годишна база. Това води до значителен приток на средства към банковата система обясниха експерти в студиото на „Тази сутрин“ по бТВ.

„Не е изненада, че българите предпочитат депозитите – икономиката расте, доходите също, и това се отразява пряко върху парите в банките“, коментира Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика.

Той подчертава, че след официалната новина за приемането на България в еврозоната от началото на юли се наблюдава необичайно намаляване на парите в обръщение – близо 2 млрд. лева. Вместо традиционното увеличение на банкнотите през летните месеци заради туризма. Той обясни, че хората връщат парите си в банки, знаейки, че те ще бъдат автоматично обменени в евро от 1 януари.

„Депозитите за малки суми намаляват на годишна база. Доколкото депозитите за суми над 50 хил. лв. се увеличават. Българинът не познава други алтернативи, освен банковия депозит и недвижимите имоти“, коментира основателят на Финансова академия Георги Захариев.

На въпроса защо българите държат парите си в банки въпреки символичните лихви от около 1% годишно, експертите обясниха – липсата на развити и достъпни алтернативи. „Финансовата грамотност у нас е като диетата – всички казват, че започват от утре, но този ден така и не идва. Повечето хора не осъзнават как инфлацията изяжда спестяванията им“, обясни още Захариев.

Недвижимите имоти остават другата традиционна форма за инвестиция, посочиха експертите. Новоотпуснатите жилищни кредити надхвърлят 9 млрд. лв. само за година, което подхранва ръста на цените. В столицата апартаменти в квартали като „Манастирски ливади“ надхвърлят 300 хил. евро, а в Пловдив, Варна и Бургас подобни жилища се търсят за около 220–250 хил. евро.

„Банковото кредитиране достигна близо милиард на месец новоотпуснати кредити за покупка на жилища. Това хвърля гориво на пазара, цените растат и допълнително се създава усещането, че цените ще растат със значителни темпове. Получава се едно усещане, че който купи имот, ще спечели“, каза Богданов.

Според брокери на имоти, влизането в еврозоната не е довело до масов застой или очакван скок на цените, но банките вече отпускат кредити при по-строги условия. Това може да охлади пазара, но не и да спре интереса.

Темата за „спящите депозити“ е актуална и в Европа, където има около 10 трилиона евро неизползвани средства. Брюксел планира чрез Съюза на капиталовите пазари да насърчи домакинствата да ги превърнат в инвестиции – от зелени проекти до отбрана.

У нас обаче подобен процес ще изисква повече време и по-висока финансова култура. „Инвестирането е умение като всяко друго – изисква учене, практика и дисциплина. Възможности съществуват – акции, борсово-търгувани фондове, криптовалути – но хората продължават да виждат най-сигурния вариант в банковата сметка“, посочи Захариев.


  • 1 Дедо

    10 1 Отговор
    Много бе. Да ги дадем на Украйна? А?

    Коментиран от #4

    09:48 27.08.2025

  • 2 Стига бе

    9 2 Отговор
    Бедните българи.....а колко милиарди държат в ЧУЖБИНА....

    09:48 27.08.2025

  • 3 Я по сериозно!

    12 1 Отговор
    Българинът?!? Ние им знаем имената!

    Коментиран от #6

    09:48 27.08.2025

  • 4 Стига бе

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо":

    Ша ги дадем на Русия, че ша умрат от глад...

    Коментиран от #11

    09:49 27.08.2025

  • 5 Анджо

    3 0 Отговор
    В България няма защита за инвеститорите, лъжат те и нищо не можеш да направиш. Поне в банките може да си следиш парите да ли са още там.

    09:49 27.08.2025

  • 6 Тия с имената

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Я по сериозно!":

    Си държат милиардите в чужбина...главно бивши БКП другари и техните наследници

    Коментиран от #17

    09:50 27.08.2025

  • 7 КОЛЬО ПАРЪМА

    5 0 Отговор
    АЙДЕ ПАК ЛЪЖИ ТО НЕ ВСИЧКИ СА БОГАТАШИ ИМА И БЕДНИ.

    Коментиран от #9

    09:51 27.08.2025

  • 8 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 1 Отговор
    Наще милиарди отдавна са в чужбина.....

    09:52 27.08.2025

  • 9 Бедни в БГ нема

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Има можещи и неможещи.....

    09:52 27.08.2025

  • 10 94 млрд. лева в банките

    4 2 Отговор
    благодарение на завишена препродажба
    на имоти на двойни цени от дребни чекмеджари и щедри евтини заеми
    и бая службици за добре платени ИТ калинки
    от западни фирми за аутсоурсинг

    а догодина тез парици на наполовина
    и почва яката тесла на увеличени цени

    Коментиран от #12

    09:54 27.08.2025

  • 11 Ша ги дадеш въшките си на

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Стига бе":

    чекмеджарите
    най беден русофоборсуко в ес

    Коментиран от #13

    09:56 27.08.2025

  • 12 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "94 млрд. лева в банките":

    Всичко иде от приватизацията......за дни станахме милионери, после и милиардери....от отявлени комунисти, станахме върли капиталисти....

    09:57 27.08.2025

  • 13 Путин плаче за оръжия

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ша ги дадеш въшките си на":

    Требват му паре за Аятолаха и КИМ....Пук и мужика руски ОСКОТЯ от тая война.....

    09:59 27.08.2025

  • 14 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Само 10 процента от населението има пари в банката.Политиците и техните роднини.

    Коментиран от #19

    09:59 27.08.2025

  • 15 Какъв е проблема

    3 1 Отговор
    Нали влизаме в еврозоната. Европа ще ги контролира и използва. Те за това ни вземат. Затова взеха и Хърватия. Те са дори по заможни. Просто намира продажни управляващи и прецаква народите им. Яко.

    Коментиран от #16, #20

    09:59 27.08.2025

  • 16 Как ли Европа

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Какъв е проблема":

    Ша вземе моите пари от банката, че нещо не са разбра.....

    Коментиран от #34

    10:02 27.08.2025

  • 17 да, ама не

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тия с имената":

    Теи в чужбна са отделно, тук си държат само джобните.

    10:03 27.08.2025

  • 18 Единия монус

    1 0 Отговор
    Знам кой си , излагаш се , но това е твой проблем.

    10:03 27.08.2025

  • 19 Около

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Два милиона българи имат пари в българска банка....дали имаме толкова политици

    10:04 27.08.2025

  • 20 малиииий...

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Какъв е проблема":

    Горката Европа! Все едно ти да прибереш някой клошар в къщата си, за да му вземеш богатството?!?

    Коментиран от #24

    10:05 27.08.2025

  • 21 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    1 0 Отговор
    Крадем като за последно. От приватизацията та до днес....

    10:05 27.08.2025

  • 22 az СВО Победа80

    1 0 Отговор
    Няма страшно!

    ЕЦБ ще прибере лъвския пай!

    Коментиран от #25

    10:06 27.08.2025

  • 23 Аз плюс не мога да сложа

    0 0 Отговор
    Минуса цъфнал. Сън не го хваща.

    10:06 27.08.2025

  • 24 Не го мисли

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "малиииий...":

    Щом искат БГ в Еврозоната, значи сме за там.

    10:06 27.08.2025

  • 25 И как ЕЦБ

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа80":

    Ща вземе ПАЯ, че нещо не са разбра.....

    Коментиран от #29

    10:07 27.08.2025

  • 26 Каква е целта на статията

    2 0 Отговор
    Това е проблема.

    10:08 27.08.2025

  • 27 Българина е стиснат

    0 0 Отговор
    Явно това е целта на статията.....

    10:09 27.08.2025

  • 28 Анонимен

    1 1 Отговор
    Имам приятел, който прпдаде 3 панелки за 650 000лв, в момента тези пари са на депозит, а трима луди се нашиха с 30 годишни ипотеки. Един вид, преливане от пусто в празно. Бандитите не си държат всичките пари на депозит тук, а само легалните. Останалите са прекарани през други схеми. Все едно държавните чиновници да си елагат парите от рекет на депозит, ами не, на депозит са смао парите им от заплати.

    Коментиран от #31

    10:10 27.08.2025

  • 29 az СВО Победа80

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "И как ЕЦБ":

    Като започне да контролира и определя финансовата ни политика.

    Да не говорим, че именно ЕЦБ ще определи какъв ще е обменният курс. В т.н. "конвергентен доклад" се казва 1.95583 +/- 15%!

    Коментиран от #35

    10:11 27.08.2025

  • 30 Ха, кажете

    1 0 Отговор
    Сега - как да се сдържат да не ни ги вземат - такава тлъста сума!

    Коментиран от #32

    10:12 27.08.2025

  • 31 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    От заплати...94 млрд лева на депозит от заплати.....тия да не живеят на фотосинтеза....

    10:13 27.08.2025

  • 32 Кой ша ти ги вземе

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ха, кажете":

    И как.....че нещо не се разбра....

    10:14 27.08.2025

  • 33 много от сметките са на

    1 1 Отговор
    поставени лица . парипотоците се следят от деята . ружа държеше в криптовалута . а те не са в тези . банките са хитри . разбира се и държавните фирми държат в банките . а много живеят на кредит . по-сложно е . както инфлацията направи метрото 16 пъти по-скъпо , така се обезцениха парите , взе се външен дълг , а вече много сектори са пред фалит . то по статистика има 400 милионери и 20 милиярдери . все едно плюс другите държат всичко това . банките оперират с пасрата без лихви .

    10:15 27.08.2025

  • 34 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Как ли Европа":

    Ше разбереш по-късно.

    Коментиран от #36

    10:17 27.08.2025

  • 35 Обменния курс

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа80":

    Е твърд......приет от парламента и съгласуван с ЕЦБ....и сега цените в евро са по този курс....само ПАРЛАМЕНТА може да го промени....

    10:17 27.08.2025

  • 36 Кога по късно бе.....

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Абе":

    До март месец всичко ще е ЕВРО.....

    10:18 27.08.2025

  • 37 Черни пари, за бели дни

    0 0 Отговор
    На това се надява българина с тия депозити.

    10:20 27.08.2025

